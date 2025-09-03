Новини
Свят »
Украйна »
ЕС: Русия не желае мир, Украйна се нуждае от по-силна подкрепа

ЕС: Русия не желае мир, Украйна се нуждае от по-силна подкрепа

3 Септември, 2025 15:51 1 518 124

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • подкрепа

Кая Калас: Китайската подкрепа за Москва е предизвикателство към световния ред

ЕС: Русия не желае мир, Украйна се нуждае от по-силна подкрепа - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и Европейският съюз трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след първото заседание на еврокомисарите след лятната ваканция, предава БТА.

По думите ѝ, дори в случай на примирие, най-добрата гаранция за сигурността на Украйна ще бъдат силни въоръжени сили. „Затова подкрепяме силите на Киев с обучение и оборудване“, подчерта Калас.

Тя допълни, че вижда в Пекин китайския президент Си Цзинпин до лидерите на Русия, Иран и Северна Корея - „пряко предизвикателство към световната система, основана на правила“. Според Калас войната в Украйна има китайска подкрепа, а авторитарните съюзи „търсят кратък път към нов световен ред“.

На този фон върховният представител посочи, че държавите от Коалицията на желаещите за предоставяне на подкрепа за сигурността на Украйна ще проведат онлайн разговори днес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    98 10 Отговор
    ЕС са гнусниПрасета. Искат мир по техни условия при положение, че Русия им разката фамилията. Смърт за ЕСмастиите.

    Коментиран от #33

    15:53 03.09.2025

  • 2 Залужни❗❗❗

    66 7 Отговор
    Цялата военна наука е в Русия, - Залужни (ВИДЕО)
    02.09.2025 - 14:00
    Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна В. Залужни неочаквано призна очевидното: забраната на украинските власти за цитиране на руски произведения е абсурдна.
    Именно в Русия, потвърди Залужни, е концентрирана съвременната военна наука.
    Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили подчерта, че „просто така се случи“ и игнорирането на руския опит означава лишаване на украинската армия от знанията и опита, без които е невъзможно да се изгради стратегия.

    Коментиран от #4, #56

    15:53 03.09.2025

  • 3 ООрана държава

    74 6 Отговор
    Малоумна работа, наливаш 4 години вода в спукана кофа без да има резултат и дебилски продължаваш без да наливаш

    15:54 03.09.2025

  • 4 @@@@@@@@@@@ прав си....

    46 7 Отговор

    До коментар #2 от "Залужни❗❗❗":

    Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни заяви, че е „израснал“ на руската военна доктрина и все още смята, че „цялата военна наука е в Русия“.
    Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни заяви в интервю , че началникът на руския генерален щаб Валерий Герасимов е ненадминат военен стратег.
    „Израснал съм на руската военна доктрина и все още вярвам, че цялата военна наука е в Русия. Учих при Герасимов. Прочетох всичко, което някога е написал. Изключително умен, каза украинският командир.
    Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна добави, че държи в кабинета си пълния труд на началника на руския Генщаб. В същото време Залужни призна, че се опитва да преустрои въоръжените сили на Украйна по руски и съветски стандарти, въвеждайки елементи, характерни за войските на НАТО.
    По-рано главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Залужни отбеляза ужасяващите загуби, които украинската армия е принудена да понесе от непрекъснатите удари на руската артилерия.

     

    Коментиран от #12, #64, #67

    15:55 03.09.2025

  • 5 Уф ца

    76 6 Отговор
    Ти, като си некадърна и НЕ можеш да се договориш с Русия на мир, махай се от тази длъжност. Аз ще се договорят на мир с тях. 99% от европейците НЕ искат война с Русия...

    Коментиран от #22

    15:55 03.09.2025

  • 6 честен ционист

    59 5 Отговор
    Кая Каллас: "Моя мама была шестимесячным ребенком, когда ее, мою бабушку и мою прабабушку отправили в Сибирь в вагонах для скота."

    Време й и на Кая да заминава.

    Коментиран от #41

    15:55 03.09.2025

  • 7 Гост

    77 5 Отговор
    Всеки път, като чуя изявлания на Скумрия Калас се сещам за една книга "Празни мисли на един празен човек" и аз не знам защо?

