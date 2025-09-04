Русия настоява за признаване на „новите териториални реалности“

Всички страни, заинтересовани от постигането на мирно уреждане в Украйна, трябва да вземат предвид новите териториални реалности. Това заяви по време на пленарната сесия за Украйна на Общото събрание на ООН постоянният представител на Русия Василий Небензя, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Русия е готова за политическо и дипломатическо уреждане на кризата. Същевременно трябва да се разбере, че за да бъде мирът траен, всички страни трябва да признаят новите реалности след присъединяването на Крим и четири области към Руската федерация“, каза Небензя. Той определи този процес като „възстановяване на историческата справедливост и израз на волята на народите“.

Още новини от Украйна

Руският дипломат обвини Украйна и западните ѝ съюзници в „русофобска политика“, която, по думите му, не е оставила друг избор на населението в регионите, преминали под контрола на Москва.

Паралелно с това в Париж украинският президент Володимир Зеленски очерта ключовите гаранции за сигурност, договорени от 26 държави в рамките на „коалицията на желаещите“. На съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон, той подчерта четири основни елемента:

силна украинска армия без ограничения в числеността ѝ;

разширено производство на оръжия в Украйна и покупки на ключови системи от САЩ, включително ПВО;

присъствие на чуждестранни сили „на сушата, във въздуха и в морето“;

специален „предпазен механизъм“ за подкрепа от страна на Вашингтон.

Зеленски допълни, че по време на телефонен разговор с европейски лидери президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от факта, че някои държави от ЕС продължават да купуват руски петрол. „Президентът Тръмп е много недоволен, че Европа купува руски петрол“, заяви украинският лидер, като посочи Унгария и Словакия като най-активни купувачи.