Новини
Свят »
Германия »
Германия призова Индия да убеди Русия да преговаря за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Германия призова Индия да убеди Русия да преговаря за мир в Украйна

3 Септември, 2025 16:36 910 62

  • германия-
  • украйна-
  • индия-
  • русия-
  • мир-
  • натиск-
  • йохан вадефул

Йохан Вадефул: Делхи може да изиграе ключова роля за прекратяване на войната

Германия призова Индия да убеди Русия да преговаря за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова Индия да окаже натиск върху близкия си съюзник Русия да преговаря за мир в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Призивът дойде няколко дни след срещата между индийския премиер Нарендра Моди и руския президент Владимир Путин в кулоарите на регионална среща на върха в Китай, предава БТА.

На пресконференция Вадефул заяви, че въпреки значителните усилия на Европа и САЩ, Москва не проявява готовност за преговори, а Индия би могла да обсъди този въпрос с руското ръководство.

Още новини от Украйна

„Единственото искане е оръжията да заглъхнат“, каза германският министър по време на двудневното си посещение в Индия. Той подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски е показал готовност за мир:
„Ние, европейците, правим всичко по силите си, работим с американски и украински партньори, за да гарантираме, че тази война ще приключи скоро и че Украйна ще намери мир като суверенна държава.“

Призивът на германския дипломат отразява надеждите на Европа, че Индия може да окаже дипломатически натиск върху Москва, въпреки че Делхи продължава да балансира сътрудничеството си с традиционния си партньор в отбраната.

От началото на войната през февруари 2022 г. Индия устоява на натиска от страна на Запада да осъди пряко Русия, но неколкократно призова за прекратяване на насилието. В същото време страната увеличи вноса на руски суров петрол с отстъпки, които сега съставляват значителен дял от енергийния ѝ баланс. Делхи аргументира покупките като необходими за защита на икономиката от глобални сътресения.

Междувременно напрежението в отношенията със САЩ се засили, след като президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху индийски стоки, с което общите тарифи достигнаха 50%. Очаква се мярката да засегне износ от Индия на стойност 48,2 милиарда долара и да нанесе удар върху по-широките ѝ икономически амбиции.

В отговор Индия засили усилията си за сключване на споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар, който проведе разговори с Вадефул, заяви, че страната му разчита на Германия за ускоряване на преговорите и финализиране на споразумението до края на годината.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Дончо призна... загубата

    27 2 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    Коментиран от #45

    16:39 03.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    28 4 Отговор
    Германците избиваха циганите през втората световна ,а сега ги молят на колене за помощ.Те дотам се докараха фрицовете,да са на колене .

    16:39 03.09.2025

  • 4 Пенчо

    32 1 Отговор
    Индия да призове германия да спре да подклажда войната!

    16:40 03.09.2025

  • 5 Един

    27 2 Отговор
    И Америка призовава Европа (и Германия в частност) за мир - както и целия свят - но 25 от 27 европейски идиота дори не помислят за такъв - напротив Европа открито воюва!

    На Индийците ЕВАЛА! Казаха им в прав текст - имаме граждани, за които да мислим! Казаха им и: Нямате право да давате морални оценки - вие сте най-кървавите убийци в историята.

    Оглупяла Европа има само един шанс - да капитулира!

    16:40 03.09.2025

  • 6 Клоуна пусин 🤡💩

    4 27 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той хвърли РФ в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета. Индия също се възползва от слабостта на РФ и ги изнудва за все по ниски цени.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    Коментиран от #12, #58

    16:40 03.09.2025

  • 7 хахаха

    18 4 Отговор
    оръжията трябва да замлъкнат за да може европа и украина да си починат и превъоръжат

    16:41 03.09.2025

  • 8 Или са наивници или просто тъпи

    29 2 Отговор
    Ако са тъпи не мога да повярвам че такива индивиди ръководят Европейския съюз.

    Коментиран от #26, #31

    16:43 03.09.2025

  • 9 Дориана

    22 2 Отговор
    Германия и Европейския съюз се провалиха по отношение на войната с Украйна . Сега ще берат последствията и нищо не могат да направят освен да запалят Трета Световна война изпращайки Натовски войски в Украйна, защото толкова им е акъла.

    16:43 03.09.2025

  • 10 Ами Русия по дефолт иска мир

    17 1 Отговор
    НАТЮ ФАЩ чрез Усрия само трябва да приемат условията им за мир, които и са причините за СВО и всичко е готово... мир и разбирателство дълги години напред!!!

