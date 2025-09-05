Новини
450 незаконни мигранти задържани в завод на Hyundai в Джорджия

5 Септември, 2025 10:04

Масова акция на американските власти в обект за производство на батерии

450 незаконни мигранти задържани в завод на Hyundai в Джорджия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските правоохранителни и имиграционни власти задържаха 450 незаконни мигранти в завод на Hyundai Motor в Джорджия, съобщава Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества (ATF), цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Заводът е съвместно предприятие за производство на батерии между южнокорейския производител LG Energy Solution и Hyundai Motor и трябва да започне работа в края на тази година.

Стивън Шранк, специален агент по вътрешна сигурност за Джорджия, заяви, че акцията е съдебно разрешена и цели разследване на незаконни практики на заетост. По време на операцията, според южнокорейски медии, около 30 граждани на Южна Корея също са били задържани.

Hyundai Motor увери, че производството на електрически превозни средства на обекта не е засегнато. В изявление компанията обяви, че „сътрудничи напълно на съответните органи по отношение на дейността на строителната ни площадка“ и че строителните работи временно са спрени, за да се улесни разследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Отец Чапаев

    Отговор
    Робите бачкат.

    10:17 05.09.2025

  Минзухар

    Отговор
    Сега няма кой да им работи.

    10:47 05.09.2025