Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Финландският президент е неадекватен и явно е полудял - иска да милитаризира региона

Захарова: Финландският президент е неадекватен и явно е полудял - иска да милитаризира региона

5 Септември, 2025 05:48, обновена 5 Септември, 2025 06:01 939 24

  • мария захарова-
  • александър стуб-
  • финландия-
  • русия-
  • война

Официалният представител на руското външно министерство коментира думи на Александър Стуб за войната през 1944 г.

Захарова: Финландският президент е неадекватен и явно е полудял - иска да милитаризира региона - 1
Снимка: mid.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Думите на финландския президент Александър Стуб за победата на Финландия над СССР през 1944 г. показаха, че той е „полудял“ и иска да милитаризира региона. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Дори не знам какъв дипломатически термин да използвам за израза „полудял“. Много е трудно да се опишат по друг начин изявленията, направени от ръководството на тези страни, особено Финландия. Въпреки че трябва да кажа, че те са просто неадекватни. Когато президентът Стуб обявява, че са победили или нашата страна, или всички като цяло през 1944 г., това е неадекватност“, каза дипломатът в кулоарите на Източния икономически форум.

Тя отбеляза, че Финландия е съсед на Русия. „Нашата гранична история с общи семейства и т.н. е значителна. И можете ли да си представите, че подобни хора с такова съзнание идват на власт в тези страни. Ясно е, че ги коригираме, но трябва да разберем какво е това“, продължи Захарова. „Това е изключителна степен на агресивно желание за милитаризиране на този регион.“

По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г. - в интервю за Economist той заяви, че Финландия е спечелила войната със Съветския съюз през 1944 г., защото е запазила независимостта си.

10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на Източния икономически форум е „Далечен Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. Деловата програма на форума ще включва над 100 тематични сесии, разделени в 7 блока. Във форума участват над 4,5 хиляди души от повече от 70 държави и територии. Организатор на форума е фондация „Росконгрес“.

Захарова: Финландският президент е неадекватен и явно е полудял - иска да милитаризира региона
Снимка: ТАСС

Американският актьор, специален представител на руското външно министерство по хуманитарните отношения между Русия и Съединените щати, е обявен сред участниците в пленарната сесия на форума.

За Сегал е запазено място на първия ред в сектора отляво. Точно срещу това място е подиумът, от който руският президент Владимир Путин ще говори на пленарната сесия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да стои на мушка

    0 3 Отговор
    и като стъпи на криво буммм

    06:02 05.09.2025

  • 5 Хм...

    8 12 Отговор
    Кой нападна Финландия? Кой нападна Украйна? Кой е агресорът и кой милитиразира?

    Коментиран от #12

    06:02 05.09.2025

  • 6 Горчилкова

    0 3 Отговор
    Да може да демилитаризирате !

    06:05 05.09.2025

  • 7 Снимката

    4 4 Отговор
    е от гимназията !

    06:07 05.09.2025

  • 8 Русия разтегна войната твърде дълго

    6 3 Отговор
    Запада се консолидира. Тръмп това иска.

    06:07 05.09.2025

  • 9 Име

    0 2 Отговор
    Хубав ден!

    06:10 05.09.2025

  • 10 Русия

    3 6 Отговор
    никога не е губела !Само от монголците!Завинаги !

    06:10 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой нападна Курск Кой нападна СССР

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Това е агресора. Финландския президент нарочно е избран да е лице на агресията , както и Зеленски който водеше война най напред в собствената си страна. Всъщност какъв е той. Родителите му са в Израел.

    06:11 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Финландския президент

    7 7 Отговор
    Защо не си гледа Финландия. Както и останалите евролидери нямат ли друга работа. За десет години Китай ни изпревари сто пъти. Обаче това не ги засяга.

    Коментиран от #20

    06:21 05.09.2025

  • 15 Дааа

    5 4 Отговор
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

    Коментиран от #16

    06:22 05.09.2025

  • 16 Не това го заявява сороски трол

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа":

    Такова нещо Захарова не е казвала троле.

    06:24 05.09.2025

  • 17 Оракула от Делфи

    2 5 Отговор
    Ако някой познава ,Руската Мечка много добре това е Мечока Финландия, държава която Русия е ощетила
    със земята на Угро- финните, цяла Карелия , езерата Ладога , Онега та чак до Урал!
    Държава която е водила поне две войни срещу Русия и е била Окупирана руска Губерния над 100 години!
    Захарова не иска да рзбере , че Русия е агресор и се третира като хищника на Европа!
    Да напомня на Захароваа, поговорката :
    Да би мирно седяло не би чудо видяло!!!

    Коментиран от #24

    06:24 05.09.2025

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Посредствените са най-послушни!

    06:25 05.09.2025

  • 19 Копейкин Костя

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Отново си изял юмрук от мамашата, щото си от натовска държава и си третополов, така ли? 😀

    06:25 05.09.2025

  • 20 хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Финландския президент":

    Кажи колко пъти Китай изпревари Русия, докато Русия си гледаше работата 😂.

    06:26 05.09.2025

  • 21 Не това го заявява сороски трол

    2 3 Отговор
    Такова нещо Захарова не е казвала троле.

    06:26 05.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор
    По време на СССР Финландия имаше статут на Западна държава. Живееха в лукс. Не е ясно каква е причината за тази злоба!

    06:30 05.09.2025

  • 24 Д,мин

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Оракула от Делфи":

    Русия е тази, която направи от територията населена с Фини, Карели и Саами държава! След войната с Швеция през 1809г. територията владяна от нея преминава в ръцете на Руската империя и Александър Първи прави от еленовъдите Велико княжество Финландия със своя автономия!

    06:33 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания