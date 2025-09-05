Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуелски изтребители прелетяха над американски разрушител в Карибите

Венецуелски изтребители прелетяха над американски разрушител в Карибите

5 Септември, 2025 09:53 1 297 17

  • венецуела-
  • кариби-
  • изтребител-
  • американски разрушител

Вашингтон предупреди Каракас да не възпрепятства военните операции на САЩ

Венецуелски изтребители прелетяха над американски разрушител в Карибите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два венецуелски изтребителя F-16 са прелетели над разрушител на военноморските сили на САЩ в Карибско море, съобщи американски служител пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Според Пентагона инцидентът е станал в международни води и представлява „силно провокативен ход“.

Вашингтон издаде строго предупреждение към Венецуела да не се намесва в засилените военни операции на САЩ в региона. Напрежението се изостря само два дни, след като американски удар унищожи кораб, за който президентът Доналд Тръмп заяви, че е превозвал незаконни наркотици. При атаката загинаха 11 души.

Администрацията на Тръмп твърди, че има правомощия да атакува предполагаеми членове на престъпната банда „Трен де Арагуа“, определена по-рано тази година като терористична организация. Правни експерти обаче поставиха под въпрос законността на операцията.

Пентагонът приравни управлението на венецуелския президент Николас Мадуро с наркокартел – твърдение, което Каракас категорично отрича. Според американски военни, двата изтребителя са прелетели над разрушителя USS Jason Dunham – един от поне седемте кораба на САЩ в Карибите, които носят над 4500 моряци и морски пехотинци.

Решението на Тръмп да унищожи кораба, вместо да го задържи и арестува екипажа, бе определено от анализатори като необичайно и напомнящо на операции срещу групировки като „Ал Кайда“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    24 5 Отговор
    МакДонни търси да започне нова война под предлог борба с накотрафика

    09:55 05.09.2025

  • 2 Българин

    23 1 Отговор
    Москва предупреди Киев да не възпрепятства военните операции на Русия

    09:56 05.09.2025

  • 3 Сталин

    24 1 Отговор
    Наркокартелите от латинска Америка им вземаха бизнеса на ЦРУ и ФБР с наркотиците и сега краварите се мъчат да си върнат позициите в наркотрафика

    09:57 05.09.2025

  • 4 Някой

    27 0 Отговор
    И? В международни води. А какво правят американски разрушители до териториалните води на Венецуела?
    Хайде да не реват много американците, че като знаем какви са ги вършили през годините...

    Коментиран от #13

    09:58 05.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Вчера Росен Желязков ни вкара в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още 11.

    09:58 05.09.2025

  • 6 Павел Костов

    23 1 Отговор
    Унищожаването на Венецуелския кораб не беше нищо друго освен
    терористичен и криминален акт
    на самозабравил се бивш световен лидер ...
    А дали е имало наркотици или терористи на борда - има си съд и легални начини това да се докаже.
    И най-вече - не е имало никаква опасност за американските сили - тоест те не са имали право да стрелят ...

    10:00 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    2 13 Отговор
    Като дойдат и останалите ни Ф-ки от Америка,също ще прелитат над когото си искат

    10:02 05.09.2025

  • 9 Лицемерие

    11 2 Отговор
    За американските бандити всичко е позволено.

    10:06 05.09.2025

  • 10 които носят над 4500 моряци

    9 0 Отговор
    писарке цъкай грамотно
    да не са стока?

    или правилно е

    седемте кораба на САЩ в Карибите, в които са над 4500 моряци и морски пехотинци
    седемте кораба на САЩ в Карибите, с над 4500 моряци и морски пехотинци

    10:14 05.09.2025

  • 11 ванчо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    за твоята булчица ли споменаваш

    10:15 05.09.2025

  • 12 полимер

    10 1 Отговор
    Как може венецуелците да си построят държава върху американския петрол!?! Ще ма да патят като сирийците!

    10:16 05.09.2025

  • 13 ЧеКа

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    В международни води могат да правят каквото си искат , но да унищожиш кораб с 11 души на борда, който не те заплашва , в международни води е престъпление . Може да са пренасяли наркотици , може да са били престъпници , но трябва да го докажеш , иначе това си е екзекуция на 11 души без съд . Въздушното пространство над военен кораб се води въздушно пространство на страната на която принадлежи кораба според морското право, така че прелитане над кораб на САЩ е нарушение на въздушното им пространство, така че са имали право да свалят самолетите. От статията обаче не става ясно дали изтребителите са прелетяли буквално над корабите или в близост до тях .

    10:18 05.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    И ОБОРА КОЛКО ОСТАВКИ ПОЛУЧИ? ПАМПЕРСИ НА МАХ!

    10:22 05.09.2025

  • 15 Престъпление е естествено

    6 3 Отговор
    Решението на Тръмп да унищожи кораба, вместо да го задържи и арестува екипажа. Още повече че е бил в Венецуелски териториални води. Груба военна провокация и нарушение на международното право на 100%

    10:24 05.09.2025

  • 16 Пояснение

    0 4 Отговор
    Проверявайте ве таваришЧи, не е кораб а скоростна лодка натоварена с наркотици която отказва да спре за проверка. Следена е от натоварването във Венецуела.

    10:56 05.09.2025

  • 17 В В.П.

    2 0 Отговор
    Янките са садисти..Чиста екзекуция ..

    11:00 05.09.2025