Зеленски в Дания: Противовъздушната отбрана е стратегически приоритет за Украйна
Зеленски в Дания: Противовъздушната отбрана е стратегически приоритет за Украйна

3 Септември, 2025 16:50 608 34

Срещата с Мете Фредериксен и лидерите от NB8 подчерта силната подкрепа за Киев и общата европейска сигурност

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от „абсолютно стратегическо значение“ преди настъпването на зимата. Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че неговите сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.

Още новини от Украйна

Зеленски пристигна днес в Дания за разговори с министър-председателката Мете Фредериксен и за участие в среща с лидерите на северните и балтийските държави от формата NB8 (Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия).

Фредериксен прие украинския президент в официалната си резиденция в Мариенборг. „Укрепването на Украйна е на първо място в дневния ред“, съобщи канцеларията ѝ в социалната мрежа „Екс“.

Датската премиерка подчерта, че северните и балтийските страни са сред най-силните поддръжници на отбраната на Украйна. „Да покажем недвусмислената си подкрепа за Украйна. Да наложим допълнителен натиск на Русия“, заяви тя.

Фредериксен похвали украинците за „впечатляващата сила и способност“ да защитават страната си, докато руският президент Владимир Путин „продължава подлите си атаки“.

„Отговорът на руската агресия не е свързан само със сигурността на Украйна. Той е свързан със сигурността на Европа и на световния ред, който познаваме. Само със силна Европа и силна Украйна можем да гарантираме траен и справедлив мир“, каза още тя.

В същото време датското правителство обяви, че ще започне производство на гориво за ракети с голям обсег в Дания, съобщи Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Просяк.

    16:51 03.09.2025

  • 2 оня с коня

    27 2 Отговор
    Единствения приоритет за вас е само бялото знаме ,колкото по навреме ,по добре !

    16:52 03.09.2025

  • 3 Червената шапчица

    22 3 Отговор
    Мете е много семпла женица...

    16:56 03.09.2025

  • 4 пешо

    29 2 Отговор
    тоя боклук няма ли да спре да проси

    16:56 03.09.2025

  • 5 пешо

    27 2 Отговор
    факти омръзнахте на всички с тая украйна

    Коментиран от #18, #20

    16:57 03.09.2025

  • 6 Уса

    22 3 Отговор
    Най-силната противовъздушна отбрана на САЩ и Израел не могат да спрат руските ракети.Зеления прави търговия с урсулите а българите ще плащат

    16:58 03.09.2025

  • 7 Атина Палада

    21 3 Отговор
    Фредериксен да пази Гренландия от Тръмп с не да се занимава със Зеле..

    16:58 03.09.2025

  • 8 Япа тоя

    19 3 Отговор
    Тоя па в Дания отишъл...- че то противовъздушната отбрана скоро и на Дания ще и потрябва. Че чичо Дони няма да изпусне Гренландия-апетитна му е...

    Коментиран от #30

    16:59 03.09.2025

  • 9 тия наистина са голяма сила...

    21 3 Отговор
    .....Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия...
    Айд нема нужда ...

    16:59 03.09.2025

  • 10 мале , как влюбено го гледа ..

    16 2 Отговор
    ..с голямо отващение.. то така ги гледат просяците...

    17:01 03.09.2025

  • 11 Дания

    14 2 Отговор
    Е една от най фашистките държави.
    Наркоманът говори за война но не е обявил война на Русия.
    Без да е обявил война обяви военно положение за да няма избори
    Евроатлантическите клакьори
    всяка втора дума им е война
    Путин обяви СВО и не воюва с редовна армия.
    Укрите са с редовна и наемници без война.
    Цирк

    17:01 03.09.2025

  • 12 Атина Палада

    14 3 Отговор
    Кате ден Зеле е по света. Да сте видяли американски президент да ходи така по света по време на техните войни? А САЩ са вечно във войни,но президентите им не обикалят така света

    17:02 03.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ебасипросяка

    12 1 Отговор
    от врата на врата

    17:04 03.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БАЙ Х@Й ГОЛУБОЙ

    0 12 Отговор
    Свети Зеленски никога не се въща в Украйна беден а несретника Путин дигна гълъбите от Китай с празни ръце-договор за намерения и празни обещания.

    17:09 03.09.2025

  • 17 таз женица що ли зяпа зелката

    9 1 Отговор
    така наборсучено вкиснато

    явно се е усетила че се прави на артист
    ама се е фанала на хорото да го играе докрай

    17:09 03.09.2025

  • 18 омръзнахте на всички с тая украйна

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    по скоро с бедния хвуйчо
    все мрънкащ и просещ парици
    от наивните хорица заслепени от омраза към Русия

    17:11 03.09.2025

  • 19 Един

    4 0 Отговор
    Тоя е абсолютен тарикат - хванал е всички еврооткачалници и ги такова яко!
    А те глупави не се усещат, че е клатене, мислят си че сватба ще вдигат :D

    Коментиран от #22

    17:16 03.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Укра нците омръзнаха на всички. Наближава времето да ги намразят

    17:16 03.09.2025

  • 21 стоян георгиев-мераклията

    1 1 Отговор
    Абе Зелен със Ски дали е манн ...дррррслл,тази едра кобила Мете за да му отпусне някаква помощ ?

    17:17 03.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    "Когда x0..ол радился- еврей заплакал"

    17:18 03.09.2025

  • 24 Баш Балък

    1 2 Отговор
    Сапунения сериал Покраина просто няма край

    Коментиран от #29

    17:19 03.09.2025

  • 25 От тоя смрадльо

    3 2 Отговор
    Ми се драйфус!

    17:20 03.09.2025

  • 26 Европа и Украйна

    1 1 Отговор
    заедно ще водят войната колкото е необходимо!
    България също помага на братска Украйна!

    Коментиран от #34

    17:21 03.09.2025

  • 27 ФЕЙК

    1 1 Отговор
    Фредериксен го гледа с такъв поглед сякаш му казва: Що ли не ти забия един зад врата!

    17:21 03.09.2025

  • 28 ШНОРХЕЛА

    0 1 Отговор
    Пак разходки из европейското блато.

    17:21 03.09.2025

  • 29 Уникално СВО

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баш Балък":

    Четвърта година в Донбас.

    Коментиран от #33

    17:22 03.09.2025

  • 30 Дания е два пръста

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Япа тоя":

    земя,колкото половин северна България. Да не се вре между шамарите,че току виж я стъпчат атовете,кат о и останалите балтийски крастави омършавели котаци.

    17:22 03.09.2025

  • 31 Мете Фредериксен

    2 0 Отговор
    е желязна!
    За разлика от Тръмп, Орбан, Фицо, Салвини, Радев и Вучич!

    17:23 03.09.2025

  • 32 Копейки

    0 0 Отговор
    РАБОТАТА ШЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    17:25 03.09.2025

  • 33 Баш Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Уникално СВО":

    Остай това, кажи нещо за НАТЮ

    17:26 03.09.2025

  • 34 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Европа и Украйна":

    Прав си!Ако не помагаме на братски СССР на кой тогава ще помагаме? :)

    17:28 03.09.2025

