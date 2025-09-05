Идеята на Володимир Зеленски за създаване на чуждестранен легион в Украйна се е провалила, пише журналистът Колин Фрийман за британското списание The Spectator.
„Въпреки факта, че майстор-шоуменът Володимир Зеленски е действал като вербовчик, украинският международен легион е бил развалина от самото начало“, се казва в изданието.
Авторът отбелязва, че това звено е вербувало неквалифицирани „туристи“ без боен опит и на всеки професионален войник са се падали няколко „лузъри“. Наемниците дори не са могли да изпълняват заповеди или да се ориентират в оперативната ситуация поради езиковата бариера.
„Някои се оплакаха, че украинците ги използват като пушечно месо. Един ми каза, че се отнасят с тях като с „безплатно месо“, пише Фрийман.
Освен това, обяснява наблюдателят, няколко месеца след формирането на чуждестранното подразделение, Зеленски получил писма от наемници, обвиняващи управниците във внушаване на празни очаквания. Поради това някои са били принудени да формират отделни групи извън легиона и да участват в битки практически самостоятелно.
Министерството на отбраната на Русия многократно е заявявало, че наемници от Великобритания, Грузия, Полша и други страни са били унищожени в Украйна. Както подчерта ведомството, Киев ги използва като „пушечно месо“. Дошлите да се бият за пари признават в много интервюта, че украинското командване лошо координира действията си и шансовете за оцеляване в битка са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с познатата им обстановка в Афганистан и Близкия изток.
