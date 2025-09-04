Доналд Туск: Коалицията показа единство и решимост в подкрепата за Украйна

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде ПАП, предава БТА.

В срещата участваха на място президентите на Франция и Украйна, както и премиерите на Белгия, Нидерландия и Дания, докато останалите партньорски държави се включиха онлайн.

Разговорите бяха съсредоточени върху гаранциите за сигурността на Украйна. Туск подчерта, че е впечатлен от проявената солидарност и доброто сътрудничество на европейско равнище. Той уточни, че Полша няма намерение да разполага войски в Украйна, но напомни, че страната му поема ключова роля чрез логистичен център за координация на международната помощ - задача, получила пълна подкрепа.

Във втората част на срещата лидерите проведоха телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят как да убедят руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори. Туск призна, че е изразено разочарование от липсата на резултати въпреки усилията на Европа и САЩ.