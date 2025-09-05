Путин нареди изготвяне на програма за редкоземни метали до ноември

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви програма за разработване на редкоземни метали най-късно до ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Путин направи изявлението си по време на пленарната сесия на Източния икономически форум във Владивосток.

Русия разполага с петите по големина запаси от редкоземни метали в света, ключови суровини за производството на лазери, електроника и военна техника. Москва обяви, че планира увеличаване на производството, за да ограничи зависимостта си от вноса от Китай, който доминира на световния пазар в този сектор.