    Коментиран от #24, #36

    15:55 03.09.2025

  • 8 КАТО ГЛЕДАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ

    52 5 Отговор
    ОТ ОБУЧЕНИЕТО И ПОДКРЕПАТА , ТОВА СА ПАРИ ХВЪРЛЕНИ НА ВЯТЪРА.ОБАЧЕ УСИЛИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ.

    15:56 03.09.2025

  • 9 Това на снимката ЕС ли е?

    57 5 Отговор
    Най-после да покажете ЕС как изглежда. Изгежда мършаво и със злобна усмивка.

    15:57 03.09.2025

  • 10 фарисейски квас

    9 35 Отговор
    Много мразя Путин и дипломацията му, и всички мислещи в светът, че не задават въпросът: "Колко от родени в Крим и окупираният Донбас, са се присъединили към армията на Украйна и емигрирали в Украйна и други страни като политически бежанци. Колко руснаци избягаха в Украйна и други страни, и се обявиха за политически бежанци?" По какво личи, че окупираните са окупирани? - и Путин не се възползва от това, че окупираните не казват - че са окупирани. .... Путин наруши МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ - ТАЙНАТА КЛАУЗА, И ГОРБАЧОВСКИЯТ ДОГОВОР. Като отказа да пусне на световната борса, Газпром, Росатом, да улесни американските хеджфондове,за да може САЩ да прави 1000 милиарда с Европа и 1000 милиарда с Азия, само чрез енергийният сектор на Русия, годишно. И ако Путин се съгласи да приватизира газопроводите и Газпром и Росатом, ще има мир, ще сменят Зеленски и Ла-й-нен. Съответно и газът и атомният ток ще се вдигне двойно, за печалби на САЩ.

    15:58 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Какво е "руска военна доктрина"

    8 58 Отговор

    До коментар #4 от "@@@@@@@@@@@ прав си....":

    Руснаците 4-година се мъчат в Украйна, благодарение на английските военни инструктори.
    А руската армия я кара като през Втората световна.
    Ама ги няма съюзниците, нямааааа.....

    Коментиран от #26, #88

    16:00 03.09.2025

  • 13 За кой е очевидно

    52 6 Отговор
    Естонска чайко
    За мен е очевидно
    Как такива здухли като тебе мърсула и шмоковци като микрона и килохерца правите всичко възмажно да удължите войната

    16:00 03.09.2025

  • 14 Русията

    7 55 Отговор
    Империята на злото и мизерията Русията е обречена на разпад. Масовият убиец и мародер Путин е обречен на бунището на историята.

    Коментиран от #23, #52

    16:01 03.09.2025

  • 15 Не така

    43 5 Отговор
    Каква усмивка, каква красота, докарва го почти до гестаповците .

    16:01 03.09.2025

  • 16 Копейки,

    22 21 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди в Сопот.Заплащането е много добро.Умствен капацитет не се изисква.

    Коментиран от #27, #29, #72

    16:01 03.09.2025

  • 17 Атина Палада

    44 7 Отговор
    Тия в Брусел живеят още в миналото:)
    Хищничиският световен ред създаден от Запада приключи..Светът не го иска и го отхвърли!Тази женица за какво предизвикателство на световният ред говори?

    Коментиран от #32, #49

    16:02 03.09.2025

  • 18 Лайн Ари

    39 4 Отговор
    И на тая са и спрели навигацията и сега кара на сляпо !

    16:02 03.09.2025

  • 19 Русия по Дефолт иска мир

    26 6 Отговор
    НАТЮ ФАЩ чрез Усрия само трябва да приемат условията им за мир, които и са причините за СВО и всичко е готово... мир и разбирателство дълги години напред!!!

    16:02 03.09.2025

  • 20 Русията

    8 40 Отговор
    Империята на злото и мизерията Русията е обречена на разпад. Масовият убиец и мародер Путин е обречен на бунището на историята.

    Коментиран от #42

    16:02 03.09.2025

  • 21 Хе хе...

    33 5 Отговор
    Тия инфантили що конференции и заседания проведоха, просто не е истина. Явно така смятат да победят руснаците. С видео срещи и комитети.
    Ха ха ха ха!

