Тръмп: Илон сбърка, но ще се върне. Той е добър и разумен човек - 80% супер гений, 20% проблем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че Илон Мъск в крайна сметка ще се завърне в Републиканската партия, защото е разумен човек.

„Мисля, че той няма друг избор“, каза американският лидер в интервю с американския радиоводещ Скот Дженингс в отговор на въпрос за възможността Мъск да се завърне в Републиканската партия. „Той е човек със здрав разум, добър човек. Беше своенравен и направи нещо погрешно, но това е добре.“

Тръмп призна, че винаги е харесвал Мъск и „все още го харесва“. „Той е добър човек, 80% от него е супер гений, останалите 20% са проблем. Когато се оправи, ще бъде страхотен“, каза американският лидер.

След като Мъск напусна държавна служба, той и Тръмп проведоха шумна публична разправа на 5 юни чрез социалните мрежи. Бизнесменът заяви, че без неговата подкрепа ръководителят на американската администрация не би спечелил изборите през ноември 2024 г., одобри идеята за нов опит за импийчмънт на Тръмп, разкритикува законопроекта за държавните разходи, разработен по инициатива на Белия дом, и вносните мита, наложени от президента. Тръмп нарече Мъск луд и заяви, че в един момент той е спрял да изпълнява съвестно задълженията си, когато е ръководил работата на Департамента за повишена ефективност на правителството (DOGE).

На 5 юли Мъск обяви, че ще създаде политическа партия въз основа на резултатите от гласуването в X. Бизнесменът обяви целта на създаването на партията за „връщане на свободата“. В гласуването участваха над 1,2 милиона потребители на социалните мрежи. 65,4% гласуваха за създаването на нова партия. На 6 юли Мъск подаде заявление за регистрация на политическа партия във Федералната избирателна комисия на САЩ (FEC), която щеше да се казва „Америка“ (AMEP). По-късно The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на източници, че Мъск е преустановил създаването на партията, за да се съсредоточи върху бизнеса и да не отнема гласове от Републиканската партия на САЩ. Изданието посочи, че Мъск обмисля възможността да използва финансовите си ресурси в подкрепа на настоящия вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г.