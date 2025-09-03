Новини
Микрофон улови странен разговор между Путин и Си Цзинпин

Микрофон улови странен разговор между Путин и Си Цзинпин

3 Септември, 2025 18:12

Телевизионен микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие

Микрофон улови странен разговор между Путин и Си Цзинпин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телевизионен микрофон улови странна размяна на реплики между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин по-рано днес. Докато вървяха един до друг, те обсъждаха трансплантацията на органи и възможността хората да живеят до 150 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорът беше записан по време на парада в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Двамата лидери вървяха заедно със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и над 20 други чуждестранни гости, докато наблюдаваха военния парад.

Част от разговора беше предадена на живо по Китайската централна телевизия и предоставена на други медии, включително Ройтерс и Асошиейтед прес. Според администрацията на китайското радио и телевизия предаването е било гледано 1,9 млрд. пъти онлайн и от над 400 млн. души.

Докато се придвижваха към площад „Тянанмън“, преводачът на Путин бе чут да казва на китайски: „Биотехнологиите непрекъснато се развиват“ и добавя, че „човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и дори можеш да постигнеш безсмъртие“.

В отговор Си каза на китайски: „Някои предсказаха, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години“. Ким се усмихна и погледна към Путин и Си, но не е ясно дали разговорът му е превеждан. Путин не се чува ясно на руски език в клипа.

След около 30 секунди тримата лидери отново се появиха в кадър, докато се придвижваха към наблюдателната платформа за парада.

По време на събитието Си заяви пред над 50 000 зрители, че светът е изправен пред избор между „мир или война“, докато преглеждаше войските и военната техника, включително свръхзвукови ракети и военноморски дронове.


  • 1 Така е ..

    34 37 Отговор
    Искат да живеят до 150 г. гадовете.

    Коментиран от #8, #17, #22, #23

    18:17 03.09.2025

  • 2 Нормално

    33 34 Отговор
    Мечтата на всеки провален фашист. Дори от този свят не искат да си отидат с мир и почтеност.

    Коментиран от #63

    18:18 03.09.2025

  • 3 Христо

    43 10 Отговор
    Е, та?
    Биотехнологиите се развиват, така е. А вие търсите под вола теле

    18:18 03.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    54 21 Отговор
    Путин, Си и Ким, кошмара за розовите понита на ес.

    18:18 03.09.2025

  • 5 Кварталния Стратег

    47 13 Отговор
    Това е най-големия ужас на евроатлантите. Путин и Си дружно да ги клатят още 50-100 години хахах

    Коментиран от #32

    18:19 03.09.2025

  • 6 Наблюдател

    37 2 Отговор
    ⚡️Вече седем кандидати от "Алтернатива за Германия" загинаха за кратък период от време в навечерието на изборите в Северен Рейн-Вестфалия, съобщава германското издание на Welt.

    По-рано New York Post съобщи, че шестима души са починали в рамките на 13 дни. Сред тях са четирима кандидати и двама резервисти от партията.

    Изборите ще се проведат на 14 септември.

    Коментиран от #30

    18:19 03.09.2025

  • 7 Госあ

    22 5 Отговор
    Русия има какво да си сътрудничи с Китай в биотехнологиите. Китай е абсолютен водещ в тази област. Въпреки че и Япония е много добре в тази област. Роботът за който факти писа преди няколко седмици и много наскачаха да разсъждават е именно в тази насока.

    18:19 03.09.2025

  • 8 Вашето Мнение

    37 9 Отговор

    До коментар #1 от "Така е ..":

    Ти представяш ли си Путин на 150, а безполоввите ти отрочета ревът.

    18:19 03.09.2025

  • 9 12340

    45 7 Отговор
    "... Путин не се чува ясно на руски език в клипа...."
    ... Но пък се чува, как мисирката на Ройтерс,
    ожесточено смуче палеца си,
    с цел да изкара от него скандална новина! :))

    18:20 03.09.2025

  • 10 пешо

    38 7 Отговор
    факти не ли ви омръзна да пишете глупости , тия работи се обсъждат на закрити врати само двамата

    18:20 03.09.2025

  • 11 Мдаа

    25 33 Отговор
    Трима диктатори искат вечен живот и вечна власт. Рептилска им работа.

