Киев няма да отворя границите за мъже веднага след отмяната на военното положение
  Тема: Украйна

Киев няма да отворя границите за мъже веднага след отмяната на военното положение

4 Септември, 2025 05:44, обновена 4 Септември, 2025 05:50

  михайло подоляк
  украйна
  граници
  мъже
  военно положение

Забраната за пътуване ще остане в сила за целия „преходен период“. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на Володимир Зеленски

Киев няма да отворя границите за мъже веднага след отмяната на военното положение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските власти не възнамеряват да отворят границите за мъже веднага след отмяната на военното положение, забраната за пътуване ще остане в сила за целия „преходен период“. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на Володимир Зеленски.

„Военното положение е престанало да действа, все още има определен междинен период, не много дълъг, след това - избирателният цикъл, после - отваряне на границите и така нататък“, каза той в интервю за YouTube канала „News Live“, отговаряйки на въпрос кога на мъжете ще бъде разрешено да пътуват в чужбина. В момента в Украйна не се провеждат избори поради военно положение.

На 2 септември Павло Палиса, заместник-ръководител на офиса на Зеленски, също заяви, че украинските власти ще продължат да мобилизират населението, дори ако бъде налице прекратяване на огъня.

На 24 август Андрий Демченко, представител на Държавната гранична служба на страната, съобщи, че от началото на 2025 г. са задържани над 13 хиляди граждани, опитали се незаконно да избягат от Украйна. Властите вече са инициирали въвеждането на наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата при военно положение.

От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация. Властите правят всичко възможно мъжете в призивна възраст да не могат да избегнат военна служба. В украинските социални мрежи редовно се публикуват видеоклипове на силова мобилизация и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове. А мъжете се опитват да се откупят или да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си, пишат руските медии. Те се опитват да преминат границата, плувайки или през планините, а граничари са задържали и мъже, които са се маскирали като животни, обличали са камуфлажни костюми и се опитвали да избягат под прикритието на линейки от спешна помощ.


Украйна
Оценка 2 от 4 гласа.
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пешо

    17 2 Отговор
    погубихте народ и родина за чужди интереси и ваши лични облаги

    05:54 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    5 0 Отговор
    Киев няма да отвАря границите ...

    05:59 04.09.2025

  • 5 Путин

    11 2 Отговор
    Аз ще ги отворя скоро.

    05:59 04.09.2025

  • 6 Фен

    4 2 Отговор
    Бе вие първо стигнете до там. Пък тогава, оцелелите да му мислят. Той, и Макрон все поства каруцата пред коня.

    06:19 04.09.2025

  • 7 хихи

    6 4 Отговор
    имало едно време....
    В България преди 1989г.... оградена с бодлива тел и граничари
    Хващат един беглец на границата бой,бой, бой и го пуснали
    Пак на границата и пак , бй, бой и в затвора. След5 години го пускат и му казват:
    -Сега, ако ти кажем, че сме отворили границите, какво ще направиш??
    -Ще се кача на най-високота дърво, за да не ме отнесе вълната.....
    П.С. голяма грешка на оня режим да не ни пуска на запад. щяхме да сме ходили, живели, видели върнали се и нямаше да живеем с илюзиии

    Коментиран от #13

    06:22 04.09.2025

  • 8 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    А тия паразити по нашето Черноморие нема ли да си ги приберете

    06:26 04.09.2025

  • 9 Нероден Петко

    5 0 Отговор
    Остава им само за 2-3 дена да завладеят до Владивосток и продължават по плана…

    06:29 04.09.2025

  • 10 Баш Балък

    3 0 Отговор
    Новата мигрантска вълна вече ни идва от Африка и близкия изток, те тука от североизток иде, делата на колективния запад, такива неща

    06:32 04.09.2025

  • 11 Точно така

    4 0 Отговор
    Защото Русия ще ви ги отвори.

    06:44 04.09.2025

  • 12 Укроненко

    5 0 Отговор
    Жалко, ние елита на Великата Украйнска Аемия не може да се приберем от чужбина, да се прегърнем с бойните другари, които още са в Украйна и да продъним дансингите на киевските барове, да се нацепим като казаци и да запеем стари руски романси! И да поплачем за трудния и достоен живот, който водим!

    06:49 04.09.2025

  • 13 Даа!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Шеговита форма използвате.Но е абсолютно вярно,като извод.Не защото Бай Тошо го искаше.Бяхме в един военен и политически блок,в който безалтернативно доминираше СССР.Дори и най- плах опит за промяна,можеше да ти струва главата.Единствен политик,от бившите комунистически държави,който се усети,беше Й
    Тито.Но бивша Югославия,не членуваше в соц.блок.Той раздаде на всички международни паспорти,като постави ребром въпроса пред Западна Европа,и не само.Вие говорите за демокрация и права! Ето,ние разрешихме на всеки наш гражданин,да излиза свободно.Докажете на нашият народ,че наистина сте Демокрации, като го допуснете без визови формалности,във вашите страни! .Затова ,там нямаше Демократичен преход,след 1989 г.Народа на Югославия, усети и меда и жилото на капиталистическата система , от свой опит.Затова там нямаше " бягства" От гурбетчиите в бюджета постъпваха ежегодно над 47 млрд Дойче марк.Огромна сума, за онези времена почти половината от БВП.Без капиталовложения, без един динар разходи.Работиш навън,парите в Югославия.Затова през 80 те,динара беше конвертируем,в цяла Европа, включително и у нас.Помня,че в Кореком купих 4 бр гуми( с приятел от днешна Македония) дънлопки за 160 динара.Сума, равна на двудневната надница на баща му в ГФР.

    06:51 04.09.2025

  • 14 смотань бандер..

    5 0 Отговор
    А бе отворете тия граници,може и да се върне някой заблуден бандерц от юръпо за да брани гушата на зеления,или помолете наш,те два плондера да ви изпратят по кьопавите..що здравите са се пръснали из бг-то като пилци..

    06:54 04.09.2025