    16:02 03.09.2025

  • 22 Хахахаха

    11 19 Отговор

    До коментар #5 от "Уф ца":

    Европейците, не искат война, но ако не победят раша в Украйна, те пак ще я получат войната, но руската армия тогава ще е още по-голяма, защото ще включва и украинската. Разбра ли сега?

    Коментиран от #25, #30, #34

    16:03 03.09.2025

  • 23 честен ционист

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Русията":

    Страна агрессор, люди - бесы, ой, мне нравиться

    16:04 03.09.2025

  • 24 С тази разлика че Джером

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    е мъдър в това произведение, а Кая Калас само отговаря на заглавието.

    16:04 03.09.2025

  • 25 Къде е редовната руска армия?

    6 26 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #102

    16:05 03.09.2025

  • 26 Със Залужни ли спориш,

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "Какво е "руска военна доктрина"":

    ъфсъ?
    Много си "добре🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    16:05 03.09.2025

  • 27 центаджия..

    26 4 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки,":

    Какво грозновато испарено балтийско мелезче на снимката..

    16:05 03.09.2025

  • 28 И Дончо призна... загубата

    24 5 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    Коментиран от #39

    16:06 03.09.2025

  • 29 123

    14 7 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки,":

    От 01.2026г. да се не молиш за копейки, че еврото може да ти излезе през носа.

    Коментиран от #40

    16:06 03.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Умнокрасив

    19 4 Отговор
    Еврогражданино, плащай, плащай, за теб е таз "война"!!!

    16:07 03.09.2025

  • 32 Гост

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Тези от Брюксел не ги мисли, те живеят където си искат.
    В миналото дърпат нас, които се оптиваме да живеем нормално. Особено българите. Яко ни дърпат към миналото, ама и ние се оплакваме. Пуснали сме тези две големи тежки котви от двете страни - от едната страна Боце, от другата Шиши и няма как да мръднем в друга посока.

    16:08 03.09.2025

  • 33 ян бибиян

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    И как точно бананова бензиностанция без банани и бензин им разказа играта? Медведев, вдигай си стакана тихо и се търкаляй по пода. Това е твърде сложно за пихтиест мозък.

    16:08 03.09.2025

  • 34 Българин

    5 25 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Азов и Десен сектор в момента режат руски тикви.После ще броим.

    Коментиран от #50

    16:08 03.09.2025

  • 35 Кайо,

    15 2 Отговор
    ЯДРЕНОТО ЧУДОВИЩЕ НА ПЕКИН- невиждано досега гигантско ядрено торпедо
    безпилотен подводенAJX-002.
    С дължина около 20 метра, диаметър 1,5 метра.
    Мощността на ядрената бойна глава е 100 мегатона.
    Атомната бомба, хвърлена от Америка върху Хирошима през 1945 г., е била около 20 килотона.
    Това ядрено торпедо е наричано китайският „Посейдон“
    заради голямата му прилика с руското устройство.
    AJX-002, със скорост от 100 възела (приблизително 200 км/ч)
    и на дълбочина Един километър, е способна да се приближи до вражеския бряг
    и да замръзне там. А по команда в точния момент - да експлодира

    Коментиран от #45

    16:08 03.09.2025

  • 36 Хе хе...

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Между другото, тая идиoтka също е написала книга. На тема "много ми се пие мила моя мамо, още от обяд".
    Преди около два месеца депутат в европейския парламент я направи за две стотинки от трибуната. Абе недореализирана алкохоличка...

    16:09 03.09.2025

  • 37 Дон Дони

    19 3 Отговор
    Тази коза да не обяви война на Китай! Как може да ни управляват такива лаици?

    16:09 03.09.2025

  • 38 незнайко

    19 4 Отговор
    Жена, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас откога започна да разбира от война ? Защо ЕС трябва да помага на Украйна след като тя не е неин член ? Усилено ЕС търси сблъсак с Русия ! Подмолни , нагли капиталисти мислещи само за пари, богатства и власт !

    16:09 03.09.2025

  • 39 Ъъъъ

    4 18 Отговор

    До коментар #28 от "И Дончо призна... загубата":

    Само, че Украйна не е загубила войната и тя тези условия няма да ги приеме!

    Коментиран от #103, #108

    16:09 03.09.2025

  • 40 Бедняшката русофилска иzzмет

    4 14 Отговор

    До коментар #29 от "123":

    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    16:09 03.09.2025

  • 41 Незаменима

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    И после тати висш КПСС функционер? Способни хора, навсякъде се издигат, а и много умни явно- спрвка, самата Калас:)

    16:09 03.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 гост

    9 4 Отговор
    Стига гръмки фрази,като искате нещо направете го,не само да излизате пред камерите за нищо...По добре да прочетем в пресата например.....НЛО попиля руската групировка Север...как добре звучи..а не само думи.

    16:10 03.09.2025

  • 44 Ролан

    14 2 Отговор
    Тия от ЕС ,ама съвсем не са в час!))))

    16:10 03.09.2025

  • 45 Копейка

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кайо,":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    16:10 03.09.2025

  • 46 Баш Балък

    11 2 Отговор
    Тая плоча вече се изтърка, грам винил не остана. А какво става в Китай ще им стане ясно идните години, предупреждавам, ще боли

    16:11 03.09.2025

  • 47 Трол

    6 5 Отговор
    С нетърпение очакваме г-жа Калас да гастролира в България.

    16:11 03.09.2025

  • 48 Залужни е безгрешен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Със Залужни ли спориш,":

    Вервай му.
    Може да ти каже и 11-тата заповед.

    16:11 03.09.2025

  • 49 Тихо пръдльо!

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    Коментиран от #54

    16:11 03.09.2025

  • 50 Гани

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Така е Българин, режат, ама от твоя и моя живот

    16:11 03.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Русията":

    Злото и мизерията са само в онова нещо кухото дето търчи от-горе на раменете ти.

    Коментиран от #71, #74

    16:12 03.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 11 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #61, #66

    16:13 03.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 604

    7 1 Отговор
    Мъ да заминава да крепи на зеля мъркуча...барабар с цялата кохорта без мозъчни либерасти...ари ве доман ко само ни залагате живота и на децата ни...прав ви път.....тоя бяс се трупа и накрая ще стане белята щот сте тотал изперкали...

    16:15 03.09.2025

  • 58 Жмръц

    11 2 Отговор
    Когато това идва от устата на една доста ма3на ле( бийка,не звъчи никак,ама никак правдоподобно.Както и всичко останало от цялата 0рсулианска па пла4.

    16:15 03.09.2025

  • 59 дрън дрън

    11 1 Отговор
    Украйна е държава колкото и Македония ! Целта е да унищожат православните славянски народи !

    16:15 03.09.2025

  • 60 вехтия

    7 0 Отговор
    ха да видим,колко желаещи ще има

    16:15 03.09.2025

  • 61 604

    12 3 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И как ни един паветник не замина зъ укрия...само квичане и упъване на прашки...

    16:16 03.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Един

    10 2 Отговор
    Истината отново е диаметрално противоположна на Брукселската пропаганда!
    Шепа еврофашисти не желаят мир - защото вътрешно политически са толкова зле, че сложи ли се край на оправданието с войната - правителствата падат!

    16:16 03.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Само да ти кажа примерно пич

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Че от декември се изнасям за Грузия, купих си къща с 4,2 двор за 104 000 евро там а след това ще видим може и по на изток. Ти си стой в в ЕС ...много хубавичко ще ти е ...

    Коментиран от #78, #83, #86

    16:18 03.09.2025

  • 67 а на запад

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "@@@@@@@@@@@ прав си....":

    Са военните технологии. В Русия владеят науката за трупното месо.

    16:18 03.09.2025

  • 68 Тагарев Тошко

    12 1 Отговор
    Надрана плоча! Омръзна ни да повтаря една и съща реплика: Русия не желае мир, Русия не желае мир! Но какво да очакваме умствения багаж и е толкова!

    16:18 03.09.2025

  • 69 Само да ви кажа примерно пичове,

    11 1 Отговор
    Моята истина..... Няма по хубави хора от руснаците
    От Крайморие съм до Бургас. И името си мога да ви дам. Руснаци ми купиха 3,4 декара земя по 141 000 евра декара и сега още 1,3 декара приключвам сделка. Още 6 сделки с руснаци имам в годините. Всичко е законно и по банков път през австрийска банка. Руснаците ни направиха заможни хора за което съм им изключително благодарен. От САЩ никога 1 ст. НЕ съм видял обаче
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО тихо се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей

    16:21 03.09.2025

  • 70 Ами

    12 1 Отговор
    Ако ЕС искат да намалят разходите е най-добре да заменят еврокомисарите с папагали.
    Така освен, че ще намалят разходите ще намалеят и кражбите.
    Да не говорим за това, че ще имат и по-добра визия и няма да имат проблеми с летенето :)

    16:22 03.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 604

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки,":

    Ти искаш да бийш пудинг..нас пращаш....ще викаш неволята...вий си сегъ че после чи ривеш

    16:22 03.09.2025

  • 73 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Европа освен заеми няма нищо друго.Нито природни ресурси,нито вече човешки ресурс..Човешкият ресурс на Европа са инженерите на Меркел..Коренните европейци са вече в пенсия. :)
    Дай ми една причина поради,която Русия или която и друга страна да нападне Европа!
    За Украйна е ясно.Блинкън през януари месец на 2022 г отговори на Лавров :-"Вас не ви интересува ние какви ракети ще инсталираме на границата ви с Украйна" !
    Да,обаче Русия я интересуваше,точно както и САЩ се интересуваха при т.н. Кубинска криза ..

    Коментиран от #77, #89

    16:22 03.09.2025

  • 74 Tётя Мyтpaфановна

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "Абе":

    Пращай децата и родата в посоль, да ги уредя по бързата процедура в руския рай.
    Хем да се отчета пред ръководството, че са в голяма чуденка, как така от 80% русофили и поддръжници на др. Путин, нито един не е проявил интерес към любезната покана на бащицата и да си заживеят бленувания живот в мадаBиPaша .
    Утре сутринта те очаквам .

    Коментиран от #91

    16:23 03.09.2025

  • 75 Само да ти кажа примерно пич

    5 1 Отговор
    Че там дето отивам в Грузия поне 32 български семейства вече има че и 8 имота на братя Диневи там има ...

    16:24 03.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Копей не философствай

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Заминавай да сипваш барут в снарядите!

    Коментиран от #81, #94, #116

    16:27 03.09.2025

  • 78 И във Узбекистан

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":

    Е много гот. Китайците чудеса там правят

    16:27 03.09.2025

  • 79 Питам и отговор не искам

    8 1 Отговор
    Коя е тая Кая Калас? Ама наистина ви питам коя е? А?

    16:30 03.09.2025

  • 80 някой

    3 2 Отговор
    ИДО.ТИ!

    16:31 03.09.2025

  • 81 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #77 от "Копей не философствай":

    Аааааа,аз съм копей.Това не е работа за нас копейките..Това е работа за вас ш.оро.шнята:))
    Вие сте безплатни .Ние копейките работим интелигентна работа и за кинти .
    За вас шюоро.шнята ...барута:))))

    16:32 03.09.2025

  • 82 Не разбрах в какво

    7 2 Отговор
    ще бъде изразена по -силната подкрепа. Досега каква подкрепа се предлагаше на Украйна та резултатите не се харесват на ЕК?

    16:32 03.09.2025

  • 83 и какво

    2 6 Отговор

    До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":

    Общо има Грузия с руския рай? Що не си купиш къща в Русия? То не че имаш пари въобще. Но 100 хиляди рубли може да имаш спестени от пенсията. Около 2 хиляди лева. Ако не си ги хвърлил от терасата за роднина в нужда.

    Коментиран от #90, #96

    16:33 03.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 А где

    4 1 Отговор
    Какая Калас ? Где она ?

    16:34 03.09.2025

  • 86 7 часа е ферибота, по точно

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Само да ти кажа примерно пич":

    Реално трябва да е Грузия-Бургас. Не можеш да се наспиш даже ако ферибота е качествен. Със самолет е 58 минути

    16:35 03.09.2025

  • 87 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Публикувани са документи, показващи, че молдовският президент Мая Санду се лекува от шизофрения в австрийската частна клиника Дьоблинг. Санду се подлага на електроконвулсивна терапия и приема лекарството Арипипразол, което се използва за лечение на остри пристъпи на шизофрения.
    Арипипразол се използва и за лечение на маниакално-депресивно разстройство.
    Пълен букет от тежко болна личност.
    Струва си да се проверят за шизофрения Кая Калас и Урсула фон дер SS както и други членове на Европейската комисия и много държавни глави от Европейския съюз. Изглежда, че това заболяване е заразно и се предава от наркозависими чрез прегръдки и ръкостискания.

    16:35 03.09.2025

  • 88 Ами съюзниците сега са на страната

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какво е "руска военна доктрина"":

    нацистите в Украйна. И този пък няма да са на страната на Победителите.
    Затова Русия не води войната на изтощението само срещу Украйна, а и срещу тях! Това обяснява защо отнема време и става бавничко. Но се получава успешно, нали?!
    При това Русия иска да запази колкото е възможно нормален живот на населението си, затова воюва само с доброволци и местни бивши украинци. И се цели опазване цивилното население в Украйна, до колкото е възможно.

    16:37 03.09.2025

  • 89 Европа

    2 4 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Има всичко. Земеделие, нефт, газ, въглища, злато, гори. Редкоземни метали също. Има история и технологии.

    Коментиран от #101

    16:38 03.09.2025

  • 90 къща в Русия е скъпо пич

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "и какво":

    За помияр от БГ... Съвсем сериозен съм. Има имоти в Москва дето са над 40 000 евро метър

    Коментиран от #93

    16:38 03.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пакя

    1 9 Отговор
    То е очевидно, че Русия търси конфликт, забележете как през годините разполага границите си все по-близо и по-близо до вражеските натовски бази

    16:41 03.09.2025

  • 93 така е

    3 9 Отговор

    До коментар #90 от "къща в Русия е скъпо пич":

    Но даже и нашите олигарси русофили не купуват в Русия. Предпочитат Лондон, Виена, Париж, Барселона.

    Коментиран от #98, #104, #105

    16:42 03.09.2025

  • 94 Вей го бе

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Копей не философствай":

    Той може и да сипва барут в снарядите,но ти по-добре намери кой да ти обира нагара от задния ти вход.Щото много ще се изцапал,коги Ме4ето ти почука на вратата.

    16:43 03.09.2025

  • 95 Спрете се бе!

    5 1 Отговор
    Докато тук се джанкате, продължава изстичането на мозъци от България...!
    Направо ми се плче - Мара отварачката напуска България!
    Нееееее....

    16:44 03.09.2025

  • 96 И това ще стане след постигането на мир

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "и какво":

    и нормални търговски отношения с Русия. Представи си Русия, без хиляда санкции!!!!
    Нямаш и представа колко запаноевропейци ще се изнесат натам, особено ако урсуладжийството в ЕС се окаже несменяемо.

    16:45 03.09.2025

  • 97 Ама коя е тая Кая Калас? А?

    4 2 Отговор
    Декларирала офффцата че има някакви 284000 евро по сметки . 2 декара нива няма това в Крайморие бре ...а аз имам 68 декара и се чувствам никой ...

    16:47 03.09.2025

  • 98 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "така е":

    все още е война. Само изчакай!

    16:47 03.09.2025

  • 99 Ама коя е тая Кая Калас? А?

    3 0 Отговор
    Ама кажете ми че да разбера?

    16:50 03.09.2025

  • 100 Ама коя е тая Кая Калас? А?

    2 0 Отговор
    Знаете ли кви"лидери" ще ви дам ....а?

    16:52 03.09.2025

  • 101 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "Европа":

    Значи не си запознат с това,че Европа няма природни ресурси. А вече и човешки няма .

    16:52 03.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ееее па тогава щом се инати Зелю

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъ":

    Ойде коньо у ряката...цялото 404 отива в киреча!!!

    16:52 03.09.2025

  • 104 Евтино е бре

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "така е":

    И в Лондон, Виена, Париж, Барселона.... а ходи купи нещо в Москва дето е в сектор 001

    16:54 03.09.2025

  • 105 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "така е":

    ПредпочитаХА! Минало време..Вече всеки бяга от там..

