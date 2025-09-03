Микрофон улови странен разговор между Путин и Си Цзинпин

Телевизионен микрофон улови странна размяна на реплики между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин по-рано днес. Докато вървяха един до друг, те обсъждаха трансплантацията на органи и възможността хората да живеят до 150 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът беше записан по време на парада в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Двамата лидери вървяха заедно със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и над 20 други чуждестранни гости, докато наблюдаваха военния парад.

Част от разговора беше предадена на живо по Китайската централна телевизия и предоставена на други медии, включително Ройтерс и Асошиейтед прес. Според администрацията на китайското радио и телевизия предаването е било гледано 1,9 млрд. пъти онлайн и от над 400 млн. души.

Докато се придвижваха към площад „Тянанмън“, преводачът на Путин бе чут да казва на китайски: „Биотехнологиите непрекъснато се развиват“ и добавя, че „човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и дори можеш да постигнеш безсмъртие“.

В отговор Си каза на китайски: „Някои предсказаха, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години“. Ким се усмихна и погледна към Путин и Си, но не е ясно дали разговорът му е превеждан. Путин не се чува ясно на руски език в клипа.

След около 30 секунди тримата лидери отново се появиха в кадър, докато се придвижваха към наблюдателната платформа за парада.

По време на събитието Си заяви пред над 50 000 зрители, че светът е изправен пред избор между „мир или война“, докато преглеждаше войските и военната техника, включително свръхзвукови ракети и военноморски дронове.