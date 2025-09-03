Германия призова Индия да убеди Русия да преговаря за мир в Украйна

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова Индия да окаже натиск върху близкия си съюзник Русия да преговаря за мир в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Призивът дойде няколко дни след срещата между индийския премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин в кулоарите на регионална среща на върха в Китай, предава БТА.
На пресконференция Вадефул заяви, че въпреки значителните усилия на Европа и САЩ, Москва не проявява готовност за преговори, а Индия би могла да обсъди този въпрос с руското ръководство.
„Единственото искане е оръжията да заглъхнат“, каза германският министър по време на двудневното си посещение в Индия. Той подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски е показал готовност за мир:
„Ние, европейците, правим всичко по силите си, работим с американски и украински партньори, за да гарантираме, че тази война ще приключи скоро и че Украйна ще намери мир като суверенна държава.“
Призивът на германския дипломат отразява надеждите на Европа, че Индия може да окаже дипломатически натиск върху Москва, въпреки че Делхи продължава да балансира сътрудничеството си с традиционния си партньор в отбраната.
От началото на войната през февруари 2022 г. Индия устоява на натиска от страна на Запада да осъди пряко Русия, но неколкократно призова за прекратяване на насилието. В същото време страната увеличи вноса на руски суров петрол с отстъпки, които сега съставляват значителен дял от енергийния ѝ баланс. Делхи аргументира покупките като необходими за защита на икономиката от глобални сътресения.
Междувременно напрежението в отношенията със САЩ се засили, след като президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху индийски стоки, с което общите тарифи достигнаха 50%. Очаква се мярката да засегне износ от Индия на стойност 48,2 милиарда долара и да нанесе удар върху по-широките ѝ икономически амбиции.
В отговор Индия засили усилията си за сключване на споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар, който проведе разговори с Вадефул, заяви, че страната му разчита на Германия за ускоряване на преговорите и финализиране на споразумението до края на годината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Дончо призна... загубата
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Коментиран от #45
16:39 03.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
16:39 03.09.2025
4 Пенчо
16:40 03.09.2025
5 Един
На Индийците ЕВАЛА! Казаха им в прав текст - имаме граждани, за които да мислим! Казаха им и: Нямате право да давате морални оценки - вие сте най-кървавите убийци в историята.
Оглупяла Европа има само един шанс - да капитулира!
16:40 03.09.2025
6 Клоуна пусин 🤡💩
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
Коментиран от #12, #58
16:40 03.09.2025
7 хахаха
16:41 03.09.2025
8 Или са наивници или просто тъпи
Коментиран от #26, #31
16:43 03.09.2025
9 Дориана
16:43 03.09.2025
10 Ами Русия по дефолт иска мир
16:44 03.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 az СВО Победа80
Тия го удариха на молби, а уж щяха да "разгромяват Русия на бойното поле", да й нанасят "стратегическо поражение", да я "принуждават към мир, чрез сила"....
🤣🤣🤣
16:45 03.09.2025
14 Калният
16:45 03.09.2025
15 мдаааа дааа
"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
Фидел Кастро, 1992
16:45 03.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Коста
16:46 03.09.2025
18 Ха ХаХа
До коментар #11 от "Тръмп":Ще помиришеш Орешник и право в чувала
16:46 03.09.2025
19 Кал
Още 800 години и Киев е наш
Коментиран от #22, #41, #56
16:47 03.09.2025
20 Китай, Индия и Русия просто промениха
Коментиран от #40
16:47 03.09.2025
21 Горките!
Коментиран от #32
16:47 03.09.2025
22 Все по зле!
До коментар #19 от "Кал":Няма да излезеш от калта, ума прече!
16:48 03.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
16:49 03.09.2025
25 А бе
16:50 03.09.2025
26 Един
До коментар #8 от "Или са наивници или просто тъпи":Бъркаш колега - не са наивници... ПРЕСТЪПНИЦИ СА!
Но са тъпи престъпници, които не могат да осъзнаят, че света се променя и че живеем в нови реалности в които Европа не може вече да се налага...