    16:55 03.09.2025

  • 106 Европейски "елит"!!?

    4 1 Отговор
    Украйна и Европейския "елит" не желаят мир. Немогат да преглътнат реалноста!

    16:55 03.09.2025

  • 107 Доктор

    0 1 Отговор
    Толкова примитевно същество се среща изключително рядко.

    16:57 03.09.2025

  • 108 Ами ако я карат да се опъва още

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъ":

    Украйна ще загуби всичко. А може и да бъде изтрита от картата като държава.
    Както се появи наскоро от нищото, ще се върне пак там

    16:58 03.09.2025

  • 109 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Седя, чопля семки и гледам поредния опит на брюкселските зелки да пренапишат природните закони. Преди се опитваха да създадат повече от 2 пола, сега искат да накарат победителя да изпълнява условията на победения.

    16:59 03.09.2025

  • 110 Атина

    1 0 Отговор
    къде живееш,ако не е тайна..

    16:59 03.09.2025

  • 111 Аре по сериозно моля

    1 0 Отговор
    Питам и отговор не искам, коя е точно тая Кая Калас? Ама наистина ви питам коя е? А? Декларирала е че има някакви 284000 евро по сметки и две къщи на стойност 593000 евро, ама не са и само нейни .... и? ....

    17:00 03.09.2025

  • 112 писарке пак въртиш сучиш

    3 1 Отговор
    стари манджи в променен формат
    за таз калинка
    дето иска да стриже още ес офсете с помощи за бункера

    17:05 03.09.2025

  • 113 Клати Курти

    2 0 Отговор
    Световна система основана на правила ....?Кои правила ,ами само вашите.Който има петролец и други естествени ресурси се обявява за недемократичен диктатор ,спретва му се розова революция или война наречена с някакво високопарно име и след това всичко му се взема .А тези от "демократичните страни " пък си ги дават доброволно на глобалистите .

    17:10 03.09.2025

  • 114 Само споменаването на Кая Калас

    3 0 Отговор
    Води до това да не го четеш. А Защо? ... искате ли да ви разкажа колко е грамотна реално тая офффца ? Има вече книга с тъпотиите и, и карикатури и нейните абзаци които въобще не кореспондират нито с образование, нито с логика... не е китайско а италианско

    17:11 03.09.2025

  • 115 Надарена кака

    1 1 Отговор
    Абе тази постна балтийска шпрота ,кой я брои за 6ливва ?

    17:11 03.09.2025

  • 116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Копей не философствай":

    Тихоо !Тихо бе прррррр ∆ льоооо ,спазвай приличен език в дискусията !

    17:14 03.09.2025

  • 117 Кая Калас

    1 0 Отговор
    докарва копейките до бяс само като се появи!
    Веднага им излиза пяна на устата.

    17:15 03.09.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Ама колко простДД верно трябва да си

    1 0 Отговор
    Че да отидеш ти в Китай , след като глупости в Япония си дрънкал и да кажеш че си бил съюзник през ВСВ срещу Русия ? И да ти посочат вратата ? ....А?

    17:17 03.09.2025

  • 120 Европа и Украйна

    7 1 Отговор
    водят заедно войната колкото е необходимо!
    България помага много на братска Украйна.
    Един ден български фирми ще помагат за възстановяването на Украйна.

    17:18 03.09.2025

  • 121 шаа

    0 7 Отговор
    кая е усойница-урсулица

    17:23 03.09.2025

  • 122 Рашистофоб

    8 0 Отговор
    Мога само да се гордея с България , че помага на Украйна срещу фашисткия агресор ...
    Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат нямат нищо общо с миналото което ни е свързвало с Русия .
    Русофилите да се замислят за това ☝️

    17:24 03.09.2025

  • 123 ЕЙЙ НАЙ-ПОСЛЕ

    0 1 Отговор
    Бях се притеснил за този ВЪРХОВЕН европейски резил Кая Калас защо я няма по медиите.

    17:25 03.09.2025

  • 124 Лее се РУСКА КРЪВ

    0 0 Отговор
    Заради болните амбиции на путинягата......под ударите на Натовското оръжие.

    17:29 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания