Новини
Свят »
Украйна »
Макрон: Гаранциите за сигурност на Украйна са готови и ще бъдат приети утре
  Тема: Украйна

Макрон: Гаранциите за сигурност на Украйна са готови и ще бъдат приети утре

3 Септември, 2025 21:34 1 207 55

  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • гаранции за сигурност

Френският президент посреща Зеленски в Париж преди срещата на Коалицията на желаещите, подкрепящи Киев срещу Русия

Макрон: Гаранциите за сигурност на Украйна са готови и ще бъдат приети утре - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са подготвени и ще бъдат официално приети утре от Коалицията на желаещите - група държави, които подкрепят Киев в конфликта с Русия, съобщи Ройтерс, предава БТА.

„Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение“, подчерта Макрон. Той допълни, че „подготвителната работа приключи“.

Френският президент ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите от Коалицията на желаещите. Форумът ще обсъди бъдещата подкрепа за Украйна в условията на продължаващата война.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    44 5 Отговор
    Приети от кого - от Урсулите? Тази война започна, за да се гарантира сигурността на Русия, а не на наркомана Зеленски и някаква Украйна.

    Коментиран от #21, #30, #39, #48

    21:35 03.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Българската армия и полиция заминава за Одеса.

    Коментиран от #29, #34

    21:35 03.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    31 2 Отговор
    ЯВНО МАЛКО ТИ Е БОЯТ ОТ ДЕДО/БАБА! ПУУУ!БЕЗЛИЧНИК!

    21:36 03.09.2025

  • 4 Браво

    35 1 Отговор
    "Гаранция-Франция" , както е казал народа, или "Трай коньо за зелен(ск)а трева"

    21:36 03.09.2025

  • 5 гошо

    22 1 Отговор
    Какви гаранции дава Баба ти да не те бие и после да се правиш на Мъж.

    21:37 03.09.2025

  • 6 Сатана Z

    17 1 Отговор
    УеSSула беше в България да провери мобилизационния потенциал

    21:37 03.09.2025

  • 7 Лазар

    16 0 Отговор
    Идиот

    21:37 03.09.2025

  • 8 Той

    23 0 Отговор
    Тези хорица, никой не ги пита за нищо, но те приемат някакви гаранции, за които никой от тях не може да гарантира. Явно и на тях, както на Урсулата, са им спрели нещо…

    21:37 03.09.2025

  • 9 Ъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Ми да го беше поканил на 8-ми. Че поне да стане свиделет на свалянето на поредното правителство на Макрон.🤣

    21:37 03.09.2025

  • 10 Фен

    11 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣 А дядо му какво каза?😂😂😂

    21:38 03.09.2025

  • 11 очевидец

    15 2 Отговор
    Асен пита Бойко през журналисти какво прави вице премиерът Зафиров в Китай и журналистите веднага отговарят и оправдават. Тези журналисти независими ли са или са си директно на заплата в ГЕРБ?

    Коментиран от #18, #24

    21:38 03.09.2025

  • 12 да ама не

    16 0 Отговор
    Гаранция -Франция!?Украинците знаят ли какво значи това!?

    21:38 03.09.2025

  • 13 Маркиз дьо Сад

    15 0 Отговор
    Дядо Бриджит ще налага с показалката непослушния ученик Емануел

    21:39 03.09.2025

  • 14 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Какво си готвите и си приемате самички не ми е ясно. Скоро няма да има орхайна а ама вие вече планове си правите за сигурност да опазвате

    21:39 03.09.2025

  • 15 Сталин

    15 0 Отговор
    Този Микрон себе си не може да пази ,ще дава гаранции за сигурност на Зеленото наркоман ,кви гаранции ще давате като цяла Европа е фалирала

    21:39 03.09.2025

  • 16 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Според гинекологичната сестра, Русия денацификацира Украйна повече от три години, само за да могат европейските нацисти да дойдат там. Поне тя разбира, че на руските въоръжени сили не им пука каква националност унищожават нацистите. Никоя суверенна държава, особено световна ядрена сила, няма да допусне нацистки войски на границите си, преоблечени като „гаранти на сигурността". «миротворци" или „ансамбъл за песни и танци". Европа обаче предполага, а Русия разполага. Освен това, изявленията на политиците от ЕС не бива да се приемат по-сериозно от лаенето на мелези изпод ограда. Те доказват това ежедневно и ежечасно от поне десет години

    21:40 03.09.2025

  • 17 ОТ КОГО ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ

    11 0 Отговор
    БЕ ДЕБИЛ
    ОТ КОГО БЕ ОТ ВАГОННИТЕ СМЪРКАЧИ НА БЯЛО ЛИ БЕ
    И КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА ТОВА

    21:40 03.09.2025

  • 18 Зрител

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "очевидец":

    Зафиров сондира с Китай,Русия и Северна Корея кога българите ще предадем нашите съюзници от НАТО по стар народен обичай.

