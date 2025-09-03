Новини
Свят »
Белгия »
За 59% от българите бъдещето на ЕС е оптимистично

За 59% от българите бъдещето на ЕС е оптимистично

3 Септември, 2025 08:09 618 47

  • евробарометър-
  • българи-
  • ес-
  • проучване

За 58 на сто от българите и 73 на сто от останалите участници тяхната страна печели от това, че е част от ЕС

За 59% от българите бъдещето на ЕС е оптимистично - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 59 на сто от българите и 66 на сто от останалите граждани на ЕС бъдещето на Общността е оптимистично. Това сочат данните от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейския парламент, предаде БТА.

Половината от българските участници в допитването и останалите европейци имат положително отношение към ЕС, а 44 на сто от българите и 41 на сто от останалите - към ЕП. Мнозинството (62 на сто у нас и 72 на сто в ЕС) отчитат, че действията на ЕС се отразяват на тяхното всекидневие, като според половината това влияние е положително. За 58 на сто от българите и 73 на сто от останалите участници тяхната страна печели от това, че е част от ЕС. Според 47 на сто от българите основната полза е в допълнителните възможности за намиране на работа (този отговор дават 25 на сто от другите участници), докато за останалите в ЕС най-важни са защитата на мира и подобряването на сигурността.

Почти половината българи (49 на сто; 42 нас сто в ЕС) са на мнение, че ЕС се развива в правилната посока. Според 50 на сто у нас и 52 на сто от останалите участници, страната им не върви в правилната посока. У нас 43 на сто (55 на сто в ЕС) очакват в близките пет години стандартът им на живот да остане без промяна, а 27 на сто от всички отговори изразяват песимизъм.

Според 56 на сто от българските участници и 68 на сто от останалите ролята на ЕС в защитата срещу глобалните заплахи ще нараства. Мнозинството (81 на сто у нас и 90 на сто от останалите в ЕС) е на мнение, че държавите от ЕС трябва да бъдат по-обединени пред настоящите общи предизвикателства. За 69 на сто у нас и 77 на сто от другите в ЕС има нужда от по-голям европейски бюджет, с който да се осигури повече подкрепа за развиваните проекти. Повечето участници (61 на сто у нас и 64 на сто в ЕС) наскоро не са попадали на информация за дългосрочния бюджет на ЕС.

Мнозинството (82 на сто у нас и 85 на сто в ЕС) са съгласни осигуряването на европейски средства да зависи от състоянието на законността. Малко над 70 на сто подкрепят въвеждането на нови възможности за получаване на приходи в европейския бюджет. Повечето участници (58 на сто у нас и 55 на сто в ЕС) очакват прозрачност при разпределението на общия бюджет. Сходни са дяловете на онези, които биха искали ефикасност и проследимост на бюджетните разходи.

У нас 43 на сто (62 на сто в останалите страни от ЕС) искат ЕП да има по-голяма роля. Сред основните теми, посочени от участниците за разглеждане от евродепутатите, са инфлацията, отбраната, борбата с бедността, създаването на работни места. Участниците заявяват, че ЕП трябва да защитава най-вече мира (над 45 на сто), демокрацията (19 на сто у нас и 33 на сто в ЕС), свободата на словото (17 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), върховенството на закона (28 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), свободното придвижване (34 на сто у нас и 15 на сто в ЕС).

Проучването е извършено през май, като от българска страна отговори са дали 1039 участници.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе , да ! 😜

    37 2 Отговор
    Това изследване в Атлантическия клуб ли е правено ?

    Коментиран от #4, #25

    08:11 03.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    34 1 Отговор
    аман от стъкмистики

    08:12 03.09.2025

  • 3 Факти

    27 0 Отговор
    За 59% от българите бъдещето на ЕС е оптимистично, защото ЕССР е със затихващи функции

    08:12 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Много тенкю !

    29 2 Отговор
    С наложените за влизане в ЕС ограничителни квоти , Брюксел ни разби селското стопанство , а даде свободен достъп на турските стоки до пазара на България и ЕС .

    08:14 03.09.2025

  • 6 Тази

    11 2 Отговор
    новина гали евроухото !

    08:14 03.09.2025

  • 7 Бонев

    31 1 Отговор
    Най вярвам на статистики платени от управляващите.

    08:14 03.09.2025

  • 8 честен ционист

    23 3 Отговор
    59% от Ганчо зависи от Шайката ГЕРБ и се надат на заеми от ЕС. Иначе не става от тях и чеп за зеле.

    08:15 03.09.2025

  • 9 А бе,

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Барометър":

    гледай си баро метъра !

    08:15 03.09.2025

  • 10 Платена

    23 3 Отговор
    Статия е това

    08:16 03.09.2025

  • 11 Трол

    23 3 Отговор
    Това проучване е правено в ромските махали.

    08:16 03.09.2025

  • 12 Управляващите заявиха

    13 3 Отговор
    че сме малко прости и затова няма да ни питат за влизане в еврозоната и явно са били прави при тези почти 70% пърхащи от щастие същества.

    08:16 03.09.2025

  • 13 разбира се че печели

    3 15 Отговор
    Доказали са го два милиона българи, които предопочитат да живеят в Еврозоната вместо в България.

