Китай ще получава руски газ по „Силата на Сибир-2“ на пазарна цена, заяви Путин в Пекин

3 Септември, 2025 19:06 1 202 79

  • владимир путин-
  • китай-
  • руски газ-
  • газопровод-
  • русия

Руският президент потвърди, че доставките по новия газопровод ще се основават на пазарна формула, като Китай ще получава над 100 млрд. куб. м газ годишно

Китай ще получава руски газ по „Силата на Сибир-2“ на пазарна цена, заяви Путин в Пекин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че планираният газопровод „Силата на Сибир-2“ ще предостави конкурентни предимства на Китай, тъй като доставките по него ще бъдат на цена, базирана на пазарна формула, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия и Китай вече подписаха обвързващ меморандум за строителството на „Силата на Сибир-2“, който ще осигурява руски природен газ за китайската икономика. Все още обаче няма договореност относно цените на синьото гориво, посочва компанията „Газпром“, което подчертава игнорирането от страна на президента Си Цзинпин на апелите от Запада да се прекрати задълбочаващото се партньорство с Москва.

По време на посещението си в Китай, Путин отбеляза, че сключените споразумения ще гарантират доставката на над 100 милиарда кубични метра газ годишно, след като газопроводът бъде завършен. Той добави, че цената на газа ще се определя според „пазарна формула“, без да предоставя допълнителни детайли.

Руският президент подчерта и нарастващото глобално търсене на енергия, включително в Китай, като отбеляза, че договорите с Русия, водещ производител на природни ресурси в света, ще осигурят стабилни и надеждни доставки.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Тръмп и Путин се разбраха в Аляска заедно да управляват Турски поток, Северен поток и Боташ.

    Коментиран от #19

    19:08 03.09.2025

  • 2 Пиночет

    16 45 Отговор
    Накрая педофила Путин,ще изтъргува Русия на Китай!

    Коментиран от #18, #22, #32, #38, #47

    19:08 03.09.2025

  • 3 Фрау фон SS – Урсуланка

    31 4 Отговор
    Лоши руснаци, взривиха
    Северен поток който снабдяваше
    СоциалЛанд с газ
    и сега ще продават на Китай....

    Коментиран от #50

    19:08 03.09.2025

  • 4 Хахахс

    38 11 Отговор
    А розовите 🦄🦄 ще гледат евтиния руски газ през макарон.

    Коментиран от #8

    19:09 03.09.2025

  • 5 Факти

    14 35 Отговор
    Си държи Путин в малкия си джоб.

    19:11 03.09.2025

  • 6 Атина Палада

    35 7 Отговор
    А ние у ЕвропаТА ще ни карат нам си от къде и нам си от кои земни кълбета втечнен газ...и ще си светим от ветрушки:) Просто ще избием конкуренцията. :)

    Коментиран от #17

    19:12 03.09.2025

  • 7 Сталин

    37 7 Отговор
    Евтиния газ който беше за Европа сега заминава за Китай,и Китай ще произвежда евтина продукция ,а Европа ще затъне още повече в криза заради скъпия газ на Сащ

    Коментиран от #15

    19:12 03.09.2025

  • 8 Мръц

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахс":

    Дри$$$

    Коментиран от #45

    19:13 03.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    30 4 Отговор
    И няма да се плаща в долари ,ай честито на печелившите няма да е и в евро .да ни е честито и на нас че нали ставаме колония на жалките

    Коментиран от #25

    19:14 03.09.2025

  • 10 Бай Араб

    5 26 Отговор
    Путин ли е този, който ще казва цената на газта?

    19:16 03.09.2025

  • 11 Анонимен

    28 0 Отговор
    Има грешка. Газа за Китай през Монголия ще се пренася по съвсем нов тръбопровод който ще се построи а не по съществуващия в момента

    Коментиран от #71

    19:16 03.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    28 6 Отговор
    Държавите от ес ще получават руски газ през американски посредници на тройни цени и ще конкурират Китай жинжърите.

