Русия настоява за признаване на „новите териториални реалности“
  Тема: Украйна

4 Септември, 2025 21:25

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всички страни, заинтересовани от постигането на мирно уреждане в Украйна, трябва да вземат предвид новите териториални реалности. Това заяви по време на пленарната сесия за Украйна на Общото събрание на ООН постоянният представител на Русия Василий Небензя, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Русия е готова за политическо и дипломатическо уреждане на кризата. Същевременно трябва да се разбере, че за да бъде мирът траен, всички страни трябва да признаят новите реалности след присъединяването на Крим и четири области към Руската федерация“, каза Небензя. Той определи този процес като „възстановяване на историческата справедливост и израз на волята на народите“.

Руският дипломат обвини Украйна и западните ѝ съюзници в „русофобска политика“, която, по думите му, не е оставила друг избор на населението в регионите, преминали под контрола на Москва.

Паралелно с това в Париж украинският президент Володимир Зеленски очерта ключовите гаранции за сигурност, договорени от 26 държави в рамките на „коалицията на желаещите“. На съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон, той подчерта четири основни елемента:

  • силна украинска армия без ограничения в числеността ѝ;

  • разширено производство на оръжия в Украйна и покупки на ключови системи от САЩ, включително ПВО;

  • присъствие на чуждестранни сили „на сушата, във въздуха и в морето“;

  • специален „предпазен механизъм“ за подкрепа от страна на Вашингтон.

Зеленски допълни, че по време на телефонен разговор с европейски лидери президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от факта, че някои държави от ЕС продължават да купуват руски петрол. „Президентът Тръмп е много недоволен, че Европа купува руски петрол“, заяви украинският лидер, като посочи Унгария и Словакия като най-активни купувачи.


  • 1 ЖЕКО

    54 63 Отговор
    ГЛУПАВА МНОГО ГЛУПАВА ЕВРОПА

    Коментиран от #5, #17, #45, #56, #70

    21:29 04.09.2025

  • 2 Антифашист

    41 59 Отговор
    Смърт на фашизма!

    Коментиран от #38

    21:30 04.09.2025

  • 3 Шопо

    47 63 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #11

    21:30 04.09.2025

  • 4 НИЕ.

    31 11 Отговор
    Водини Путине!!! Напред, напред и само напред!

    Коментиран от #6, #33

    21:30 04.09.2025

  • 5 ЗАМИНАВАЙ

    16 38 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    КЪМ РУСИЯ ДЪРТ БУКЛУК!

    Коментиран от #13, #40

    21:31 04.09.2025

  • 6 Йосиф Кобзон

    10 20 Отговор

    До коментар #4 от "НИЕ.":

    Води ни ги.

    21:31 04.09.2025

  • 7 Обезяна

    5 31 Отговор
    ООН трябва да благослови руския империализъм и колониализъм. Иначе ще ви избием всичките!

    21:31 04.09.2025

  • 8 ЖЕКО

    45 6 Отговор
    КАТО ГЛЕДАМ КАКВИ НЕМОЖАЧИ УПРАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ ДЕСЕТ ПЪТИ ПО ГОЛЕМИ НЕКЪДЪРНИЦИ УПРАВЛЯВАТ ЕВРОПА

    21:32 04.09.2025

  • 9 Ко стаа бе руски боклуци?

    14 36 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа.

    Коментиран от #20, #21, #28, #30, #57

    21:32 04.09.2025

  • 10 Аладин

    17 3 Отговор
    Тия руснаци са майтапчии. Правят си бъзик дори с чичо Тръмп, а ужбс него ще делят по братски.

    21:33 04.09.2025

  • 11 Територията

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Разката фамилията на руската империйка.

    Коментиран от #23

    21:34 04.09.2025

  • 12 Kaлпазанин

    23 3 Отговор
    Клоуна тртмп бил крайно недоволен че не може да си прибере комисионната ,и това ако не е лицемерие .трябва да се яде само ГМО от обора да се пият отрови ,и да се използват само долари .така ли да разбираме тази краварска демокрация

    21:34 04.09.2025

  • 13 БОИКО Е НАШИЯ ВОЖД

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАМИНАВАЙ":

    БУКЛУЦИТЕ СА НА ПОЧИТ В БЪЛГАРИЯ ТЕ Я УПРАВЛЯВАТ БЕ МЪЖКИ

    21:34 04.09.2025

  • 14 Тръмп за въздушна подкрепа

    2 9 Отговор
    на коалицията на желаещите е обещал Стар Дестройер.

