Чехия купува нови танкове „Леопард“ 2A8 от Германия

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове „Леопард“ 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия. Това заяви министърката на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Като член на НАТО, Чехия ще подпише споразумение с Германското министерство на отбраната. В първия етап от сделката страната ще закупи 44 танка на стойност около 1,63 милиарда долара, като доставките са планирани за периода 2028–2031 г. Предвидена е и опция за закупуване на още 14 машини.
Освен това се водят преговори за придобиване на 19 специализирани варианта на „Леопард“ 2A8 в рамките на друга сделка, което може да увеличи общия брой на новите танкове до 77.
През последните години Чехия активно модернизира армията си с ново западно въоръжение, включително хеликоптери, радари, бойни машини и изтребители F-35. Усилените инвестиции в отбрана идват на фона на войната в Украйна.
Миналата година страната одобри покупката на по-стари модели „Леопард“ 2A4 от германската компания „Райнметал“. Допълнително, Чехия получи и други танкове от Германия по програма за заместване на оборудване, предоставено в помощ на Украйна.
Чернохова обяви още, че Министерството на отбраната ще продължи да купува стрелково оръжие от чешкия производител „Ческа збройовка“. Рамковото споразумение е до 2031 г. и е на стойност до 4,26 милиарда крони. Армията ще придобие и 18 леки бронирани машини „Супакат Екстенда“ за около 44 милиона долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #8
16:48 03.09.2025
2 Фашисти!
Коментиран от #9
16:51 03.09.2025
3 Бау
До коментар #1 от "честен ционист":Ти разлика между модел Порше 911 от 1963 и Порше 911 от 2025 правиш ли разлика или това е прекалено много за сивото ти вещество?
Коментиран от #5
16:52 03.09.2025
4 И къде ще ходят Чехите с тези тежки
16:52 03.09.2025
5 честен ционист
До коментар #3 от "Бау":Все едно ти можеш да направиш разлика между F-16 и F-16 Block 70 с изгорела платка.
16:54 03.09.2025
6 Луд
16:54 03.09.2025
7 ТАКААА А НАС ЗАШО НИЩО НЕ
17:00 03.09.2025
8 Рон Джереми
До коментар #1 от "честен ционист":"Последните разработки на Krauss-Maffei Wegmann са представени през 2010 г. – версията Leopard 2A7+"
Т.е. 2А8 е по-нов, което означава между 70 и 90 години преднина пред Т-14.
Коментиран от #10
17:09 03.09.2025
9 Владко Кузов /последния софиянец/
До коментар #2 от "Фашисти!":Лапай члена и ипотапяй товаришч
Коментиран от #12
17:11 03.09.2025
10 Ром Жарами
До коментар #8 от "Рон Джереми":Бате ,един дрон сглобен от 14-15 годишни ромчета от маалата от части от на Алито експреса и го прави този Леопард 2А8 направо готов за бране на джилязо .
17:22 03.09.2025
11 Уса
17:22 03.09.2025
12 Абе тъп
До коментар #9 от "Владко Кузов /последния софиянец/":Помоли м@й .кассси ,бе кссссоπшшшковетц ,с удоволствие ще поеме дебърциня ти .
17:23 03.09.2025
13 Минувач
Да се пръскат толкова пари за някаква отживелица, като танка е лудост. Нещо, като нашите Страйкъри.
Танковете са лесна цел на дронове, които или ги атакуват, или предават данни към артилерията, която помита танковете. А това, че танковете имали заглушаваща система за защита от дронове, то нищо не може да заглуши дрон с оптично влакно. Просто пари на вятъра.
Коментиран от #16
17:24 03.09.2025
14 поручик Христо Иванов
17:25 03.09.2025
15 Из полето
17:26 03.09.2025
16 Луд с картечница
До коментар #13 от "Минувач":Идва дрон принц Вандал с оптично влакно и изпържва котарака 😺,ако не го е приключил идва следващия .
17:28 03.09.2025