Доналд Туск: Коалицията показа единство и решимост в подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

4 Септември, 2025 20:55 593 37

Полша няма да изпраща войски, но координира международната помощ чрез ключов логистичен център

Доналд Туск: Коалицията показа единство и решимост в подкрепата за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде ПАП, предава БТА.

В срещата участваха на място президентите на Франция и Украйна, както и премиерите на Белгия, Нидерландия и Дания, докато останалите партньорски държави се включиха онлайн.

Разговорите бяха съсредоточени върху гаранциите за сигурността на Украйна. Туск подчерта, че е впечатлен от проявената солидарност и доброто сътрудничество на европейско равнище. Той уточни, че Полша няма намерение да разполага войски в Украйна, но напомни, че страната му поема ключова роля чрез логистичен център за координация на международната помощ - задача, получила пълна подкрепа.

Във втората част на срещата лидерите проведоха телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят как да убедят руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори. Туск призна, че е изразено разочарование от липсата на резултати въпреки усилията на Европа и САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сократ

    15 2 Отговор
    И колко сте тези жеЛАЕЩИТЕ? Един файтон хора. Ами айде, нападайте Русия да ви видим.

    Коментиран от #7

    20:57 04.09.2025

  • 2 коалиция фашист

    12 1 Отговор
    гответе се за як пердах

    20:57 04.09.2025

  • 3 Шопо

    17 1 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #9

    20:57 04.09.2025

  • 4 Ха,ха

    12 1 Отговор
    Е аре ясно Англия, германия, Франция и Полша както винаги срещу Русия

    20:58 04.09.2025

  • 5 Прави

    12 1 Отговор
    впечатление, че всички от "коалицията" желаят да "координират" и да "обучават". Не е ясно кой ще върши работата.

    Коментиран от #13

    20:58 04.09.2025

  • 6 Майна

    10 1 Отговор
    Ами Тръмп покани не теб, а новоизбрания президент на Полша и то с червен килим
    Каза , че уважава държавници, избрани от гражданите..
    Новият президент е против приемането на Окраина в НАТО и ЕС
    И този е пътник..

    20:59 04.09.2025

  • 7 Град Козлодуй

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сократ":

    Господин Сократ от руснак войник не става.Там е номера.

    Коментиран от #14

    20:59 04.09.2025

  • 8 1488

    10 2 Отговор
    дьржавните са измислени от политическата класа за да крадат и тормозят обикновените хора

    в човешката история винаги е имало отношението роб и господар

    разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб под предлог че е за негово добро защото е потомствен добитьк и страхливец

    20:59 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 жалки либерали

    12 1 Отговор
    такова падение -дълбаят дъното с тяхните глупости

    21:00 04.09.2025

  • 11 Фрау фон SS— Урсуланка

    8 1 Отговор
    ГрупПенФюрерите
    из временното явление ЕС
    нещо много се надъхват 🤣

    21:01 04.09.2025

  • 12 Да,бе

    10 1 Отговор
    Коалицията да вземе да си купи вазелин...На всякой случай,дет се казва и против болката...

    Коментиран от #25

    21:01 04.09.2025

  • 13 Хахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прави":

    Ох, спуквам се от смях, ми клановете

    21:01 04.09.2025

  • 14 Сократ

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Питай приятелите ти укри на фронта. А ако не им вярваш, оди лично да провериш.

    Коментиран от #16

    21:03 04.09.2025

  • 15 Тия са куку психопати

    7 2 Отговор
    Що така, всички от коалицията на ЛАЕЩИТЕ дават заден и не искат да пращат пушечно месо за кървавия киевски режим? Как , ще победят иначе мечката и дракона?😂

    Коментиран от #34

    21:03 04.09.2025

  • 16 Ачо

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сократ":

    Говорят че всеки трети думнат руснак в Украйна е от български оръжие.

    Коментиран от #18, #22, #24, #28, #33

    21:04 04.09.2025

  • 17 Гост

    7 1 Отговор
    Аз на война няма да ходя....

