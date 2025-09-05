Путин: Западните войски в Украйна ще бъдат легитимни цели за Москва

Новини
5 Септември, 2025 10:37

Руският президент коментира срещата на коалицията на желаещите и възможна мирна среща със Зеленски

Снимкa: БГНЕС
Руският президент Владимир Путин заяви, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за Москва. Коментарът бе направен след вчерашната среща на коалицията на желаещите, на която украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 26 държави са готови да изпратят войски в Украйна като гаранции за сигурност, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Ако някакви войски се появят в Украйна, особено по време на военни операции, изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за унищожение“, подчерта Путин. Той добави, че при вземане на решения за дългосрочен мир не вижда смисъл от тяхното присъствие на украинска територия.

Относно евентуална среща с Володимир Зеленски, руският президент посочи, че Москва е най-подходящото място за подобни преговори. Путин увери, че Русия е готова да гарантира 100% сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да посетят руската столица за разговори за мирно споразумение.


  • 1 Те сега и

    37 5 Отговор
    тайните запасни войски са легитимна цел...

    10:38 05.09.2025

  • 2 Голем смех

    17 52 Отговор
    Що бе Вова, да не са ти кацнали на бункера, че да ги целиш :) хахахахаххахаха

    Коментиран от #9, #32, #33, #36

    10:39 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ясно...

    16 56 Отговор
    Свърши се с бункерния, единствената му надежда бяха китайците, но и те го отпратиха с празни ръце, сори брат, просто бизнес.

    10:40 05.09.2025

  • 5 Урко

    46 6 Отговор
    Много наемници умреа там

    Коментиран от #7

    10:40 05.09.2025

  • 6 Логично

    57 10 Отговор
    Така и трябва . Не може войници на организаторите на Майдана и въоръжаващите ордата на киевската хунта да се третират като "независими" и "мироопазващи" .

    10:40 05.09.2025

  • 7 Катерицата

    12 34 Отговор

    До коментар #5 от "Урко":

    Но и доста блатни дадоха фира...

    Коментиран от #10

    10:41 05.09.2025

  • 8 Айде бе,

    13 7 Отговор
    Сега ще преговаряме ли вече като разумни същества или ще продължаваме да се плшим едни-други?

    Коментиран от #21

    10:41 05.09.2025

  • 9 Звездите ми говорят

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Голем смех":

    И това ще стане скоро :)

    10:42 05.09.2025

  • 10 Желъд

    27 9 Отговор

    До коментар #7 от "Катерицата":

    Много блатни украинци , да ! Около 1 милион и 800 хиляди до миналия месец .

    Коментиран от #17

    10:42 05.09.2025

  • 11 Истината

    29 5 Отговор
    Кой ще даде курбан българските момчета за славата на либераския режим.
    Ще има Народен Съд и Белене да се готвят Тиквич, Прасчо, Кокорчо, Пигмея и всички вземали парички от НПО сектора

    Коментиран от #44

    10:42 05.09.2025

  • 12 Естествено че

    41 4 Отговор
    Западните войски в Украйна ще бъдат легитимни цели за Москва. Те са страна в конфликта и са без мандат от ООН ...

    Коментиран от #19, #40

    10:42 05.09.2025

  • 13 С една дума...!

    29 4 Отговор
    Путин казва на ,,Коалицията на желаещите война"...-
    ,,А ве я си гледайте работата...!"...!

    10:43 05.09.2025

  • 14 хихи

    4 1 Отговор
    🤣😒😊 хи хи хи

    10:43 05.09.2025

  • 15 Да припомня за по младите

    26 6 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    10:43 05.09.2025

  • 16 ООрана държава

    15 3 Отговор
    Честито на печелившите пратени от макарон да бранят желенски. Урсулста нали е за равноправие на половете, натъпка европарламента с 50% жени, сега да праща и 50% жени в орхайна като иска да са равни половете

    10:43 05.09.2025

  • 17 Кожени палта раздавам

    8 22 Отговор

    До коментар #10 от "Желъд":

    Блатата са в московието, так, където дават бели лади и кожени палта безплатно :) хахахахахахаха

    10:43 05.09.2025

  • 18 Да,бе

    12 1 Отговор
    Точно поизгниха костите на дядовците им,тъй че е време за ново торене с фосфор ...

    10:43 05.09.2025

  • 19 1234

    17 6 Отговор

    До коментар #12 от "Естествено че":

    Когато тръгнат с чували трупове на запад, когато се насити с трупове и ще свърши войната...

    Коментиран от #25, #28

    10:44 05.09.2025

  • 20 Стратегическо поражение, А?

    17 4 Отговор
    НАТО се предава, зеленски ще моли за мир в Москва!!!😂😂😂😂

    Коментиран от #93

    10:45 05.09.2025

  • 21 Тебе пък...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Айде бе,":

    ...никой няма да те потърси за преговори!
    Бъди сигурен!

    10:45 05.09.2025

  • 22 разбира се. разбира се

    5 19 Отговор
    Москва също ще бъде легитимна цел за западните войски. Те горките западняци няма да си играят с оръжия от корейската Ера.

    10:45 05.09.2025

  • 23 Дедо ви...

    20 3 Отговор
    А бе кви гаранции кви 5 лева. Зеленски и европейските "желаещи лидери" вчера настояха за гаранции за сигурност от САЩ, но не получиха нищо, а само критики засега.
    Най-катастрофалната новина съобщи британският вестник Financial Times:"Съединените щати ще съкратят стотици милиони долари от програми за подкрепа на сигурността за европейските страни, граничещи с Русия"

    10:46 05.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 русия е васал на Китай

    7 18 Отговор
    Ако Пусин не беше poб на Император Си, отдавна да е развял бялото знаме, но засега за Китай е изгодно да държи САЩ и Европа далече от Китай.

    Коментиран от #56, #66

    10:48 05.09.2025

  • 28 не че нещо

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "1234":

    ама през Втората световна "победителя" СССР дава 27 милиона жертви, а Германия само 5.3 милиона.

    Коментиран от #79

    10:48 05.09.2025

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 18 Отговор
    КОЙ НОРМАЛЕН ЧОВЕК , БИ СЕ ВЪРЗАЛ НА ПРИКАЗКИТЕ НА ................... НА УБИЕЦА ПУТЛЕР ................... ФАКТ !

    10:48 05.09.2025

  • 30 Путин в дива ярост

    8 15 Отговор
    Погром за путинистите и при Купянск.

    Коментиран от #69

    10:48 05.09.2025

  • 31 Тоест правителството на дЖилезку

    12 4 Отговор
    И нас иска да ни прави легитимна цел.... Това ли да разбираме?

    Коментиран от #52

    10:48 05.09.2025

  • 32 Кацнали са му

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Голем смех":

    на оная работа. Западът във високомерието си дотам се докара. Вместо да прикотка Русия към себе си и да и използва несметните и богатства, ги тласнаха в обятията на Китай. Така е като живееш със спомените от миналото и не виждаш накъде върви света. Лошото е , че и ние се качихме на Титаник в последния момент. Честито, вода ще има за всички.

    10:48 05.09.2025

  • 33 ТИР

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Голем смех":

    Не са на ТН бункер, ама се навъртат около границите на РФ и ползват Украйна за техните интереси при това със смърт на войници на два братски народа,,, така че да очакват тоягата ако навлязат,,,,

    Коментиран от #39

    10:48 05.09.2025

  • 34 Бойкот на О.Л.Хлъц

    8 3 Отговор
    Напълно ясно и нормално, че ще е така,
    даже трябва да бъдат унищожавани приоритетно, защото нямат работа там...

    Коментиран от #43

    10:48 05.09.2025

  • 35 алу на тото

    3 1 Отговор
    ма много ви плашлива арммията ве, първо да ви обещае врага че нема да ге треппе и тогава ще вйувате, ахахаха

    10:49 05.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руснаков

    10 1 Отговор
    Миротворци, след подписване на мирно споразумение,недей да се зъбиш сега с тези криви зъбки.....

    10:50 05.09.2025

  • 38 Оценка слаб 2 ☝️

    16 9 Отговор
    Всички знаят, че Путлер е патологичен лъжец. Щеше да използва и ядрени оръжия, ако някой атакува федерацията (според доктрината на Русия) и в крайна сметка... НИЩО ПОДОБНО...
    И за каква легитимност говори при условие, че Запада обсъжда следвоенна Украйна за разполагане на техни военни ...?

    Коментиран от #67

    10:50 05.09.2025

  • 39 ма да

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ТИР":

    А Финляндия не ползват!

    10:50 05.09.2025

  • 40 И Русия

    6 12 Отговор

    До коментар #12 от "Естествено че":

    Ще бъде легитимна цел за Западните войски

    Коментиран от #51

    10:50 05.09.2025

  • 41 Баш Балък

    12 4 Отговор
    Желаещите май поизгубиха желание

    10:50 05.09.2025

  • 42 А така

    8 5 Отговор
    Покажете зъби, та да се махат тези от укра. Какво искат изобщо? Пак берлинската стена с 500 000 руснаци войска в Германия?

    10:51 05.09.2025

  • 43 И Русия

    6 7 Отговор

    До коментар #34 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Няма работа там...избиват путинисти приоритетно.

    10:51 05.09.2025

  • 44 Обективни истини

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Ами да пускат рапорти за напускане, кой ги кара да пърдят и да взимат заплати. Не знам , що за креten, ,трябва да бъдеш, за да искаш и бъдеш военен и войник

    10:52 05.09.2025

  • 45 Аз съм веган

    5 4 Отговор
    Много страшен тоя хаяско.

    10:52 05.09.2025

  • 46 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    8 6 Отговор
    Историческите факти не само красноречиво показват, но безусловно доказват, че нямаме изобщо за какво да сме благодарни на Русия.
    Защото Русия е била ПРОТИВ България и нейните интереси при:
    ✔️ Борбата за българската църковна независимост 1827-1870
    ✔️ Съединението 1885
    ✔️ Независимостта 1908
    ✔️ Балканска война 1912-1913
    ✔️ Междусъюзническа война 1913
    ✔️ Първа световна война 1915-1918
    ✔️ Втора световна война - 1941-1945
    Русия никога не е смятала България за братска държава, а за колония, за завладяна и принадлежаща ѝ територия... За "Задунайска губерния".
    Затова Путин, неговите подчинени нещаcтници, е добре да знаете, че отдавна изобщо не сте добре дошли с миризливият московски ботуш.

    Не желаем opки в нашата Родина.
    Да живее България.
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #82

    10:53 05.09.2025

  • 47 Натовско оръжие

    7 5 Отговор
    Избива РУСНАЦИ.....и без да има НАТО в Украйна.

    Коментиран от #53

    10:53 05.09.2025

  • 48 Някой

    4 5 Отговор
    Това съм го коментирал. Че биха ми били първа цел за унищожение. После например самите французи ще сложат Макрон на гилотината - образно казано.

    10:54 05.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тия заплахи

    4 3 Отговор
    не са ли задача на Медведь бе?

    да не е злоупотребил, че Путин заплашва вместо него?

    10:54 05.09.2025

  • 51 ахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "И Русия":

    урсула ще им ръдне докато путин възстановява базите в източна германия

    Коментиран от #54

    10:55 05.09.2025

  • 52 И сега сме

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Тоест правителството на дЖилезку":

    Легитимна цел....
    Нема да жалим Путин я...

    10:55 05.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чакаме Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "ахаха":

    Да си възстанови базите в източна Германия.....ако му стиска де.

    10:56 05.09.2025

  • 55 Всичко е по план

    7 6 Отговор
    ВСУ поразиха отново Рязанската петролна рафинерия в Русия. Видео
    С 300 и С 400 работят отлично....
    ВСУ поразиха нефтобаза в окупирания Луганск. Видео Останало е само северно сияние.
    След кризата с бензина, Русия е изправена пред недостиг на газ
    Путин предупреди, че Русия е изправена пред недостиг на газ. 😆

    10:56 05.09.2025

  • 56 Я се виж ти

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "русия е васал на Китай":

    Той роб, а запада подчинен на роба, ти си подчинен на запада.

    10:56 05.09.2025

  • 57 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Тръмп няма да спаси Хаяско.

    10:57 05.09.2025

  • 58 Късия бункерен

    5 3 Отговор
    Да не забравя че бункера също ще е легитимна цел на войниците в Украйна!

    10:57 05.09.2025

  • 59 Мир няма да има

    5 6 Отговор
    Ако продължава да се говори за Западни войски в Украйна... Нещо забрави ли се за какво точно започна войната ? А? Логика май нещо в ЕК и НАТО липсва ....

    Коментиран от #62

    10:57 05.09.2025

  • 60 Горд българин

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Ачо":

    Така трябва...агресор путинист не са жали

    10:57 05.09.2025

  • 61 Путлер

    5 4 Отговор
    как си представя мир , без гаранти за него?

    Или очаква да повярваме на честната му дума?!

    Естествено, че ще има западни войски в Украйна! В Украйна ще има и западни инвестиции за милиарди, кой ще ги гарантира, Шойгу ли?

    Путин го е страх, че руснаците ще почнат да правят сравнения и да си задават въпроса- за какво ги ручахме жабетата?

    10:58 05.09.2025

  • 62 Дреме му на Запада

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Мир няма да има":

    Кво казва Путин...и днес Западно оръжие избива руснаците....

    Коментиран от #94

    10:58 05.09.2025

  • 63 Независим

    4 3 Отговор
    С голямо нетърпение очаквам руските ватенки на нападнат западните мироопазващи сили в Украйна, защото както казва путлер те са легитимна цел за москва, което автоматично прави и москва легитимна цел на западните мироопазващи сили.
    И да е ясно на всички ватенки че москва няма да бъде нападана до момента в който тя не започне да напада.
    Но много се съмнявам москва да извърши такова безумие защото просто са наясно какво ги очаква.

    10:59 05.09.2025

  • 64 И за българите

    2 5 Отговор
    Родните ни атлантенца ще станат легитимна цел... Неминуемо е

    10:59 05.09.2025

  • 65 Нормално е за него!

    7 3 Отговор
    Дъртият, бункерен педофил е изтрещял нацяло. Сам си усложнява положението което в момента е цунгцванг. Как ще са легитимна цел тези чужди армии, ако войната вече е свършила?

    10:59 05.09.2025

  • 66 Много сте ми смешни...🤣😂🤣!

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "русия е васал на Китай":

    Постоянно се кахърите за ,,руските жертви" във войната с Украйна и за това,че Путин е използван от Си...!
    Ами радвайте се,щом е така...!
    Или просто сте Русофили,под прикритие,щото иначе няма реално обяснение за сълзите,които постоянно роните за Русия...?!

    11:00 05.09.2025

  • 67 Орк

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Оценка слаб 2 ☝️":

    Запада може да обсъжда каквото си иска. Путин казва какво и как ще бъде. европа е бита карта. сама си го направи.

    11:00 05.09.2025

  • 68 Значи

    4 1 Отговор
    И Москва ще е легитимта цел за западните сили

    11:01 05.09.2025

  • 69 Купянск като...Покровск

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Путин в дива ярост":

    Новите гробници на путинистите.....

    11:02 05.09.2025

  • 70 Войната ще свърши,

    2 2 Отговор
    когато рускините тръгнат да стават гувернантки в Украйна!

    11:03 05.09.2025

  • 71 Путине, Путине...

    3 2 Отговор
    Май забрави кво стана със СССР...който е скочил на Запада, добро не е видел.

    11:03 05.09.2025

  • 72 Атлантически тролчета,

    3 1 Отговор
    засрамете се!....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    Коментиран от #75

    11:04 05.09.2025

  • 73 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Долара НАТОВСКО оръжие избива руснаците, Западни войски в Украйна нема да има....

    11:06 05.09.2025

  • 74 И какво лошо има отново

    1 2 Отговор
    Да поизмрат малко паткани от българският контингент?

    11:06 05.09.2025

  • 75 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Атлантически тролчета,":

    НАТО нема да стои със скръстени ръце....

    Коментиран от #85, #86

    11:07 05.09.2025

  • 76 психо путин

    2 0 Отговор
    По света е пълно с руски войски в чужди държави! Те лигитимна цел ли са за НАТО????

    Коментиран от #81

    11:08 05.09.2025

  • 77 Докато натовско оръжие

    1 0 Отговор
    Громи руснаците, Западни войски в Украйна нема да има....

    11:08 05.09.2025

  • 78 Мир е възможен

    4 0 Отговор
    Условието е просто. Русия предава всичкото си оръжие на НАТО и НАТО гарантира сигурността на границите на Русия разполагайки свои части да ги пази.

    11:08 05.09.2025

  • 79 Абе,

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "не че нещо":

    истинските историци , не вашите,от Сорос, пишат, че Германия е дала 11 милиона жертви...

    Коментиран от #91

    11:09 05.09.2025

  • 80 българско оръжие

    3 0 Отговор
    300 000 руснаци са избити с българско оръжие! Факт!

    Коментиран от #83, #84

    11:09 05.09.2025

  • 81 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "психо путин":

    По света е пълно с НАТОВСКИ войски...Те легитимна цел ли са за Путин.

    11:09 05.09.2025

  • 82 Ъхъъъъъ...мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    ....Първа световна война 1915-1918
    ✔️ Втора световна война - 1941-1945..... и пак викаш разум няма ....

    11:10 05.09.2025

  • 83 Сполай на

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "българско оръжие":

    Българското оръжие......

    11:10 05.09.2025

  • 84 Еми радвай се тогава!

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "българско оръжие":

    Какво ми плачеш,като девалвирала копейка...?!?!

    11:10 05.09.2025

  • 85 Сигурен съм

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Че западните избиратели чакат с нетърпение НАТО да прати децата им в Украйна да се бият докато украинците лежат на социал на запад. Искам да видя кой политик би изпратил на смърт западни избиратели и колко време би оцелял на поста си

    11:11 05.09.2025

  • 86 Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #92, #96

    11:11 05.09.2025

  • 87 Москва

    4 0 Отговор
    тогава ще бъде също легитимна цел за западните войски. Тоя окупатор си мисли че е над всички и всички!

    11:12 05.09.2025

  • 88 Сега се репчи диктатора

    3 0 Отговор
    Рьоте му го каза оня ден в прав текст, че няма той да решава какви сили ще опазват мира в Украйна...

    Бункерният диктатор е безкрайно озлобен на Украйна, че не се предаде и го направи смешен в очите на милиони руснаци и милиарди хора по света,а в последствие беше обявен за военнопрестъпник и терорист.
    Естествено ще остане в историята на Русия като нейния най-пропаднал държавник.
    Войната ще ескалира, защото украинците вече имат все повече възможности и за огледален отговор по цели на руска територия...

    11:13 05.09.2025

  • 89 Къде го Медведя

    3 0 Отговор
    Да фърля атома......

    11:13 05.09.2025

  • 90 Записахте ли се за фронта

    1 1 Отговор
    Атлантенца? Коалицията ви зове.... и Урсулата ви зове

    11:14 05.09.2025

  • 91 мада

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Абе,":

    И СССР не е дал 29 милиона, ами 34 милиона с цивилните жертви

    Коментиран от #95

    11:15 05.09.2025

  • 92 и кво?

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2":

    От къде на къде путин ще определя кой да бъде на власт в съседна държава??? И що Украйна да няма право да убива руските шпиони в Донбас и Крим???

    11:15 05.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дреме му на Запада

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Дреме му на Запада":

    Записахте ли се за фронта "храбри Атлантенца"?

    11:15 05.09.2025

  • 95 Реферат

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "мада":

    2/3-ти от тях са убити по заповед на Сталин, индиректно, например чрез заповедта да се изгори всичката селскостопанска продукция в Беларус и Украйна и Южна Русия.

    11:16 05.09.2025

  • 96 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2":

    Къде бе ПУТИН да спре майдана......и що ЗАХАРОВА не раздаваше бисквитки и кафета на площада....Путин е безсилен срещу волята на Украйна да бъде със...Запада.

    11:16 05.09.2025

  • 97 така е

    1 0 Отговор
    Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Повярва и че е някакъв незаобиколим международен фактор и че има силна армия, която за 3-4 дни ще свърши работа в Киев.

    11:16 05.09.2025

  • 98 Иван

    2 1 Отговор
    Хи, хи, хи - стиска ли му на Путя да атакува европейски или Натовски дойски в Украйна. Нали знае после какво ще му се сличи :)

    11:16 05.09.2025