    Коментиран от #19

    08:17 03.09.2025

  • 14 Копейки самолета и еднопосочен за Москва

    4 16 Отговор
    Иначе от 1 януари ви правим европейци.

    Коментиран от #17, #21, #46

    08:18 03.09.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    7 3 Отговор
    който смята, че бъдещето на ес НЕ Е оптимистично да му сложи плюс

    08:19 03.09.2025

  • 16 Сандо

    15 2 Отговор
    И къде го видяха тоя оптимизъм?Може би във войната с Русия?Или пък в неспиращите потоци емигранти-мюсюлмани?В неотиващата си рецесия и обедняване и на най-богатите членки?В зелената сделка и останалите идиотии?Или пък са щастливи и доволни от управляващите кретени по целия еврококошарник?Изводите са два:или населението е тотално идиотизирано и лишено вече от критическо мислене;или това е поредната скалъпена лъжа.

    08:19 03.09.2025

  • 17 книж

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":

    доларки марш у франция!

    Коментиран от #20

    08:20 03.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Защото

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "разбира се че печели":

    България не прилича на Еврозоната, то е ясно.

    Коментиран от #22

    08:20 03.09.2025

  • 20 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "книж":

    Турция им е по-близо на атлантиците - при братята им по оръжие .

    Коментиран от #26

    08:21 03.09.2025

  • 21 Само

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":

    че на ужким.

    08:22 03.09.2025

  • 22 Защо България не прилича на Еврозоната

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    Може би защото досега не беше в Еврозоната?

    Коментиран от #31

    08:23 03.09.2025

  • 23 си дзън

    4 11 Отговор
    Бъдещето на ЕС е оптимистично, а бъдещето на ρусията е - разпадане на феоди
    с крепостни и частни армии. Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #30

    08:23 03.09.2025

  • 24 Тото

    10 2 Отговор
    😂😂😂😂 пълни глупости!!!!!!! Нищо общо!!!!!

    08:23 03.09.2025

  • 25 Гадно

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе , да ! 😜":

    Важното е че копейките стават все по-организирани.

    Кога ше се ортанизират здравите политически сили и да се отиде към Евразията!

    08:24 03.09.2025

  • 26 така е

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Всъщност":

    На монголоида само Турция му е в устата. Там все още го приемат.

    08:25 03.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 14$$

    10 1 Отговор
    Алтернативно заглавие: "59% от българите имат IQ колкото стайна температура"

    08:26 03.09.2025

  • 29 Механик

    8 1 Отговор
    Как беше? Не е важно кой как гласува, а е важно каой и как брои бюлетините.
    Такива проучвания ги четем вече 36 години. Преди това също ни убеждаваха, че амен-амен и ще се в рая.
    Така че сме свеикнали. Тоя урок сме го чели вече.

    08:26 03.09.2025

  • 30 Това са безспорни

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Факти.

    08:26 03.09.2025

  • 31 Защото

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Защо България не прилича на Еврозоната":

    вече ще плащаме боклуците, които ядем с €вро !

    08:27 03.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Никой

    7 0 Отговор
    Това е най-бедният ни период в историята Сравнявайки - дори по памет - навремето имахме много повече - сега - гладуваме - буквално - особено в градовете.

    Пълна утопия. Ходим на практика - напълно свити - това е неправилно - да нямаш възможност да си купиш нещо. Месото 12 лева стига на килограм - е какво да купиш - нула грама.

    Някакви пъпеши - 3 лева килото. Дините същото. Който е на заплатка - не го мисли - впрочем.

    ЕС се оказа пълен провал и не е ясно как ще се измъкнеми от този кошмар.

    08:29 03.09.2025

  • 34 Ква евро

    3 1 Отговор
    Зона кви пет леа..скъсани бедни съдрани потурковци Чалгарци..Тук е ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ...

    08:30 03.09.2025

  • 35 разбихте ли кода

    4 0 Отговор
    Зс 59% от българите бъдещето на ЕС е опън и мистично.

    08:30 03.09.2025

  • 36 факти

    3 1 Отговор
    лъжа!!!

    08:30 03.09.2025

  • 37 Глупостииииииии

    1 0 Отговор
    Лъжиииииииииии

    08:31 03.09.2025

  • 38 нннн

    1 0 Отговор
    Изследването ми прилича на реклама ,,Как на плешивия да му поникне коса и на куция - крак$.

    08:32 03.09.2025

  • 39 Изтъркано

    2 0 Отговор
    С фалшиви допитвания за промяна на общественото мнение е доста изтъркан номер. Европейците може да вярват, но българина не.

    08:32 03.09.2025

  • 40 Учуден

    0 2 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    08:33 03.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Копейки,

    0 0 Отговор
    Пишете нещо за барута.

    08:34 03.09.2025

  • 45 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 46 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":

    "Иначе от 1 януари ви правим европейци." - вятърът на промяната ти е навял едно погрешно усещане, че като са те направили момиченце са те направили европеец. Не, не е така. Иначе те разбрахме какво имаш предвид.

    08:37 03.09.2025

  • 47 Урсул фон РептиЛайнян

    0 0 Отговор
    Туй (проучване) да не е правено у един зайчарник у село Банкя?

    08:39 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания