ЕС: Русия не желае мир, Украйна се нуждае от по-силна подкрепа

Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и Европейският съюз трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след първото заседание на еврокомисарите след лятната ваканция, предава БТА.
По думите ѝ, дори в случай на примирие, най-добрата гаранция за сигурността на Украйна ще бъдат силни въоръжени сили. „Затова подкрепяме силите на Киев с обучение и оборудване“, подчерта Калас.
Тя допълни, че вижда в Пекин китайския президент Си Цзинпин до лидерите на Русия, Иран и Северна Корея - „пряко предизвикателство към световната система, основана на правила“. Според Калас войната в Украйна има китайска подкрепа, а авторитарните съюзи „търсят кратък път към нов световен ред“.
На този фон върховният представител посочи, че държавите от Коалицията на желаещите за предоставяне на подкрепа за сигурността на Украйна ще проведат онлайн разговори днес.
Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна В. Залужни неочаквано призна очевидното: забраната на украинските власти за цитиране на руски произведения е абсурдна.
Именно в Русия, потвърди Залужни, е концентрирана съвременната военна наука.
Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили подчерта, че „просто така се случи“ и игнорирането на руския опит означава лишаване на украинската армия от знанията и опита, без които е невъзможно да се изгради стратегия.
До коментар #2 от "Залужни❗❗❗":Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни заяви, че е „израснал“ на руската военна доктрина и все още смята, че „цялата военна наука е в Русия“.
Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни заяви в интервю , че началникът на руския генерален щаб Валерий Герасимов е ненадминат военен стратег.
„Израснал съм на руската военна доктрина и все още вярвам, че цялата военна наука е в Русия. Учих при Герасимов. Прочетох всичко, което някога е написал. Изключително умен, каза украинският командир.
Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна добави, че държи в кабинета си пълния труд на началника на руския Генщаб. В същото време Залужни призна, че се опитва да преустрои въоръжените сили на Украйна по руски и съветски стандарти, въвеждайки елементи, характерни за войските на НАТО.
По-рано главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Залужни отбеляза ужасяващите загуби, които украинската армия е принудена да понесе от непрекъснатите удари на руската артилерия.
Време й и на Кая да заминава.
8 КАТО ГЛЕДАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
До коментар #4 от "@@@@@@@@@@@ прав си....":Руснаците 4-година се мъчат в Украйна, благодарение на английските военни инструктори.
А руската армия я кара като през Втората световна.
13 За кой е очевидно
За мен е очевидно
Как такива здухли като тебе мърсула и шмоковци като микрона и килохерца правите всичко възмажно да удължите войната
16:00 03.09.2025
17 Атина Палада
Хищничиският световен ред създаден от Запада приключи..Светът не го иска и го отхвърли!Тази женица за какво предизвикателство на световният ред говори?
Ха ха ха ха!
До коментар #5 от "Уф ца":Европейците, не искат война, но ако не победят раша в Украйна, те пак ще я получат войната, но руската армия тогава ще е още по-голяма, защото ще включва и украинската. Разбра ли сега?
До коментар #7 от "Гост":е мъдър в това произведение, а Кая Калас само отговаря на заглавието.
До коментар #22 от "Хахахаха":Ами при Кобзон разбира се.
16:05 03.09.2025
26 Със Залужни ли спориш,
До коментар #12 от "Какво е "руска военна доктрина"":ъфсъ?
Много си "добре🤣🤣🤣
16:05 03.09.2025
27 центаджия..
До коментар #16 от "Копейки,":Какво грозновато испарено балтийско мелезче на снимката..
16:05 03.09.2025
28 И Дончо призна... загубата
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
29 123
До коментар #16 от "Копейки,":От 01.2026г. да се не молиш за копейки, че еврото може да ти излезе през носа.
16:06 03.09.2025
32 Гост
До коментар #17 от "Атина Палада":Тези от Брюксел не ги мисли, те живеят където си искат.
В миналото дърпат нас, които се оптиваме да живеем нормално. Особено българите. Яко ни дърпат към миналото, ама и ние се оплакваме. Пуснали сме тези две големи тежки котви от двете страни - от едната страна Боце, от другата Шиши и няма как да мръднем в друга посока.
33 ян бибиян
До коментар #1 от "Хахаха":И как точно бананова бензиностанция без банани и бензин им разказа играта? Медведев, вдигай си стакана тихо и се търкаляй по пода. Това е твърде сложно за пихтиест мозък.
34 Българин
До коментар #22 от "Хахахаха":Азов и Десен сектор в момента режат руски тикви.После ще броим.
