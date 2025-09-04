Захарова: Повредата не е в самолета на Урсула фон дер Лайен, а в самата нея

Слухът за кацането на самолета на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с помощта на хартиени карти поради предполагаема хибридна атака от страна на Кремъл „мирише на отчаяние“. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум, който се провежда във Владивосток.

„Тези последни слухове за Урсула фон дер Лайен и кацането на нейния самолет /б.р. в българския град Пловдив/ с помощта на хартиени карти миришат на отчаяние“, каза дипломатът.

Фалшивата информация беше подхвърлена само за да отвлече вниманието от успешната среща на върха на ШОС, каза Захарова.

„Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен - това не е просто лъжа, както понякога се случва с тях, с известна доза истина или смесица от полуистини и неистини. Това е 100% измислен фейк... Едва ли може да се счита за съвпадение, че това тромаво, примитивно подхвърлено твърдение беше направено на фона на успешна среща на държавните глави на страните-членки на ШОС, впечатляващите успехи на организация, която представлява повече от половината от населението на света. Сигурна съм, че всичко това беше необходимо, за да се отклони вниманието и да се разсее от реалните събития“, каза Захарова.

Захарова се пошегува, че може би нещо се е счупило не в самолета на фон дер Лайен, а в нея.

Представителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до българския град Пловдив, е получил повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал до летището. Според Итконен ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от „руска намеса“.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента невярно.

Услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути повече от планираното.

Българският премиер Росен Желязков заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на този инцидент.