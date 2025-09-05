Новини
Украйна готви забрана за православната църква с връзки с Москва
Украйна готви забрана за православната църква с връзки с Москва

5 Септември, 2025 10:56, обновена 5 Септември, 2025 10:59 504 23

Киев обвинява УПЦ в отказ да финализира независимостта си от Руската православна църква

Украйна готви забрана за православната църква с връзки с Москва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Украйна обяви днес, че една от двете православни църкви в страната - Украинската православна църква (УПЦ) - може скоро да бъде забранена, защото не е прекъснала окончателно връзките си с Москва, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Забраната засяга Киевската митрополия на УПЦ, която се ръководи от митрополит Онуфрий. Въпреки че църквата обяви независимост от Московската патриаршия през 2022 г. и многократно подчерта позицията си, украинските власти твърдят, че УПЦ не е предприела необходимите стъпки, като например преразглеждане на уставните документи, за да финализира процеса на независимост.

През юли Държавната служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) издаде заповед, която задължава църквата да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец. В случай че УПЦ не изпълни изискванията, правителството е подало молба до съда за пълна забрана на дейността ѝ. Църквата ще има право на едно обжалване пред по-висша инстанция, като процедурата може да отнеме месеци.

Законът, приет от Върховната рада миналата година, позволява също ограничаване на ползването на имоти на организации, свързани с РПЦ, включително манастири и регионални епархии. Киевската митрополия на УПЦ все още управлява много енории и манастири в страната, но повечето православни украинци се обявяват за членове на Православната църква на Украйна (ПЦУ), която е автокефална от 2019 г.

Украинското правителство определя УПЦ като клон на „чуждестранна религиозна организация, чиято дейност е забранена в страната“, поради продължаващите връзки с Москва и подкрепата на РПЦ за руската инвазия.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
  • 2 Отец Дионисий

    25 1 Отговор
    Начело на Украйна са евреи сатанисти.

    11:00 05.09.2025

  • 3 Кан Кубрат

    11 0 Отговор
    Хазарите са българско племе изгонено от Велика България заради култа към Луцифер и човешки жертвоприношения.

    11:01 05.09.2025

  • 4 1488

    4 9 Отговор
    тука ше станемр европейци само и единствено като сменим правосъдието с католицизма и кирилицата с православието

    11:01 05.09.2025

  • 5 1488

    2 6 Отговор
    тука ше станем европейци само и единствено като сменим православието с католицизма и кирилицата с православието

    Коментиран от #11

    11:02 05.09.2025

  • 6 честен ционист

    10 3 Отговор
    В България преди да дойде дядя Ваня църквите са били по-ниски от турчин на кон и половината са били превърнати в обори. Ганчо не му е много дремело много много, докато дядя Ваня не му е раздал дървени кръстчета.

    11:02 05.09.2025

  • 7 Един

    14 3 Отговор
    Още ли има ненормалници да твърдят, че Украйна не е тежко индоктринирана нацистка държава?!

    Коментиран от #12

    11:04 05.09.2025

  • 9 Баш Балък

    12 0 Отговор
    А такаааа, а сега който джавка против Русия да говори сега, или замълчи завинаги. То е ясно че англосаксите водят тази война СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО.

    11:05 05.09.2025

  • 10 режи всичко руско

    2 9 Отговор
    всичко руско трябва да бъде забранено в цяла Европа!

    Коментиран от #14

    11:06 05.09.2025

  • 12 Украйна е

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Ку куууу

    11:07 05.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "режи всичко руско":

    Православието идва от Византия.

    Коментиран от #19

    11:08 05.09.2025

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    7 2 Отговор
    Това и Хитлер не го е правил . Но той се беше погнусил и да признае "Украйна" , въпреки , че Бандера му е предлагал бандите си . Но пък натовците не са гнусливи .

    Коментиран от #18

    11:08 05.09.2025

  • 16 доктор

    1 2 Отговор
    Руска нация няма.Руснаците не са християни.

    11:10 05.09.2025

  • 17 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Аз съм европеец по рождение, за теб не знам. Там, където е католицизъм и ползват латиница, е на път да стане халифат. 5 века сме били в азиатското блато, благодаря, нямаме нужда от повече.

    11:11 05.09.2025

  • 18 и нашия поп е с Калашник

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":

    И ние си имаме руски патриарх начело на БГ църквата....

    11:11 05.09.2025

  • 19 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Знаеш ли , ортодоксален е първи . За България идва от Византия . Преди това са Армения , Сирия , Грузия .... Католицизмът и Протестантството са по-късно Секти !

    11:12 05.09.2025

  • 22 Последни агонии на

    1 0 Отговор
    киевския нацистки режим.

    11:15 05.09.2025

