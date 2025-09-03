Китай ще получава руски газ по „Силата на Сибир-2“ на пазарна цена, заяви Путин в Пекин

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че планираният газопровод „Силата на Сибир-2“ ще предостави конкурентни предимства на Китай, тъй като доставките по него ще бъдат на цена, базирана на пазарна формула, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия и Китай вече подписаха обвързващ меморандум за строителството на „Силата на Сибир-2“, който ще осигурява руски природен газ за китайската икономика. Все още обаче няма договореност относно цените на синьото гориво, посочва компанията „Газпром“, което подчертава игнорирането от страна на президента Си Цзинпин на апелите от Запада да се прекрати задълбочаващото се партньорство с Москва.

По време на посещението си в Китай, Путин отбеляза, че сключените споразумения ще гарантират доставката на над 100 милиарда кубични метра газ годишно, след като газопроводът бъде завършен. Той добави, че цената на газа ще се определя според „пазарна формула“, без да предоставя допълнителни детайли.

Руският президент подчерта и нарастващото глобално търсене на енергия, включително в Китай, като отбеляза, че договорите с Русия, водещ производител на природни ресурси в света, ще осигурят стабилни и надеждни доставки.