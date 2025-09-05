Думите на финландския президент Александър Стуб за победата на Финландия над СССР през 1944 г. показаха, че той е „полудял“ и иска да милитаризира региона. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Дори не знам какъв дипломатически термин да използвам за израза „полудял“. Много е трудно да се опишат по друг начин изявленията, направени от ръководството на тези страни, особено Финландия. Въпреки че трябва да кажа, че те са просто неадекватни. Когато президентът Стуб обявява, че са победили или нашата страна, или всички като цяло през 1944 г., това е неадекватност“, каза дипломатът в кулоарите на Източния икономически форум.

Тя отбеляза, че Финландия е съсед на Русия. „Нашата гранична история с общи семейства и т.н. е значителна. И можете ли да си представите, че подобни хора с такова съзнание идват на власт в тези страни. Ясно е, че ги коригираме, но трябва да разберем какво е това“, продължи Захарова. „Това е изключителна степен на агресивно желание за милитаризиране на този регион.“

По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г. - в интервю за Economist той заяви, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., защото е запазила независимостта си.

10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на Източния икономически форум е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. Деловата програма на форума ще включва над 100 тематични сесии, разделени в 7 блока. Във форума участват над 4,5 хиляди души от повече от 70 държави и територии. Организатор на форума е фондация „Росконгрес“.