    16:44 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа80

    23 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Тия го удариха на молби, а уж щяха да "разгромяват Русия на бойното поле", да й нанасят "стратегическо поражение", да я "принуждават към мир, чрез сила"....

    🤣🤣🤣

    16:45 03.09.2025

  • 14 Калният

    1 11 Отговор
    А преди войната мислихме че е сила

    16:45 03.09.2025

  • 15 мдаааа дааа

    24 2 Отговор
    Думи казани преди 50 години, които се сбъдват в наши дни

    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...

    Фидел Кастро, 1992

    16:45 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коста

    18 2 Отговор
    Не вярвайте на Германия и другите от ЕС. Урсула ги командири за безкрайна война в Окраина

    16:46 03.09.2025

  • 18 Ха ХаХа

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Ще помиришеш Орешник и право в чувала

    16:46 03.09.2025

  • 19 Кал

    3 15 Отговор
    4 години 3 села
    Още 800 години и Киев е наш

    Коментиран от #22, #41, #56

    16:47 03.09.2025

  • 20 Китай, Индия и Русия просто промениха

    12 0 Отговор
    Тръмп изолиран, гневен: Китай, Индия и Русия просто промениха играта / Ричард Улф и Майкъл Хъдсън

    Коментиран от #40

    16:47 03.09.2025

  • 21 Горките!

    15 2 Отговор
    Германците защо не предложат на руснаците а търсят посредник???

    Коментиран от #32

    16:47 03.09.2025

  • 22 Все по зле!

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кал":

    Няма да излезеш от калта, ума прече!

    16:48 03.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 az СВО Победа80

    15 1 Отговор
    Само да припомня, че немски вестник нарече Макрон, Мерц и Стармър цитирам "хорът на евнусите", защото много искали, ама на нищо не са способни....

    🤣🤣🤣

    16:49 03.09.2025

  • 25 А бе

    10 1 Отговор
    Уж Русия слаба и губи войната а запада моли тоя и оня да убедят русия да се предаде?!? Нали трепете руснаци...карайте още няколко години и ще ви остане много малко територия от Украйна която трябва да възстановявате....другата ще я мисли Русия

    16:50 03.09.2025

  • 26 Един

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Или са наивници или просто тъпи":

    Бъркаш колега - не са наивници... ПРЕСТЪПНИЦИ СА!
    Но са тъпи престъпници, които не могат да осъзнаят, че света се променя и че живеем в нови реалности в които Европа не може вече да се налага...

    16:51 03.09.2025

  • 27 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Русия постави точно и ясно исканията си. Изпълнете ги и оръдията ще заглъхнат. До тогава бой и загуби за хо хлюшките

    16:53 03.09.2025

  • 28 Смешник

    9 0 Отговор
    Германия начело с нациста Мерц е фашиска държава и едва ли Индия която си гледа националния си интерес ще им се върже

    16:55 03.09.2025

  • 29 Историята

    9 0 Отговор
    Индия кво я боли за фаши.стка германия

    16:55 03.09.2025

  • 30 Факти

    3 7 Отговор
    Копейките вече викат за ромите 😂 За тях най-важното е България като част от ЕС да е зле.

    Коментиран от #37

    16:55 03.09.2025

  • 31 Хохо Бохо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Или са наивници или просто тъпи":

    Русия постави точно и ясно исканията си. Изпълнете ги и оръдията ще заглъхнат. До тогава бой и загуби за хо хлюшките

    16:55 03.09.2025

  • 32 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Горките!":

    Е някой трябва да е посредник между тях

    16:56 03.09.2025

  • 33 Народ

    7 0 Отговор
    Тоя да се сниши и да не мисли, да въвлича във война с Русия мирните православни славянски народи. Алчните ни продажни политици също - да не са посмели!

    16:56 03.09.2025

  • 34 Истинския Професор Герджиков

    4 0 Отговор
    Че кой е дойчешвулето да казва на Индия какво да прави,а пък и каква е Индия че да дава тон на наклона на Русия ?

    Коментиран от #52

    16:57 03.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 681

    3 0 Отговор
    Кво става в Долна саксония

    16:58 03.09.2025

  • 37 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Бате ,а бе теб явно ромм не те ...ал , никога не е късно да пробваш ,за да разбереш колко много си пропуснал .

    16:59 03.09.2025

  • 38 Механик

    5 1 Отговор
    И що бе, немците? Нали викате, че укрите бият? Нали имат само 30000 загуби срещу 1700000 руснака?
    Руснаците с тия лопати, като нямат яйца и бензин ви обезкостиха. Добре, че нямаха, щото ако имаха и ракети, направо не ми се мисли.
    п.п.
    И без опорката "киев за три дня" щото добре знаете, че не руснаците го казаха това.

