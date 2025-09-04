Киев няма да отворя границите за мъже веднага след отмяната на военното положение

Украинските власти не възнамеряват да отворят границите за мъже веднага след отмяната на военното положение, забраната за пътуване ще остане в сила за целия „преходен период“. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на Володимир Зеленски.
„Военното положение е престанало да действа, все още има определен междинен период, не много дълъг, след това - избирателният цикъл, после - отваряне на границите и така нататък“, каза той в интервю за YouTube канала „News Live“, отговаряйки на въпрос кога на мъжете ще бъде разрешено да пътуват в чужбина. В момента в Украйна не се провеждат избори поради военно положение.
На 2 септември Павло Палиса, заместник-ръководител на офиса на Зеленски, също заяви, че украинските власти ще продължат да мобилизират населението, дори ако бъде налице прекратяване на огъня.
На 24 август Андрий Демченко, представител на Държавната гранична служба на страната, съобщи, че от началото на 2025 г. са задържани над 13 хиляди граждани, опитали се незаконно да избягат от Украйна. Властите вече са инициирали въвеждането на наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата при военно положение.
От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация. Властите правят всичко възможно мъжете в призивна възраст да не могат да избегнат военна служба. В украинските социални мрежи редовно се публикуват видеоклипове на силова мобилизация и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове. А мъжете се опитват да се откупят или да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си, пишат руските медии. Те се опитват да преминат границата, плувайки или през планините, а граничари са задържали и мъже, които са се маскирали като животни, обличали са камуфлажни костюми и се опитвали да избягат под прикритието на линейки от спешна помощ.
2 пешо
05:54 04.09.2025
4 глоги
05:59 04.09.2025
5 Путин
05:59 04.09.2025
6 Фен
06:19 04.09.2025
7 хихи
В България преди 1989г.... оградена с бодлива тел и граничари
Хващат един беглец на границата бой,бой, бой и го пуснали
Пак на границата и пак , бй, бой и в затвора. След5 години го пускат и му казват:
-Сега, ако ти кажем, че сме отворили границите, какво ще направиш??
-Ще се кача на най-високота дърво, за да не ме отнесе вълната.....
П.С. голяма грешка на оня режим да не ни пуска на запад. щяхме да сме ходили, живели, видели върнали се и нямаше да живеем с илюзиии
Коментиран от #13
06:22 04.09.2025
8 И Киев е Руски
06:26 04.09.2025
9 Нероден Петко
06:29 04.09.2025
10 Баш Балък
06:32 04.09.2025
11 Точно така
06:44 04.09.2025
12 Укроненко
06:49 04.09.2025
13 Даа!
До коментар #7 от "хихи":Шеговита форма използвате.Но е абсолютно вярно,като извод.Не защото Бай Тошо го искаше.Бяхме в един военен и политически блок,в който безалтернативно доминираше СССР.Дори и най- плах опит за промяна,можеше да ти струва главата.Единствен политик,от бившите комунистически държави,който се усети,беше Й
Тито.Но бивша Югославия,не членуваше в соц.блок.Той раздаде на всички международни паспорти,като постави ребром въпроса пред Западна Европа,и не само.Вие говорите за демокрация и права! Ето,ние разрешихме на всеки наш гражданин,да излиза свободно.Докажете на нашият народ,че наистина сте Демокрации, като го допуснете без визови формалности,във вашите страни! .Затова ,там нямаше Демократичен преход,след 1989 г.Народа на Югославия, усети и меда и жилото на капиталистическата система , от свой опит.Затова там нямаше " бягства" От гурбетчиите в бюджета постъпваха ежегодно над 47 млрд Дойче марк.Огромна сума, за онези времена почти половината от БВП.Без капиталовложения, без един динар разходи.Работиш навън,парите в Югославия.Затова през 80 те,динара беше конвертируем,в цяла Европа, включително и у нас.Помня,че в Кореком купих 4 бр гуми( с приятел от днешна Македония) дънлопки за 160 динара.Сума, равна на двудневната надница на баща му в ГФР.
06:51 04.09.2025
14 смотань бандер..
06:54 04.09.2025