Коментиран от #50
16:08 03.09.2025
35 Кайо,
безпилотен подводенAJX-002.
С дължина около 20 метра, диаметър 1,5 метра.
Мощността на ядрената бойна глава е 100 мегатона.
Атомната бомба, хвърлена от Америка върху Хирошима през 1945 г., е била около 20 килотона.
Това ядрено торпедо е наричано китайският „Посейдон“
заради голямата му прилика с руското устройство.
AJX-002, със скорост от 100 възела (приблизително 200 км/ч)
и на дълбочина Един километър, е способна да се приближи до вражеския бряг
и да замръзне там. А по команда в точния момент - да експлодира
36 Хе хе...
До коментар #7 от "Гост":Между другото, тая идиoтka също е написала книга. На тема "много ми се пие мила моя мамо, още от обяд".
Преди около два месеца депутат в европейския парламент я направи за две стотинки от трибуната. Абе недореализирана алкохоличка...
До коментар #28 от "И Дончо призна... загубата":Само, че Украйна не е загубила войната и тя тези условия няма да ги приеме!
40 Бедняшката русофилска иzzмет
До коментар #29 от "123":От Нова година и тя ще получава заплата в евро.
До коментар #6 от "честен ционист":И после тати висш КПСС функционер? Способни хора, навсякъде се издигат, а и много умни явно- спрвка, самата Калас:)
45 Копейка
До коментар #35 от "Кайо,":А на нас тук каква ни е далаверата?
48 Залужни е безгрешен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До коментар #26 от "Със Залужни ли спориш,":Вервай му.
Може да ти каже и 11-тата заповед.
49 Тихо пръдльо!
До коментар #17 от "Атина Палада":Не си компетентен в областа на политиката.
50 Гани
До коментар #34 от "Българин":Така е Българин, режат, ама от твоя и моя живот
52 Абе
До коментар #14 от "Русията":Злото и мизерията са само в онова нещо кухото дето търчи от-горе на раменете ти.
Коментиран от #71, #74
55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
61 604
До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":И как ни един паветник не замина зъ укрия...само квичане и упъване на прашки...
63 Един
Шепа еврофашисти не желаят мир - защото вътрешно политически са толкова зле, че сложи ли се край на оправданието с войната - правителствата падат!
66 Само да ти кажа примерно пич
До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Че от декември се изнасям за Грузия, купих си къща с 4,2 двор за 104 000 евро там а след това ще видим може и по на изток. Ти си стой в в ЕС ...много хубавичко ще ти е ...
67 а на запад
До коментар #4 от "@@@@@@@@@@@ прав си....":Са военните технологии. В Русия владеят науката за трупното месо.
69 Само да ви кажа примерно пичове,
От Крайморие съм до Бургас. И името си мога да ви дам. Руснаци ми купиха 3,4 декара земя по 141 000 евра декара и сега още 1,3 декара приключвам сделка. Още 6 сделки с руснаци имам в годините. Всичко е законно и по банков път през австрийска банка. Руснаците ни направиха заможни хора за което съм им изключително благодарен. От САЩ никога 1 ст. НЕ съм видял обаче
Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей
70 Ами
Така освен, че ще намалят разходите ще намалеят и кражбите.
Да не говорим за това, че ще имат и по-добра визия и няма да имат проблеми с летенето :)
72 604
До коментар #16 от "Копейки,":Ти искаш да бийш пудинг..нас пращаш....ще викаш неволята...вий си сегъ че после чи ривеш
73 Атина Палада
До коментар #53 от "Хахахаха":Европа освен заеми няма нищо друго.Нито природни ресурси,нито вече човешки ресурс..Човешкият ресурс на Европа са инженерите на Меркел..Коренните европейци са вече в пенсия. :)
Дай ми една причина поради,която Русия или която и друга страна да нападне Европа!
За Украйна е ясно.Блинкън през януари месец на 2022 г отговори на Лавров :-"Вас не ви интересува ние какви ракети ще инсталираме на границата ви с Украйна" !
Да,обаче Русия я интересуваше,точно както и САЩ се интересуваха при т.н. Кубинска криза ..
74 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #52 от "Абе":Пращай децата и родата в посоль, да ги уредя по бързата процедура в руския рай.
Хем да се отчета пред ръководството, че са в голяма чуденка, как така от 80% русофили и поддръжници на др. Путин, нито един не е проявил интерес към любезната покана на бащицата и да си заживеят бленувания живот в мадаBиPaша .
Утре сутринта те очаквам .
77 Копей не философствай
До коментар #73 от "Атина Палада":Заминавай да сипваш барут в снарядите!