    21:41 03.09.2025

  • 19 Ще бъдат приети

    10 0 Отговор
    от кого?:)

    21:41 03.09.2025

  • 20 КЪДРАВ ЗМЕЙ

    13 1 Отговор
    ПРИЕМАЙТЕ СИ КАКВОТО ИСКАТЕ. НО БЕЗ КРЪЧМАРЯ НЯМА ДА СТАНЕ.
    НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ СА ПРИЕМЛИВИ ЗА РУСИЯ.
    ДОГОВОРА ВЪРВИ ЗАЕДНО С ГАРАНЦИИТЕ А.НЕ ПО ОТДЕЛНО СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА.

    21:41 03.09.2025

  • 21 Европеец

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Микрона пита ли Путин дали ще ги приеме тия гаранции..... А беше добре микрона да чуе какво каза президентът Путин в края на визитата в Китай.... А иначе коалицията на импотентните може да си говори каквото иска...

    Коментиран от #38

    21:41 03.09.2025

  • 22 Цеко сифоня

    10 2 Отговор
    Ало, чедо бабино, а за гаранциите на Франция и нещо да кажеш ...? Или французите да папат пасти, като свършат парите за леб .

    21:41 03.09.2025

  • 23 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    Тръмп ни увери, че ще има американско присъствие" Тръмп наскоро обеща, че 1) Канада ще бъде 51-вият щат на САЩ 2) Дженланд ще бъде американски 3) Газа ще бъде курорт от световна класа 5) Войната в Украйна ще приключи след а) 24 часа б) шест месеца в) определено някой ден 5) САЩ ще повишат тарифите за Русия с а)...%. 6) % в) какъв е смисълът да ги повишава? Най-важното му обещание е да направи Америка велика ОТНОВО. Тръмп обещава много неща, от всичките си обещания Тръмп е изпълнил само едно досега. В САЩ Мексиканският залив вече се нарича Американският залив. Вярно е, че за останалия свят все още се нарича Мексикански залив. Тръмп е обещал много. Но очевидно все още не е достатъчно

    Коментиран от #53

    21:41 03.09.2025

  • 24 Буха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "очевидец":

    Има разлика между достоен журналист и презряна мисирка

    21:43 03.09.2025

  • 25 Френската република през

    13 1 Отговор
    Втората световна беше прегазена от хитлеристка Германия за една седмица ...марш на скок.
    И сега са готови да дават гаранция на Украйна. Жалко и смешно изявление на макрон.

    21:43 03.09.2025

  • 26 Древен

    9 1 Отговор
    Ха ха ха...
    Боксовата круша на бабето пак с опити за съчинения...
    След такива тежки спаринги е нармално да дрънка глупости..

    21:43 03.09.2025

  • 27 така, така

    8 1 Отговор
    Макрон за пореден път показва, че нещо в главата му не работи, както трябва.
    И за какви гаранции мечтае, ако не ги е съгласувал с Русия. В тоя живот, победителя определя условията, не победения. Ма при него, логиката винаги е обърната - виж жена му и всичко става ясно.
    Горките французи! Нищо чудно, че държавата им затъва все повече - при такъв юнак начело, какво да очакваш!

    21:43 03.09.2025

  • 28 Фурната е слаба

    6 1 Отговор
    Но манджата, тюрлю-гювечът утре е готов. Вервайте ми!

    21:43 03.09.2025

  • 29 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе той Събчо събче беше в Одеса и там си остана..... Да не стане така и с еничарите....

    21:43 03.09.2025

  • 30 европеец

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Товае само претекст за нападение над Украйна и завземане на територии.Каква сигурност получи русия с войната когато границата и с НАТО се увеличи с 1200 км.заради Финландия ,а украинската армия стана в пъти по-въоръжена и многобройна.И защо русия не напада Финладия за това нещо?

    Коментиран от #37, #43

    21:44 03.09.2025

  • 31 Край

    5 0 Отговор
    Ей не разбраха тия че в Украйна може да има само украинци и руснаци и никакви други. И колкото повече говорят как ще пращат войска там толкова повече Русия се убеждава че не трбва да допуска това зани нищо на света.

