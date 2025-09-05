Венецуелски изтребители прелетяха над американски разрушител в Карибите

Два венецуелски изтребителя F-16 са прелетели над разрушител на военноморските сили на САЩ в Карибско море, съобщи американски служител пред „Ройтерс“, предава News.bg.
Според Пентагона инцидентът е станал в международни води и представлява „силно провокативен ход“.
Вашингтон издаде строго предупреждение към Венецуела да не се намесва в засилените военни операции на САЩ в региона. Напрежението се изостря само два дни, след като американски удар унищожи кораб, за който президентът Доналд Тръмп заяви, че е превозвал незаконни наркотици. При атаката загинаха 11 души.
Администрацията на Тръмп твърди, че има правомощия да атакува предполагаеми членове на престъпната банда „Трен де Арагуа“, определена по-рано тази година като терористична организация. Правни експерти обаче поставиха под въпрос законността на операцията.
Пентагонът приравни управлението на венецуелския президент Николас Мадуро с наркокартел – твърдение, което Каракас категорично отрича. Според американски военни, двата изтребителя са прелетели над разрушителя USS Jason Dunham – един от поне седемте кораба на САЩ в Карибите, които носят над 4500 моряци и морски пехотинци.
Решението на Тръмп да унищожи кораба, вместо да го задържи и арестува екипажа, бе определено от анализатори като необичайно и напомнящо на операции срещу групировки като „Ал Кайда“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
09:55 05.09.2025
2 Българин
09:56 05.09.2025
3 Сталин
09:57 05.09.2025
4 Някой
Хайде да не реват много американците, че като знаем какви са ги вършили през годините...
Коментиран от #13
09:58 05.09.2025
5 Последния Софиянец
09:58 05.09.2025
6 Павел Костов
терористичен и криминален акт
на самозабравил се бивш световен лидер ...
А дали е имало наркотици или терористи на борда - има си съд и легални начини това да се докаже.
И най-вече - не е имало никаква опасност за американските сили - тоест те не са имали право да стрелят ...
10:00 05.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с коня
10:02 05.09.2025
9 Лицемерие
10:06 05.09.2025
10 които носят над 4500 моряци
да не са стока?
или правилно е
седемте кораба на САЩ в Карибите, в които са над 4500 моряци и морски пехотинци
седемте кораба на САЩ в Карибите, с над 4500 моряци и морски пехотинци
10:14 05.09.2025
11 ванчо
До коментар #7 от "Иван":за твоята булчица ли споменаваш
10:15 05.09.2025
12 полимер
10:16 05.09.2025
13 ЧеКа
До коментар #4 от "Някой":В международни води могат да правят каквото си искат , но да унищожиш кораб с 11 души на борда, който не те заплашва , в международни води е престъпление . Може да са пренасяли наркотици , може да са били престъпници , но трябва да го докажеш , иначе това си е екзекуция на 11 души без съд . Въздушното пространство над военен кораб се води въздушно пространство на страната на която принадлежи кораба според морското право, така че прелитане над кораб на САЩ е нарушение на въздушното им пространство, така че са имали право да свалят самолетите. От статията обаче не става ясно дали изтребителите са прелетяли буквално над корабите или в близост до тях .
10:18 05.09.2025
14 Боруна Лом
10:22 05.09.2025
15 Престъпление е естествено
10:24 05.09.2025
16 Пояснение
10:56 05.09.2025
17 В В.П.
11:00 05.09.2025