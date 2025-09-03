Зеленски в Дания: Противовъздушната отбрана е стратегически приоритет за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от „абсолютно стратегическо значение“ преди настъпването на зимата. Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че неговите сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели.

Зеленски пристигна днес в Дания за разговори с министър-председателката Мете Фредериксен и за участие в среща с лидерите на северните и балтийските държави от формата NB8 (Литва, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия и Исландия).

Фредериксен прие украинския президент в официалната си резиденция в Мариенборг. „Укрепването на Украйна е на първо място в дневния ред“, съобщи канцеларията ѝ в социалната мрежа „Екс“.

Датската премиерка подчерта, че северните и балтийските страни са сред най-силните поддръжници на отбраната на Украйна. „Да покажем недвусмислената си подкрепа за Украйна. Да наложим допълнителен натиск на Русия“, заяви тя.

Фредериксен похвали украинците за „впечатляващата сила и способност“ да защитават страната си, докато руският президент Владимир Путин „продължава подлите си атаки“.

„Отговорът на руската агресия не е свързан само със сигурността на Украйна. Той е свързан със сигурността на Европа и на световния ред, който познаваме. Само със силна Европа и силна Украйна можем да гарантираме траен и справедлив мир“, каза още тя.

В същото време датското правителство обяви, че ще започне производство на гориво за ракети с голям обсег в Дания, съобщи Ройтерс.