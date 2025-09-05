Новини
Свят »
Украйна »
The Spectator: Пропадна идеята на Зеленски за създаване на чуждестранен легион в Украйна
  Тема: Украйна

The Spectator: Пропадна идеята на Зеленски за създаване на чуждестранен легион в Украйна

5 Септември, 2025 06:34, обновена 5 Септември, 2025 06:42 2 379 48

  • украйна-
  • наемници-
  • война

Сред наемниците преобладават "туристи и лузъри", които не могат да изпълняват заповеди заради езиковата бариера, пише журналистът Колин Фрийман

The Spectator: Пропадна идеята на Зеленски за създаване на чуждестранен легион в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Идеята на Володимир Зеленски за създаване на чуждестранен легион в Украйна се е провалила, пише журналистът Колин Фрийман за британското списание The Spectator.

„Въпреки факта, че майстор-шоуменът Володимир Зеленски е действал като вербовчик, украинският международен легион е бил развалина от самото начало“, се казва в изданието.

Авторът отбелязва, че това звено е вербувало неквалифицирани „туристи“ без боен опит и на всеки професионален войник са се падали няколко „лузъри“. Наемниците дори не са могли да изпълняват заповеди или да се ориентират в оперативната ситуация поради езиковата бариера.

„Някои се оплакаха, че украинците ги използват като пушечно месо. Един ми каза, че се отнасят с тях като с „безплатно месо“, пише Фрийман.

Освен това, обяснява наблюдателят, няколко месеца след формирането на чуждестранното подразделение, Зеленски получил писма от наемници, обвиняващи управниците във внушаване на празни очаквания. Поради това някои са били принудени да формират отделни групи извън легиона и да участват в битки практически самостоятелно.

Министерството на отбраната на Русия многократно е заявявало, че наемници от Великобритания, Грузия, Полша и други страни са били унищожени в Украйна. Както подчерта ведомството, Киев ги използва като „пушечно месо“. Дошлите да се бият за пари признават в много интервюта, че украинското командване лошо координира действията си и шансовете за оцеляване в битка са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с познатата им обстановка в Афганистан и Близкия изток.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    67 1 Отговор
    "сафарито", на което са тръгнали, се оказва смъртоносно

    06:47 05.09.2025

  • 2 в т.нар. украйна

    77 2 Отговор
    Да пратим и нашите умни и красиви сороси аххаха

    Коментиран от #3, #14, #37

    06:47 05.09.2025

  • 3 не знам

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "в т.нар. украйна":

    пък те май грозни и адски пе0 сти.

    06:48 05.09.2025

  • 4 Кой му пука

    39 1 Отговор
    за тези…

    06:49 05.09.2025

  • 5 Дедо

    7 23 Отговор
    Аз бих се записал ,като доброволец наемник в Украйна , само ако ме сложат на някаква административна длъжност в тила или в щаба.

    Коментиран от #40, #46

    06:50 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    26 0 Отговор
    Местим!

    06:54 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Медведев Мендел

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шаломов":

    Важно също е Израел да е добре!

    07:00 05.09.2025

  • 10 Шаломов Медведев Зеленски Сорос

    2 15 Отговор

    До коментар #8 от "Шаломов":

    Колко много кръв им пуснахме на гоите

    07:02 05.09.2025

  • 11 Защо

    36 1 Отговор
    Никой от нашите евро-атлантически талибани не замина да се бие за Бог долар!??

    07:03 05.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Може

    37 1 Отговор

    До коментар #2 от "в т.нар. украйна":

    и тия от Атлантическия клуб начело с Тагаренко !

    07:09 05.09.2025

  • 15 Пръчат

    5 27 Отговор
    На тоа не мое се верва! Щом нарича президента на Украйна шоумен, значи е от ятаците на Владимир Путкaрьов!

    Коментиран от #16, #34

    07:10 05.09.2025

  • 16 Вервайте

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пръчат":

    истина е !

    07:15 05.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оценка слаб 2 ☝️

    18 25 Отговор
    Елементарна, проруска пропаганда. Става единствено за индивидите с критично ниско ниво на интелект и обща култура!

    Коментиран от #25

    07:21 05.09.2025

  • 19 Хи хи

    32 24 Отговор
    Наште тагаренковци кога ще заминават за фронта, те нали разбират руски ??!! Ето например тагаренко е завършил в Москва, и перфектно владее руски !!

    07:21 05.09.2025

  • 20 Пръчев

    7 30 Отговор
    Шоумен е Медведев, а не Зеленски! Ексцентрик е и е забавен! А когато изскочи на манежа да разсмее хората, винаги слага червения нос!

    Коментиран от #44

    07:21 05.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хм...

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Оценка слаб 2 ☝️":

    И спектатор станаха копейки, а розАв?
    Абе, как се справяш с когнитивния дисонанс? Пърцуца? Синтетика? Избелване на ануса?

    07:27 05.09.2025

  • 26 ВЕРНО ЛИ

    14 4 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    Коментиран от #33

    07:28 05.09.2025

  • 27 Пръчат

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Хасане, как пък един турски сигaн като твоя милост, не отиде да подплати думите с дела! Оргинал сигaн! Я!

    07:30 05.09.2025

  • 28 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ

    11 0 Отговор
    За коалицията на желаещите.

    07:33 05.09.2025

  • 29 ДРУГОТО ЛЯТО

    5 1 Отговор
    Щели да възстановяват паметника на Екатерина Велика в Одеса.

    07:35 05.09.2025

  • 30 Ццц

    9 0 Отговор
    Наркоманът се е провалил още някъде? Не е Украинците са нацисти и се държат отвратително дори и с хората на тяхна страна? Говореха, че руснаците постъпват така с корейците, а всъщност самите те го правят. Тоест са лъжци и лицемери? Че къде е новината тук? Всеки по-умен от пералнята си вкъщи го знае. Забавното е как ни е поднесено, че наемниците са пушечно месо: "Зеленски получил писма от наемници, обвиняващи управниците във внушаване на празни очаквания. 🤣🤣🤣🤣. И по нататък: Поради това някои са били принудени да формират отделни групи извън легиона и да участват в битки практически самостоятелно. 🤣🤣🤣🤣. Същата новина, но за Русия щеше да звучи много по-различно.

    07:37 05.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Украинска правда - няма наемник, няма проблем т.е. НЯМА заплати за плащане...

    Коментиран от #35

    07:41 05.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Год, кил ин тем

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Даааааааа, и всичко остава за наркомана.

    07:51 05.09.2025

  • 36 Еее па наемници, то патриоти доброволци

    8 1 Отговор
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    07:51 05.09.2025

  • 37 Тагаренко!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "в т.нар. украйна":

    Нека аз...!
    До сега ми превъртаха гумите от желание за старт към фронта...!
    Но нямаше юридическо решение на въпроса...!
    Сега след указа на моят Фен-Зеленски,че може за фронта да заминат и над 60 годишни...заминавам директно...!

    07:54 05.09.2025

  • 38 Тагаренко!

    5 0 Отговор
    Нека аз...!
    До сега ми превъртаха гумите от желание за старт към фронта...!
    Но нямаше юридическо решение на въпроса...!
    Сега след указа на моят Фен-Зеленски,че може за фронта да заминат и над 60 годишни...заминавам директно...!

    07:55 05.09.2025

  • 39 Ивелин Михайлов

    3 2 Отговор
    Доста тукашни евроатлантици също станаха пушечно месо.. средно оцеляват по 2 месеца преди руснаците да ги довършат 😏😈

    Коментиран от #45

    07:56 05.09.2025

  • 40 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Ще те сложат на първа линия в Покровск 😉

    07:57 05.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 най напред

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Готов за бой":

    Пий си апчеата и сменяй редовно памперса!!!

    08:01 05.09.2025

  • 43 Дреам Машин

    0 0 Отговор
    Само да поясня Българският Чуждестранен Легион е създаден да Бъдат Обучени и подгтвени Чужди Граждани без българско гражданство на Възраст между 18 - 25 години за нуждите Българските Войски. Предимно от Армения , Украйна и други държави. в алтернативна и активна служба който се ще се зачита за война служба в съответната държава. заплата $2000 до $12 000 на месец в зависимост звание, заеман пост -отговорност , просложени години пари за квартира, пари за съпруга, мисии зад граница . Всеки Член на Българският Чуждестранен Легион има потенциялен Шанс За интервю За български Гражданин в зависимост от военната службата награди и повишения придобити по време на служба, криминално досие и задгранични мисии. очакваме доста кандидати за едно место. В Украйна искат готови войници без подготовка на терен. Колко и да си добър без Ятаци , мрежа, познаване на терена войните действия и връзки нестава.

    08:04 05.09.2025

  • 44 0101

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пръчев":

    Пръчев пръчев ще си останеш само един скопен козел!!!

    08:05 05.09.2025

  • 45 Връщай

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    08:06 05.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Артилерист

    1 0 Отговор
    Сафарито на наемниците първо се сблъска с острите "зъби" на месомелачката на Суровикин, а после заградителното менгиме на Мордвичев, фигуративно казано, направи дори и бягството невъзможно. Пред очите ми е картината от въздействието от големите ФАБ дори и в най-дълбоките укрития-налягането на ударната вълна и мощната акустична атака те правят абсолютно невменяем.

    Коментиран от #48

    08:07 05.09.2025

  • 48 Къде е редовната руска армия?

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Ами при Кобзон разбира се.

    08:12 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания