Китай ще получава руски газ по „Силата на Сибир-2“ на пазарна цена, заяви Путин в Пекин

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че планираният газопровод „Силата на Сибир-2“ ще предостави конкурентни предимства на Китай, тъй като доставките по него ще бъдат на цена, базирана на пазарна формула, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия и Китай вече подписаха обвързващ меморандум за строителството на „Силата на Сибир-2“, който ще осигурява руски природен газ за китайската икономика. Все още обаче няма договореност относно цените на синьото гориво, посочва компанията „Газпром“, което подчертава игнорирането от страна на президента Си Цзинпин на апелите от Запада да се прекрати задълбочаващото се партньорство с Москва.
По време на посещението си в Китай, Путин отбеляза, че сключените споразумения ще гарантират доставката на над 100 милиарда кубични метра газ годишно, след като газопроводът бъде завършен. Той добави, че цената на газа ще се определя според „пазарна формула“, без да предоставя допълнителни детайли.
Руският президент подчерта и нарастващото глобално търсене на енергия, включително в Китай, като отбеляза, че договорите с Русия, водещ производител на природни ресурси в света, ще осигурят стабилни и надеждни доставки.
Последния Софиянец

19:08 03.09.2025
Пиночет

19:08 03.09.2025
Фрау фон SS – Урсуланка
Северен поток който снабдяваше
СоциалЛанд с газ
и сега ще продават на Китай....

19:08 03.09.2025
Хахахс

19:09 03.09.2025
Факти
19:11 03.09.2025
Атина Палада

19:12 03.09.2025
Сталин

19:12 03.09.2025
Мръц
До коментар #4 от "Хахахс":Дри$$$

19:13 03.09.2025
Kaлпазанин

19:14 03.09.2025
Бай Араб
19:16 03.09.2025
Анонимен

19:16 03.09.2025
Вашето Мнение
19:16 03.09.2025
Зловеща полиция
Тази полиция е създадена от Бойко Методиев Борисов и Иван Гешев (бивш Главен Прокурор),полицаите са от ГДБОП,бивша Спец Прокуратура,ДАНС и други полиции!
Подбрали са най големите изверги,включително и луди жени!Смачкват психиката на хората за да не разбират!
База:Град Перник

19:17 03.09.2025
,,,,,,
19:18 03.09.2025
15 Бай Араб
До коментар #7 от "Сталин":Ами ти пък ще отидеш в Китай на евтината продукция да ти стане хубаво. А иначе Китай нищо не плаща на РФ за газта.
19:19 03.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
Рон Джереми
До коментар #6 от "Атина Палада":Но нека не забравяме, че руснаците саботираха нашите сондажи в Добруджа и Черно море в продължение на десетки години.

19:20 03.09.2025
И Путин ли те иζ
До коментар #2 от "Пиночет":Клати, че да знаеш, че и той е
ΠεΔ...φиΛ ?

19:21 03.09.2025
19 Първият от провинцията
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак ли си ПЪРВИ бе ,,Последният..."...ТРОЛ ей?
Ще ти опънем ...тирантите...откъм ...изодзаде да знаеш...
Само да научим де ти е...,,ресторанта" де белиш лук и картофи...
19:21 03.09.2025
20 Бг полицай
До коментар #13 от "Зловеща полиция":Ще мачкаме здраво,заплатите ни са супер,ранно пенсиониране със 40 заплати накуп,ще мачкаме не ами ,какво си мислите вие!
19:22 03.09.2025
Факти

19:23 03.09.2025
ежко
До коментар #2 от "Пиночет":По твоята логика до преди няколко години Путин търгуваше Русия на ЕС!Ама не щете да го купите,нали?Не можете!И затова сега вмясто да ползвате газ, ще я пикаете от яд:)
Май някой се мисли за единствен и незаменим,а?

19:23 03.09.2025
Китай може да направи дрон подводници
19:24 03.09.2025
24 Пиночет
До коментар #18 от "И Путин ли те иζ":Всички знаят,че Путин е пасивен педофил!
19:24 03.09.2025
25 Китай ще им помогне
До коментар #9 от "Kaлпазанин":като заплаща сибирските суровини в китайски юани. "Нали сте под санкции, за какво са ви долари и без това ще купувате само от нас - ето така ще громим капитализма" ще им каже някой високопоставен китаец..
19:27 03.09.2025
Атина Палада
До коментар #17 от "Рон Джереми":За шистов газ в Добруджа ли говориш? Да бе,руснаците са те събутирали..Ами добре ,че американците не намериха газ там ,иначе такава плодородна земя щяха да унищожат.И в Черно море е под въпрос има ли ,няма ли...
На вас все руснаците са ви виновни .А пък за газ,България потребява по 1 до два куб.м на година ..:))) голем пазар ще изпуснат руснаците:))))
19:27 03.09.2025
Пак аз
19:30 03.09.2025
Атина Палада
До коментар #21 от "Факти":Цяла Европа е на руски газ,Включително и ти .Азерски,ама от Русия пристигнал :))) Само като погледнеш азерите колко газ добиват и колко потребяват ти става ясно,защо купуват от Русия газ.

