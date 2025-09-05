ISW: Украинската армия трябва да бъде в центъра на всички следвоенни гаранции

На 4 септември в Париж се проведе среща между британско-френската Коалиция на желаещите и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

В дискусиите участваха държавни глави и лидери на 35 страни и международни организации, сред които френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Щуб, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Кийр Стармър, полският премиер Доналд Туск, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.

Централна роля за украинската армия

Макрон подчерта, че силната украинска армия трябва да бъде в основата на всички гаранции за сигурност след края на войната. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че Русия не може да налага ограничения върху размера или възможностите на украинските въоръжени сили.

По думите на френския президент, съюзниците трябва да осигурят средства за възстановяване на украинската армия, за да възпира бъдеща руска агресия.

26 държави вече са дали принципно съгласие да изпратят сухопътни сили или да предоставят подкрепа по море и въздух. Макрон уточни, че чуждестранните войски ще бъдат разполагани само след евентуално примирие или мирно споразумение, и то извън фронтовата линия.

Подкрепа от САЩ и Европа

Франция и Великобритания вече са заявили готовност да разположат войски в следвоенна Украйна. Макрон съобщи, че САЩ са участвали във всеки етап от преговорите и се очаква окончателната им подкрепа за европейските гаранции през следващите дни.

Германия обаче ще вземе решение за военното си участие едва след като рамката на споразумението стане ясна.

Руски отказ

Кремъл категорично отхвърли възможността за чуждестранно военно присъствие в Украйна. Говорителят на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва няма да обсъжда „никаква чуждестранна намеса в сигурността на Украйна под каквато и да е форма“.

Русия продължава да настоява за ограничения върху украинската армия, позовавайки се на проекта за мирно споразумение от Истанбул от 2022 г., който според Москва трябва да служи като основа за бъдещи преговори.

Украинската позиция

Президентът Зеленски заяви, че коалицията може да подкрепи украинската армия не само с оръжия и обучение, но и с финансиране за производство на въоръжение в страната. Държави, които нямат собствени военни сили, биха могли да допринесат финансово.

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър приветства намеренията на партньори да доставят ракети с голям обсег на Украйна.

Санкции срещу Русия

Коалицията обсъди и нови санкции срещу Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп. По данни на „Ройтерс“, Тръмп е призовал европейските лидери да прекратят покупките на руски петрол и да окажат икономически натиск върху Китай заради подкрепата му към руските военни усилия.

Макрон потвърди, че страните са се съгласили да работят по-тясно за бъдещи санкции, особено срещу руския енергиен сектор и китайското участие във войната.