САЩ разполагат изтребители F-35 в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели

САЩ са наредили разполагането на десет изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели, предават източници, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.

Новото разполагане се осъществява на фона на вече оживено американско военно присъствие в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп изпълнява предизборното си обещание за борба с групировки, обвинявани за пренасяне на наркотици в САЩ.

Тази стъпка идва три дни след американски въздушен удар по лодка, за която Тръмп твърди, че е превозвала „огромни количества наркотици“ от Венецуела, при който загинаха 11 души. Десетте изтребителя ще се присъединят към седем американски военни кораба и една бързоходна подводница с ядрена мощност, превозващи над 4500 военнослужещи. Очаква се самолетите да пристигнат до края на следващата седмица.

Американските сили провеждат десантни тренировки и летателни операции в региона, оказвайки натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Пентагонът определя като „бос на наркодържава“. Мадуро обвини САЩ, че „търсят промяна на режима чрез военна заплаха“.

Американските власти не са уточнили правното основание за удара по лодката нито вида на наркотици на борда, а Тръмп твърди, че екипажът е свързан с венецуелската банда „Трен де Арагуа“, обявена за терористична организация през февруари.