    19:16 03.09.2025

  • 13 Зловеща полиция

    18 1 Отговор
    Българската полиция е обявена за най-зловещата полиция в Света за 2025 година,убиват хиляди Българи и изтезават десетки хиляди!
    Тази полиция е създадена от Бойко Методиев Борисов и Иван Гешев (бивш Главен Прокурор),полицаите са от ГДБОП,бивша Спец Прокуратура,ДАНС и други полиции!
    Подбрали са най големите изверги,включително и луди жени!Смачкват психиката на хората за да не разбират!
    База:Град Перник

    Коментиран от #20

    19:17 03.09.2025

  • 14 ,,,,,,

    3 15 Отговор
    Браво,свързаха руската империя към развита икономика на пазарен принцип

    19:18 03.09.2025

  • 15 Бай Араб

    7 24 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ами ти пък ще отидеш в Китай на евтината продукция да ти стане хубаво. А иначе Китай нищо не плаща на РФ за газта.

    19:19 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рон Джереми

    10 23 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Но нека не забравяме, че руснаците саботираха нашите сондажи в Добруджа и Черно море в продължение на десетки години.

    Коментиран от #26, #31

    19:20 03.09.2025

  • 18 И Путин ли те иζ

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пиночет":

    Клати, че да знаеш, че и той е
    ΠεΔ...φиΛ ?

    Коментиран от #24, #51

    19:21 03.09.2025

  • 19 Първият от провинцията

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак ли си ПЪРВИ бе ,,Последният..."...ТРОЛ ей?
    Ще ти опънем ...тирантите...откъм ...изодзаде да знаеш...
    Само да научим де ти е...,,ресторанта" де белиш лук и картофи...

    19:21 03.09.2025

  • 20 Бг полицай

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зловеща полиция":

    Ще мачкаме здраво,заплатите ни са супер,ранно пенсиониране със 40 заплати накуп,ще мачкаме не ами ,какво си мислите вие!

    19:22 03.09.2025

  • 21 Факти

    6 23 Отговор
    Путин си мечтае за цената, която Германия му плащаше, но тая свърши. Китайците му извиват ръцете за отстъпки защото няма на кой друг да продава. Ние пък сме на азерски газ, който е по-евтин от руския. Всики печелят без Русия. Тази година Газпром уволни 40% от служителите в централата - 1600 човека, включително много мениджъри. Започнаха да продават активи за да покриват загубите. Войната върви по план.

    Коментиран от #28, #35

    19:23 03.09.2025

  • 22 ежко

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пиночет":

    По твоята логика до преди няколко години Путин търгуваше Русия на ЕС!Ама не щете да го купите,нали?Не можете!И затова сега вмясто да ползвате газ, ще я пикаете от яд:)
    Май някой се мисли за единствен и незаменим,а?

    Коментиран от #34

    19:23 03.09.2025

  • 23 Китай може да направи дрон подводници

    10 0 Отговор
    Приличащи на СКАТ плоски

    19:24 03.09.2025

  • 24 Пиночет

    7 21 Отговор

    До коментар #18 от "И Путин ли те иζ":

    Всички знаят,че Путин е пасивен педофил!

    19:24 03.09.2025

  • 25 Китай ще им помогне

    5 15 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    като заплаща сибирските суровини в китайски юани. "Нали сте под санкции, за какво са ви долари и без това ще купувате само от нас - ето така ще громим капитализма" ще им каже някой високопоставен китаец..

    19:27 03.09.2025

  • 26 Атина Палада

    20 5 Отговор

    До коментар #17 от "Рон Джереми":

    За шистов газ в Добруджа ли говориш? Да бе,руснаците са те събутирали..Ами добре ,че американците не намериха газ там ,иначе такава плодородна земя щяха да унищожат.И в Черно море е под въпрос има ли ,няма ли...
    На вас все руснаците са ви виновни .А пък за газ,България потребява по 1 до два куб.м на година ..:))) голем пазар ще изпуснат руснаците:))))

    19:27 03.09.2025

  • 27 Пак аз

    4 11 Отговор
    А Киев за три дня когИ?

    19:30 03.09.2025

  • 28 Атина Палада

    18 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Цяла Европа е на руски газ,Включително и ти .Азерски,ама от Русия пристигнал :))) Само като погледнеш азерите колко газ добиват и колко потребяват ти става ясно,защо купуват от Русия газ.

    Коментиран от #30, #37

    19:30 03.09.2025

  • 29 Дон Корлеоне

    3 13 Отговор
    Хаяско лъже.

    19:31 03.09.2025

  • 30 гайтанджиева

    2 11 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    19:32 03.09.2025

  • 31 Факти

    7 20 Отговор

    До коментар #17 от "Рон Джереми":

    Русия не само ни забрани да добиваме газ. По комунизма Русия ни забрани да внасяме петрол от арабите, които продаваха евтино. Бяхме длъжни да купуваме от Русия на цени над средните пазарни за Европа. Комунистите с тяхната бюрокращина са документирали всичко.

    Коментиран от #36, #44

    19:32 03.09.2025

  • 32 бебето

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пиночет":

    путин е като мумия.

    19:33 03.09.2025

  • 33 Със „Силата на Сибир-2“

    14 3 Отговор
    Обемите които Европа поемаше от Русия се прехвърлят на 100% към Китай и Азия

    А Европа преминава предимно на течен газ от САЩ и става "независима" нищо че е с пъти по-скъп. Честито! Очаква се индустриален бум и конкурентноспособност!

    19:35 03.09.2025

  • 34 Логиката е, че

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "ежко":

    не може хем да се продава на пазарна цена, хем да има преференции

    Коментиран от #46

    19:35 03.09.2025

  • 35 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Азерския газ всъщност е руски, а както вървят нещата скоро може и да спре.

    19:37 03.09.2025

  • 36 Атина Палада

    16 4 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Оле,олеееее,ако говориш за соца,къв петрол си купувал тогава пък и ти бе:::))) СССР ви удави с петрол безплатно...Срещу чушки и домати ,всякакви природни ресурси ви докарваха на корем ..Затова и България имаше тогава работеща икономика...

    Коментиран от #40, #65

    19:37 03.09.2025

  • 37 Факти

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    И как така у нас газът през последните 2 години е много по-евтин отколкото от преди войната? Цена на Булгаргаз за януари 2022 г. - 133 лв, януари 2025 г. - 82 лв. Как така купуваме руски газ с надценка и той става почти 2 пъти по-евтин? Путин ни цакаше със скъп газ много преди да влезе в Украйна, ама ти откъде да знаеш като не се интересуваш, а само повтаряш лъжливи опорки.

    Коментиран от #43, #62

    19:37 03.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НА ЦЕНТАЦИТЕ ЩЕ КАЖА

    8 2 Отговор
    Не ги мислете руснаците. Не го мислете Путин. Гледайте да оправите ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ,

    19:41 03.09.2025

  • 40 Факти

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Заради безплатния руски петрол България фалира и спря да обслужва външния дълг 😆

    19:42 03.09.2025

  • 41 Атина Палада

    7 6 Отговор
    Вижте сега .България няма икономика и съответно газ не й е необходима..Не се отоплява и на газ..България си кара още на въглища за отопление .

    Коментиран от #42

    19:42 03.09.2025

  • 42 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Газ е в мъжки род, глупчо 🤦‍♂️

    Коментиран от #58

    19:43 03.09.2025

  • 43 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    За неразбрали като теб ще обясня.
    Преди време газът го купувахме в кубически метри. Сега го купуваме в мегавати.
    Проверяваш 1000 кубически метра газ колко мегавата са. И след това пишеш :)

    Коментиран от #48

    19:44 03.09.2025

  • 44 Удивително-

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    появи се нещо ново в простащините срещу Русия. А бе драги, ти за реекспорт чувал ли си? Защо при сегашните демократични цени не правим реекспорт с тези днес незабранени нефтопродукти? Хайде сега ми кажи и какво ни е забранил ЕС по отношение и на селскостопанските култури....

