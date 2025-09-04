Захарова: Повредата не е в самолета на Урсула фон дер Лайен, а в самата нея

Слухът за кацането на самолета на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с помощта на хартиени карти поради предполагаема хибридна атака от страна на Кремъл „мирише на отчаяние“. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум, който се провежда във Владивосток.
„Тези последни слухове за Урсула фон дер Лайен и кацането на нейния самолет /б.р. в българския град Пловдив/ с помощта на хартиени карти миришат на отчаяние“, каза дипломатът.
Фалшивата информация беше подхвърлена само за да отвлече вниманието от успешната среща на върха на ШОС, каза Захарова.
„Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен - това не е просто лъжа, както понякога се случва с тях, с известна доза истина или смесица от полуистини и неистини. Това е 100% измислен фейк... Едва ли може да се счита за съвпадение, че това тромаво, примитивно подхвърлено твърдение беше направено на фона на успешна среща на държавните глави на страните-членки на ШОС, впечатляващите успехи на организация, която представлява повече от половината от населението на света. Сигурна съм, че всичко това беше необходимо, за да се отклони вниманието и да се разсее от реалните събития“, каза Захарова.
Захарова се пошегува, че може би нещо се е счупило не в самолета на фон дер Лайен, а в нея.
Представителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до българския град Пловдив, е получил повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал до летището. Според Итконен ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от „руска намеса“.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента невярно.
Услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути повече от планираното.
Българският премиер Росен Желязков заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на този инцидент.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Име
Коментиран от #14
06:42 04.09.2025
3 1488
ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация
Коментиран от #23
06:42 04.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 червена буболечка
06:47 04.09.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #22
06:47 04.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мърсула
-нямате своя продукция
-нямате свои граници
-нямате своя валута
-нямате армия
нямате нищо и сте щастливи
като кокошки в кокошарник
06:48 04.09.2025
12 Повредата е
06:51 04.09.2025
13 Баш Балък
06:53 04.09.2025
14 И аз
До коментар #2 от "Име":Така мисля.
06:54 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 От любов
06:56 04.09.2025
18 Алкашка
06:57 04.09.2025
19 Да добре
06:57 04.09.2025
20 Ми кажи кой е
До коментар #7 от "оня с коня":АЕЦ-ца край москва , че да коригираме генетичната аномалия. И този до Ленинград дай.
06:59 04.09.2025
21 Гончар Романенко
... Мисирките на фондер Оная лъжат глупаво, щото е проверимо!
07:00 04.09.2025
22 Ахаааа
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Етой кой е заглушил GPS сигналаааа.
07:00 04.09.2025
23 Почитател
До коментар #3 от "1488":Давай! Всички те подкрепяме!
07:01 04.09.2025
24 Един неутрален човек
с което ясно заяви, че е напълно наясно с тия шменти-капели. Пълен т@шак. :)
07:01 04.09.2025
25 Така е ,
07:02 04.09.2025
26 Аз съм веган
07:02 04.09.2025
27 Кремъл коментира от отчаяние
Европа не се предаде
Европа спря да финансира СВО
СВО се провали
Русия фалира, деньги нету
07:04 04.09.2025
28 Сандо
07:05 04.09.2025
29 Мухаа ха!
07:05 04.09.2025
30 механик
07:05 04.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факт
Несъмнено, трябва да се реагира по някакъв начин.
Но тази работа не е трябвало да се възлага на малограмотната и пиеща Мария Захарова.
Жената е, разбира се, нахална, но е сива като пожарникарски панталон.
Влизайки в лингвистичен сблъсък със Зеленски – Маша отново изложи и себе си, и своето МВнР на присмех.
Захарова, с безупречно умен вид и набръчкано чело, произнесе, че:
терминът „рашизъм“ не се отнася до Русия, ако се разгледа образуването на думите в източнославянските езици.
Дипломатът уточни, че думата се образува от корен с добавяне на суфикс. В този случай „рашизъм“ може да означава само едно — Учението на Раша, поясни тя.
В такъв случай, според Захаровата логика, думата „фашизъм“ е „учението на Фаша“.
Фаша, напомням, е принцеса, героиня от играта Mobile Legend Bang Bang.
Александър Невзоров
@nevzorovtv
07:13 04.09.2025
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 центаджия..
07:17 04.09.2025
37 Ами
07:19 04.09.2025
38 Факт
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
07:20 04.09.2025
39 Инж1
07:21 04.09.2025