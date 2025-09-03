ЕС: Русия не желае мир, Украйна се нуждае от по-силна подкрепа

Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и Европейският съюз трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след първото заседание на еврокомисарите след лятната ваканция, предава БТА.

По думите ѝ, дори в случай на примирие, най-добрата гаранция за сигурността на Украйна ще бъдат силни въоръжени сили. „Затова подкрепяме силите на Киев с обучение и оборудване“, подчерта Калас.

Тя допълни, че вижда в Пекин китайския президент Си Цзинпин до лидерите на Русия, Иран и Северна Корея - „пряко предизвикателство към световната система, основана на правила“. Според Калас войната в Украйна има китайска подкрепа, а авторитарните съюзи „търсят кратък път към нов световен ред“.

На този фон върховният представител посочи, че държавите от Коалицията на желаещите за предоставяне на подкрепа за сигурността на Украйна ще проведат онлайн разговори днес.