    21:35 04.09.2025

  • 15 Евгений Онанегин

    6 7 Отговор
    А где тьl ???

    21:36 04.09.2025

  • 16 Путин каза:

    32 8 Отговор
    Ако не можем да решим уКраИнския
    въпрос с мирни преговори,
    ще се наложи да постигаме целите си
    .....с оръжие.
    КойТ разбрал, разбрал.

    Коментиран от #72

    21:37 04.09.2025

  • 17 ЖЕКО

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    САМО В ГЛУПАВА ЕВРОПА ГИ ИМА ТЕЗИ ПРОТИВНИ СОРОСИ

    21:37 04.09.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    5 10 Отговор
    Ромсiа е Окраина а Украйна е Русия!

    Коментиран от #31

    21:38 04.09.2025

  • 19 Фицо и Орбан имат под строй от Трампи

    8 17 Отговор
    Как сте бе копейки.Канада току що свалила цената на нефта на 47.80 долара, съобщи Некста.

    Коментиран от #22, #25

    21:38 04.09.2025

  • 20 Руски Боклук

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Ко става бе, кой се бъзика с картата на Европа. Картограф, топограф или педарограф :) макарони бе Уйли ;)

    21:38 04.09.2025

  • 21 Споко δρε ΕβροΜин ΔиΛ

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Хубавите работи стават бавно 😉😘

    21:38 04.09.2025

  • 22 Лъчо

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Фицо и Орбан имат под строй от Трампи":

    Ти на облечени вярваш ли?

    21:40 04.09.2025

  • 23 КОРЕКЦИЯ ЗА ДЕБИЛИ

    16 8 Отговор

    До коментар #11 от "Територията":

    РУСИЯ ЗАЯВЯВА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА НОВИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЯВЯВА ФАКТА НА НОВИ РЕАЛНОСТИ
    КОЙ КВО МИСЛИ ПО ТЕА ВЪПРОСИ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕЯ

    Коментиран от #26

    21:40 04.09.2025

  • 24 az СВО Победа80

    14 3 Отговор
    Извънредно!

    Тръмп отряза "коалицията на желаещите" и предупреди Европа да спре да обогатява Русия като купува нефт и газ от тях! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    21:41 04.09.2025

  • 25 НА КОЙ НЕФТ БЕ ДЕБ...ИЛ

    14 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фицо и Орбан имат под строй от Трампи":

    НА КАНАДСКИЯ ЛИ
    ЩОТО ТЯ ДРУГ НЕФТ НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА

    21:42 04.09.2025

  • 26 Песнопоец

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "КОРЕКЦИЯ ЗА ДЕБИЛИ":

    Заявява.. ти луд ли си бе, тя си ги завладява. А Вие принасяйте на Урсулито в еврошлагерите.

    Коментиран от #34

    21:43 04.09.2025

  • 27 нннн

    15 5 Отговор
    Уточнявам:
    Новите територии са в НовоРусия и МалоРусия. Населени са предимно с руснаци и се говори руски.
    Когато дареният се окаже неблагодарен негодник, дарението се разваля. Има го в закона.

    21:44 04.09.2025

  • 28 1 700 000 трупа

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    И за какво да го превземат? Укрите сами отиват на заколение.

    Коментиран от #74

    21:44 04.09.2025

  • 29 Руснак без крак

    8 15 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа80":

    Утре влизам в Киев!Без глава!

    Коментиран от #62

    21:44 04.09.2025

  • 30 А ЩО БЕ

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    НА МЕНЕ МИ Е КЕФ
    ВЪТРЕ ВЪНКА ВЪТРЕ ВЪНКА
    А КАТО МИ ПИСНЕ ША СА ПРАЗНЯ

    21:45 04.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахахаха

    8 13 Отговор
    Ама как? На рашата, нали територия не и трябваше? А то излиза, че за територия воювала?

    Коментиран от #35

    21:46 04.09.2025

  • 33 Хахахаха

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "НИЕ.":

    Е как да те води путлера, като ти живееш в България? Иди у раша, да те води?

