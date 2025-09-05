Путин: Западните войски в Украйна ще бъдат легитимни цели за Москва

Руският президент Владимир Путин заяви, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за Москва. Коментарът бе направен след вчерашната среща на коалицията на желаещите, на която украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 26 държави са готови да изпратят войски в Украйна като гаранции за сигурност, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Ако някакви войски се появят в Украйна, особено по време на военни операции, изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за унищожение“, подчерта Путин. Той добави, че при вземане на решения за дългосрочен мир не вижда смисъл от тяхното присъствие на украинска територия.

Относно евентуална среща с Володимир Зеленски, руският президент посочи, че Москва е най-подходящото място за подобни преговори. Путин увери, че Русия е готова да гарантира 100% сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да посетят руската столица за разговори за мирно споразумение.