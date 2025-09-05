Путин: Западните войски в Украйна ще бъдат легитимни цели за Москва

Руският президент Владимир Путин заяви, че всички западни войски, разположени в Украйна, биха били легитимни цели за Москва. Коментарът бе направен след вчерашната среща на коалицията на желаещите, на която украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 26 държави са готови да изпратят войски в Украйна като гаранции за сигурност, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
„Ако някакви войски се появят в Украйна, особено по време на военни операции, изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за унищожение“, подчерта Путин. Той добави, че при вземане на решения за дългосрочен мир не вижда смисъл от тяхното присъствие на украинска територия.
Относно евентуална среща с Володимир Зеленски, руският президент посочи, че Москва е най-подходящото място за подобни преговори. Путин увери, че Русия е готова да гарантира 100% сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да посетят руската столица за разговори за мирно споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те сега и
10:38 05.09.2025
2 Голем смех
Коментиран от #9, #32, #33, #36
10:39 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ясно...
10:40 05.09.2025
5 Урко
Коментиран от #7
10:40 05.09.2025
6 Логично
10:40 05.09.2025
7 Катерицата
До коментар #5 от "Урко":Но и доста блатни дадоха фира...
Коментиран от #10
10:41 05.09.2025
8 Айде бе,
Коментиран от #21
10:41 05.09.2025
9 Звездите ми говорят
До коментар #2 от "Голем смех":И това ще стане скоро :)
10:42 05.09.2025
10 Желъд
До коментар #7 от "Катерицата":Много блатни украинци , да ! Около 1 милион и 800 хиляди до миналия месец .
Коментиран от #17
10:42 05.09.2025
11 Истината
Ще има Народен Съд и Белене да се готвят Тиквич, Прасчо, Кокорчо, Пигмея и всички вземали парички от НПО сектора
Коментиран от #44
10:42 05.09.2025
12 Естествено че
Коментиран от #19, #40
10:42 05.09.2025
13 С една дума...!
,,А ве я си гледайте работата...!"...!
10:43 05.09.2025
14 хихи
10:43 05.09.2025
15 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
10:43 05.09.2025
16 ООрана държава
10:43 05.09.2025
17 Кожени палта раздавам
До коментар #10 от "Желъд":Блатата са в московието, так, където дават бели лади и кожени палта безплатно :) хахахахахахаха
10:43 05.09.2025
18 Да,бе
10:43 05.09.2025
19 1234
До коментар #12 от "Естествено че":Когато тръгнат с чували трупове на запад, когато се насити с трупове и ще свърши войната...
Коментиран от #25, #28
10:44 05.09.2025
20 Стратегическо поражение, А?
Коментиран от #93
10:45 05.09.2025
21 Тебе пък...
До коментар #8 от "Айде бе,":...никой няма да те потърси за преговори!
Бъди сигурен!
10:45 05.09.2025
22 разбира се. разбира се
10:45 05.09.2025
23 Дедо ви...
Най-катастрофалната новина съобщи британският вестник Financial Times:"Съединените щати ще съкратят стотици милиони долари от програми за подкрепа на сигурността за европейските страни, граничещи с Русия"
10:46 05.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 русия е васал на Китай
Коментиран от #56, #66
10:48 05.09.2025
28 не че нещо
До коментар #19 от "1234":ама през Втората световна "победителя" СССР дава 27 милиона жертви, а Германия само 5.3 милиона.
Коментиран от #79
10:48 05.09.2025
29 ЕДГАР КЕЙСИ
10:48 05.09.2025
30 Путин в дива ярост
Коментиран от #69
10:48 05.09.2025
31 Тоест правителството на дЖилезку
Коментиран от #52
10:48 05.09.2025
32 Кацнали са му
До коментар #2 от "Голем смех":на оная работа. Западът във високомерието си дотам се докара. Вместо да прикотка Русия към себе си и да и използва несметните и богатства, ги тласнаха в обятията на Китай. Така е като живееш със спомените от миналото и не виждаш накъде върви света. Лошото е , че и ние се качихме на Титаник в последния момент. Честито, вода ще има за всички.
10:48 05.09.2025
33 ТИР
До коментар #2 от "Голем смех":Не са на ТН бункер, ама се навъртат около границите на РФ и ползват Украйна за техните интереси при това със смърт на войници на два братски народа,,, така че да очакват тоягата ако навлязат,,,,
Коментиран от #39
10:48 05.09.2025
34 Бойкот на О.Л.Хлъц
даже трябва да бъдат унищожавани приоритетно, защото нямат работа там...
Коментиран от #43
10:48 05.09.2025
35 алу на тото
10:49 05.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Руснаков
10:50 05.09.2025
38 Оценка слаб 2 ☝️
И за каква легитимност говори при условие, че Запада обсъжда следвоенна Украйна за разполагане на техни военни ...?
Коментиран от #67
10:50 05.09.2025
39 ма да
До коментар #33 от "ТИР":А Финляндия не ползват!
10:50 05.09.2025
40 И Русия
До коментар #12 от "Естествено че":Ще бъде легитимна цел за Западните войски
Коментиран от #51
10:50 05.09.2025
41 Баш Балък
10:50 05.09.2025
42 А така
10:51 05.09.2025
43 И Русия
До коментар #34 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":Няма работа там...избиват путинисти приоритетно.
10:51 05.09.2025
44 Обективни истини
До коментар #11 от "Истината":Ами да пускат рапорти за напускане, кой ги кара да пърдят и да взимат заплати. Не знам , що за креten, ,трябва да бъдеш, за да искаш и бъдеш военен и войник
10:52 05.09.2025
45 Аз съм веган
10:52 05.09.2025
46 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Защото Русия е била ПРОТИВ България и нейните интереси при:
✔️ Борбата за българската църковна независимост 1827-1870
✔️ Съединението 1885
✔️ Независимостта 1908
✔️ Балканска война 1912-1913
✔️ Междусъюзническа война 1913
✔️ Първа световна война 1915-1918
✔️ Втора световна война - 1941-1945
Русия никога не е смятала България за братска държава, а за колония, за завладяна и принадлежаща ѝ територия... За "Задунайска губерния".
Затова Путин, неговите подчинени нещаcтници, е добре да знаете, че отдавна изобщо не сте добре дошли с миризливият московски ботуш.
Не желаем opки в нашата Родина.
Да живее България.
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Коментиран от #82
10:53 05.09.2025
47 Натовско оръжие
Коментиран от #53
10:53 05.09.2025
48 Някой
10:54 05.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тия заплахи
да не е злоупотребил, че Путин заплашва вместо него?
10:54 05.09.2025
51 ахаха
До коментар #40 от "И Русия":урсула ще им ръдне докато путин възстановява базите в източна германия
Коментиран от #54
10:55 05.09.2025
52 И сега сме
До коментар #31 от "Тоест правителството на дЖилезку":Легитимна цел....
Нема да жалим Путин я...
10:55 05.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Чакаме Путин
До коментар #51 от "ахаха":Да си възстанови базите в източна Германия.....ако му стиска де.
10:56 05.09.2025
55 Всичко е по план
С 300 и С 400 работят отлично....
ВСУ поразиха нефтобаза в окупирания Луганск. Видео Останало е само северно сияние.
След кризата с бензина, Русия е изправена пред недостиг на газ
Путин предупреди, че Русия е изправена пред недостиг на газ. 😆
10:56 05.09.2025
56 Я се виж ти
До коментар #27 от "русия е васал на Китай":Той роб, а запада подчинен на роба, ти си подчинен на запада.
10:56 05.09.2025
57 Дон Корлеоне
10:57 05.09.2025
58 Късия бункерен
10:57 05.09.2025
59 Мир няма да има
Коментиран от #62
10:57 05.09.2025
60 Горд българин
До коментар #53 от "Ачо":Така трябва...агресор путинист не са жали
10:57 05.09.2025
61 Путлер
Или очаква да повярваме на честната му дума?!
Естествено, че ще има западни войски в Украйна! В Украйна ще има и западни инвестиции за милиарди, кой ще ги гарантира, Шойгу ли?
Путин го е страх, че руснаците ще почнат да правят сравнения и да си задават въпроса- за какво ги ручахме жабетата?
10:58 05.09.2025
62 Дреме му на Запада
До коментар #59 от "Мир няма да има":Кво казва Путин...и днес Западно оръжие избива руснаците....
Коментиран от #94
10:58 05.09.2025
63 Независим
И да е ясно на всички ватенки че москва няма да бъде нападана до момента в който тя не започне да напада.
Но много се съмнявам москва да извърши такова безумие защото просто са наясно какво ги очаква.
10:59 05.09.2025
64 И за българите
10:59 05.09.2025
65 Нормално е за него!
10:59 05.09.2025
66 Много сте ми смешни...🤣😂🤣!
