ISW: Украинската армия трябва да бъде в центъра на всички следвоенни гаранции
  Тема: Украйна

5 Септември, 2025 07:34 716 49

Коалицията на желаещите и Зеленски обсъдиха гаранции за сигурност в Париж

ISW: Украинската армия трябва да бъде в центъра на всички следвоенни гаранции - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 4 септември в Париж се проведе среща между британско-френската Коалиция на желаещите и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

В дискусиите участваха държавни глави и лидери на 35 страни и международни организации, сред които френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Щуб, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Кийр Стармър, полският премиер Доналд Туск, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.

Централна роля за украинската армия

Макрон подчерта, че силната украинска армия трябва да бъде в основата на всички гаранции за сигурност след края на войната. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че Русия не може да налага ограничения върху размера или възможностите на украинските въоръжени сили.

По думите на френския президент, съюзниците трябва да осигурят средства за възстановяване на украинската армия, за да възпира бъдеща руска агресия.

26 държави вече са дали принципно съгласие да изпратят сухопътни сили или да предоставят подкрепа по море и въздух. Макрон уточни, че чуждестранните войски ще бъдат разполагани само след евентуално примирие или мирно споразумение, и то извън фронтовата линия.

Подкрепа от САЩ и Европа

Франция и Великобритания вече са заявили готовност да разположат войски в следвоенна Украйна. Макрон съобщи, че САЩ са участвали във всеки етап от преговорите и се очаква окончателната им подкрепа за европейските гаранции през следващите дни.

Германия обаче ще вземе решение за военното си участие едва след като рамката на споразумението стане ясна.

Руски отказ

Кремъл категорично отхвърли възможността за чуждестранно военно присъствие в Украйна. Говорителят на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва няма да обсъжда „никаква чуждестранна намеса в сигурността на Украйна под каквато и да е форма“.

Русия продължава да настоява за ограничения върху украинската армия, позовавайки се на проекта за мирно споразумение от Истанбул от 2022 г., който според Москва трябва да служи като основа за бъдещи преговори.

Украинската позиция

Президентът Зеленски заяви, че коалицията може да подкрепи украинската армия не само с оръжия и обучение, но и с финансиране за производство на въоръжение в страната. Държави, които нямат собствени военни сили, биха могли да допринесат финансово.

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър приветства намеренията на партньори да доставят ракети с голям обсег на Украйна.

Санкции срещу Русия

Коалицията обсъди и нови санкции срещу Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп. По данни на „Ройтерс“, Тръмп е призовал европейските лидери да прекратят покупките на руски петрол и да окажат икономически натиск върху Китай заради подкрепата му към руските военни усилия.

Макрон потвърди, че страните са се съгласили да работят по-тясно за бъдещи санкции, особено срещу руския енергиен сектор и китайското участие във войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    23 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:36 05.09.2025

  • 2 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    13 31 Отговор
    ТЕА ПАК СА ПРАЯТ НА УЩИПАНИ
    НЯМА ВСУ ИМА МИР
    ИМА ВСУ НЯМА МИР
    ЗНАЧИ БАНДЕРА......ТЕ МОГАТ ДА СИ НАПРАЯТ ЗАДГРАНИЧНО ВСУ В КАНАДА ЗА СМЕТКА НА ЩОЛЦИ И МАКАРОН И ГОТОВО
    ТЕ ТИ ГАРАНЦИИ

    Коментиран от #7

    07:38 05.09.2025

  • 3 ЗА НЕРАЗБРАЛИТЕ

    23 30 Отговор
    Окраина е създадена от англосаксите като враждебно за Русия образование.Поради тази причина ще бъде демилитаризирана и денацифицирана.

    Коментиран от #27

    07:42 05.09.2025

  • 4 А ГДЕ

    17 3 Отговор
    Кая Калас?

    07:43 05.09.2025

  • 5 Дъмбо Ди

    19 1 Отговор
    Тия от тази коалиция на желаещите дали са питали войниците си дали желаят или ще бъдат пратени насила?

    07:43 05.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Който не храни своя армия, храни чужда.

    07:45 05.09.2025

  • 7 САТЪРА НА ХАНА

    31 22 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    Глава има, акъл няма.Що е то? - русофил.

    07:45 05.09.2025

  • 8 ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

    15 32 Отговор
    Всъщност европейците започнаха непредизвиканата агресия срещу етническите руснаци в Домбас и с това разпалиха тази война. Сега разбират, че след загубата на тази война, ще си платят за тази агресия.

    07:47 05.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Събират

    13 2 Отговор
    се на раздумка за да фантазират и уреждат бъдещо положение, което още не се е случило и обективно няма изгледи да се случи в обозримото бъдеще. В Карлуково такива ги лекуват, в ЕС ги излъчват по телевизията. Разни хора, разни идеали.

    07:51 05.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    6 2 Отговор
    А ние при 26-те ли сме които ще пращат воиници да го......

    07:51 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фен

    9 2 Отговор
    Ми то не им остана много армия, могат да я съберат в центъра.

    07:51 05.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопо

    8 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:54 05.09.2025

  • 17 Хаха

    10 4 Отговор
    Може би трябва поне една среща да направят, за да решат първо как да спечелят войната, преди да мислят за желанията след войната

    07:55 05.09.2025

  • 18 Артилерист

    9 5 Отговор
    Върху какво са се обединили лидерите (всичките до един от изброените са абсолютни политически пътници) на коалицията на желаещите е едно, а какво ще кажат победителите е съвсем друго. Още повече, че "миротворецът" Тръмп засега е колеблив и май е по-склонен да повярва на Путин, отколкото на тях...

    07:56 05.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ццц

    5 3 Отговор
    Шоу спектакъл в театъра на хумора и сатирата! С участието на: Еманюел Макрон, Александър Щуб, Фридрих Мерц, Кийр Стармър, Доналд Туск, Урсула фон дер Лайен в ролята на щраус и други. Със специалното участие на Киевския шут в ролята на президент. Участват още: Стив Уиткоф, Марк Рюте и други. 🤣🤣🤣🤣. Първо някой да каже на Тръмп къде е Париж, за да прати представител за Европа, а не Близкия изток. И второ: с какво се занимават хората и какво казват на срещата на ШОС. И с какво по дяволите се занимават нашите палячовци?

    07:56 05.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Къде е редовната руска армия?

    6 4 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #30

    07:59 05.09.2025

  • 24 Десислава Димитрова

    5 3 Отговор
    Снежанка и седемте джуджета на по две бели линии обсъждаха коалиция на желаещите 😂 .

    08:00 05.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 То е ясно

    3 2 Отговор
    Гаранция за сигурносе е като влязат в състава на РФ.

    Коментиран от #28

    08:00 05.09.2025

  • 27 Кога ще бъде денацифицирана и

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЗА НЕРАЗБРАЛИТЕ":

    демилитаризирана? През 22ри век ли или когато изплува крайцера Москва?

    08:02 05.09.2025

  • 28 Какво всъщност е РФ?

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "То е ясно":

    Сбирщина от племена която не може да произведе един чайник.И внася бензин и картофи от Беларус.

    Коментиран от #33, #35, #39

    08:02 05.09.2025

  • 29 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    2 6 Отговор
    ХЛОПЦИ НЕМА. ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
    А френските ХЛОПЦИ не са съвсем ХЛОПЦИ.

    08:02 05.09.2025

  • 30 1001

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Къде е редовната руска армия?":

    Не искаш да я виждаш нали?

    08:03 05.09.2025

  • 31 Димитър Георгиев

    3 4 Отговор
    Събрали са се пак на похапване и пийване с участие на жрици на любовта ,а за някои специално надда Рени младежи с леко поведение .

    08:03 05.09.2025

  • 32 Копейки,

    5 2 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #36, #38, #42

    08:03 05.09.2025

  • 33 Гого

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":

    А тия дето не могат да произвеждат, Как заглушават GPS. Нещо не ми се вързва. Уж са изостанали а какво правят. Какво става с модерното оръжие. СКРАП.

    Коментиран от #43, #45

    08:05 05.09.2025

  • 34 Това изявление

    2 0 Отговор
    Не е нищо друго освен желанието на войски от други държави да бъдат част от украинската армия

    08:05 05.09.2025

  • 35 ТехноЛог

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":

    Слава на технологична България !Последния модел чушкопек е с по широки гнезда и с дистанционно с опции за регулиране на градусите и времетраенето на процеса .

    08:06 05.09.2025

  • 36 Пълен смях

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Копейки,":

    Никой не го интересува!

    08:06 05.09.2025

  • 37 Така е прави са

    1 0 Отговор
    Най първо да се приберат виновниците за СВО основно Зелю и после армията да се съкрати и никаква връзка с НАТО!!

    08:06 05.09.2025

  • 38 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейки,":

    Теб пък кво ти пука на дебеуиа ..з за Пригожин ,не моаа да разбера ?

    08:07 05.09.2025

  • 39 Добро утро България

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво всъщност е РФ?":

    Васал на Украйна.
    Срам, позор и падение за българските шмекери, « управляващи» България!
    Българи, събодете се!

    08:07 05.09.2025

  • 40 хихи

    2 0 Отговор
    Гаранции---- до последния жив украинец...

    П.С Редки Тъпанари...

    08:09 05.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гого":

    А ние ще произвеждаме барут. Най-мръсното производство опасно замърсяващо води почва и какво ли не.

    08:10 05.09.2025

  • 44 Елементарно Уотсън!

    9 0 Отговор
    Всички агресори и престъпници рано или късно си получават заслуженото с лихвите.
    Русия и хунтата която я управлява няма да са изключение.
    Примерите са много.

    08:10 05.09.2025

  • 45 Пачка

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гого":

    Това са технологии от СССР. Нищо сложно и сампможеш да го направиш, ако си завършил техникум.

    08:10 05.09.2025

  • 46 Мишел

    2 8 Отговор
    Украинската армия ще бъде в центъра на най новия инфраструктурен проек открит от Зелен със Ски в Киев -военно гробище с капацитет от 130000 до 250000.Да си го ползват с кеф по предназначение .

    08:11 05.09.2025

  • 47 В Бургас се открива фестивал на хумора

    2 7 Отговор
    Шоу спектакъл в театъра на хумора и сатирата! С участието на: Еманюел Макрон, Александър Щуб, Фридрих Мерц, Кийр Стармър, Доналд Туск, Урсула фон дер Лайен в ролята на щраус и други. Със специалното участие на Киевския шут

    08:11 05.09.2025

  • 48 1234

    1 0 Отговор
    Тази "Коалиция на жебаещите" колко българия е желаят?

    Вместо да се хабим с референдум за Еврото.

    Да направим един референдум против участието на Българи в "Коалиция на желаещите"

    08:12 05.09.2025

  • 49 Майор Мишев

    1 0 Отговор
    А ще има ли и български "миротворци" на терен в коалицията на желаещите ?Като гледам засега желаещи няма .

    08:13 05.09.2025

