Захарова: Финландският президент е неадекватен и явно е полудял - иска да милитаризира региона

Думите на финландския президент Александър Стуб за победата на Финландия над СССР през 1944 г. показаха, че той е „полудял“ и иска да милитаризира региона. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.
„Дори не знам какъв дипломатически термин да използвам за израза „полудял“. Много е трудно да се опишат по друг начин изявленията, направени от ръководството на тези страни, особено Финландия. Въпреки че трябва да кажа, че те са просто неадекватни. Когато президентът Стуб обявява, че са победили или нашата страна, или всички като цяло през 1944 г., това е неадекватност“, каза дипломатът в кулоарите на Източния икономически форум.
Тя отбеляза, че Финландия е съсед на Русия. „Нашата гранична история с общи семейства и т.н. е значителна. И можете ли да си представите, че подобни хора с такова съзнание идват на власт в тези страни. Ясно е, че ги коригираме, но трябва да разберем какво е това“, продължи Захарова. „Това е изключителна степен на агресивно желание за милитаризиране на този регион.“
По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г. - в интервю за Economist той заяви, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., защото е запазила независимостта си.
10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на Източния икономически форум е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. Деловата програма на форума ще включва над 100 тематични сесии, разделени в 7 блока. Във форума участват над 4,5 хиляди души от повече от 70 държави и територии. Организатор на форума е фондация „Росконгрес“.
Американският актьор, специален представител на руското външно министерство по хуманитарните отношения между Русия и Съединените щати, е обявен сред участниците в пленарната сесия на форума.
За Сегал е запазено място на първия ред в сектора отляво. Точно срещу това място е подиумът, от който руският президент Владимир Путин ще говори на пленарната сесия.
4 да стои на мушка
06:02 05.09.2025
5 Хм...
Коментиран от #12
06:02 05.09.2025
6 Горчилкова
06:05 05.09.2025
7 Снимката
06:07 05.09.2025
8 Русия разтегна войната твърде дълго
06:07 05.09.2025
9 Име
06:10 05.09.2025
10 Русия
06:10 05.09.2025
12 Кой нападна Курск Кой нападна СССР
До коментар #5 от "Хм...":Това е агресора. Финландския президент нарочно е избран да е лице на агресията , както и Зеленски който водеше война най напред в собствената си страна. Всъщност какъв е той. Родителите му са в Израел.
06:11 05.09.2025
14 Финландския президент
Коментиран от #20
06:21 05.09.2025
15 Дааа
Коментиран от #16
06:22 05.09.2025
16 Не това го заявява сороски трол
До коментар #15 от "Дааа":Такова нещо Захарова не е казвала троле.
06:24 05.09.2025
17 Оракула от Делфи
със земята на Угро- финните, цяла Карелия , езерата Ладога , Онега та чак до Урал!
Държава която е водила поне две войни срещу Русия и е била Окупирана руска Губерния над 100 години!
Захарова не иска да рзбере , че Русия е агресор и се третира като хищника на Европа!
Да напомня на Захароваа, поговорката :
Да би мирно седяло не би чудо видяло!!!
Коментиран от #24
06:24 05.09.2025
18 Факт
06:25 05.09.2025
19 Копейкин Костя
До коментар #1 от "оня с коня":Отново си изял юмрук от мамашата, щото си от натовска държава и си третополов, така ли? 😀
06:25 05.09.2025
20 хахаха
До коментар #14 от "Финландския президент":Кажи колко пъти Китай изпревари Русия, докато Русия си гледаше работата 😂.
06:26 05.09.2025
21 Не това го заявява сороски трол
06:26 05.09.2025
23 Анонимен
06:30 05.09.2025
24 Д,мин
До коментар #17 от "Оракула от Делфи":Русия е тази, която направи от територията населена с Фини, Карели и Саами държава! След войната с Швеция през 1809г. територията владяна от нея преминава в ръцете на Руската империя и Александър Първи прави от еленовъдите Велико княжество Финландия със своя автономия!
06:33 05.09.2025