До коментар #27 от "русия е васал на Китай":Постоянно се кахърите за ,,руските жертви" във войната с Украйна и за това,че Путин е използван от Си...!
Ами радвайте се,щом е така...!
Или просто сте Русофили,под прикритие,щото иначе няма реално обяснение за сълзите,които постоянно роните за Русия...?!
11:00 05.09.2025
67 Орк
До коментар #38 от "Оценка слаб 2 ☝️":Запада може да обсъжда каквото си иска. Путин казва какво и как ще бъде. европа е бита карта. сама си го направи.
11:00 05.09.2025
68 Значи
11:01 05.09.2025
69 Купянск като...Покровск
До коментар #30 от "Путин в дива ярост":Новите гробници на путинистите.....
11:02 05.09.2025
70 Войната ще свърши,
11:03 05.09.2025
71 Путине, Путине...
11:03 05.09.2025
72 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #75
11:04 05.09.2025
73 Путине, Путине...
11:06 05.09.2025
74 И какво лошо има отново
11:06 05.09.2025
75 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #72 от "Атлантически тролчета,":НАТО нема да стои със скръстени ръце....
Коментиран от #85, #86
11:07 05.09.2025
76 психо путин
Коментиран от #81
11:08 05.09.2025
77 Докато натовско оръжие
11:08 05.09.2025
78 Мир е възможен
11:08 05.09.2025
79 Абе,
До коментар #28 от "не че нещо":истинските историци , не вашите,от Сорос, пишат, че Германия е дала 11 милиона жертви...
Коментиран от #91
11:09 05.09.2025
80 българско оръжие
Коментиран от #83, #84
11:09 05.09.2025
81 Путинистче идиотче
До коментар #76 от "психо путин":По света е пълно с НАТОВСКИ войски...Те легитимна цел ли са за Путин.
11:09 05.09.2025
82 Ъхъъъъъ...мозък
До коментар #46 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":....Първа световна война 1915-1918
✔️ Втора световна война - 1941-1945..... и пак викаш разум няма ....
11:10 05.09.2025
83 Сполай на
До коментар #80 от "българско оръжие":Българското оръжие......
11:10 05.09.2025
84 Еми радвай се тогава!
До коментар #80 от "българско оръжие":Какво ми плачеш,като девалвирала копейка...?!?!
11:10 05.09.2025
85 Сигурен съм
До коментар #75 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Че западните избиратели чакат с нетърпение НАТО да прати децата им в Украйна да се бият докато украинците лежат на социал на запад. Искам да видя кой политик би изпратил на смърт западни избиратели и колко време би оцелял на поста си
11:11 05.09.2025
86 Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2
До коментар #75 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...
Коментиран от #92, #96
11:11 05.09.2025
87 Москва
11:12 05.09.2025
88 Сега се репчи диктатора
Бункерният диктатор е безкрайно озлобен на Украйна, че не се предаде и го направи смешен в очите на милиони руснаци и милиарди хора по света,а в последствие беше обявен за военнопрестъпник и терорист.
Естествено ще остане в историята на Русия като нейния най-пропаднал държавник.
Войната ще ескалира, защото украинците вече имат все повече възможности и за огледален отговор по цели на руска територия...
11:13 05.09.2025
89 Къде го Медведя
11:13 05.09.2025
90 Записахте ли се за фронта
11:14 05.09.2025
91 мада
До коментар #79 от "Абе,":И СССР не е дал 29 милиона, ами 34 милиона с цивилните жертви
Коментиран от #95
11:15 05.09.2025
92 и кво?
До коментар #86 от "Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2":От къде на къде путин ще определя кой да бъде на власт в съседна държава??? И що Украйна да няма право да убива руските шпиони в Донбас и Крим???
11:15 05.09.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Дреме му на Запада
До коментар #62 от "Дреме му на Запада":Записахте ли се за фронта "храбри Атлантенца"?
11:15 05.09.2025
95 Реферат
До коментар #91 от "мада":2/3-ти от тях са убити по заповед на Сталин, индиректно, например чрез заповедта да се изгори всичката селскостопанска продукция в Беларус и Украйна и Южна Русия.
11:16 05.09.2025
96 Путинистче идиотче
До коментар #86 от "Ъхъъъъъ...я у лево. Слаб 2":Къде бе ПУТИН да спре майдана......и що ЗАХАРОВА не раздаваше бисквитки и кафета на площада....Путин е безсилен срещу волята на Украйна да бъде със...Запада.
11:16 05.09.2025
97 така е
11:16 05.09.2025
98 Иван
11:16 05.09.2025