19:30 03.09.2025
Дон Корлеоне
19:31 03.09.2025
30 гайтанджиева
До коментар #28 от "Атина Палада":Това са руски фейкове.
19:32 03.09.2025
Факти
До коментар #17 от "Рон Джереми":Русия не само ни забрани да добиваме газ. По комунизма Русия ни забрани да внасяме петрол от арабите, които продаваха евтино. Бяхме длъжни да купуваме от Русия на цени над средните пазарни за Европа. Комунистите с тяхната бюрокращина са документирали всичко.

19:32 03.09.2025
32 бебето
До коментар #2 от "Пиночет":путин е като мумия.
19:33 03.09.2025
33 Със „Силата на Сибир-2“
А Европа преминава предимно на течен газ от САЩ и става "независима" нищо че е с пъти по-скъп. Честито! Очаква се индустриален бум и конкурентноспособност!
19:35 03.09.2025
Логиката е, че
До коментар #22 от "ежко":не може хем да се продава на пазарна цена, хем да има преференции

19:35 03.09.2025
35 Ами
До коментар #21 от "Факти":Азерския газ всъщност е руски, а както вървят нещата скоро може и да спре.
19:37 03.09.2025
Атина Палада
До коментар #31 от "Факти":Оле,олеееее,ако говориш за соца,къв петрол си купувал тогава пък и ти бе:::))) СССР ви удави с петрол безплатно...Срещу чушки и домати ,всякакви природни ресурси ви докарваха на корем ..Затова и България имаше тогава работеща икономика...

19:37 03.09.2025
Факти
До коментар #28 от "Атина Палада":И как така у нас газът през последните 2 години е много по-евтин отколкото от преди войната? Цена на Булгаргаз за януари 2022 г. - 133 лв, януари 2025 г. - 82 лв. Как така купуваме руски газ с надценка и той става почти 2 пъти по-евтин? Путин ни цакаше със скъп газ много преди да влезе в Украйна, ама ти откъде да знаеш като не се интересуваш, а само повтаряш лъжливи опорки.

19:37 03.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
НА ЦЕНТАЦИТЕ ЩЕ КАЖА
19:41 03.09.2025
40 Факти
До коментар #36 от "Атина Палада":Заради безплатния руски петрол България фалира и спря да обслужва външния дълг 😆
19:42 03.09.2025
Атина Палада

19:42 03.09.2025
42 Факти
До коментар #41 от "Атина Палада":Газ е в мъжки род, глупчо 🤦♂️

19:43 03.09.2025
Ами
До коментар #37 от "Факти":За неразбрали като теб ще обясня.
Преди време газът го купувахме в кубически метри. Сега го купуваме в мегавати.
Проверяваш 1000 кубически метра газ колко мегавата са. И след това пишеш :)

19:44 03.09.2025
Удивително-
До коментар #31 от "Факти":появи се нещо ново в простащините срещу Русия. А бе драги, ти за реекспорт чувал ли си? Защо при сегашните демократични цени не правим реекспорт с тези днес незабранени нефтопродукти? Хайде сега ми кажи и какво ни е забранил ЕС по отношение и на селскостопанските култури....
19:49 03.09.2025
45 Ха,ха
До коментар #8 от "Мръц":Зеленски къв символ ще извади?
19:49 03.09.2025
ежко
До коментар #34 от "Логиката е, че":Може,може...Казва се "за количества-отстъпка"!Всъщност какво значи "пазарна цена"?Има си формула да се смята цената, получаваш и плашаш.Точка!Нали затовапреди време газа за Германия от Русия беше пъти по-евтин от газа за България или Турция.Заради количествата.Даже германците си позволяваха да правят малко реекспорт, а Европейската комисия искаше единна цена за ЕС -да излиза още по-тънко.....После се скараха.