    19:49 03.09.2025

  • 45 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мръц":

    Зеленски къв символ ще извади?

    19:49 03.09.2025

  • 46 ежко

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Логиката е, че":

    Може,може...Казва се "за количества-отстъпка"!Всъщност какво значи "пазарна цена"?Има си формула да се смята цената, получаваш и плашаш.Точка!Нали затовапреди време газа за Германия от Русия беше пъти по-евтин от газа за България или Турция.Заради количествата.Даже германците си позволяваха да правят малко реекспорт, а Европейската комисия искаше единна цена за ЕС -да излиза още по-тънко.....После се скараха.

    Коментиран от #78

    19:49 03.09.2025

  • 47 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пиночет":

    Нууу, заец погоди

    19:50 03.09.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Отделно,четеш и други медии освен факти, кои-то честно пишат, че Германия е в рецесия и фабриките бягпт в щатите,сиречь газ им трябва - по малко

    Коментиран от #66

    19:50 03.09.2025

  • 49 Този на Снимката

    0 2 Отговор
    Ли иска да живее Вечно .

    Хахахаха

    Колко Хромозоми
    Има Куцокракия Шамшал?

    Хахахахаха

    19:51 03.09.2025

  • 50 Варварка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фрау фон SS – Урсуланка":

    Ауууу, са в Долна Саксония ще карат на фотосинтеза

    19:51 03.09.2025

  • 51 Кое клати

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "И Путин ли те иζ":

    Путин ?

    Едвам седи на високите Токчета

    Дъртия Епилиран Педофил .

    19:53 03.09.2025

  • 52 az СВО Победа80

    6 2 Отговор
    Интересно, как стагниращия ЕС ще нанесе "стратегическо поражение" на РФ, като зад нея са Китай /заедно с Пакистан, КНДР/, Индия, Иран и други по-малки регионални играчи.????

    Пропагандна лудост, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #59

    19:53 03.09.2025

  • 53 Удри

    3 6 Отговор
    Русия никога не е била толкова зависима от Китай от колкото при сегашният режим.

    Коментиран от #61

    19:54 03.09.2025

  • 54 НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ

    4 1 Отговор
    Не ги мислете руснаците. Не го мислете Путин. Внимавайте за чалмите дето превзеха държавите ви.

    Коментиран от #64

    19:55 03.09.2025

  • 55 Да Газ на Безценица

    2 3 Отговор
    Е пазарната цена .

    Китайски тирбушон за Пуся Шаломчето.

    19:55 03.09.2025

  • 56 Капейко

    2 2 Отговор
    Какво друго може да каже

    Васала на Китай

    ПУТЯН.

    19:56 03.09.2025

  • 57 Сус бе!

    1 1 Отговор
    Копейки мърляви.

    19:57 03.09.2025

  • 58 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Правилното изписване е : Газ не ни е необходима..а не газ не ни е необходим! Нямам време да ти обяснявам сега ..
    Това са елементарни неща и е срамно да не ги знаеш

    19:57 03.09.2025

  • 59 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    19:58 03.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 az СВО Победа80

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Удри":

    Зависимост, казваш???

    А как би коментирал пълната зависимост на КНР от авиационните двигатели на РФ?
    Преди посещението в КНР, Путин обяви, че РФ ще помогне на КНР в тази сфера след като Тръмп врътна кранчето за американски двигатели за КНР???

    Не бих казал зависимост, а взаимноизгодно партньорство между две държави - стратегически съюзници ...

