Макрон: Гаранциите за сигурност на Украйна са готови и ще бъдат приети утре

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са подготвени и ще бъдат официално приети утре от Коалицията на желаещите - група държави, които подкрепят Киев в конфликта с Русия, съобщи Ройтерс, предава БТА.
„Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение“, подчерта Макрон. Той допълни, че „подготвителната работа приключи“.
Френският президент ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите от Коалицията на желаещите. Форумът ще обсъди бъдещата подкрепа за Украйна в условията на продължаващата война.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #21, #30, #39, #48
21:35 03.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #29, #34
21:35 03.09.2025
3 Боруна Лом
21:36 03.09.2025
4 Браво
21:36 03.09.2025
5 гошо
21:37 03.09.2025
6 Сатана Z
21:37 03.09.2025
7 Лазар
21:37 03.09.2025
8 Той
21:37 03.09.2025
9 Ъъъъъъъ
21:37 03.09.2025
10 Фен
21:38 03.09.2025
11 очевидец
Коментиран от #18, #24
21:38 03.09.2025
12 да ама не
21:38 03.09.2025
13 Маркиз дьо Сад
21:39 03.09.2025
14 ООрана държава
21:39 03.09.2025
15 Сталин
21:39 03.09.2025
16 И Киев е Руски
21:40 03.09.2025
17 ОТ КОГО ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ
ОТ КОГО БЕ ОТ ВАГОННИТЕ СМЪРКАЧИ НА БЯЛО ЛИ БЕ
И КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА ТОВА
21:40 03.09.2025
18 Зрител
До коментар #11 от "очевидец":Зафиров сондира с Китай,Русия и Северна Корея кога българите ще предадем нашите съюзници от НАТО по стар народен обичай.
21:41 03.09.2025
19 Ще бъдат приети
21:41 03.09.2025
20 КЪДРАВ ЗМЕЙ
НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ СА ПРИЕМЛИВИ ЗА РУСИЯ.
ДОГОВОРА ВЪРВИ ЗАЕДНО С ГАРАНЦИИТЕ А.НЕ ПО ОТДЕЛНО СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА.
21:41 03.09.2025
21 Европеец
До коментар #1 от "хъхъ":Микрона пита ли Путин дали ще ги приеме тия гаранции..... А беше добре микрона да чуе какво каза президентът Путин в края на визитата в Китай.... А иначе коалицията на импотентните може да си говори каквото иска...
Коментиран от #38
21:41 03.09.2025
22 Цеко сифоня
21:41 03.09.2025
23 И Киев е Руски
Коментиран от #53
21:41 03.09.2025
24 Буха ха
До коментар #11 от "очевидец":Има разлика между достоен журналист и презряна мисирка
21:43 03.09.2025
25 Френската република през
И сега са готови да дават гаранция на Украйна. Жалко и смешно изявление на макрон.
21:43 03.09.2025
26 Древен
Боксовата круша на бабето пак с опити за съчинения...
След такива тежки спаринги е нармално да дрънка глупости..
21:43 03.09.2025
27 така, така
И за какви гаранции мечтае, ако не ги е съгласувал с Русия. В тоя живот, победителя определя условията, не победения. Ма при него, логиката винаги е обърната - виж жена му и всичко става ясно.
Горките французи! Нищо чудно, че държавата им затъва все повече - при такъв юнак начело, какво да очакваш!
21:43 03.09.2025
28 Фурната е слаба
21:43 03.09.2025
29 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе той Събчо събче беше в Одеса и там си остана..... Да не стане така и с еничарите....
21:43 03.09.2025
30 европеец
До коментар #1 от "хъхъ":Товае само претекст за нападение над Украйна и завземане на територии.Каква сигурност получи русия с войната когато границата и с НАТО се увеличи с 1200 км.заради Финландия ,а украинската армия стана в пъти по-въоръжена и многобройна.И защо русия не напада Финладия за това нещо?
Коментиран от #37, #43
21:44 03.09.2025
31 Край
21:45 03.09.2025
32 Ами сега
Освен Путин ,който говори за това от 2008 г , всички останали игнорират тази тема, щом се говори за Русия.
Но...
НЕ МОЖЕ ДА ИМА СИГУРНОСТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА ЗА СМЕТКА НА ДРУГАТА !
21:45 03.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Предполагам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":на курорт.
21:46 03.09.2025
35 Хахахаха
21:47 03.09.2025
36 демократ
21:51 03.09.2025
37 Европеец
До коментар #30 от "европеец":Европейците войната с Русия, А ти си измисли Ник и не ползва и моя, Не че много ми пречиш, ама бъди европеец.... А За коментара ти да те питам как украинската армия е станала многобройна, като ежедневно бива утилизирана... Но явно вие скоростните жълти павета пиша ти само да се оправдавате надницата....
21:52 03.09.2025
38 да ама не
До коментар #21 от "Европеец":Импотентни но мераклии!?
21:53 03.09.2025
39 Хахахаха
До коментар #1 от "хъхъ":А за теб копей, коя сигурност е важна? Руската или българската?
21:53 03.09.2025
40 нннн
Коментиран от #44
21:56 03.09.2025
41 Кит
А кога мислят да ги приложат?
Питам, щото със сигурност няма да е утре...
21:57 03.09.2025
42 Каунь
21:57 03.09.2025
43 Орк
До коментар #30 от "европеец":Много лесно ако знаеш основи на геополитика. География определя политика на една страна. Всички инвазии на Русия почвали от европа чрез Украина шведи , французы, немцы и цялата европа под техните знамена.
21:57 03.09.2025
44 нннн
До коментар #40 от "нннн":Поправям: Информирайте ни, де...
21:58 03.09.2025
45 ти да видиш
"Гаранция Франция"!?!?
22:04 03.09.2025
46 От страни
22:05 03.09.2025
47 Коко
А кръчмаря знае ли?
22:06 03.09.2025
48 Хахахаха
До коментар #1 от "хъхъ":Отговори копей, какво мълчиш? За теб коя сигурност е важна, руската или българската?
Коментиран от #55
22:07 03.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 A руски представител ще има ли
Щото и Росия трябва да ги приеме.
22:08 03.09.2025
52 Ъъъъъъъъъ
Изявлението му беше направено по Fox News. Шефът на Пентагона подчерта, че военният парад в Пекин с участието на лидерите на Китай, Русия и Северна Корея, на който бяха демонстрирани оръжия от ново поколение, е следствие от слабостта на предишната администрация на САЩ .
Та така...Страх разтресе Обора.
22:10 03.09.2025
53 От страни
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Забрави последното Хигсет каза че Тръмп ще приема решението кога да смени режима в Венецуела.
22:11 03.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 От страни
До коментар #48 от "Хахахаха":Отговора е лесен - руската безопасност е равно на българската безопасност. Щото вие сплескахте кофата с вашите налудничави европейски цености. Аре марш на парад пред НДК-ато че твоите са се сбрали там....
22:17 03.09.2025