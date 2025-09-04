Новини
Захарова: Повредата не е в самолета на Урсула фон дер Лайен, а в самата нея

4 Септември, 2025 06:32, обновена 4 Септември, 2025 06:40 1 108 39

  • мария захарова-
  • урсула фон дер лайен-
  • самолет

Говорителят на МВнР на Русия коментира информацията за руска атака срещу GPS системата на машината, превозваща лидера на ЕК

Захарова: Повредата не е в самолета на Урсула фон дер Лайен, а в самата нея - 1
Снимка: news.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Слухът за кацането на самолета на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с помощта на хартиени карти поради предполагаема хибридна атака от страна на Кремъл „мирише на отчаяние“. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум, който се провежда във Владивосток.

„Тези последни слухове за Урсула фон дер Лайен и кацането на нейния самолет /б.р. в българския град Пловдив/ с помощта на хартиени карти миришат на отчаяние“, каза дипломатът.

Фалшивата информация беше подхвърлена само за да отвлече вниманието от успешната среща на върха на ШОС, каза Захарова.

„Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен - това не е просто лъжа, както понякога се случва с тях, с известна доза истина или смесица от полуистини и неистини. Това е 100% измислен фейк... Едва ли може да се счита за съвпадение, че това тромаво, примитивно подхвърлено твърдение беше направено на фона на успешна среща на държавните глави на страните-членки на ШОС, впечатляващите успехи на организация, която представлява повече от половината от населението на света. Сигурна съм, че всичко това беше необходимо, за да се отклони вниманието и да се разсее от реалните събития“, каза Захарова.

Захарова се пошегува, че може би нещо се е счупило не в самолета на фон дер Лайен, а в нея.

Представителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до българския град Пловдив, е получил повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал до летището. Според Итконен ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от „руска намеса“.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента невярно.

Услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути повече от планираното.

Българският премиер Росен Желязков заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на този инцидент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    29 2 Отговор
    Така мисля и аз.

    Коментиран от #14

    06:42 04.09.2025

  • 3 1488

    29 3 Отговор
    пред общината съм и се залях с бензин
    ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация

    Коментиран от #23

    06:42 04.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 червена буболечка

    7 31 Отговор
    Машка-алкашка е принизила длъжността си до махленски сплетни и обиди.

    06:47 04.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    В Сопот ме накараха да преместя колата защото над нея щял да прелети хеликоптера на Урсула.Явно мислеха че имам базука в багажника.

    Коментиран от #22

    06:47 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мърсула

    27 4 Отговор
    у великия ЕС:
    -нямате своя продукция
    -нямате свои граници
    -нямате своя валута
    -нямате армия

    нямате нищо и сте щастливи
    като кокошки в кокошарник

    06:48 04.09.2025

  • 12 Повредата е

    24 2 Отговор
    в метлата на вещицата Мурсула. Премина през други страни по- близкостоящи до Русия, но те- мърсулките набутаха нашите да се излагат с тези измислици. Щото сме по католици от папата. Нормалните пак си оставиха вратичка .

    06:51 04.09.2025

  • 13 Баш Балък

    20 2 Отговор
    Знаех си че нещо не е в ред Урсула, има кой да го каже. Шамар в лицето на ЕС.

    06:53 04.09.2025

  • 14 И аз

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Така мисля.

    06:54 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 От любов

    22 1 Отговор
    Голяма излагация за Тиквуня. Обаче никой не казва истинската причина. На летището в София е организирано топло посрещане за урсулата. После и пред вмз Сопот също. Всичко това щяха да го отразят медиите по света. Затова отклоняват кацането от София за Пловдив, от там се получава 9 минути закъснение. В Пловдив я вдигат с хеликоптерите и я стоварват в чукарите и храсталаците, за да мине урсулата през някой таен партизански вход и да не се среща с протестиращите. Отпред пускат една кола, в която уж е урсула, за отвличане на вниманието. И всички тези маневри, за да не се срещне урсулата с любовта на българския народ. Нашите медии мълчат за всичко това, чуждите медии мълчат, експертите мълчат,всички мълчат

    06:56 04.09.2025

  • 18 Алкашка

    5 19 Отговор
    Пак е сръбнала доста..... Не се научи Мара да не плямпосва подпийнала.

    06:57 04.09.2025

  • 19 Да добре

    1 11 Отговор
    Ха ха ха ха

    06:57 04.09.2025

  • 20 Ми кажи кой е

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    АЕЦ-ца край москва , че да коригираме генетичната аномалия. И този до Ленинград дай.