    19:59 03.09.2025

  • 62 детска гралина си

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    УВЕРЕН СЪМ , че всичко знаеш но понежи не си българин и пишеш против народа ни защото ще останеш и без заплащане

    19:59 03.09.2025

  • 63 Соня

    2 2 Отговор
    Русия вече не я мислете.Искахте Европа без Русия?Е,СЛЕПИЯ,ГЛУХИЯ И .....ПРОСТИЯ РАЗБРАХА,ЧЕ ТОВА Е МНОГО,МНОГО ТРУДНО!Без КИТАЙ,ИНДИЯ,МОНГОЛИЯ И ДАЖЕ ЧАКАЩИТЕ СТРАНИ ЗА БРИКС,САМО ТРИДЕСЕТ
    И СВЕТА ВЕЧЕ НЯМА ДА Е СЪЩИЯ!ЧЕСТИТО НА ОБЛАДАНАТА БЪЛГАРИЯ!ЧАКА НИ ЗАЕДНО С ЕВРОПА,ГЛАД,
    МИЗЕРИЯ И ОЩЕ НЕЩО!ИСКАХТЕ ДА ВОЮВАТЕ С Русия?Имате го!Пумпала Зеленски,пак е на просия в Европа!
    За последно,а после,после Северна Корея в....Украйна!Честито български лъвове,утре сме на мача!!!

    Коментиран от #79

    19:59 03.09.2025

  • 64 Ало ако не знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ":

    И в Русия се дръвчат на кавказците и различните

    20:01 03.09.2025

  • 65 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    И що фалира работещата супер икономикат.
    А по важно е кой я фалира.

    20:09 03.09.2025

  • 66 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Определено чета и други медии освен Факти :)
    Относно германските компании - Малка част от тях предпочетоха САЩ, голямата част се насочоиха в друга посока. Ей за това Тръмп се пробва с митата. Ама се прецака. Но това е малкия проблем :)
    Големия проблем е, че американски компании се гласят да напускат САЩ. Ей за това Тръмп каза, че в Пекин са заговорничели срещу САЩ.
    Чакай още малко ... Гледай какъв спектакъл ще има :)

    20:10 03.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Ще строи нов газопровод за да кара га.з на китай при положение че китай има няколко различни варианта.познайте каква ще е цената на руската г.аз?само за това.че путлер прецака руския енергиен пазар за европа трябва да накара руснаците да го обесят на входа на Кремъл.

    Коментиран от #76

    20:17 03.09.2025

  • 71 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Газът за Китай през Монголия ще се пренася по сега съществуващия газопровод 50 млрд.м.куб.год.и още минимум 45 млрд. м.куб.год. минимум по нов газопровод. Затова Китай и Русия договарят 100 млрд.м.куб..
    Двата газопровода са руски. Цената на газа за Китай се определя като средна от предните три месеца на азиатската борса в Токио.
    Русия се преориентира към азиатските пазари, за който санкциите на САЩ срещу Русия в ЕС не предат.

    20:24 03.09.2025

  • 72 Лъже гнусният гном....

    1 0 Отговор
    Лъже, подписали са меморандум за намерения, и на никаква пазарна цена не са се съгласявали китайците, тяхното искане било да купуват газта на цени на вътрешният руски пазар, къде ги търси тоя изтръшляк хитрите и коварни китайци, те сега когато паричните потоци намалят и са на зор, тоя мисли ли си че китайците няма да се възползват и да му го намаат до сливиците, няма приятели и братя в тази игра, има само интереси.

    20:28 03.09.2025

  • 73 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    От този договор най много губи Австралия

    Коментиран от #74

    20:30 03.09.2025

  • 74 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    Що? Са и за тихоокеански регион ли трябва да чета, не моЕм повече.

    20:33 03.09.2025

  • 75 И това какво го интересува

    0 0 Отговор
    Целокупния български народ?

    20:34 03.09.2025

  • 76 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Нещо си се възпалил покрай Силата на Сибир.Защо не се радваш на неизгодния за Русия и Китай газопровод?

    20:34 03.09.2025

  • 77 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско лъже.

    20:34 03.09.2025

  • 78 Сиганка от Столипиново

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "ежко":

    Германските фашисти са за най големия пердах

    20:35 03.09.2025

  • 79 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Соня":

    Нема Европа има некви долносаксонски кланове и пирамиди

    20:37 03.09.2025