    21:45 03.09.2025

  • 32 Ами сега

    8 0 Отговор
    Някой да говори за гаранции на сигурност за Русия ?

    Освен Путин ,който говори за това от 2008 г , всички останали игнорират тази тема, щом се говори за Русия.

    Но...
    НЕ МОЖЕ ДА ИМА СИГУРНОСТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА ЗА СМЕТКА НА ДРУГАТА !

    21:45 03.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Предполагам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на курорт.

    21:46 03.09.2025

  • 35 Хахахаха

    6 1 Отговор
    "Коалицията на лаещите" имала някакви гаранции,това поредния виц ли е.

    21:47 03.09.2025

  • 36 демократ

    4 2 Отговор
    Най жалкото е че на Руснаците им се позволи да дишат след 91-ва.

    21:51 03.09.2025

  • 37 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "европеец":

    Европейците войната с Русия, А ти си измисли Ник и не ползва и моя, Не че много ми пречиш, ама бъди европеец.... А За коментара ти да те питам как украинската армия е станала многобройна, като ежедневно бива утилизирана... Но явно вие скоростните жълти павета пиша ти само да се оправдавате надницата....

    21:52 03.09.2025

  • 38 да ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Импотентни но мераклии!?

    21:53 03.09.2025

  • 39 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    А за теб копей, коя сигурност е важна? Руската или българската?

    21:53 03.09.2025

  • 40 нннн

    4 0 Отговор
    мИкрон е ясен. А Желязков ще даде ли гаранции на Украйна? Информирайте мениджъра, де...

    Коментиран от #44

    21:56 03.09.2025

  • 41 Кит

    2 0 Отговор
    ОК, утре ще ги приемат тия гаранции.
    А кога мислят да ги приложат?
    Питам, щото със сигурност няма да е утре...

    21:57 03.09.2025

  • 42 Каунь

    5 0 Отговор
    Гаранция-Франция. Другите поне не говорят празни приказки.

    21:57 03.09.2025

  • 43 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "европеец":

    Много лесно ако знаеш основи на геополитика. География определя политика на една страна. Всички инвазии на Русия почвали от европа чрез Украина шведи , французы, немцы и цялата европа под техните знамена.

    21:57 03.09.2025

  • 44 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "нннн":

    Поправям: Информирайте ни, де...

    21:58 03.09.2025

  • 45 ти да видиш

    2 1 Отговор
    Тези нещастници бяха гаранти и по Минските споразумения и затова и заради тях се стигна до тук, над милион убити украинци и 1/4 загубена територия!
    "Гаранция Франция"!?!?

    22:04 03.09.2025

  • 46 От страни

    4 1 Отговор
    Русняците имат един тост: "Когато бях млад желаех но нямах възможност, когато остарях имам възможност но нямам желание - нека да пием за това да съвпадат желанията и възможностите..." Та тази коалиция "на желаещите" всъщност е коалицията на "неможещите". Желаят да гарантират ама нямат възможност и нека да е за сметка на американците. Да ама ония имат възможност но нямат желание.

    22:05 03.09.2025

  • 47 Коко

    2 0 Отговор
    Това да не е гозба,бре?
    А кръчмаря знае ли?

    22:06 03.09.2025

  • 48 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Отговори копей, какво мълчиш? За теб коя сигурност е важна, руската или българската?

    Коментиран от #55

    22:07 03.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 A руски представител ще има ли

    2 1 Отговор
    на срещата?
    Щото и Росия трябва да ги приеме.

    22:08 03.09.2025

  • 52 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал Пентагона да започне подготовка за възпиране на Русия и Китай, заяви министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет, добавяйки, че Тръмп не търси конфликт нито с Москва, нито с Пекин.

    Изявлението му беше направено по Fox News. Шефът на Пентагона подчерта, че военният парад в Пекин с участието на лидерите на Китай, Русия и Северна Корея, на който бяха демонстрирани оръжия от ново поколение, е следствие от слабостта на предишната администрация на САЩ .

    Та така...Страх разтресе Обора.

    22:10 03.09.2025

  • 53 От страни

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    Забрави последното Хигсет каза че Тръмп ще приема решението кога да смени режима в Венецуела.

    22:11 03.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 От страни

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Отговора е лесен - руската безопасност е равно на българската безопасност. Щото вие сплескахте кофата с вашите налудничави европейски цености. Аре марш на парад пред НДК-ато че твоите са се сбрали там....

    22:17 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания