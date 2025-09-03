За 59% от българите бъдещето на ЕС е оптимистично

За 59 на сто от българите и 66 на сто от останалите граждани на ЕС бъдещето на Общността е оптимистично. Това сочат данните от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейския парламент, предаде БТА.
Половината от българските участници в допитването и останалите европейци имат положително отношение към ЕС, а 44 на сто от българите и 41 на сто от останалите - към ЕП. Мнозинството (62 на сто у нас и 72 на сто в ЕС) отчитат, че действията на ЕС се отразяват на тяхното всекидневие, като според половината това влияние е положително. За 58 на сто от българите и 73 на сто от останалите участници тяхната страна печели от това, че е част от ЕС. Според 47 на сто от българите основната полза е в допълнителните възможности за намиране на работа (този отговор дават 25 на сто от другите участници), докато за останалите в ЕС най-важни са защитата на мира и подобряването на сигурността.
Почти половината българи (49 на сто; 42 нас сто в ЕС) са на мнение, че ЕС се развива в правилната посока. Според 50 на сто у нас и 52 на сто от останалите участници, страната им не върви в правилната посока. У нас 43 на сто (55 на сто в ЕС) очакват в близките пет години стандартът им на живот да остане без промяна, а 27 на сто от всички отговори изразяват песимизъм.
Според 56 на сто от българските участници и 68 на сто от останалите ролята на ЕС в защитата срещу глобалните заплахи ще нараства. Мнозинството (81 на сто у нас и 90 на сто от останалите в ЕС) е на мнение, че държавите от ЕС трябва да бъдат по-обединени пред настоящите общи предизвикателства. За 69 на сто у нас и 77 на сто от другите в ЕС има нужда от по-голям европейски бюджет, с който да се осигури повече подкрепа за развиваните проекти. Повечето участници (61 на сто у нас и 64 на сто в ЕС) наскоро не са попадали на информация за дългосрочния бюджет на ЕС.
Мнозинството (82 на сто у нас и 85 на сто в ЕС) са съгласни осигуряването на европейски средства да зависи от състоянието на законността. Малко над 70 на сто подкрепят въвеждането на нови възможности за получаване на приходи в европейския бюджет. Повечето участници (58 на сто у нас и 55 на сто в ЕС) очакват прозрачност при разпределението на общия бюджет. Сходни са дяловете на онези, които биха искали ефикасност и проследимост на бюджетните разходи.
У нас 43 на сто (62 на сто в останалите страни от ЕС) искат ЕП да има по-голяма роля. Сред основните теми, посочени от участниците за разглеждане от евродепутатите, са инфлацията, отбраната, борбата с бедността, създаването на работни места. Участниците заявяват, че ЕП трябва да защитава най-вече мира (над 45 на сто), демокрацията (19 на сто у нас и 33 на сто в ЕС), свободата на словото (17 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), върховенството на закона (28 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), свободното придвижване (34 на сто у нас и 15 на сто в ЕС).
Проучването е извършено през май, като от българска страна отговори са дали 1039 участници.
1 Да бе , да ! 😜
Коментиран от #4, #25
08:11 03.09.2025
2 Ивелин Михайлов
08:12 03.09.2025
3 Факти
08:12 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Много тенкю !
08:14 03.09.2025
6 Тази
08:14 03.09.2025
7 Бонев
08:14 03.09.2025
8 честен ционист
08:15 03.09.2025
9 А бе,
До коментар #4 от "Барометър":гледай си баро метъра !
08:15 03.09.2025
10 Платена
08:16 03.09.2025
11 Трол
08:16 03.09.2025
12 Управляващите заявиха
08:16 03.09.2025
13 разбира се че печели
Коментиран от #19
08:17 03.09.2025
14 Копейки самолета и еднопосочен за Москва
Коментиран от #17, #21, #46
08:18 03.09.2025
15 Ивелин Михайлов
08:19 03.09.2025
16 Сандо
08:19 03.09.2025
17 книж
До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":доларки марш у франция!
Коментиран от #20
08:20 03.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Защото
До коментар #13 от "разбира се че печели":България не прилича на Еврозоната, то е ясно.
Коментиран от #22
08:20 03.09.2025
20 Всъщност
До коментар #17 от "книж":Турция им е по-близо на атлантиците - при братята им по оръжие .
Коментиран от #26
08:21 03.09.2025
21 Само
До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":че на ужким.
08:22 03.09.2025
22 Защо България не прилича на Еврозоната
До коментар #19 от "Защото":Може би защото досега не беше в Еврозоната?
Коментиран от #31
08:23 03.09.2025
23 си дзън
с крепостни и частни армии. Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #30
08:23 03.09.2025
24 Тото
08:23 03.09.2025
25 Гадно
До коментар #1 от "Да бе , да ! 😜":Важното е че копейките стават все по-организирани.
Кога ше се ортанизират здравите политически сили и да се отиде към Евразията!
08:24 03.09.2025
26 така е
До коментар #20 от "Всъщност":На монголоида само Турция му е в устата. Там все още го приемат.
08:25 03.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 14$$
08:26 03.09.2025
29 Механик
Такива проучвания ги четем вече 36 години. Преди това също ни убеждаваха, че амен-амен и ще се в рая.
Така че сме свеикнали. Тоя урок сме го чели вече.
08:26 03.09.2025
30 Това са безспорни
До коментар #23 от "си дзън":Факти.
08:26 03.09.2025
31 Защото
До коментар #22 от "Защо България не прилича на Еврозоната":вече ще плащаме боклуците, които ядем с €вро !
08:27 03.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Никой
Пълна утопия. Ходим на практика - напълно свити - това е неправилно - да нямаш възможност да си купиш нещо. Месото 12 лева стига на килограм - е какво да купиш - нула грама.
Някакви пъпеши - 3 лева килото. Дините същото. Който е на заплатка - не го мисли - впрочем.
ЕС се оказа пълен провал и не е ясно как ще се измъкнеми от този кошмар.
08:29 03.09.2025
34 Ква евро
08:30 03.09.2025
35 разбихте ли кода
08:30 03.09.2025
36 факти
08:30 03.09.2025
37 Глупостииииииии
08:31 03.09.2025
38 нннн
08:32 03.09.2025
39 Изтъркано
08:32 03.09.2025
40 Учуден
08:33 03.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Копейки,
08:34 03.09.2025
45 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
46 провинциалист
До коментар #14 от "Копейки самолета и еднопосочен за Москва":"Иначе от 1 януари ви правим европейци." - вятърът на промяната ти е навял едно погрешно усещане, че като са те направили момиченце са те направили европеец. Не, не е така. Иначе те разбрахме какво имаш предвид.
08:37 03.09.2025
47 Урсул фон РептиЛайнян
08:39 03.09.2025