Путин нареди изготвяне на програма за редкоземни метали до ноември

5 Септември, 2025 09:36 952 33

Русия цели да намали зависимостта си от китайския внос

Путин нареди изготвяне на програма за редкоземни метали до ноември - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството да подготви програма за разработване на редкоземни метали най-късно до ноември, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Путин направи изявлението си по време на пленарната сесия на Източния икономически форум във Владивосток.

Русия разполага с петите по големина запаси от редкоземни метали в света, ключови суровини за производството на лазери, електроника и военна техника. Москва обяви, че планира увеличаване на производството, за да ограничи зависимостта си от вноса от Китай, който доминира на световния пазар в този сектор.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оракула от Делфи

    8 12 Отговор
    Явно, Путин яко е загазил с икономиката, няма кой да работи в "Спящата земя" Сибир,
    а Китай, и Северна Корея го цоцат по братски , като дойна крава , всеки божи ден!

    "Баба, води до намяра"!

    Коментиран от #6, #15, #16

    09:43 05.09.2025

  • 2 Сталин

    12 4 Отговор
    Путин подписа указ за национализиране на 250 000 хектара земеделска земя принадлежаща на американската компания NCH Capital на Джордж Рор , който още е собственик на земеделска земя в Румъния и България,как е успял да придобие замя в България след като Волен Сидеров наложи мораториум на чужденци да купуват земя,изглежда след като Волен се отказа от политиката вече няма кой да спира западните мародери

    09:43 05.09.2025

  • 3 Даааа

    7 11 Отговор
    Онзи ден се "целуват" и държат за ръце(което показва голяма любов) а днес иска да са по-независими от Китай.....🤣🤣🤣.... май всички "силни" като Китай, Индия и т.н. са били наритани от Тръмп и под страха да бъдат нашамарени от Америка заради търговията им с Русия са отрязали мераците на бункерния... 🤣🤣🤣

    09:44 05.09.2025

  • 4 аz СВОПобеда80

    6 9 Отговор
    Един детайл! Министерството на отбраната на РФ се похвали,че благодарение на СВО руснаците са станали специалисти в протезите🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #10

    09:45 05.09.2025

  • 5 Генерал Колев

    7 12 Отговор
    Преди 109 години на 4 септември 1916 г. легендарният български военачалник ген. Колев слага началото на славните битки срещу руските нашественици. Неговата непобедима конница и страховитата пехота разгромяват и гонят "освободителите" обратно чак до тяхната граница и Русия капитулира във войната.
    Това е единственият начин за примирие с Русия!

    09:47 05.09.2025

  • 6 пРосия

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Оракула от Делфи":

    Страната на идиотите управлявана от един глупак.

    09:47 05.09.2025

  • 7 Забелязъл

    8 9 Отговор
    След Пекин стана ясно че Русията официално стана индо-китайска бензиноколонка.

    Коментиран от #18

    09:49 05.09.2025

  • 8 Руснак без крак

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "аz СВОПобеда80":

    Утре влизам в Киев!С изкуствена глава.

    09:50 05.09.2025

  • 9 Мдааа

    7 6 Отговор
    Кризата в Русия се задълбочава. Подобни команди и pr фликфлаци сме ги гледари до 1989 през ден. Мдааа, сигурен беле, че идва краят за Путин

    Коментиран от #23

    09:51 05.09.2025

  • 10 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "аz СВОПобеда80":

    Щом украинските им братя имат нужда от протези , Кремъл ще помага . Но пък Украйна е първа в света по износ на човешки органи .

    Коментиран от #11, #22

    09:51 05.09.2025

  • 11 гру гайтанджиева

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Руски фейкове.

    09:52 05.09.2025

  • 13 Годината е 2027

    5 6 Отговор
    Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    09:52 05.09.2025

  • 14 Чичак

    3 5 Отговор
    Паразитите на това разчитат....да продават суровини

    09:54 05.09.2025

  • 15 Това са безспорни

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оракула от Делфи":

    Факти.

    09:56 05.09.2025

  • 16 Орк

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оракула от Делфи":

    Изобщо не разбирате от процеси които вървят в момента .А те имат геополитическо значение. Когато разберете ще бъде късно. То и сега вече късно за европа. така че продължавайте с тия глупости. Ще пазарувате от Трамп на тройна цена. За Русия няма значение на кого да продава.

    09:57 05.09.2025

  • 17 руска мизерия

    3 5 Отговор
    Имат , ама нямат технологии да ги вадят! Те дори грес не могат да си произведат руските задръстеняци..

