Новини
Свят »
Чехия »
Чехия купува нови танкове „Леопард“ 2A8 от Германия

Чехия купува нови танкове „Леопард“ 2A8 от Германия

3 Септември, 2025 16:46 534 16

  • чехия-
  • германия-
  • танк-
  • танкове-
  • купува

Сделката за 1,63 милиарда долара е част от модернизацията на армията и укрепването на отбраната

Чехия купува нови танкове „Леопард“ 2A8 от Германия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове „Леопард“ 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия. Това заяви министърката на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Като член на НАТО, Чехия ще подпише споразумение с Германското министерство на отбраната. В първия етап от сделката страната ще закупи 44 танка на стойност около 1,63 милиарда долара, като доставките са планирани за периода 2028–2031 г. Предвидена е и опция за закупуване на още 14 машини.

Освен това се водят преговори за придобиване на 19 специализирани варианта на „Леопард“ 2A8 в рамките на друга сделка, което може да увеличи общия брой на новите танкове до 77.

През последните години Чехия активно модернизира армията си с ново западно въоръжение, включително хеликоптери, радари, бойни машини и изтребители F-35. Усилените инвестиции в отбрана идват на фона на войната в Украйна.

Миналата година страната одобри покупката на по-стари модели „Леопард“ 2A4 от германската компания „Райнметал“. Допълнително, Чехия получи и други танкове от Германия по програма за заместване на оборудване, предоставено в помощ на Украйна.

Чернохова обяви още, че Министерството на отбраната ще продължи да купува стрелково оръжие от чешкия производител „Ческа збройовка“. Рамковото споразумение е до 2031 г. и е на стойност до 4,26 милиарда крони. Армията ще придобие и 18 леки бронирани машини „Супакат Екстенда“ за около 44 милиона долара.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 3 Отговор
    Хахаха нови вика, 2A8 е модел от 1979 год

    Коментиран от #3, #8

    16:48 03.09.2025

  • 2 Фашисти!

    7 3 Отговор
    Горките чехи, винаги са били подлога на някого!

    Коментиран от #9

    16:51 03.09.2025

  • 3 Бау

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти разлика между модел Порше 911 от 1963 и Порше 911 от 2025 правиш ли разлика или това е прекалено много за сивото ти вещество?

    Коментиран от #5

    16:52 03.09.2025

  • 4 И къде ще ходят Чехите с тези тежки

    4 1 Отговор
    цукала/танкове освен към Германия, същото се отнася и за Поляците, пътят към Берлин я единствената опция за мамонтите от 70/80 тона?

    16:52 03.09.2025

  • 5 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бау":

    Все едно ти можеш да направиш разлика между F-16 и F-16 Block 70 с изгорела платка.

    16:54 03.09.2025

  • 6 Луд

    5 1 Отговор
    Един дрон Лансет и хайтека Леопард се превръща в скъпа купчина скрап .

    16:54 03.09.2025

  • 7 ТАКААА А НАС ЗАШО НИЩО НЕ

    4 0 Отговор
    НИ ДАДОХА ПО ЗАМЕСТВАНЕ СЛЕД КАТО ПОДАРИХМЕ СТО ТАНКА ДВЕСТА БМП И ХИЛАДА ОРЪДИЯ ЖИПКИ УРАЛИ.... ИЛИ СА ДСЛИ ПАРИ ПО ОФШОРКИТЕ НА БОКОИШИШО

    17:00 03.09.2025

  • 8 Рон Джереми

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "Последните разработки на Krauss-Maffei Wegmann са представени през 2010 г. – версията Leopard 2A7+"

    Т.е. 2А8 е по-нов, което означава между 70 и 90 години преднина пред Т-14.

    Коментиран от #10

    17:09 03.09.2025

  • 9 Владко Кузов /последния софиянец/

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фашисти!":

    Лапай члена и ипотапяй товаришч

    Коментиран от #12

    17:11 03.09.2025

  • 10 Ром Жарами

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рон Джереми":

    Бате ,един дрон сглобен от 14-15 годишни ромчета от маалата от части от на Алито експреса и го прави този Леопард 2А8 направо готов за бране на джилязо .

    17:22 03.09.2025

  • 11 Уса

    1 0 Отговор
    Руските Т-90М са в пъти по-добри,бързи и маневрени.Не забравяйте гераните,как отварят тези леопарди като консервени кутии

    17:22 03.09.2025

  • 12 Абе тъп

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владко Кузов /последния софиянец/":

    Помоли м@й .кассси ,бе кссссоπшшшковетц ,с удоволствие ще поеме дебърциня ти .

    17:23 03.09.2025

  • 13 Минувач

    1 0 Отговор
    Няма разумно обяснение за тази пре-скъпа покупка освен Германия да им е наложила да купят танковете. Този Леопард последна модификация 2А8 е НАЙ-СКЪПИЯ танк в света с цена над 30 милиона евро бройката. Дори последната модификация на Абрамса в към 24 милиона и то долара, а последната и експортна версия на Т-90М е към 4.5 милиона долара.
    Да се пръскат толкова пари за някаква отживелица, като танка е лудост. Нещо, като нашите Страйкъри.
    Танковете са лесна цел на дронове, които или ги атакуват, или предават данни към артилерията, която помита танковете. А това, че танковете имали заглушаваща система за защита от дронове, то нищо не може да заглуши дрон с оптично влакно. Просто пари на вятъра.

    Коментиран от #16

    17:24 03.09.2025

  • 14 поручик Христо Иванов

    1 0 Отговор
    Един АТГМ Корнет го пробива това от край до край и става мобилен крематориум .

    17:25 03.09.2025

  • 15 Из полето

    1 0 Отговор
    А в България се разхожда истински черен леопард жив мъ не моим го фаним,комо ли танкове леопард да имаме...

    17:26 03.09.2025

  • 16 Луд с картечница

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Минувач":

    Идва дрон принц Вандал с оптично влакно и изпържва котарака 😺,ако не го е приключил идва следващия .

    17:28 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания