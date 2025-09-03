Германия призова Индия да убеди Русия да преговаря за мир в Украйна

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова Индия да окаже натиск върху близкия си съюзник Русия да преговаря за мир в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Призивът дойде няколко дни след срещата между индийския премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин в кулоарите на регионална среща на върха в Китай, предава БТА.

На пресконференция Вадефул заяви, че въпреки значителните усилия на Европа и САЩ, Москва не проявява готовност за преговори, а Индия би могла да обсъди този въпрос с руското ръководство.

„Единственото искане е оръжията да заглъхнат“, каза германският министър по време на двудневното си посещение в Индия. Той подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски е показал готовност за мир:

„Ние, европейците, правим всичко по силите си, работим с американски и украински партньори, за да гарантираме, че тази война ще приключи скоро и че Украйна ще намери мир като суверенна държава.“

Призивът на германския дипломат отразява надеждите на Европа, че Индия може да окаже дипломатически натиск върху Москва, въпреки че Делхи продължава да балансира сътрудничеството си с традиционния си партньор в отбраната.

От началото на войната през февруари 2022 г. Индия устоява на натиска от страна на Запада да осъди пряко Русия, но неколкократно призова за прекратяване на насилието. В същото време страната увеличи вноса на руски суров петрол с отстъпки, които сега съставляват значителен дял от енергийния ѝ баланс. Делхи аргументира покупките като необходими за защита на икономиката от глобални сътресения.

Междувременно напрежението в отношенията със САЩ се засили, след като президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху индийски стоки, с което общите тарифи достигнаха 50%. Очаква се мярката да засегне износ от Индия на стойност 48,2 милиарда долара и да нанесе удар върху по-широките ѝ икономически амбиции.

В отговор Индия засили усилията си за сключване на споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар, който проведе разговори с Вадефул, заяви, че страната му разчита на Германия за ускоряване на преговорите и финализиране на споразумението до края на годината.