    17:00 03.09.2025

  • 39 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Идва време , тези които сте тъпкали ще молите за помощ ,Германия и ес се управляват от наркозависими идиоти

    Коментиран от #59

    17:02 03.09.2025

  • 40 Жоро Ломския-американчето

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Китай, Индия и Русия просто промениха":

    Ричард Уулф и Майкъл Хъдсън са американски професори по икономика и читави и стойностни хора ,които все по рядко се срещат в тези среди в Сащ .

    17:02 03.09.2025

  • 41 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Кал":

    Всъщност последната седмица украинците си върнаха три села. Помогна им руският доброволчески корпус. Много руснаци са на страната на Украйна. Надяват се тя да спечели за да падне режима на Путин. Най-добрият ми приятел има близък руснак от Москва, който му е казал, че нещата там много са се влошили и хората са отчаяни. Самият той се замислял дали да не се включи на страната на Украйна защото не вижда друг начин да се освободят от Путин.

    Коментиран от #48, #54

    17:03 03.09.2025

  • 42 Плащачите на пишещите копейки

    1 0 Отговор
    Да ги научат на 2-3 изричения, че излагат мероприятието.

    17:03 03.09.2025

  • 43 НАЧИ РАЙХМЕТАЛ ША ПРАЙ НОВИ ЗАВОДИ

    3 1 Отговор
    ЗА БАМБИИБАРУТ И ША СА ВЪОРЪЖАВА ПЪК ТОАФАШИСТ ГОВОРИЗА МИР...

    17:04 03.09.2025

  • 44 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Само от млатене разбира бункерния терорист и копейките му!

    17:04 03.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 МОЖИ И ТИ ДА СА ВКЛЮЧИШ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    НА ФРОНТА И ДА НА ИНФОРМИРАШ ПОНЕ НАЙ МНОГО ТРИ ЧАСА С НОВИНИ ПЪК ПОСЛЕ ЩИ КУПУВАТ КАРАМФИЛИ АКУ ТА ДОСТАВЯТ В БУЛГАРИЯ...

    17:06 03.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 az СВО ПОБЕДА80

    0 0 Отговор
    Пияния блатар трябва е в торба за смет, само тогава ще има мир, копейката тоже.

    17:06 03.09.2025

  • 52 Kaлпазанин

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истинския Професор Герджиков":

    И укрия отече и исраел ще отече в канала със жалките им истории и еврейския долар на Ротшилд тръгна към дъното с тази среща на ШОС ,само трай и гледай какво ще се случи когато брикса си вкара тяхна валута ,и аз ще си взема валута която ще е напълно обезпечена със ресурс ,а не мастило върху хартия

    17:07 03.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    И на мен един приятел ми каза, че негов братовчед е гледал как едни ядат кебапчета и кебапчетата са много вкусно нещо.
    п.п.
    Абе, от де ви взимата ткива слаби манипулатори бе? А измислете нещо дето малко повече да прилича на истина, а ! Или поне повтаряйте там квото са ви написали в посолствоТО, че като речете да измислите нещо сами и ставате хептен за смях.

    17:08 03.09.2025

  • 55 Дио

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Да пробват

    17:08 03.09.2025

  • 56 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кал":

    Що не ги прежалите тези три села? Дайте ги на рашаните и готово! Май няма да се мине с три села,май Одеса ще отече барабар с целия излаз на Черно море.

    17:10 03.09.2025

  • 57 Пецо

    2 0 Отговор
    EС - Индияя говорете с Раша за мир в Украйна ама ние ще си им пращаме бомбички да върви кинтата :Д е тва е логика...вместо всички заедно да говорят за мир

    17:12 03.09.2025

  • 58 Японеца

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Иска ти се! Цял свят коментира в обратната посока, но ти си умен! Лечение ти трябва!

    17:13 03.09.2025

  • 59 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Kaлпазанин":

    И последните ще бъда първи

    17:14 03.09.2025

  • 60 Баш Балък

    2 1 Отговор
    Найш колко му дреме на Моди за вашта война. И защо да му дреме?!?

    17:22 03.09.2025

  • 61 ЩО ТАКА БЕ ГИГАНТИ

    2 1 Отговор
    Нали щяхте нещо ЧРЕЗ СИЛА да правите. Какво стана.

    17:23 03.09.2025

  • 62 Рижавия

    1 1 Отговор
    нарочно тласна Индия към Китай и Русия с идиотските си мита!
    Никой не сплоти БРИКС повече от от Тръмп.
    Тоя е платен агент на Кремъл.

    17:27 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания