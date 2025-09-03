Чехия купува нови танкове „Леопард“ 2A8 от Германия

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове „Леопард“ 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия. Това заяви министърката на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Като член на НАТО, Чехия ще подпише споразумение с Германското министерство на отбраната. В първия етап от сделката страната ще закупи 44 танка на стойност около 1,63 милиарда долара, като доставките са планирани за периода 2028–2031 г. Предвидена е и опция за закупуване на още 14 машини.

Освен това се водят преговори за придобиване на 19 специализирани варианта на „Леопард“ 2A8 в рамките на друга сделка, което може да увеличи общия брой на новите танкове до 77.

През последните години Чехия активно модернизира армията си с ново западно въоръжение, включително хеликоптери, радари, бойни машини и изтребители F-35. Усилените инвестиции в отбрана идват на фона на войната в Украйна.

Миналата година страната одобри покупката на по-стари модели „Леопард“ 2A4 от германската компания „Райнметал“. Допълнително, Чехия получи и други танкове от Германия по програма за заместване на оборудване, предоставено в помощ на Украйна.

Чернохова обяви още, че Министерството на отбраната ще продължи да купува стрелково оръжие от чешкия производител „Ческа збройовка“. Рамковото споразумение е до 2031 г. и е на стойност до 4,26 милиарда крони. Армията ще придобие и 18 леки бронирани машини „Супакат Екстенда“ за около 44 милиона долара.