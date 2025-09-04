Новини
Атакувани са южните райони на Одеска област с около 15 дрона
  Тема: Украйна

Атакувани са южните райони на Одеска област с около 15 дрона

4 Септември, 2025 20:18

Жителите са призовани да се укрият в бомбоубежища, ударът идва от Черно море

Атакувани са южните райони на Одеска област с около 15 дрона - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 15 дрона атакуват южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението „Телеграм“. Основният удар е насочен към районите на Тузли, Татарбунари и Приморско, като отекват взривове и има поразени цели, предава БТА.

Група дронове наближават Измаилски район и в момента се намират около Змийския остров, информира Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук. Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. Тревогата е обявена в 18:14 часа, а атаката продължава.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, като това е третото по численост компактно българско население в Украйна. В самия град Одеса се намират около 50-60 хиляди българи, а най-големите компактни общности са в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Според плана на Урсула българи и румънци ще бранят Одеса.

    Коментиран от #2, #5, #6

    20:20 04.09.2025

  • 2 Сиганка от Столипиново

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Урсула може да прави планове само за пенсионерския клуб в Долна Саксония, тъп ли си

    20:23 04.09.2025

  • 3 Шопо

    22 1 Отговор
    Един наш политик каза че Крим е руски, излезе прав сега спора е за Одеса.

    20:24 04.09.2025

  • 4 Ха,ха

    13 0 Отговор
    Интересно ако отворим сметките на долносаксонските кланове на кайманите острови кво ще видим

    20:25 04.09.2025

  • 5 Пенка

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Според плана на БгВарварката Урсула ще ние до живот чинии на каймановите острови.

    20:26 04.09.2025

  • 6 Град Козлодуй

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Урсула не е дошла в България заради един цех за барут, пазарила се е за жива сила.
    Защо мислите МВР набира 700 човека за жандармерия и 400 за гранична полиция ?

    20:27 04.09.2025

  • 7 стоян георгиев- стъки

    12 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    Коментиран от #19

    20:28 04.09.2025

  • 8 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    11 1 Отговор
    Одеса и Харков са руски.

    20:28 04.09.2025

  • 9 Лука

    11 1 Отговор
    Слава Великой России!!!

    20:28 04.09.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    13 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    20:30 04.09.2025

  • 11 Урсула

    10 0 Отговор
    Събира армията на коалицията на желаещите. От източния "фланг" ще са най-много

    20:30 04.09.2025

  • 12 Хм...

    16 1 Отговор
    Руснаците къртят всу по линията на съприкосновение и военния тил по цялата територия на 4о4 ежедневно вече няколко седмици. Явно скоро ще се случи нещо доста мащабно. По лично мое мнение фронта ще се разпадне преди края на годината и в хунтата в Киев ще започнат кървави междуособици..Само не знам тогава как розАвите понита ще се справят с когнитивния дисонанс. Че това си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #15

    20:31 04.09.2025

  • 13 Град Дуп Ница

    8 0 Отговор
    Пуцай куме ,пойе6ем маамтсуу им фаши стичкаа

    20:32 04.09.2025

  • 14 Ддд

    0 1 Отговор
    Костадинов ще се обади ли на Путин да не напада българите в Украйна. Нали беше много разтревожен за тях.

    20:35 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ишибаши Сан

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    Явно си розов еднорог 🦄 или фламинго ,друго обяснение нямам .

    20:37 04.09.2025

  • 17 Хм...

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    Я, един розАв вече се разпозна!
    Сега да видим дали ще има и други.

    20:38 04.09.2025

  • 18 хихи

    1 0 Отговор
    не може да са 150хил, 50хил са по родното черноморие

    20:44 04.09.2025

  • 19 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев- стъки":

    Е, колко стояновци ще има тука? Ето така идиотите стават известни.

    Коментиран от #21

    20:53 04.09.2025

  • 20 смотань бандерець..

    3 0 Отговор
    Това е поздрав към урсулците,за да знаят какво ги очаква в бандерско-коалицията на желаещите..вова им намекна че всяко едно подраздаление да си носи по един мобилен крематориум..оти ще има много юръп смрать

    20:58 04.09.2025

  • 21 маке..

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Ти се една шизостоенка-безкюлоти..дека клечиш и закачаш старците по пейките..

    21:01 04.09.2025

  • 22 КСЕНИЯ

    1 0 Отговор
    СКОРО ЦЯЛА УКРАИНА ЩЕ Е В РУИНИ БЕ ТЪПИ ЕВРОПЕИЦИ НО НА ВАС НЕ ВИ ПУКА УМИРАТ УКРАИНЦИ

    21:19 04.09.2025

  • 23 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    21:19 04.09.2025