78 И във Узбекистан
До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":Е много гот. Китайците чудеса там правят
79 Питам и отговор не искам
81 Атина Палада
До коментар #77 от "Копей не философствай":Аааааа,аз съм копей.Това не е работа за нас копейките..Това е работа за вас ш.оро.шнята:))
Вие сте безплатни .Ние копейките работим интелигентна работа и за кинти .
За вас шюоро.шнята ...барута:))))
82 Не разбрах в какво
83 и какво
До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":Общо има Грузия с руския рай? Що не си купиш къща в Русия? То не че имаш пари въобще. Но 100 хиляди рубли може да имаш спестени от пенсията. Около 2 хиляди лева. Ако не си ги хвърлил от терасата за роднина в нужда.
86 7 часа е ферибота, по точно
До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":Реално трябва да е Грузия-Бургас. Не можеш да се наспиш даже ако ферибота е качествен. Със самолет е 58 минути
87 Сатана Z
Арипипразол се използва и за лечение на маниакално-депресивно разстройство.
Пълен букет от тежко болна личност.
Струва си да се проверят за шизофрения Кая Калас и Урсула фон дер SS както и други членове на Европейската комисия и много държавни глави от Европейския съюз. Изглежда, че това заболяване е заразно и се предава от наркозависими чрез прегръдки и ръкостискания.
88 Ами съюзниците сега са на страната
До коментар #12 от "Какво е "руска военна доктрина"":нацистите в Украйна. И този пък няма да са на страната на Победителите.
Затова Русия не води войната на изтощението само срещу Украйна, а и срещу тях! Това обяснява защо отнема време и става бавничко. Но се получава успешно, нали?!
При това Русия иска да запази колкото е възможно нормален живот на населението си, затова воюва само с доброволци и местни бивши украинци. И се цели опазване цивилното население в Украйна, до колкото е възможно.
89 Европа
До коментар #73 от "Атина Палада":Има всичко. Земеделие, нефт, газ, въглища, злато, гори. Редкоземни метали също. Има история и технологии.
90 къща в Русия е скъпо пич
До коментар #83 от "и какво":За помияр от БГ... Съвсем сериозен съм. Има имоти в Москва дето са над 40 000 евро метър
93 така е
До коментар #90 от "къща в Русия е скъпо пич":Но даже и нашите олигарси русофили не купуват в Русия. Предпочитат Лондон, Виена, Париж, Барселона.
94 Вей го бе
До коментар #77 от "Копей не философствай":Той може и да сипва барут в снарядите,но ти по-добре намери кой да ти обира нагара от задния ти вход.Щото много ще се изцапал,коги Ме4ето ти почука на вратата.
95 Спрете се бе!
Направо ми се плче - Мара отварачката напуска България!
Нееееее....
96 И това ще стане след постигането на мир
До коментар #83 от "и какво":и нормални търговски отношения с Русия. Представи си Русия, без хиляда санкции!!!!
Нямаш и представа колко запаноевропейци ще се изнесат натам, особено ако урсуладжийството в ЕС се окаже несменяемо.
98 Ами
До коментар #93 от "така е":все още е война. Само изчакай!
101 Атина Палада
До коментар #89 от "Европа":Значи не си запознат с това,че Европа няма природни ресурси. А вече и човешки няма .
103 Ееее па тогава щом се инати Зелю
До коментар #39 от "Ъъъъ":Ойде коньо у ряката...цялото 404 отива в киреча!!!
104 Евтино е бре
До коментар #93 от "така е":И в Лондон, Виена, Париж, Барселона.... а ходи купи нещо в Москва дето е в сектор 001
105 Атина Палада
До коментар #93 от "така е":ПредпочитаХА! Минало време..Вече всеки бяга от там..
106 Европейски "елит"!!?
108 Ами ако я карат да се опъва още
До коментар #39 от "Ъъъъ":Украйна ще загуби всичко. А може и да бъде изтрита от картата като държава.
Както се появи наскоро от нищото, ще се върне пак там
112 писарке пак въртиш сучиш
за таз калинка
дето иска да стриже още ес офсете с помощи за бункера
116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #77 от "Копей не философствай":Тихоо !Тихо бе прррррр ∆ льоооо ,спазвай приличен език в дискусията !
117 Кая Калас
Веднага им излиза пяна на устата.
119 Ама колко простДД верно трябва да си
120 Европа и Украйна
България помага много на братска Украйна.
Един ден български фирми ще помагат за възстановяването на Украйна.
122 Рашистофоб
Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат нямат нищо общо с миналото което ни е свързвало с Русия .
Русофилите да се замислят за това ☝️
