САЩ разполагат изтребители F-35 в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели

САЩ разполагат изтребители F-35 в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели

5 Септември, 2025 11:54

Ходът засилва военното присъствие на САЩ в Карибите след удар по венецуелска лодка

САЩ разполагат изтребители F-35 в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ са наредили разполагането на десет изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели, предават източници, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.

Новото разполагане се осъществява на фона на вече оживено американско военно присъствие в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп изпълнява предизборното си обещание за борба с групировки, обвинявани за пренасяне на наркотици в САЩ.

Тази стъпка идва три дни след американски въздушен удар по лодка, за която Тръмп твърди, че е превозвала „огромни количества наркотици“ от Венецуела, при който загинаха 11 души. Десетте изтребителя ще се присъединят към седем американски военни кораба и една бързоходна подводница с ядрена мощност, превозващи над 4500 военнослужещи. Очаква се самолетите да пристигнат до края на следващата седмица.

Американските сили провеждат десантни тренировки и летателни операции в региона, оказвайки натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Пентагонът определя като „бос на наркодържава“. Мадуро обвини САЩ, че „търсят промяна на режима чрез военна заплаха“.

Американските власти не са уточнили правното основание за удара по лодката нито вида на наркотици на борда, а Тръмп твърди, че екипажът е свързан с венецуелската банда „Трен де Арагуа“, обявена за терористична организация през февруари.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Росен Желязков каза че от нашите летища ще има удари срещу Русия.

    11:55 05.09.2025

  • 2 Путин кафявата линия

    6 14 Отговор
    Във Венецуела. Режимът в САЩ разби на парчета всички съюзници на кафявия милиционер в Кремъл.

    Коментиран от #6

    11:59 05.09.2025

  • 3 Като този

    2 1 Отговор
    На снимката ли ? 😁

    11:59 05.09.2025

  • 4 Дългият

    11 1 Отговор
    Ели,пишеш за Ф35...сложи снимка на Ф35...ако нямаш да ти изпратя....Тъмп се опитва да го дава хулоиган...а относно Америка отново велика,9ти месец не виждам нищо подобно,по скоро върви назад...

    Коментиран от #19

    12:00 05.09.2025

  • 5 провинциалист

    7 1 Отговор
    "Американските власти не са уточнили правното основание за удара по лодката нито вида на наркотици на борда" - и правилно, защото американските власти действат на база ценности, а не на база правно основание.

    Коментиран от #7

    12:00 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 САЩ са военнопрестъпници

    7 5 Отговор
    И с никакви наркокартели престъпленията им не могат да бъдат оправдавани.

    Коментиран от #14

    12:01 05.09.2025

  • 9 АХАХАХАХ

    3 6 Отговор
    Няма по-кафяв милиционер от ботокса с токчетата.

    12:02 05.09.2025

  • 10 Путлер

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "МАДУРО":

    Не мога ве, многоходов съм.

    12:03 05.09.2025

  • 11 Сталин

    5 4 Отговор
    Краварите искат да си върнат позициите в наркотрафика,класически пирати

    12:04 05.09.2025

  • 12 Хой Хой

    4 0 Отговор
    Чииико от Порто Рииико...ще ви свяля всеки ден и час!

    12:04 05.09.2025

  • 13 Тази военна окупация

    6 4 Отговор
    представлява кулминацията на систематични усилия за налагане на президентска диктатура, продължавайки целите на фашисткия опит за преврат от 6 януари 2021 г.
    Крахът на демократичния режим в Съединените щати представлява мощен тласък за фашистките политически сили в Латинска Америка, наследниците на подкрепяните от ЦРУ военни диктатури от 70-те години на миналия век. В Бразилия опитът за преврат, организиран от Болсонаро и висшето военно командване на 8 януари 2023 г., беше пряко вдъхновен от нападението на Тръмп срещу Капитолия на САЩ две години по-рано. Днес процесът срещу Болсонаро и неговите фашистки съучастници служи като претекст за империалистическа интервенция на САЩ срещу Бразилия. Пред лицето на откритата агресия срещу Венецуела, Бразилия зае още по-страхлива позиция. Съветникът на Лула, Селсо Аморим, просто заяви „загриженост“, подчертавайки, че бразилското правителство не признава избирането на Мадуро, като по този начин оправда империалистическата намеса.

    Аржентинското правителство на фашисткия президент Хавиер Милей, който дойде на власт преди година, открито действа като водеща фигура в нахлуването на Вашингтон в региона. Това беше ясно демонстрирано от събитията от тази седмица.

    12:04 05.09.2025

  • 14 Пуслер

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "САЩ са военнопрестъпници":

    Нашите ценности са: кафяви линии, многоходовост и ботокс.

    12:05 05.09.2025

  • 15 Империалистическото настъпление

    4 4 Отговор
    срещу Латинска Америка Ескалацията срещу Венецуела е част от координирана офанзива, която, съчетавайки военни, икономически и политически средства, има за цел да установи неограничено господство на САЩ над Латинска Америка. Тази империалистическа атака напредна с бързи темпове през първите месеци на втората администрация на Тръмп. Първите дни на неговото управление бяха белязани от неоколониален тормоз над Панама, заплашвайки с военна инвазия, ако страната не се откаже от пълния контрол на САЩ над Панамския канал. Набра скорост с обявяването на осакатяващи мита срещу Бразилия, открито оправдани като политическа намеса срещу бразилското правителство, за да се избегне съдебният процес срещу фашистки настроения бивш президент на страната Жаир Болсонаро за опита му за преврат през 2023 г.

    12:07 05.09.2025

  • 16 Сандо

    8 3 Отговор
    Това е същото все едно с топ да гърмеш по комари.Интересно колко ли наивници им вярват на краварите?

    12:07 05.09.2025

  • 17 зевзек

    5 0 Отговор
    това като Бойко Борисов и Чакъра, видят ли лодка, няма да я питат каква е, и откъде е, ще пуска директно самолета една ракета въздух земя по нея

    12:09 05.09.2025

  • 18 Чико

    2 6 Отговор
    В Порто Рико са за да спират руски подводници. Янките ги тресе страх.

    12:10 05.09.2025

  • 19 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дългият":

    Двоумяла се е между Тайфун и Грипен,но е избрала ГрипенА...

    12:11 05.09.2025

  • 20 Доктора

    5 2 Отговор
    Терорист номер 1 в света щял да се бори срещу наркокартелите с Ф35. По-голяма малоумщина няма. Разпиляха една камара държави и ги ограбиха, като казваха, че се бият срещу тероризма, а сега почнаха други глупости да се борят срещу наркокартелите с изтребителна авиация. На всички е ясно, че тези терористи искат да заграбят петрола на Венецуела. Русия и Китай, едва ли ще оставят нещата да ги диктуват САЩисаните. Със сигурност са им приготвили хубави изненади.

    12:17 05.09.2025

  • 21 6135

    5 0 Отговор
    "бързоходна подводница с ядрена мощност"
    Абе, пийте си кафето преди да пускате такива статии!

    12:19 05.09.2025

  • 22 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Защо не разположат F16!

    12:42 05.09.2025

  • 23 не, че нещо

    1 0 Отговор
    Перто Рико е точно срещу Венецуела.

    12:42 05.09.2025