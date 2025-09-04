Доналд Туск: Коалицията показа единство и решимост в подкрепата за Украйна

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде ПАП, предава БТА.
В срещата участваха на място президентите на Франция и Украйна, както и премиерите на Белгия, Нидерландия и Дания, докато останалите партньорски държави се включиха онлайн.
Разговорите бяха съсредоточени върху гаранциите за сигурността на Украйна. Туск подчерта, че е впечатлен от проявената солидарност и доброто сътрудничество на европейско равнище. Той уточни, че Полша няма намерение да разполага войски в Украйна, но напомни, че страната му поема ключова роля чрез логистичен център за координация на международната помощ - задача, получила пълна подкрепа.
Във втората част на срещата лидерите проведоха телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят как да убедят руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори. Туск призна, че е изразено разочарование от липсата на резултати въпреки усилията на Европа и САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сократ
Коментиран от #7
20:57 04.09.2025
2 коалиция фашист
20:57 04.09.2025
3 Шопо
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #9
20:57 04.09.2025
4 Ха,ха
20:58 04.09.2025
5 Прави
Коментиран от #13
20:58 04.09.2025
6 Майна
Каза , че уважава държавници, избрани от гражданите..
Новият президент е против приемането на Окраина в НАТО и ЕС
И този е пътник..
20:59 04.09.2025
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Сократ":Господин Сократ от руснак войник не става.Там е номера.
Коментиран от #14
20:59 04.09.2025
8 1488
в човешката история винаги е имало отношението роб и господар
разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб под предлог че е за негово добро защото е потомствен добитьк и страхливец
20:59 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 жалки либерали
21:00 04.09.2025
11 Фрау фон SS— Урсуланка
из временното явление ЕС
нещо много се надъхват 🤣
21:01 04.09.2025
12 Да,бе
Коментиран от #25
21:01 04.09.2025
13 Хахаха
До коментар #5 от "Прави":Ох, спуквам се от смях, ми клановете
21:01 04.09.2025
14 Сократ
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Питай приятелите ти укри на фронта. А ако не им вярваш, оди лично да провериш.
Коментиран от #16
21:03 04.09.2025
15 Тия са куку психопати
Коментиран от #34
21:03 04.09.2025
16 Ачо
До коментар #14 от "Сократ":Говорят че всеки трети думнат руснак в Украйна е от български оръжие.
Коментиран от #18, #22, #24, #28, #33
21:04 04.09.2025
17 Гост
21:04 04.09.2025
18 Сократ
До коментар #16 от "Ачо":Е и? Ти се гордееш с това? А като завалят тройни лешници, пак ли ще си толкова въодушевен или ще се криеш под полата на жена си, ако имаш такава де.
Коментиран от #20, #23
21:06 04.09.2025
19 ЧАРЛИ
21:07 04.09.2025
20 Пак аз
До коментар #18 от "Сократ":Киев за три дня когИ?А жълтопръстник?
Коментиран от #26, #27, #29
21:08 04.09.2025
21 ЧАРЛИ
21:09 04.09.2025
22 Хахахаха
До коментар #16 от "Ачо":Абе говорят още че това което търчи над главата кънти на кухо.
21:10 04.09.2025
23 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #18 от "Сократ":Краде от перални до деца.Той се трепе като куче.
Коментиран от #32
21:10 04.09.2025
24 Сиганка от Столипиново
До коментар #16 от "Ачо":Говорят че на долносаксонските кланове много набъбнала сметката в офшорките на каймановите острови
21:11 04.09.2025
25 нямат нужда наркоманите
До коментар #12 от "Да,бе":като мерц и макрон - сиамските близнаци като се надрусат алките им са отворени всичко дърпат без вазелин
21:12 04.09.2025
26 Сократ
До коментар #20 от "Пак аз":Това за трите дни го измислиха в сащ и ЕС. Русия никога не го е казвала. Но бяха ли в Буча на третия ден? Бяха. А Буча какво е? Предградие на Киев. Айде сега малко да впрегнем сивите мозъчни клетки, ако ги имаш, и тогава да трошиш.
21:12 04.09.2025
27 Не може да има статия за войната
До коментар #20 от "Пак аз":и някой tпанар да не попита за Киев и трите дни.
21:12 04.09.2025
28 да ачка говорят и за теб
До коментар #16 от "Ачо":как поемаш ромските наденици до картофите
21:13 04.09.2025
29 Кажи ми
До коментар #20 от "Пак аз":Марк Мили който роди тази реплика какво работи сега? Безработен ли е? Безработен е...
21:14 04.09.2025
30 Готов за бой
Коментиран от #35
21:14 04.09.2025
31 ЧАРЛИ
21:15 04.09.2025
32 Сократ
До коментар #23 от "Руснакът е мръсно противно животно":Явно много внимателно следиш изхожданията на мурсула фон дер лайнарката. Тя за чипове от перални бръщолевите. А жената на наркомана обясняваше на западналите джурналя, как бабички в Киев с буркани кисели краставички сваляли руските самолети. Ама ти наистина ли ги мислиш тези работи или ти плащат да мислиш така?
21:15 04.09.2025
33 на бати урсоланеца
До коментар #16 от "Ачо":как ша го взимаш целия до рамената
21:15 04.09.2025
34 Гошо
До коментар #15 от "Тия са куку психопати":То и Слона се събра Мечата и Дракона
21:16 04.09.2025
35 хах готов си за еб
До коментар #30 от "Готов за бой":ане ша крещиш от кеф урсоланско моме ааа и научи нещо ново ма
21:17 04.09.2025
36 Да питам
21:18 04.09.2025
37 граф Монте Кристо
21:19 04.09.2025