    18:20 03.09.2025

  • 12 Ужас

    21 30 Отговор
    Този gaд ще го търпим още 80 години. Сигурно затова отвличат деца от Украйна. Горките дечица.

    18:20 03.09.2025

  • 13 Баш Балък

    27 6 Отговор
    Той Путин си закусва с покраински деца, обядва с жилаво старческо месо, и за следобеден чай пие кръв, вечеря с геополитически карти.

    Ние това много добре го знаем, между другото 150 години живот не е равно на безсмъртие, ама е малко сложно за обяснение.

    18:20 03.09.2025

  • 14 Властелинът

    14 14 Отговор
    Тея като Кил Бил и рептилите, стремят безсмъртие. Да управляват вечно, власт власт и само власт.

    18:21 03.09.2025

  • 15 пРосия

    13 26 Отговор
    Страната на идиотите.

    18:22 03.09.2025

  • 16 Тиква

    20 7 Отговор
    Давайте, евронацюги,почвайте фантазиите,как Путин искал да вземе от уСрула мозъка, очите и всичко тяло,

    18:22 03.09.2025

  • 17 Ти си гад

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Така е ..":

    Дядо Ти и той е бил полицай.

    18:22 03.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вашето Мнение

    23 9 Отговор
    Китай и Русия са напред в биотехнологиите, докато г-жа зеленска просто продава органи на отпаднали от необходимост украински войници.

    18:23 03.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вампирите

    9 15 Отговор
    Пият човешка кръв за да живеят

    18:24 03.09.2025

  • 22 Разговор за търговията с органи в Украйн

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Така е ..":

    и обяснение защо глобалистите не искат да спрат войната.
    Питай спонсора ви за подробности.

    Коментиран от #52

    18:25 03.09.2025

  • 23 Помнещ

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е ..":

    Някой знае ли Сорос и приятелите му на колко години са?

    18:25 03.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Неподписан

    2 2 Отговор
    中華人民共和國國慶節快樂

    18:26 03.09.2025

  • 27 Христо

    14 2 Отговор
    Путин неможе да е казал таквиз неща , той е православен кристиянин и зачита волята на господа за естествен живот

    18:28 03.09.2025

  • 28 Госあ

    15 3 Отговор
    урсулянците плямпат за биопринтери, които бяха на мода в Япония преди десетилетие. Хората видяха че с тия принтери може да се печатат единствено соеви “пържоли” обаче у ЕС още са топ иновация 😂 у България купиха два. Днес американците още се опитват да присаждат органи от прасета, понеже са си близки, в Япония започнаха опити със заместване на ембрионални клетки в свински ембриони в ранен стадий с човешки препрограмирани клетки, които на всичкото отгоре може да са на пациента с абсолютна съвместимост, с идеята след като се развият, да се извадят от прасенцето. В Китай се мисли направо за човешки ембриони с нокаутирана централна нервна система. По този начин етичния проблем за осъзнато същество го няма…по същество, ще представлява развита част от човешкото тяло…

    18:28 03.09.2025

  • 29 Мисля, че Дейвид Рокфелер

    19 1 Отговор
    смени 6 сърца за десетина години, и живя 101г.

    18:29 03.09.2025

  • 30 Щом няма статия за това тук

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    не вярвам!

    Коментиран от #50

    18:29 03.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Най-големия ужас за копейките

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Кварталния Стратег":

    До 10 години тези двамата най-вероятно ще са в гроба.

    Коментиран от #42, #61

    18:30 03.09.2025

  • 33 Булш$т

    16 3 Отговор
    Тая новина ми прилича на атлантически фейк по простата причина че най важния орган не може да се трансплантира това е мозъка а и ключа към безсмъртието е в генетиката.

    18:30 03.09.2025

  • 34 Фидан

    4 14 Отговор
    РускиГейпорно актьор е доловен от микрофон да казва че путин го е ползвал многократно и той него не веднъж

    18:31 03.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Психиатър

    7 12 Отговор
    Готвят се за мултиплициране peптилите...😁

    18:32 03.09.2025

  • 38 Механик

    6 17 Отговор
    Комунист е равно на олигофрен.