    Коментиран от #39, #47, #49

    21:47 04.09.2025

  • 34 ТОЧНО ТАКА

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "Песнопоец":

    УВЕДОМЯВА ЗА ЗАВЛАДЯВАНЕТО ИМ

    21:47 04.09.2025

  • 35 БРЕЙЙЙ ЧИ СИ УМЕН

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    ФАНА ГИ В ЛЪЖА
    БРАВОС
    АБЕ ТИ НАИСТИНА ЛИ СИ ТОЛКОЗ ГОЛЯМ ДЕБИЛ

    Коментиран от #42, #76

    21:49 04.09.2025

  • 36 Злобното Джуджи

    7 12 Отговор
    Проздите ру3наци - фалирали, обградени от всички страни, 400 000 мобика при Кобзон, ма териториите им били "проблема" 👎

    Коментиран от #59, #60

    21:50 04.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 фашистки рашастан в изолация

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Антифашист":

    Русофашистките терористи не са в позиция да искат каквото и да било! Една малка Украйна буквално смаза уж "втората" в света,ама се оказа,че Русия е с военните възможности на държава от 50-те години на миналия век.

    21:53 04.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мило ще ти взема тигани

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАМИНАВАЙ":

    и една ютия и да ми готвиш и гладиш няма да ти давам много зор да не чупиш маникюра си-два или три пъти в седмица ша ти обръщам хастара

    21:54 04.09.2025

  • 41 Атина Палада

    14 6 Отговор
    Макарона определено е пил белина:)))какво море сънува :))) Украйна без излаз на море..И играта свършва!Защото без излаз на море, Украйна става напълно безинтересна на колективно желаещите...

    Коментиран от #44, #54

    21:54 04.09.2025

  • 42 Хахахаха

    1 10 Отговор

    До коментар #35 от "БРЕЙЙЙ ЧИ СИ УМЕН":

    Аз не съм ги хванал! Аз ги знам, че лъжат! Само казвам на про сти те копейки, да видят че е така, ама те пак няма да го видят. Само да ви кажа, копейки, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЯРВА НА РАША.

    21:55 04.09.2025

  • 43 Факт

    9 2 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    21:55 04.09.2025

  • 44 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Абе ти гледай, България да не остане без излаз на море.

    Коментиран от #48, #52

    21:56 04.09.2025

  • 45 да си го кажем

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    Да се чуди човек понякога как може Русия да е толкова ама толкова глупава и да се простреля така в главата.То да беше онова да им го набиеш,ама е акъл и не става.Сто пъти им се каза на руснаците да не се правят на играч какъвто не са и не джафкат срещу големите защото ще ядат шамарите.Не слушат и щом не слушат сега ще си носят кръста.Русия вече е бита карта.Чао!

    21:56 04.09.2025

  • 46 Забелязал

    17 12 Отговор
    А какво стана с първоначалните "цели" на СВО...?
    Там май нямаше териториални претенции, а?
    Долни, гнусни фашисти!

    Коментиран от #50

    21:56 04.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 русия е джудже

    2 14 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    С кой плашим гаргите пак? С руските военни джуджета ли? Ти гледай да не ти се окаля шпионката.

    21:57 04.09.2025

  • 49 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Тъй като вече стана ясно,че Балканите минават в орбитата на Русия,той затова пише така ..Явно е чел повече от теб и знае..Няма нужда да ходи в Русия.

    21:58 04.09.2025

  • 50 фактите

    12 13 Отговор

    До коментар #46 от "Забелязал":

    От началото на войната Русия си смени "целите" и "причините" поне 5 пъти,като всяка една от тях е абсолютна лъжа.Русия е доказано най-лъжливта,най-лицемерната и най-вредната държава на тоя свят.Не случайно тея руски фашисти сега ще си сърбат попарата за собствените глупости които направиха.Опитаха се да си надскочат възможностите,ама дребосък и пудел като Русия няма как да подскача.

    22:00 04.09.2025

  • 51 Факти

    8 7 Отговор
    Опаа пуЩИА ботовете с отрицателни вотове на неудобните коментари. Смешници

    22:03 04.09.2025

  • 52 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Имаше такава опасност и то реална,но вече не!