    06:59 04.09.2025

  • 21 Гончар Романенко

    11 1 Отговор
    ".... Услугата Flightradar24 заяви, че...."
    ... Мисирките на фондер Оная лъжат глупаво, щото е проверимо!

    07:00 04.09.2025

  • 22 Ахаааа

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Етой кой е заглушил GPS сигналаааа.

    07:00 04.09.2025

  • 23 Почитател

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Давай! Всички те подкрепяме!

    07:01 04.09.2025

  • 24 Един неутрален човек

    10 0 Отговор
    "Росен Желязков заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на този инцидент."
    с което ясно заяви, че е напълно наясно с тия шменти-капели. Пълен т@шак. :)

    07:01 04.09.2025

  • 25 Така е ,

    8 0 Отговор
    тя е увредена по рождение , но не всички го виждат !

    07:02 04.09.2025

  • 26 Аз съм веган

    6 5 Отговор
    На снимката изглежда много Съсипана. Няма ли итрезвители и медицински лица в тая Бензиностанция?

    07:02 04.09.2025

  • 27 Кремъл коментира от отчаяние

    1 8 Отговор
    Европа не замръзна
    Европа не се предаде
    Европа спря да финансира СВО
    СВО се провали
    Русия фалира, деньги нету

    07:04 04.09.2025

  • 28 Сандо

    7 0 Отговор
    Ами права е жената.Но лошото е,че отново Бългория е замесена в една гадна и отровна игра.Но най-отвратителното е пълното безхаберие на българските власти,решили да бъдат пожертвана пешка в тия игри на големите.

    07:05 04.09.2025

  • 29 Мухаа ха!

    4 0 Отговор
    Руснака е технически генни.Успял е да създаде система РЕБ, която да излъчва сигнал,тънък като молив.Знае,кога ще фърчи акушерката,и бааам!,-директно блокира Джипиеса на фърчоплна..Абе,тези наистина мислят 540 милиона европейци,за д,били.Ако това беше вярно, нали в радиус от километри всичко заминава.Телефони,радио в автомобила,джипиес в автотрафика.,Тир превози, включително целия въздушен трафик в този отрязък от време.Видиш ли,те избирателно блокирали само Акушерката.А другите си хвърчат ,говорят по телефона,ползват същата джипиес навигация

    07:05 04.09.2025

  • 30 механик

    0 5 Отговор
    РУсКАта баба ЯГА се прозява напразно .

    07:05 04.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    0 3 Отговор
    ☝Ясно е, че Москва е трябвало поне някак да отвърне на юстификацията на термина „рашизъм“ и неговото въвеждане като официално определение на режима в Русия.
    Несъмнено, трябва да се реагира по някакъв начин.
    Но тази работа не е трябвало да се възлага на малограмотната и пиеща Мария Захарова.
    Жената е, разбира се, нахална, но е сива като пожарникарски панталон.
    Влизайки в лингвистичен сблъсък със Зеленски – Маша отново изложи и себе си, и своето МВнР на присмех.

    Захарова, с безупречно умен вид и набръчкано чело, произнесе, че:
    терминът „рашизъм“ не се отнася до Русия, ако се разгледа образуването на думите в източнославянските езици.
    Дипломатът уточни, че думата се образува от корен с добавяне на суфикс. В този случай „рашизъм“ може да означава само едно — Учението на Раша, поясни тя.
    В такъв случай, според Захаровата логика, думата „фашизъм“ е „учението на Фаша“.
    Фаша, напомням, е принцеса, героиня от играта Mobile Legend Bang Bang.

    Александър Невзоров
    @nevzorovtv

    07:13 04.09.2025

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 центаджия..

    3 0 Отговор
    По време на посещението на това дуземно с-во в бг-то,писториус от швабско заяви-че това ситното не може да разполага войски в бандерско,а мелезчето каласс не може да дава инструктаж на други държави,тя е представител на нация-която е джудже в европейски мащаб,и някак си тя не се ли чуства неудобно че постоянно плямпа с/у страната която някога и е дала държавност на нейната

    07:17 04.09.2025

  • 37 Ами

    0 0 Отговор
    Колониалните управители в бг са си виновни. Що им е било да се натягат на ЕС началството. Сега цял свят разбра и се смее.

    07:19 04.09.2025

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той я хвърли в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    07:20 04.09.2025

  • 39 Инж1

    0 0 Отговор
    No comment!!! Маша пак е пияна!¡

    07:21 04.09.2025