19:49 03.09.2025
47 Ха,ха
До коментар #2 от "Пиночет":Нууу, заец погоди
19:50 03.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Ами":Отделно,четеш и други медии освен факти, кои-то честно пишат, че Германия е в рецесия и фабриките бягпт в щатите,сиречь газ им трябва - по малко

19:50 03.09.2025
49 Този на Снимката
Хахахаха
Колко Хромозоми
Има Куцокракия Шамшал?
Хахахахаха
19:51 03.09.2025
50 Варварка
До коментар #3 от "Фрау фон SS – Урсуланка":Ауууу, са в Долна Саксония ще карат на фотосинтеза
19:51 03.09.2025
51 Кое клати
До коментар #18 от "И Путин ли те иζ":Путин ?
Едвам седи на високите Токчета
Дъртия Епилиран Педофил .
19:53 03.09.2025
52 az СВО Победа80
Пропагандна лудост, а? 🤣🤣🤣

19:53 03.09.2025
Удри

19:54 03.09.2025
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ

19:55 03.09.2025
55 Да Газ на Безценица
Китайски тирбушон за Пуся Шаломчето.
19:55 03.09.2025
56 Капейко
Васала на Китай
ПУТЯН.
19:56 03.09.2025
Сус бе!
19:57 03.09.2025
58 Атина Палада
До коментар #42 от "Факти":Правилното изписване е : Газ не ни е необходима..а не газ не ни е необходим! Нямам време да ти обяснявам сега ..
Това са елементарни неща и е срамно да не ги знаеш
19:57 03.09.2025
59 Тихо пръдльо!
До коментар #52 от "az СВО Победа80":Не си компетентен в областа на политиката.
19:58 03.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
az СВО Победа80
До коментар #53 от "Удри":Зависимост, казваш???
А как би коментирал пълната зависимост на КНР от авиационните двигатели на РФ?
Преди посещението в КНР, Путин обяви, че РФ ще помогне на КНР в тази сфера след като Тръмп врътна кранчето за американски двигатели за КНР???
Не бих казал зависимост, а взаимноизгодно партньорство между две държави - стратегически съюзници ...
19:59 03.09.2025
62 детска гралина си
До коментар #37 от "Факти":УВЕРЕН СЪМ , че всичко знаеш но понежи не си българин и пишеш против народа ни защото ще останеш и без заплащане
19:59 03.09.2025
Соня
И СВЕТА ВЕЧЕ НЯМА ДА Е СЪЩИЯ!ЧЕСТИТО НА ОБЛАДАНАТА БЪЛГАРИЯ!ЧАКА НИ ЗАЕДНО С ЕВРОПА,ГЛАД,
МИЗЕРИЯ И ОЩЕ НЕЩО!ИСКАХТЕ ДА ВОЮВАТЕ С Русия?Имате го!Пумпала Зеленски,пак е на просия в Европа!
За последно,а после,после Северна Корея в....Украйна!Честито български лъвове,утре сме на мача!!!

19:59 03.09.2025
64 Ало ако не знаеш
До коментар #54 от "НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ":И в Русия се дръвчат на кавказците и различните
20:01 03.09.2025
65 ХА ХА
До коментар #36 от "Атина Палада":И що фалира работещата супер икономикат.
А по важно е кой я фалира.
20:09 03.09.2025
Ами
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Определено чета и други медии освен Факти :)
Относно германските компании - Малка част от тях предпочетоха САЩ, голямата част се насочоиха в друга посока. Ей за това Тръмп се пробва с митата. Ама се прецака. Но това е малкия проблем :)
Големия проблем е, че американски компании се гласят да напускат САЩ. Ей за това Тръмп каза, че в Пекин са заговорничели срещу САЩ.
Чакай още малко ... Гледай какъв спектакъл ще има :)
20:10 03.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
стоян георгиев

20:17 03.09.2025
Мишел
До коментар #11 от "Анонимен":Газът за Китай през Монголия ще се пренася по сега съществуващия газопровод 50 млрд.м.куб.год.и още минимум 45 млрд. м.куб.год. минимум по нов газопровод. Затова Китай и Русия договарят 100 млрд.м.куб..
Двата газопровода са руски. Цената на газа за Китай се определя като средна от предните три месеца на азиатската борса в Токио.
Русия се преориентира към азиатските пазари, за който санкциите на САЩ срещу Русия в ЕС не предат.
20:24 03.09.2025
Лъже гнусният гном....
20:28 03.09.2025
стоян георгиев

20:30 03.09.2025
74 ,,,,,,
До коментар #73 от "стоян георгиев":Що? Са и за тихоокеански регион ли трябва да чета, не моЕм повече.
20:33 03.09.2025
И това какво го интересува
20:34 03.09.2025
76 стоян георгиев
До коментар #70 от "стоян георгиев":Нещо си се възпалил покрай Силата на Сибир.Защо не се радваш на неизгодния за Русия и Китай газопровод?
20:34 03.09.2025
Дон Корлеоне
20:34 03.09.2025
78 Сиганка от Столипиново
До коментар #46 от "ежко":Германските фашисти са за най големия пердах
20:35 03.09.2025
79 ,,,,,,
До коментар #63 от "Соня":Нема Европа има некви долносаксонски кланове и пирамиди
20:37 03.09.2025