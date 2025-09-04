Украинските власти не възнамеряват да отворят границите за мъже веднага след отмяната на военното положение, забраната за пътуване ще остане в сила за целия „преходен период“. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на офиса на Володимир Зеленски.

„Военното положение е престанало да действа, все още има определен междинен период, не много дълъг, след това - избирателният цикъл, после - отваряне на границите и така нататък“, каза той в интервю за YouTube канала „News Live“, отговаряйки на въпрос кога на мъжете ще бъде разрешено да пътуват в чужбина. В момента в Украйна не се провеждат избори поради военно положение.

На 2 септември Павло Палиса, заместник-ръководител на офиса на Зеленски, също заяви, че украинските власти ще продължат да мобилизират населението, дори ако бъде налице прекратяване на огъня.

На 24 август Андрий Демченко, представител на Държавната гранична служба на страната, съобщи, че от началото на 2025 г. са задържани над 13 хиляди граждани, опитали се незаконно да избягат от Украйна. Властите вече са инициирали въвеждането на наказателна отговорност за незаконно преминаване на границата при военно положение.

От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация. Властите правят всичко възможно мъжете в призивна възраст да не могат да избегнат военна служба. В украинските социални мрежи редовно се публикуват видеоклипове на силова мобилизация и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове. А мъжете се опитват да се откупят или да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си, пишат руските медии. Те се опитват да преминат границата, плувайки или през планините, а граничари са задържали и мъже, които са се маскирали като животни, обличали са камуфлажни костюми и се опитвали да избягат под прикритието на линейки от спешна помощ.