    18:33 03.09.2025

  • 39 Ами

    17 2 Отговор
    Говори се, че Олена Зеленска прелагала всякакъв вид "резервни части" с изключение на мозък.
    Просто до сега, здрав мозък в глава тъгнала срещу Русия не е открит :)

    18:33 03.09.2025

  • 40 ЦИРК

    18 3 Отговор
    Нормално, обсъждали са прогреса на човечеството, и възможностите за посоката на развитие. За разлика от едни други политици-популисти, които в главата им са само превъоръжаване бомби и смърт. И едва ли хоризонта им е отвъд това как и колко пара да откраднат днес от народите им, понеже утре може и да не са на власт.

    Източна Азия отдавна е водещ в областта на биотехнологиите и последното десетилетие са направени доста изследвания. А и кой би се възпротивил на възможността да живее 150+ години ? Силно се надявам поне от изток (като явно няма да е от запад) да дойдат подобни технологии за дълголетия които са масово достъпни за хората.

    18:33 03.09.2025

  • 41 Е ва

    8 2 Отговор
    Китайците вече измислиха роботи които да заместват майките и да носят в утробата си ембриони. Е благодарим, няма нужда от роботизирана бременост. Това ли са им био технологиите.

    Коментиран от #56

    18:33 03.09.2025

  • 42 По-рано ще е...

    5 11 Отговор

    До коментар #32 от "Най-големия ужас за копейките":

    Имат не повече от 2-3 години .

    18:33 03.09.2025

  • 43 Пак аз

    3 12 Отговор
    Киев за три дня когИ?

    18:34 03.09.2025

  • 44 Българин 🇧🇬

    13 1 Отговор
    Всеки може да провери в мрежата , че натовската хунта в Киев вече задмина Индия . Сега Украйна е най-големият износител на човешки органи в света .

    Коментиран от #49

    18:34 03.09.2025

  • 45 Е па много ясно

    2 8 Отговор
    Нали затова провеждат геносид.

    18:34 03.09.2025

  • 46 Кант

    11 0 Отговор
    Сорос сега е на 400 години, Тръмп и той ще живее поне толкова. Защо Си и Путин да живеят по-,малко?!?

    18:34 03.09.2025

  • 47 Независим

    6 9 Отговор
    И въпроса е колко органи до момента са сменени на сатаниста путин и донорите живи ли са или не????????

    Коментиран от #64, #65

    18:35 03.09.2025

  • 48 Вижте на какво прилича

    7 0 Отговор
    100г. Дейвид Рокфелер. За такива ли трябва да се измъчва медицината?

    Коментиран от #72

    18:35 03.09.2025

  • 49 Госあ

    12 1 Отговор

    До коментар #44 от "Българин 🇧🇬":

    Тя винаги е била ! Украинската мафия е известна точно с това и са партньори с евреите.

    18:35 03.09.2025

  • 50 Има

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Щом няма статия за това тук":

    В свободно слово
    Тук е бълв04.

    18:36 03.09.2025

  • 51 За бг говорят

    8 3 Отговор
    Питайте къде се изнасят всички органи от българия. Стотици хиляди се изнасят, почти нищо не се трансплантира тук, то вече няма подготвени хирурзи. Само грабят, дори от не съвсем умрели.

    Коментиран от #55

    18:36 03.09.2025

  • 52 Обсъждали са мераците

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Разговор за търговията с органи в Украйн":

    на глобалните Рептили. И бизнеса с органи от Украйна. И защо глобалистите искат войни непрекъснато/

    Но тук активистите на основния Рептил обръщат нещата наопъки.

    18:37 03.09.2025

  • 53 Независим

    2 8 Отговор
    Какво по голямо доказателство че пупин изцяло е обладан от сатаната.

    Коментиран от #62

    18:37 03.09.2025

  • 54 Човек преполага, друг разполага

    8 1 Отговор
    На английския цар и фамилия им пробваха такива гмо препарати и сега всички са с раци.

    18:38 03.09.2025

  • 55 Чурулик чурулик

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "За бг говорят":

    Ма да бе ,Фред Флинстоун за това то бяха поканили -за донор

    18:38 03.09.2025

  • 56 ЦИРК

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Е ва":

    Защо не проверите колко пари на година се дават за сурогатно майчинство ? От кои държави в света най-много пари се дават за това и към кои държави (и групировки) в света са тези потоци ? После проверете и се замислете, че ако жената има физически проблем и не може да износи детето какви опции има в "развитите" държави.