16:51 03.09.2025
27 Хохо Бохо
16:53 03.09.2025
28 Смешник
16:55 03.09.2025
29 Историята
16:55 03.09.2025
30 Факти
Коментиран от #37
16:55 03.09.2025
31 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Или са наивници или просто тъпи":Русия постави точно и ясно исканията си. Изпълнете ги и оръдията ще заглъхнат. До тогава бой и загуби за хо хлюшките
16:55 03.09.2025
32 ,,,,,,
До коментар #21 от "Горките!":Е някой трябва да е посредник между тях
16:56 03.09.2025
33 Народ
16:56 03.09.2025
34 Истинския Професор Герджиков
Коментиран от #52
16:57 03.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 681
16:58 03.09.2025
37 Амет
До коментар #30 от "Факти":Бате ,а бе теб явно ромм не те ...ал , никога не е късно да пробваш ,за да разбереш колко много си пропуснал .
16:59 03.09.2025
38 Механик
Руснаците с тия лопати, като нямат яйца и бензин ви обезкостиха. Добре, че нямаха, щото ако имаха и ракети, направо не ми се мисли.
п.п.
И без опорката "киев за три дня" щото добре знаете, че не руснаците го казаха това.
17:00 03.09.2025
39 Kaлпазанин
Коментиран от #59
17:02 03.09.2025
40 Жоро Ломския-американчето
До коментар #20 от "Китай, Индия и Русия просто промениха":Ричард Уулф и Майкъл Хъдсън са американски професори по икономика и читави и стойностни хора ,които все по рядко се срещат в тези среди в Сащ .
17:02 03.09.2025
41 Факти
До коментар #19 от "Кал":Всъщност последната седмица украинците си върнаха три села. Помогна им руският доброволчески корпус. Много руснаци са на страната на Украйна. Надяват се тя да спечели за да падне режима на Путин. Най-добрият ми приятел има близък руснак от Москва, който му е казал, че нещата там много са се влошили и хората са отчаяни. Самият той се замислял дали да не се включи на страната на Украйна защото не вижда друг начин да се освободят от Путин.
Коментиран от #48, #54
17:03 03.09.2025
42 Плащачите на пишещите копейки
17:03 03.09.2025
43 НАЧИ РАЙХМЕТАЛ ША ПРАЙ НОВИ ЗАВОДИ
17:04 03.09.2025
44 Последния Софиянец
17:04 03.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 МОЖИ И ТИ ДА СА ВКЛЮЧИШ
До коментар #41 от "Факти":НА ФРОНТА И ДА НА ИНФОРМИРАШ ПОНЕ НАЙ МНОГО ТРИ ЧАСА С НОВИНИ ПЪК ПОСЛЕ ЩИ КУПУВАТ КАРАМФИЛИ АКУ ТА ДОСТАВЯТ В БУЛГАРИЯ...
17:06 03.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 az СВО ПОБЕДА80
17:06 03.09.2025
52 Kaлпазанин
До коментар #34 от "Истинския Професор Герджиков":И укрия отече и исраел ще отече в канала със жалките им истории и еврейския долар на Ротшилд тръгна към дъното с тази среща на ШОС ,само трай и гледай какво ще се случи когато брикса си вкара тяхна валута ,и аз ще си взема валута която ще е напълно обезпечена със ресурс ,а не мастило върху хартия
17:07 03.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Механик
До коментар #41 от "Факти":И на мен един приятел ми каза, че негов братовчед е гледал как едни ядат кебапчета и кебапчетата са много вкусно нещо.
п.п.
Абе, от де ви взимата ткива слаби манипулатори бе? А измислете нещо дето малко повече да прилича на истина, а ! Или поне повтаряйте там квото са ви написали в посолствоТО, че като речете да измислите нещо сами и ставате хептен за смях.
17:08 03.09.2025
55 Дио
До коментар #11 от "Тръмп":Да пробват
17:08 03.09.2025
56 Българин
До коментар #19 от "Кал":Що не ги прежалите тези три села? Дайте ги на рашаните и готово! Май няма да се мине с три села,май Одеса ще отече барабар с целия излаз на Черно море.
17:10 03.09.2025
57 Пецо
17:12 03.09.2025
58 Японеца
До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":Иска ти се! Цял свят коментира в обратната посока, но ти си умен! Лечение ти трябва!
17:13 03.09.2025
59 ,,,,,,
До коментар #39 от "Kaлпазанин":И последните ще бъда първи
17:14 03.09.2025
60 Баш Балък
17:22 03.09.2025
61 ЩО ТАКА БЕ ГИГАНТИ
17:23 03.09.2025
62 Рижавия
Никой не сплоти БРИКС повече от от Тръмп.
Тоя е платен агент на Кремъл.
17:27 03.09.2025