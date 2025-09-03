Зеленски в Дания: Противовъздушната отбрана е стратегически приоритет за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от „абсолютно стратегическо значение“ преди настъпването на зимата. Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че неговите сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.
Зеленски пристигна днес в Дания за разговори с министър-председателката Мете Фредериксен и за участие в среща с лидерите на северните и балтийските държави от формата NB8 (Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия).
Фредериксен прие украинския президент в официалната си резиденция в Мариенборг. „Укрепването на Украйна е на първо място в дневния ред“, съобщи канцеларията ѝ в социалната мрежа „Екс“.
Датската премиерка подчерта, че северните и балтийските страни са сред най-силните поддръжници на отбраната на Украйна. „Да покажем недвусмислената си подкрепа за Украйна. Да наложим допълнителен натиск на Русия“, заяви тя.
Фредериксен похвали украинците за „впечатляващата сила и способност“ да защитават страната си, докато руският президент Владимир Путин „продължава подлите си атаки“.
„Отговорът на руската агресия не е свързан само със сигурността на Украйна. Той е свързан със сигурността на Европа и на световния ред, който познаваме. Само със силна Европа и силна Украйна можем да гарантираме траен и справедлив мир“, каза още тя.
В същото време датското правителство обяви, че ще започне производство на гориво за ракети с голям обсег в Дания, съобщи Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:51 03.09.2025
2 оня с коня
16:52 03.09.2025
3 Червената шапчица
16:56 03.09.2025
4 пешо
16:56 03.09.2025
5 пешо
Коментиран от #18, #20
16:57 03.09.2025
6 Уса
16:58 03.09.2025
7 Атина Палада
16:58 03.09.2025
8 Япа тоя
Коментиран от #30
16:59 03.09.2025
9 тия наистина са голяма сила...
Айд нема нужда ...
16:59 03.09.2025
10 мале , как влюбено го гледа ..
17:01 03.09.2025
11 Дания
Наркоманът говори за война но не е обявил война на Русия.
Без да е обявил война обяви военно положение за да няма избори
Евроатлантическите клакьори
всяка втора дума им е война
Путин обяви СВО и не воюва с редовна армия.
Укрите са с редовна и наемници без война.
Цирк
17:01 03.09.2025
12 Атина Палада
17:02 03.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ебасипросяка
17:04 03.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БАЙ Х@Й ГОЛУБОЙ
17:09 03.09.2025
17 таз женица що ли зяпа зелката
явно се е усетила че се прави на артист
ама се е фанала на хорото да го играе докрай
17:09 03.09.2025
18 омръзнахте на всички с тая украйна
До коментар #5 от "пешо":по скоро с бедния хвуйчо
все мрънкащ и просещ парици
от наивните хорица заслепени от омраза към Русия
17:11 03.09.2025
19 Един
А те глупави не се усещат, че е клатене, мислят си че сватба ще вдигат :D
Коментиран от #22
17:16 03.09.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "пешо":Укра нците омръзнаха на всички. Наближава времето да ги намразят
17:16 03.09.2025
21 стоян георгиев-мераклията
17:17 03.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
17:18 03.09.2025
24 Баш Балък
Коментиран от #29
17:19 03.09.2025
25 От тоя смрадльо
17:20 03.09.2025
26 Европа и Украйна
България също помага на братска Украйна!
Коментиран от #34
17:21 03.09.2025
27 ФЕЙК
17:21 03.09.2025
28 ШНОРХЕЛА
17:21 03.09.2025
29 Уникално СВО
До коментар #24 от "Баш Балък":Четвърта година в Донбас.
Коментиран от #33
17:22 03.09.2025
30 Дания е два пръста
До коментар #8 от "Япа тоя":земя,колкото половин северна България. Да не се вре между шамарите,че току виж я стъпчат атовете,кат о и останалите балтийски крастави омършавели котаци.
17:22 03.09.2025
31 Мете Фредериксен
За разлика от Тръмп, Орбан, Фицо, Салвини, Радев и Вучич!
17:23 03.09.2025
32 Копейки
17:25 03.09.2025
33 Баш Балък
До коментар #29 от "Уникално СВО":Остай това, кажи нещо за НАТЮ
17:26 03.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #26 от "Европа и Украйна":Прав си!Ако не помагаме на братски СССР на кой тогава ще помагаме? :)
17:28 03.09.2025