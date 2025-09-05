Путин нареди изготвяне на програма за редкоземни метали до ноември

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви програма за разработване на редкоземни метали най-късно до ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Путин направи изявлението си по време на пленарната сесия на Източния икономически форум във Владивосток.
Русия разполага с петите по големина запаси от редкоземни метали в света, ключови суровини за производството на лазери, електроника и военна техника. Москва обяви, че планира увеличаване на производството, за да ограничи зависимостта си от вноса от Китай, който доминира на световния пазар в този сектор.
а Китай, и Северна Корея го цоцат по братски , като дойна крава , всеки божи ден!
Това е единственият начин за примирие с Русия!
До коментар #1 от "Оракула от Делфи":Страната на идиотите управлявана от един глупак.
До коментар #4 от "аz СВОПобеда80":Утре влизам в Киев!С изкуствена глава.
До коментар #4 от "аz СВОПобеда80":Щом украинските им братя имат нужда от протези , Кремъл ще помага . Но пък Украйна е първа в света по износ на човешки органи .
До коментар #10 от "Факти":Руски фейкове.
До коментар #1 от "Оракула от Делфи":Факти.
До коментар #1 от "Оракула от Делфи":Изобщо не разбирате от процеси които вървят в момента .А те имат геополитическо значение. Когато разберете ще бъде късно. То и сега вече късно за европа. така че продължавайте с тия глупости. Ще пазарувате от Трамп на тройна цена. За Русия няма значение на кого да продава.
До коментар #7 от "Забелязъл":Фашиста путин се скъса да целува Моди, СИ и дори корееца..:))))
До коментар #9 от "Мдааа":Каква съдба само на руския народ, прокълната работа, нещастна. Народ смукан, тънеш в мафиотска робия, убиван ,като мухи,заради един психопат и подопечните мириялардери олигарси. Трагедия
Русия разполага с достатъчно печеливши доказани петролни запаси, за да осигури 25 години основно производство, заяви ръководителят на Роснедра Олег Казанов на заседание на Държавния съвет по енергетика.
От общия потенциал на петролните ресурси, който Министерството на природните ресурси оценява на 81,6 милиарда тона, само 13,2 милиарда тона са рентабилни, или около 16%, според оценките на министерството. В същото време почти всички открити петролни находища - 96% от подземния фонд - вече са включени в производство, каза Казанов.
До коментар #28 от "гост":„Да наречем нещата с истинските им имена - ние прехвърлихме практически всички обекти със запаси на ползвателите на земните недра“, каза той. „Колкото и да стимулираме производството на съществуващите находища, рано или късно те ще се изчерпят“, добави Казанов, цитиран от „Известия“ и от The Moscow Times.
Опитите за откриване на нови големи петролни находища в Русия са безплодни година след година. Миналата година бяха открити 39 находища, но общите им запаси възлизат само на 21 милиона тона. Това е „за смях на кокошките“, казва експертът по петрол и газ Михаил Крутихин: при сегашното производство (около 520 милиона тона годишно) Русия добива този обем за около две седмици. Освен това тези запаси трудно могат да се нарекат доказани, продължава Крутихин: „Това е сборът от запасите във всички категории в руската класификация, включително тези, които вероятно съществуват, но не са потвърдени от геоложки проучвания, да не говорим за сонди. Би било добре, ако половината или дори една трета от посочената оценка останат в запасите, подготвени за промишлено разработване.“ Властите виждат и признават проблема. Според Енергийната стратегия до 2050 г., която беше одобрена от правителството през април, без значителни инвестиции и нови технологични решения, добивът на петрол в страната може да започне стремително да пада през следващите години. При инерционния сценарий от сегашните 520 милиона тона годишно той ще намалее до 477 милиона тона до 2036 г., а до 2050 г. -
До коментар #29 от "гост":Властите виждат и признават проблема. Според Енергийната стратегия до 2050 г., която беше одобрена от правителството през април, без значителни инвестиции и нови технологични решения, добивът на петрол в страната може да започне стремително да пада през следващите години. При инерционния сценарий от сегашните 520 милиона тона годишно той ще намалее до 477 милиона тона до 2036 г., а до 2050 г. - до 287 милиона тона. Износът на петрол ще трябва да бъде намален три пъти, от 234 на 79 милиона тона годишно.
При „стресовия сценарий“, който включва засилени западни санкции и ускорен отказ на света от въглеводороди, Русия ще произвежда само 171 милиона тона петрол годишно до 2050 г., три пъти по-малко отколкото сега. И няма да останат барели за износ: обемът му ще падне до нула.
До коментар #25 от "Оценител":В новата програма на кремля за редкоземни влиза и находището за литий в шевченское,вече потеглиха първите масковски тренове с белио бандерски метал..
До коментар #30 от "гост":Света щял де се откаже от руските ресурси за да угоди на запада?!? Мокри мечти на евроатлантик. Хората си гледат интереса а не слушат Тръмп или Урсула
