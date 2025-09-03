Микрофон улови странен разговор между Путин и Си Цзинпин

Телевизионен микрофон улови странна размяна на реплики между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин по-рано днес. Докато вървяха един до друг, те обсъждаха трансплантацията на органи и възможността хората да живеят до 150 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Разговорът беше записан по време на парада в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Двамата лидери вървяха заедно със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и над 20 други чуждестранни гости, докато наблюдаваха военния парад.
Част от разговора беше предадена на живо по Китайската централна телевизия и предоставена на други медии, включително Ройтерс и Асошиейтед прес. Според администрацията на китайското радио и телевизия предаването е било гледано 1,9 млрд. пъти онлайн и от над 400 млн. души.
Докато се придвижваха към площад „Тянанмън“, преводачът на Путин бе чут да казва на китайски: „Биотехнологиите непрекъснато се развиват“ и добавя, че „човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и дори можеш да постигнеш безсмъртие“.
В отговор Си каза на китайски: „Някои предсказаха, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години“. Ким се усмихна и погледна към Путин и Си, но не е ясно дали разговорът му е превеждан. Путин не се чува ясно на руски език в клипа.
След около 30 секунди тримата лидери отново се появиха в кадър, докато се придвижваха към наблюдателната платформа за парада.
По време на събитието Си заяви пред над 50 000 зрители, че светът е изправен пред избор между „мир или война“, докато преглеждаше войските и военната техника, включително свръхзвукови ракети и военноморски дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е ..
Коментиран от #8, #17, #22, #23
18:17 03.09.2025
2 Нормално
Коментиран от #63
18:18 03.09.2025
3 Христо
Биотехнологиите се развиват, така е. А вие търсите под вола теле
18:18 03.09.2025
4 Вашето Мнение
18:18 03.09.2025
5 Кварталния Стратег
Коментиран от #32
18:19 03.09.2025
6 Наблюдател
По-рано New York Post съобщи, че шестима души са починали в рамките на 13 дни. Сред тях са четирима кандидати и двама резервисти от партията.
Изборите ще се проведат на 14 септември.
Коментиран от #30
18:19 03.09.2025
7 Госあ
18:19 03.09.2025
8 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Така е ..":Ти представяш ли си Путин на 150, а безполоввите ти отрочета ревът.
18:19 03.09.2025
9 12340
... Но пък се чува, как мисирката на Ройтерс,
ожесточено смуче палеца си,
с цел да изкара от него скандална новина! :))
18:20 03.09.2025
10 пешо
18:20 03.09.2025
11 Мдаа
18:20 03.09.2025
12 Ужас
18:20 03.09.2025
13 Баш Балък
Ние това много добре го знаем, между другото 150 години живот не е равно на безсмъртие, ама е малко сложно за обяснение.
18:20 03.09.2025
14 Властелинът
18:21 03.09.2025
15 пРосия
18:22 03.09.2025
16 Тиква
18:22 03.09.2025
17 Ти си гад
До коментар #1 от "Така е ..":Дядо Ти и той е бил полицай.
18:22 03.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Вашето Мнение
18:23 03.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вампирите
18:24 03.09.2025
22 Разговор за търговията с органи в Украйн
До коментар #1 от "Така е ..":и обяснение защо глобалистите не искат да спрат войната.
Питай спонсора ви за подробности.
Коментиран от #52
18:25 03.09.2025
23 Помнещ
До коментар #1 от "Така е ..":Някой знае ли Сорос и приятелите му на колко години са?
18:25 03.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Неподписан
18:26 03.09.2025
27 Христо
18:28 03.09.2025
28 Госあ
18:28 03.09.2025
29 Мисля, че Дейвид Рокфелер
18:29 03.09.2025
30 Щом няма статия за това тук
До коментар #6 от "Наблюдател":не вярвам!
Коментиран от #50
18:29 03.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Най-големия ужас за копейките
До коментар #5 от "Кварталния Стратег":До 10 години тези двамата най-вероятно ще са в гроба.
Коментиран от #42, #61
18:30 03.09.2025
33 Булш$т
18:30 03.09.2025
34 Фидан
18:31 03.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Психиатър
18:32 03.09.2025
38 Механик
18:33 03.09.2025
39 Ами
Просто до сега, здрав мозък в глава тъгнала срещу Русия не е открит :)
18:33 03.09.2025
40 ЦИРК
Източна Азия отдавна е водещ в областта на биотехнологиите и последното десетилетие са направени доста изследвания. А и кой би се възпротивил на възможността да живее 150+ години ? Силно се надявам поне от изток (като явно няма да е от запад) да дойдат подобни технологии за дълголетия които са масово достъпни за хората.
18:33 03.09.2025
41 Е ва
Коментиран от #56
18:33 03.09.2025
42 По-рано ще е...
До коментар #32 от "Най-големия ужас за копейките":Имат не повече от 2-3 години .
18:33 03.09.2025
43 Пак аз
18:34 03.09.2025
44 Българин 🇧🇬
Коментиран от #49
18:34 03.09.2025
45 Е па много ясно
18:34 03.09.2025
46 Кант
18:34 03.09.2025
47 Независим
Коментиран от #64, #65
18:35 03.09.2025
48 Вижте на какво прилича
Коментиран от #72
18:35 03.09.2025
49 Госあ
До коментар #44 от "Българин 🇧🇬":Тя винаги е била ! Украинската мафия е известна точно с това и са партньори с евреите.
18:35 03.09.2025
50 Има
До коментар #30 от "Щом няма статия за това тук":В свободно слово
Тук е бълв04.
18:36 03.09.2025
51 За бг говорят
Коментиран от #55
18:36 03.09.2025
52 Обсъждали са мераците
До коментар #22 от "Разговор за търговията с органи в Украйн":на глобалните Рептили. И бизнеса с органи от Украйна. И защо глобалистите искат войни непрекъснато/
Но тук активистите на основния Рептил обръщат нещата наопъки.
18:37 03.09.2025
53 Независим
Коментиран от #62
18:37 03.09.2025
54 Човек преполага, друг разполага
18:38 03.09.2025
55 Чурулик чурулик
До коментар #51 от "За бг говорят":Ма да бе ,Фред Флинстоун за това то бяха поканили -за донор
18:38 03.09.2025
56 ЦИРК
До коментар #41 от "Е ва":Защо не проверите колко пари на година се дават за сурогатно майчинство ? От кои държави в света най-много пари се дават за това и към кои държави (и групировки) в света са тези потоци ? После проверете и се замислете, че ако жената има физически проблем и не може да износи детето какви опции има в "развитите" държави.
След това осмислете цялата събрана информация интегрирайте я във вашата логика и пост и елате пак да сътворим конструктивен диалог.
18:39 03.09.2025
57 СПОКО БЕ
18:39 03.09.2025
58 Путин е убиец !
18:39 03.09.2025
59 Пиздюхин ше стане безсмъртен
18:40 03.09.2025
60 Някои се правят на БОГ....
18:40 03.09.2025
61 СПОКО
До коментар #32 от "Най-големия ужас за копейките":ЩА ДОДАТ ДРУГИ
НА ПРИМЕР МЕДВЕДЕВ
Коментиран от #76
18:41 03.09.2025
62 И къде е доказателството
До коментар #53 от "Независим":че не са обсъждали спонсора ви и другите рептили???? И защо им трябват войни!
18:41 03.09.2025
63 не се разбира
До коментар #2 от "Нормално":може да става въпрос за някой техен колега - президент
18:41 03.09.2025
64 Въпросът е друг,
До коментар #47 от "Независим":в момента Путин разполага с 1000 трупа дневно, а и повече ако включим и украинските. Това са предимно млади мъже със здрави сърца и при такова изобилие джуджо може да предложи на Си трансплантация при нужда. Тия 15 000 украински трупа които върна на Украйна бяха прилежно приготвени по един и същ начин. Какво уважение към труповете на противника нали?
18:42 03.09.2025
65 Ами
До коментар #47 от "Независим":Путин органи не сменя. Него направо си го клонират.
Говори се, че следващата партида ще е с пълен ъпдейт.
Така, че ... да му мислят либералфанатиците :)
18:42 03.09.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Мол ния!
3 Нефтобази... Фира!!
В центъра на Москалбад....ФЛАМИНГО разнесе всичко...
Следва
Коментиран от #77
18:44 03.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ха ха ха
Това е мечта на всеки диктатор.
18:45 03.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Госあ
До коментар #48 от "Вижте на какво прилича":ха ха ха ужасТ, но мисля че цял живот е изглеждал неприятно. Характерът повлиява излъчването на човек, определено или пък до голяма степен характера е от природата на човек…тук има философски размишления..но има и по лицеприятни столетници
18:46 03.09.2025
73 Мдааааа...
- К o? Нь e! Шa гy cмp ъкaм.
18:46 03.09.2025
74 Българин
18:47 03.09.2025
75 Опелото
Дървените костюми вече са готови! Венците... ТОЖЕ
18:49 03.09.2025
76 Как може да сравняваш
До коментар #61 от "СПОКО":Путин с един придворен шут?
18:50 03.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Независим
18:59 03.09.2025
79 Сусурлево
19:03 03.09.2025
80 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:03 03.09.2025