    След това осмислете цялата събрана информация интегрирайте я във вашата логика и пост и елате пак да сътворим конструктивен диалог.

    18:39 03.09.2025

  • 57 СПОКО БЕ

    6 1 Отговор
    ГОВОРИЛИ СА КО ША ПРАЯТ СЪС ЗЕЛЕНЧУКА

    18:39 03.09.2025

  • 58 Путин е убиец !

    4 8 Отговор
    Ще избие млади хора за да живее дълго мръсната гад !

    18:39 03.09.2025

  • 59 Пиздюхин ше стане безсмъртен

    1 4 Отговор
    Ше га тургат у стъкленото легло при мумията

    18:40 03.09.2025

  • 60 Някои се правят на БОГ....

    3 2 Отговор
    Да очакваме кентаври,харпии, циклопи.... НЕЩАТА НЕ ОТИВАТ НА ДОБРЕ !

    18:40 03.09.2025

  • 61 СПОКО

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Най-големия ужас за копейките":

    ЩА ДОДАТ ДРУГИ
    НА ПРИМЕР МЕДВЕДЕВ

    Коментиран от #76

    18:41 03.09.2025

  • 62 И къде е доказателството

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Независим":

    че не са обсъждали спонсора ви и другите рептили???? И защо им трябват войни!

    18:41 03.09.2025

  • 63 не се разбира

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    може да става въпрос за някой техен колега - президент

    18:41 03.09.2025

  • 64 Въпросът е друг,

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Независим":

    в момента Путин разполага с 1000 трупа дневно, а и повече ако включим и украинските. Това са предимно млади мъже със здрави сърца и при такова изобилие джуджо може да предложи на Си трансплантация при нужда. Тия 15 000 украински трупа които върна на Украйна бяха прилежно приготвени по един и същ начин. Какво уважение към труповете на противника нали?

    18:42 03.09.2025

  • 65 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Независим":

    Путин органи не сменя. Него направо си го клонират.
    Говори се, че следващата партида ще е с пълен ъпдейт.
    Така, че ... да му мислят либералфанатиците :)

    18:42 03.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мол ния!

    2 4 Отговор
    Нептун удари Ген.Щаба на РФ! Видео адмирала на Ч.Ф и десетки висши офицери... Фира!
    3 Нефтобази... Фира!!
    В центъра на Москалбад....ФЛАМИНГО разнесе всичко...
    Следва

    Коментиран от #77

    18:44 03.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ха ха ха

    3 5 Отговор
    И Хитлер си мечтаеш за безсмъртие, но завърши много зле.
    Това е мечта на всеки диктатор.

    18:45 03.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Вижте на какво прилича":

    ха ха ха ужасТ, но мисля че цял живот е изглеждал неприятно. Характерът повлиява излъчването на човек, определено или пък до голяма степен характера е от природата на човек…тук има философски размишления..но има и по лицеприятни столетници

    18:46 03.09.2025

  • 73 Мдааааа...

    2 2 Отговор
    - Ш. a г.o д y a ш л u?
    - К o? Нь e! Шa гy cмp ъкaм.

    18:46 03.09.2025

  • 74 Българин

    0 4 Отговор
    Ами как няма да говорят подобни неща, като и двамата са идиоти.

    18:47 03.09.2025

  • 75 Опелото

    2 3 Отговор
    Реалността е друга,..и двете старухи нема а дочекат а цъфнат..черешите!
    Дървените костюми вече са готови! Венците... ТОЖЕ

    18:49 03.09.2025

  • 76 Как може да сравняваш

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "СПОКО":

    Путин с един придворен шут?

    18:50 03.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Независим

    2 2 Отговор
    Колко е жалък тоя дребен човечец путин, ада е създаден точно за такива като него.

    18:59 03.09.2025

  • 79 Сусурлево

    1 0 Отговор
    А от нашите шопари що сланина може да се вземе . Мозък обаче -НЕ

    19:03 03.09.2025

  • 80 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    Ще бъда в бункера с малките момченца!

    19:03 03.09.2025

