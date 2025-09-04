Атакувани са южните райони на Одеска област с около 15 дрона

Около 15 дрона атакуват южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението „Телеграм“. Основният удар е насочен към районите на Тузли, Татарбунари и Приморско, като отекват взривове и има поразени цели, предава БТА.

Група дронове наближават Измаилски район и в момента се намират около Змийския остров, информира Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук. Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. Тревогата е обявена в 18:14 часа, а атаката продължава.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, като това е третото по численост компактно българско население в Украйна. В самия град Одеса се намират около 50-60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.