САЩ разполагат изтребители F-35 в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели

САЩ са наредили разполагането на десет изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартели, предават източници, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.
Новото разполагане се осъществява на фона на вече оживено американско военно присъствие в южната част на Карибите, докато президентът Доналд Тръмп изпълнява предизборното си обещание за борба с групировки, обвинявани за пренасяне на наркотици в САЩ.
Тази стъпка идва три дни след американски въздушен удар по лодка, за която Тръмп твърди, че е превозвала „огромни количества наркотици“ от Венецуела, при който загинаха 11 души. Десетте изтребителя ще се присъединят към седем американски военни кораба и една бързоходна подводница с ядрена мощност, превозващи над 4500 военнослужещи. Очаква се самолетите да пристигнат до края на следващата седмица.
Американските сили провеждат десантни тренировки и летателни операции в региона, оказвайки натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Пентагонът определя като „бос на наркодържава“. Мадуро обвини САЩ, че „търсят промяна на режима чрез военна заплаха“.
Американските власти не са уточнили правното основание за удара по лодката нито вида на наркотици на борда, а Тръмп твърди, че екипажът е свързан с венецуелската банда „Трен де Арагуа“, обявена за терористична организация през февруари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:55 05.09.2025
2 Путин кафявата линия
Коментиран от #6
11:59 05.09.2025
3 Като този
11:59 05.09.2025
4 Дългият
Коментиран от #19
12:00 05.09.2025
5 провинциалист
Коментиран от #7
12:00 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 САЩ са военнопрестъпници
Коментиран от #14
12:01 05.09.2025
9 АХАХАХАХ
12:02 05.09.2025
10 Путлер
До коментар #6 от "МАДУРО":Не мога ве, многоходов съм.
12:03 05.09.2025
11 Сталин
12:04 05.09.2025
12 Хой Хой
12:04 05.09.2025
13 Тази военна окупация
Крахът на демократичния режим в Съединените щати представлява мощен тласък за фашистките политически сили в Латинска Америка, наследниците на подкрепяните от ЦРУ военни диктатури от 70-те години на миналия век. В Бразилия опитът за преврат, организиран от Болсонаро и висшето военно командване на 8 януари 2023 г., беше пряко вдъхновен от нападението на Тръмп срещу Капитолия на САЩ две години по-рано. Днес процесът срещу Болсонаро и неговите фашистки съучастници служи като претекст за империалистическа интервенция на САЩ срещу Бразилия. Пред лицето на откритата агресия срещу Венецуела, Бразилия зае още по-страхлива позиция. Съветникът на Лула, Селсо Аморим, просто заяви „загриженост“, подчертавайки, че бразилското правителство не признава избирането на Мадуро, като по този начин оправда империалистическата намеса.
Аржентинското правителство на фашисткия президент Хавиер Милей, който дойде на власт преди година, открито действа като водеща фигура в нахлуването на Вашингтон в региона. Това беше ясно демонстрирано от събитията от тази седмица.
12:04 05.09.2025
14 Пуслер
До коментар #8 от "САЩ са военнопрестъпници":Нашите ценности са: кафяви линии, многоходовост и ботокс.
12:05 05.09.2025
15 Империалистическото настъпление
12:07 05.09.2025
16 Сандо
12:07 05.09.2025
17 зевзек
12:09 05.09.2025
18 Чико
12:10 05.09.2025
19 гост
До коментар #4 от "Дългият":Двоумяла се е между Тайфун и Грипен,но е избрала ГрипенА...
12:11 05.09.2025
20 Доктора
12:17 05.09.2025
21 6135
Абе, пийте си кафето преди да пускате такива статии!
12:19 05.09.2025
22 Я пък тоя
12:42 05.09.2025
23 не, че нещо
12:42 05.09.2025