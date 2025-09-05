ISW: Украинската армия трябва да бъде в центъра на всички следвоенни гаранции

На 4 септември в Париж се проведе среща между британско-френската Коалиция на желаещите и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
В дискусиите участваха държавни глави и лидери на 35 страни и международни организации, сред които френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Щуб, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Кийр Стармър, полският премиер Доналд Туск, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.
Централна роля за украинската армия
Макрон подчерта, че силната украинска армия трябва да бъде в основата на всички гаранции за сигурност след края на войната. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че Русия не може да налага ограничения върху размера или възможностите на украинските въоръжени сили.
По думите на френския президент, съюзниците трябва да осигурят средства за възстановяване на украинската армия, за да възпира бъдеща руска агресия.
26 държави вече са дали принципно съгласие да изпратят сухопътни сили или да предоставят подкрепа по море и въздух. Макрон уточни, че чуждестранните войски ще бъдат разполагани само след евентуално примирие или мирно споразумение, и то извън фронтовата линия.
Подкрепа от САЩ и Европа
Франция и Великобритания вече са заявили готовност да разположат войски в следвоенна Украйна. Макрон съобщи, че САЩ са участвали във всеки етап от преговорите и се очаква окончателната им подкрепа за европейските гаранции през следващите дни.
Германия обаче ще вземе решение за военното си участие едва след като рамката на споразумението стане ясна.
Руски отказ
Кремъл категорично отхвърли възможността за чуждестранно военно присъствие в Украйна. Говорителят на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва няма да обсъжда „никаква чуждестранна намеса в сигурността на Украйна под каквато и да е форма“.
Русия продължава да настоява за ограничения върху украинската армия, позовавайки се на проекта за мирно споразумение от Истанбул от 2022 г., който според Москва трябва да служи като основа за бъдещи преговори.
Украинската позиция
Президентът Зеленски заяви, че коалицията може да подкрепи украинската армия не само с оръжия и обучение, но и с финансиране за производство на въоръжение в страната. Държави, които нямат собствени военни сили, биха могли да допринесат финансово.
Премиерът на Великобритания Кийр Стармър приветства намеренията на партньори да доставят ракети с голям обсег на Украйна.
Санкции срещу Русия
Коалицията обсъди и нови санкции срещу Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп. По данни на „Ройтерс“, Тръмп е призовал европейските лидери да прекратят покупките на руски петрол и да окажат икономически натиск върху Китай заради подкрепата му към руските военни усилия.
Макрон потвърди, че страните са се съгласили да работят по-тясно за бъдещи санкции, особено срещу руския енергиен сектор и китайското участие във войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:36 05.09.2025
2 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
НЯМА ВСУ ИМА МИР
ИМА ВСУ НЯМА МИР
ЗНАЧИ БАНДЕРА......ТЕ МОГАТ ДА СИ НАПРАЯТ ЗАДГРАНИЧНО ВСУ В КАНАДА ЗА СМЕТКА НА ЩОЛЦИ И МАКАРОН И ГОТОВО
ТЕ ТИ ГАРАНЦИИ
Коментиран от #7
07:38 05.09.2025
3 ЗА НЕРАЗБРАЛИТЕ
Коментиран от #27
07:42 05.09.2025
4 А ГДЕ
07:43 05.09.2025
5 Дъмбо Ди
07:43 05.09.2025
6 Последния Софиянец
07:45 05.09.2025
7 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #2 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":Глава има, акъл няма.Що е то? - русофил.
07:45 05.09.2025
8 ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ
07:47 05.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Събират
07:51 05.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тома
07:51 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фен
07:51 05.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шопо
07:54 05.09.2025
17 Хаха
07:55 05.09.2025
18 Артилерист
07:56 05.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ццц
07:56 05.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Къде е редовната руска армия?
Коментиран от #30
07:59 05.09.2025
24 Десислава Димитрова
08:00 05.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 То е ясно
Коментиран от #28
08:00 05.09.2025
27 Кога ще бъде денацифицирана и
До коментар #3 от "ЗА НЕРАЗБРАЛИТЕ":демилитаризирана? През 22ри век ли или когато изплува крайцера Москва?
08:02 05.09.2025
28 Какво всъщност е РФ?
До коментар #26 от "То е ясно":Сбирщина от племена която не може да произведе един чайник.И внася бензин и картофи от Беларус.
Коментиран от #33, #35, #39
08:02 05.09.2025
29 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
А френските ХЛОПЦИ не са съвсем ХЛОПЦИ.
08:02 05.09.2025
30 1001
До коментар #23 от "Къде е редовната руска армия?":Не искаш да я виждаш нали?
08:03 05.09.2025
31 Димитър Георгиев
08:03 05.09.2025
32 Копейки,
Коментиран от #36, #38, #42
08:03 05.09.2025
33 Гого
До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":А тия дето не могат да произвеждат, Как заглушават GPS. Нещо не ми се вързва. Уж са изостанали а какво правят. Какво става с модерното оръжие. СКРАП.
Коментиран от #43, #45
08:05 05.09.2025
34 Това изявление
08:05 05.09.2025
35 ТехноЛог
До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":Слава на технологична България !Последния модел чушкопек е с по широки гнезда и с дистанционно с опции за регулиране на градусите и времетраенето на процеса .
08:06 05.09.2025
36 Пълен смях
До коментар #32 от "Копейки,":Никой не го интересува!
08:06 05.09.2025
37 Така е прави са
08:06 05.09.2025
38 стоян георгиев- стъки
До коментар #32 от "Копейки,":Теб пък кво ти пука на дебеуиа ..з за Пригожин ,не моаа да разбера ?
08:07 05.09.2025
39 Добро утро България
До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":Васал на Украйна.
Срам, позор и падение за българските шмекери, « управляващи» България!
Българи, събодете се!
08:07 05.09.2025
40 хихи
П.С Редки Тъпанари...
08:09 05.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 1234
До коментар #33 от "Гого":А ние ще произвеждаме барут. Най-мръсното производство опасно замърсяващо води почва и какво ли не.
08:10 05.09.2025
44 Елементарно Уотсън!
Русия и хунтата която я управлява няма да са изключение.
Примерите са много.
08:10 05.09.2025
45 Пачка
До коментар #33 от "Гого":Това са технологии от СССР. Нищо сложно и сампможеш да го направиш, ако си завършил техникум.
08:10 05.09.2025
46 Мишел
08:11 05.09.2025
47 В Бургас се открива фестивал на хумора
08:11 05.09.2025
48 1234
Вместо да се хабим с референдум за Еврото.
„
Да направим един референдум против участието на Българи в "Коалиция на желаещите"
08:12 05.09.2025
49 Майор Мишев
08:13 05.09.2025