СМО: Горските пожари засилват замърсяването на въздуха

Горските пожари, зачестили заради изменението на климата, са допринесли значително за замърсяването на въздуха през миналата година. Това показва доклад на Световната метеорологична организация (СМО), цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Световната здравна организация изчислява, че замърсяването на въздуха причинява около 4,5 милиона преждевременни смъртни случая годишно. Според СМО за 2024 г. най-засегнатите региони са Амазонка, Канада, Сибир и Централна Африка, които преживяха мащабни пожари.

Климатичните промени, предизвикани основно от изгарянето на изкопаеми горива, променят метеорологичните модели и правят горските пожари по-чести и разпространени. Те добавят нови количества фини прахови частици към тези, идващи от транспорта, земеделието и изгарянето на въглища, нефт, газ и дърва.

„Горските пожари са основен фактор за замърсяването с частици и проблемът ще се задълбочава с повишаването на температурите“, отбелязват от СМО. Заместник-генералният секретар Ко Барет подчерта, че изменението на климата и качеството на въздуха трябва да се разглеждат заедно, за да бъдат защитени хората, икономиките и екосистемите.

Докладът посочва още, че рекордните пожари в Южна Европа през тази година са повлияли на замърсяването в целия континент. В същото време в Източен Китай е отчетено подобрение благодарение на целенасочени мерки за ограничаване на замърсяването.