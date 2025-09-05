Украйна готви забрана за православната църква с връзки с Москва

Правителството на Украйна обяви днес, че една от двете православни църкви в страната - Украинската православна църква (УПЦ) - може скоро да бъде забранена, защото не е прекъснала окончателно връзките си с Москва, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Забраната засяга Киевската митрополия на УПЦ, която се ръководи от митрополит Онуфрий. Въпреки че църквата обяви независимост от Московската патриаршия през 2022 г. и многократно подчерта позицията си, украинските власти твърдят, че УПЦ не е предприела необходимите стъпки, като например преразглеждане на уставните документи, за да финализира процеса на независимост.

През юли Държавната служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) издаде заповед, която задължава църквата да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец. В случай че УПЦ не изпълни изискванията, правителството е подало молба до съда за пълна забрана на дейността ѝ. Църквата ще има право на едно обжалване пред по-висша инстанция, като процедурата може да отнеме месеци.

Законът, приет от Върховната рада миналата година, позволява също ограничаване на ползването на имоти на организации, свързани с РПЦ, включително манастири и регионални епархии. Киевската митрополия на УПЦ все още управлява много енории и манастири в страната, но повечето православни украинци се обявяват за членове на Православната църква на Украйна (ПЦУ), която е автокефална от 2019 г.

Украинското правителство определя УПЦ като клон на „чуждестранна религиозна организация, чиято дейност е забранена в страната“, поради продължаващите връзки с Москва и подкрепата на РПЦ за руската инвазия.