Макрон: Гаранциите за сигурност на Украйна са готови и ще бъдат приети утре

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са подготвени и ще бъдат официално приети утре от Коалицията на желаещите - група държави, които подкрепят Киев в конфликта с Русия, съобщи Ройтерс, предава БТА.

„Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение“, подчерта Макрон. Той допълни, че „подготвителната работа приключи“.

Френският президент ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите от Коалицията на желаещите. Форумът ще обсъди бъдещата подкрепа за Украйна в условията на продължаващата война.