    21:04 04.09.2025

  • 18 Сократ

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    Е и? Ти се гордееш с това? А като завалят тройни лешници, пак ли ще си толкова въодушевен или ще се криеш под полата на жена си, ако имаш такава де.

    Коментиран от #20, #23

    21:06 04.09.2025

  • 19 ЧАРЛИ

    5 1 Отговор
    ТОЛКОВА СМЕШНА ЕВРОПА НИКОГА НЕ Е ИМАЛ

    21:07 04.09.2025

  • 20 Пак аз

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Сократ":

    Киев за три дня когИ?А жълтопръстник?

    Коментиран от #26, #27, #29

    21:08 04.09.2025

  • 21 ЧАРЛИ

    7 1 Отговор
    ДОРИ ПРОПАГАНДАТА ВИ Е СМЕШНА БЕ ЕВРОГЕИЦИ

    21:09 04.09.2025

  • 22 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    Абе говорят още че това което търчи над главата кънти на кухо.

    21:10 04.09.2025

  • 23 Руснакът е мръсно противно животно

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сократ":

    Краде от перални до деца.Той се трепе като куче.

    Коментиран от #32

    21:10 04.09.2025

  • 24 Сиганка от Столипиново

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    Говорят че на долносаксонските кланове много набъбнала сметката в офшорките на каймановите острови

    21:11 04.09.2025

  • 25 нямат нужда наркоманите

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да,бе":

    като мерц и макрон - сиамските близнаци като се надрусат алките им са отворени всичко дърпат без вазелин

    21:12 04.09.2025

  • 26 Сократ

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз":

    Това за трите дни го измислиха в сащ и ЕС. Русия никога не го е казвала. Но бяха ли в Буча на третия ден? Бяха. А Буча какво е? Предградие на Киев. Айде сега малко да впрегнем сивите мозъчни клетки, ако ги имаш, и тогава да трошиш.

    21:12 04.09.2025

  • 27 Не може да има статия за войната

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз":

    и някой tпанар да не попита за Киев и трите дни.

    21:12 04.09.2025

  • 28 да ачка говорят и за теб

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    как поемаш ромските наденици до картофите

    21:13 04.09.2025

  • 29 Кажи ми

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пак аз":

    Марк Мили който роди тази реплика какво работи сега? Безработен ли е? Безработен е...

    21:14 04.09.2025

  • 30 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #35

    21:14 04.09.2025

  • 31 ЧАРЛИ

    5 1 Отговор
    ВЪПРОС НА ВРЕМЕ Е ЕВРОПА ДА ИЗЧЕЗНЕ И ТОВА ЩЕ Е МНОГО СКОРО

    21:15 04.09.2025

  • 32 Сократ

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Явно много внимателно следиш изхожданията на мурсула фон дер лайнарката. Тя за чипове от перални бръщолевите. А жената на наркомана обясняваше на западналите джурналя, как бабички в Киев с буркани кисели краставички сваляли руските самолети. Ама ти наистина ли ги мислиш тези работи или ти плащат да мислиш така?

    21:15 04.09.2025

  • 33 на бати урсоланеца

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ачо":

    как ша го взимаш целия до рамената

    21:15 04.09.2025

  • 34 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тия са куку психопати":

    То и Слона се събра Мечата и Дракона

    21:16 04.09.2025

  • 35 хах готов си за еб

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Готов за бой":

    ане ша крещиш от кеф урсоланско моме ааа и научи нещо ново ма

    21:17 04.09.2025

  • 36 Да питам

    3 1 Отговор
    Тия скапаняци от ЕС за какво се борят? За хората от държавите в този ЕС или да ни загробват заради Украйна?

    21:18 04.09.2025

  • 37 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Като видяха как минаха срещите в Пекин , и на запад се пищисаха,превъртяха им шайбите,направо изпаднаха в делириум.,затова тези техни изяви и така се заканват

    21:19 04.09.2025

