Путин: Москва е най-подходящото място за среща със Зеленски

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с украинския президент Володимир Зеленски. „Следващия път, ако някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Москва е най-доброто място“, подчерта Путин на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток, предава БТА.
Русия е готова да гарантира на 100% сигурността на Зеленски и представители на Киев, ако решат да посетят Москва за преговори за мир в Украйна. Путин отбеляза, че Киев сам е предложил контактите, след като доскоро е изключвал такава възможност.
НАТО и военни операции
Руският лидер заяви, че ако войски на НАТО бъдат разположени в Украйна, те ще се считат за законна цел за руската армия. „Ако каквито и да е сили се появят на терен в Украйна, особено по време на военни действия, те ще са законни мишени“, каза Путин.
Путин добави, че не вижда смисъл от присъствието на западни сили в Украйна при постигане на траен мир, и подчерта, че Русия не одобрява евентуално членство на Украйна в НАТО.
Икономика и сътрудничество
Президентът обсъди възможности за икономическо сътрудничество със САЩ в Аляска, където Русия може да предложи технологии за добив на петрол и газ. Путин също така отбеляза, че много европейски компании желаят да се върнат в Русия, след като политическите ограничения отпаднат.
Относно отношенията с Китай, Путин изтъкна 20-годишното сътрудничество с лидера Си Дзинпин и съвместни проекти в Арктика и Далечния изток. Той подчерта важността на партньорствата с Индия, Индонезия, Малайзия, Тайланд и Виетнам.
Далечен изток и ресурси
Руският президент поръча на правителството да разработи дългосрочна стратегия за развитие на Далекоизточния федерален район до 2036 г. Той заяви, че запасите на въглища в региона ще стигнат за 900 години, но за ефективното им използване са нужни съвременни технологии. Путин съобщи и за планове за развитие на редкоземни метали, с представяне на стратегия до ноември.
Символика и икономическа политика
Путин засегна и символиката на Русия, мечката, двуглавия орел и амурския тигър, и подчерта стабилната и предсказуема външна и икономическа политика на страната. Той отправи завоалирана критика към митата, които, според него, водят до регионален и национален сепаратизъм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
12:10 05.09.2025
2 мьрсуль
Коментиран от #10
12:10 05.09.2025
3 Да ама
12:10 05.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #34
12:10 05.09.2025
5 Пич
12:10 05.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 путин Нагъл психар
Коментиран от #29
12:12 05.09.2025
8 Наблюдател
Реваншистите, които подкрепят възродилия се бандеровски фашистки режим, гледаха като мишки в трици.
В България внуците ви ще попитат един ден:
- Как допуснате 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
Отговорът ще е смразителен:
- Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.
Извод: "С малко ум трудно се живее"!
Коментиран от #12, #22
12:12 05.09.2025
9 Зелю :
12:12 05.09.2025
10 ОТ МОСКВА В СИБИР
До коментар #2 от "мьрсуль":ТАКА ПО ЛЕСНО ЩЕ ИЗКАРА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ
12:12 05.09.2025
11 Шопо
Никакви преговори, бой докато не капитулира.
Коментиран от #23
12:12 05.09.2025
12 Помнещ
До коментар #8 от "Наблюдател":Това, че излъгаха хората, затова че няма смисъл да се гласува, не е проблема.
Проблема е че 70 % от хората не включиха мисловна дейност и им се вързаха на лъжата.
Глава требе да се носи на раменете, глава, а не телевизор.
12:13 05.09.2025
13 Путин каза:
КоЙт разбрал, разбрал.
12:14 05.09.2025
14 Аз съм веган
Коментиран от #28, #36
12:14 05.09.2025
15 Бабангида
12:14 05.09.2025
16 Злобното Джуджи
Коментиран от #30
12:15 05.09.2025
17 Май днес си преΔоζирал
До коментар #6 от "Наблюдател":С белите линии ! 😁
12:15 05.09.2025
18 Бабангида
Коментиран от #24
12:15 05.09.2025
19 Факти
12:18 05.09.2025
20 койчу
12:19 05.09.2025
21 що речи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Костя Копейкин ли ти съобщи?
Коментиран от #27
12:20 05.09.2025
22 Факти
До коментар #8 от "Наблюдател":"Светът отбеляза 80 годишнината от победата над фашизма" - Това беше на 8-ми май, глупчо. На 2-ри септември Китай празнува как САЩ пуснаха бомбите и ги спасиха от Япония.
12:21 05.09.2025
23 Шопски надежди говежди
До коментар #11 от "Шопо":Това е толкова достоверно, колкото как беше... "От Витоша по-високо нема и от Искъро по-дълбоко нема".
12:23 05.09.2025
24 ТехноЛог
До коментар #18 от "Бабангида":Проблемът е ,че хохохолът от Ци П Со,направил колажа и ненавършил 24 г , вече е излетял със 200 през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max Pro .Заложете на истинското германско качество с традиция от 1943 г !
12:26 05.09.2025
25 Влади Памперса
12:26 05.09.2025
26 az СВО Победа80
1. Путин днес и Тръмп вчера сложиха точка на "коалицията на желаещите", дето много искат, ама нищо не могат!
2. За да запазят досегашните си позиции в света на глобалистите, окопали се в Европа днес, им се налага да воюват срещу Русия, КНР, Индия и техните съюзници. Силно се надяваха това да стане чрез възможностите на САЩ, но Тръмп предпочита да се разбере с Путин вместо да подпалва термоядрена катастрофа... и ги прати по дяволите!
3. Путин е непреклонен и няма да отстъпи, така за глобалистите остава единствено да скимтят като бито пале и да приемат новата реалност, и ролята си на победена страна в нея.
Коментиран от #31
12:28 05.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АсанБГ
До коментар #14 от "Аз съм веган":Облла Дай веган ,пожали невинните и непълнолетни -козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо.Приятели ,имайте милост !
12:30 05.09.2025
29 Орк
До коментар #7 от "путин Нагъл психар":И кой ги преброи?
12:30 05.09.2025
30 Факти
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":От 1999 г. до 2013 г. - ръст на икономиката 11 пъти. Да, 11 ПЪТИ. От 2014 г. до 2024 г. - свиване на икономиката с 6%. Ето това постигна Путин откакто налази Украйна. Русия сега щеше да е трета икономика в света, а тя е 11-та и продължава да пада надолу.
12:37 05.09.2025
31 поручик Христо Иванов
До коментар #26 от "az СВО Победа80":Ракетния Ким е предложил 100000 корейски бойци да защитават границите по фронтовата линия ,а освободеният руски резерв да атакува Одеса .Да видим какво ще излезе .
12:37 05.09.2025
32 ЛЕКИЧКО СЕ ГАВРИ СЪС ЗЕЛЕНОТО
12:39 05.09.2025
33 Точно така
12:41 05.09.2025
34 Е, тя нали Украйна победи
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Русия вече поне няколко пъти.
12:43 05.09.2025
35 Също
12:44 05.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян
12:45 05.09.2025
38 Архимандрисандрит Бибиян
12:45 05.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Таня
Това е гнусно и подло татарско племе
12:47 05.09.2025
41 Киев
Киевчани са много гостоприемни!
12:48 05.09.2025