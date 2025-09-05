Венецуелски изтребители прелетяха над американски разрушител в Карибите

Два венецуелски изтребителя F-16 са прелетели над разрушител на военноморските сили на САЩ в Карибско море, съобщи американски служител пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Според Пентагона инцидентът е станал в международни води и представлява „силно провокативен ход“.

Вашингтон издаде строго предупреждение към Венецуела да не се намесва в засилените военни операции на САЩ в региона. Напрежението се изостря само два дни, след като американски удар унищожи кораб, за който президентът Доналд Тръмп заяви, че е превозвал незаконни наркотици. При атаката загинаха 11 души.

Администрацията на Тръмп твърди, че има правомощия да атакува предполагаеми членове на престъпната банда „Трен де Арагуа“, определена по-рано тази година като терористична организация. Правни експерти обаче поставиха под въпрос законността на операцията.

Пентагонът приравни управлението на венецуелския президент Николас Мадуро с наркокартел – твърдение, което Каракас категорично отрича. Според американски военни, двата изтребителя са прелетели над разрушителя USS Jason Dunham – един от поне седемте кораба на САЩ в Карибите, които носят над 4500 моряци и морски пехотинци.

Решението на Тръмп да унищожи кораба, вместо да го задържи и арестува екипажа, бе определено от анализатори като необичайно и напомнящо на операции срещу групировки като „Ал Кайда“.