450 незаконни мигранти задържани в завод на Hyundai в Джорджия

Американските правоохранителни и имиграционни власти задържаха 450 незаконни мигранти в завод на Hyundai Motor в Джорджия, съобщава Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF), цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Заводът е съвместно предприятие за производство на батерии между южнокорейския производител LG Energy Solution и Hyundai Motor и трябва да започне работа в края на тази година.

Стивън Шранк, специален агент по вътрешна сигурност за Джорджия, заяви, че акцията е съдебно разрешена и цели разследване на незаконни практики на заетост. По време на операцията, според южнокорейски медии, около 30 граждани на Южна Корея също са били задържани.

Hyundai Motor увери, че производството на електрически превозни средства на обекта не е засегнато. В изявление компанията обяви, че „сътрудничи напълно на съответните органи по отношение на дейността на строителната ни площадка“ и че строителните работи временно са спрени, за да се улесни разследването.