    22:05 04.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Нива, ай Наполеон загуби крим

    22:15 04.09.2025

  • 55 681

    0 1 Отговор
    Другари добре е е НАТ иначе всички потделн да и е превзела

    22:17 04.09.2025

  • 56 Фотситеза

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    Ко стана зелената сделка върви ли

    22:17 04.09.2025

  • 57 Внучетата

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Да Ти разръчкам, с големия.

    22:17 04.09.2025

  • 58 Готов за бой

    1 4 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    22:19 04.09.2025

  • 59 И ти имаш майка

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Злобното Джуджи":

    Вече съм ти татко.

    Коментиран от #64

    22:23 04.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тити

    1 3 Отговор
    Ще има да си мечтаят Рашистите.

    22:32 04.09.2025

  • 62 Димяща ушанка

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Руснак без крак":

    Аз влизам в Киев на 200 Груз процента!!

    22:33 04.09.2025

  • 63 Хипотетично

    6 1 Отговор
    Абсолютно същото трябва да е, ако аз пребия съседа си русофил, да убия жена му и му взема спалнята и колата, понеже той е 60 килограма с дрехите и обувките като си мисля, че никой няма да ми потърси сметка... Утре някой друг ще иска да направи нещо подобно. И за какво тогава са законите?

    Е няма как да стане така... Все едно когато Хитлер се опита да превземе цяла Европа и никой да не му попречи... Няма да ги огрее фашистите.

    Коментиран от #71

    22:34 04.09.2025

  • 64 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "И ти имаш майка":

    Ф Устата

    22:34 04.09.2025

  • 65 Ами

    2 3 Отговор
    Не само Унгария и Словакия купуват пертол от Русия.
    И не купуват само петрол. Купуват и газ, и още много неща.
    Между другото ... най-много купуват САЩ и мераклиите :)

    Коментиран от #67

    22:35 04.09.2025

  • 66 Хахахаот

    2 3 Отговор
    Отвсякъде смърди на тежък руски провал. Започнат ли с този назидателен тон значи работата не е добре. Пунин си заминава и губи войната. Това е неизбежно

    22:36 04.09.2025

  • 67 А с колко

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Се срина продажбата на газ,пропускаш да,кажеш,тиквиник тъп

    22:38 04.09.2025

  • 68 Карго 200

    0 1 Отговор
    Русия да върви по дяволите!

    22:41 04.09.2025

  • 69 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Европа е много недоволна, че Тръмп не успя да разреши конфликта до сега.

    22:41 04.09.2025

  • 70 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #73

    22:41 04.09.2025

  • 71 МУЦКА

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хипотетично":

    АКО ПОКАНИШ ТУМБА КЛОШАРИ В АПАРТАМЕНТА СИ
    ХВЪРЛЯШ БОКЛУКА СИ ПО СТЪЛБИЩЕТО
    И ТОРМОЗИШ СИНА МИ ДА ГОВОРИ ИЗМИСЛЕН ЕЗИК
    АКО САМО ТЕ ПРЕБИЯ ЩЕ СИ КЪСМЕТЛИЯ

    22:43 04.09.2025

  • 72 Ъхъ ъхъ

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Путин каза:":

    4 години нали все с оръжия решава Путйо фашиста. И какво реши освен, че си счупи зъбите? 🤣🤣🤣🤡🤡

    Коментиран от #75

    22:45 04.09.2025

  • 73 ЗАБРАВИ УКРАИНСКОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    НАХАЛСТВО И ГЛУПОСТ
    НО ТЕ СКОРО ЩЕ БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ
    СИЛОВО

    22:46 04.09.2025

  • 74 Овчи

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "1 700 000 трупа":

    1,7 млн. само, че руски калтака.

    22:46 04.09.2025

  • 75 АМА ВЕРНО ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъ ъхъ":

    И ЩО КВИЧИТЕ ЗА ПРЕГОВОРИ БЕ
    ДЕКА Е МИРА ЧРЕЗ СИЛА
    КЕФЯТ МЕ ФЪФЛЕЩИ НАРИТАНИ БАНДЕРАСТИ

    22:50 04.09.2025

  • 76 Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "БРЕЙЙЙ ЧИ СИ УМЕН":

    Невероятно много димбили сте се завъдили в България

    22:55 04.09.2025