    10:00 05.09.2025

  • 18 путин целувач

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Забелязъл":

    Фашиста путин се скъса да целува Моди, СИ и дори корееца..:))))

    10:02 05.09.2025

  • 19 Ганчо

    4 2 Отговор
    Ние не разбираме от тези метали . Нашите вождове и брюкселските шефове са предвидили барут за българите .

    10:10 05.09.2025

  • 20 Това е

    3 3 Отговор
    Правилен ход другарю Путин!

    10:11 05.09.2025

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Каква съдба само на руския народ, прокълната работа, нещастна. Народ смукан, тънеш в мафиотска робия, убиван ,като мухи,заради един психопат и подопечните мириялардери олигарси. Трагедия

    10:29 05.09.2025

  • 25 Оценител

    1 0 Отговор
    Путлер се чуди с какво да лъже мужиците за да остане на власт. Раша е кoчина, а е ясно що за същества "живеят " в подобни места. Руснаците си заслужават престъпниците които ги управляват.

    Коментиран от #32

    10:42 05.09.2025

  • 28 гост

    0 0 Отговор
    "Ще се изчерпят": На Русия са и останали петролни запаси за по-малко 20 години ! Руската петролна икономика, изградена върху продажбата на „черно злато“ в чужбина в замяна на технологии и потребителски стоки, доживява последните си години.

    Русия разполага с достатъчно печеливши доказани петролни запаси, за да осигури 25 години основно производство, заяви ръководителят на Роснедра Олег Казанов на заседание на Държавния съвет по енергетика.

    От общия потенциал на петролните ресурси, който Министерството на природните ресурси оценява на 81,6 милиарда тона, само 13,2 милиарда тона са рентабилни, или около 16%, според оценките на министерството. В същото време почти всички открити петролни находища - 96% от подземния фонд - вече са включени в производство, каза Казанов.

    Коментиран от #29

    11:10 05.09.2025

  • 29 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    „Да наречем нещата с истинските им имена - ние прехвърлихме практически всички обекти със запаси на ползвателите на земните недра“, каза той. „Колкото и да стимулираме производството на съществуващите находища, рано или късно те ще се изчерпят“, добави Казанов, цитиран от „Известия“ и от The Moscow Times.
    Опитите за откриване на нови големи петролни находища в Русия са безплодни година след година. Миналата година бяха открити 39 находища, но общите им запаси възлизат само на 21 милиона тона. Това е „за смях на кокошките“, казва експертът по петрол и газ Михаил Крутихин: при сегашното производство (около 520 милиона тона годишно) Русия добива този обем за около две седмици. Освен това тези запаси трудно могат да се нарекат доказани, продължава Крутихин: „Това е сборът от запасите във всички категории в руската класификация, включително тези, които вероятно съществуват, но не са потвърдени от геоложки проучвания, да не говорим за сонди. Би било добре, ако половината или дори една трета от посочената оценка останат в запасите, подготвени за промишлено разработване.“ Властите виждат и признават проблема. Според Енергийната стратегия до 2050 г., която беше одобрена от правителството през април, без значителни инвестиции и нови технологични решения, добивът на петрол в страната може да започне стремително да пада през следващите години. При инерционния сценарий от сегашните 520 милиона тона годишно той ще намалее до 477 милиона тона до 2036 г., а до 2050 г. -

    Коментиран от #30

    11:11 05.09.2025

  • 30 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Властите виждат и признават проблема. Според Енергийната стратегия до 2050 г., която беше одобрена от правителството през април, без значителни инвестиции и нови технологични решения, добивът на петрол в страната може да започне стремително да пада през следващите години. При инерционния сценарий от сегашните 520 милиона тона годишно той ще намалее до 477 милиона тона до 2036 г., а до 2050 г. - до 287 милиона тона. Износът на петрол ще трябва да бъде намален три пъти, от 234 на 79 милиона тона годишно.
    При „стресовия сценарий“, който включва засилени западни санкции и ускорен отказ на света от въглеводороди, Русия ще произвежда само 171 милиона тона петрол годишно до 2050 г., три пъти по-малко отколкото сега. И няма да останат барели за износ: обемът му ще падне до нула.

    Коментиран от #33

    11:12 05.09.2025

  • 31 Да не забравят

    0 0 Отговор
    Да включат и находищата в Украйна превъртите и предстоящите за превземане

    11:13 05.09.2025

  • 32 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Оценител":

    В новата програма на кремля за редкоземни влиза и находището за литий в шевченское,вече потеглиха първите масковски тренове с белио бандерски метал..

    11:13 05.09.2025

  • 33 Бооже

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Света щял де се откаже от руските ресурси за да угоди на запада?!? Мокри мечти на евроатлантик. Хората си гледат интереса а не слушат Тръмп или Урсула

    11:16 05.09.2025

