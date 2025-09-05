Украйна готви забрана за православната църква с връзки с Москва

Правителството на Украйна обяви днес, че една от двете православни църкви в страната - Украинската православна църква (УПЦ) - може скоро да бъде забранена, защото не е прекъснала окончателно връзките си с Москва, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Забраната засяга Киевската митрополия на УПЦ, която се ръководи от митрополит Онуфрий. Въпреки че църквата обяви независимост от Московската патриаршия през 2022 г. и многократно подчерта позицията си, украинските власти твърдят, че УПЦ не е предприела необходимите стъпки, като например преразглеждане на уставните документи, за да финализира процеса на независимост.
През юли Държавната служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) издаде заповед, която задължава църквата да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец. В случай че УПЦ не изпълни изискванията, правителството е подало молба до съда за пълна забрана на дейността ѝ. Църквата ще има право на едно обжалване пред по-висша инстанция, като процедурата може да отнеме месеци.
Законът, приет от Върховната рада миналата година, позволява също ограничаване на ползването на имоти на организации, свързани с РПЦ, включително манастири и регионални епархии. Киевската митрополия на УПЦ все още управлява много енории и манастири в страната, но повечето православни украинци се обявяват за членове на Православната църква на Украйна (ПЦУ), която е автокефална от 2019 г.
Украинското правителство определя УПЦ като клон на „чуждестранна религиозна организация, чиято дейност е забранена в страната“, поради продължаващите връзки с Москва и подкрепата на РПЦ за руската инвазия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отец Дионисий
11:00 05.09.2025
3 Кан Кубрат
11:01 05.09.2025
4 1488
11:01 05.09.2025
5 1488
Коментиран от #11
11:02 05.09.2025
6 честен ционист
11:02 05.09.2025
7 Един
Коментиран от #12
11:04 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баш Балък
11:05 05.09.2025
10 режи всичко руско
Коментиран от #14
11:06 05.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Украйна е
До коментар #7 от "Един":Ку куууу
11:07 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
До коментар #10 от "режи всичко руско":Православието идва от Византия.
Коментиран от #19
11:08 05.09.2025
15 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #18
11:08 05.09.2025
16 доктор
11:10 05.09.2025
17 провинциалист
До коментар #13 от "1488":Аз съм европеец по рождение, за теб не знам. Там, където е католицизъм и ползват латиница, е на път да стане халифат. 5 века сме били в азиатското блато, благодаря, нямаме нужда от повече.
11:11 05.09.2025
18 и нашия поп е с Калашник
До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":И ние си имаме руски патриарх начело на БГ църквата....
11:11 05.09.2025
19 Летописец
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Знаеш ли , ортодоксален е първи . За България идва от Византия . Преди това са Армения , Сирия , Грузия .... Католицизмът и Протестантството са по-късно Секти !
11:12 05.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последни агонии на
11:15 05.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.