Новини
Свят »
Русия »
Путин: Москва е най-подходящото място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-подходящото място за среща със Зеленски

5 Септември, 2025 12:08 792 41

  • владимир путин-
  • москва-
  • зеленски-
  • среща

Руският президент обсъди гаранции за сигурност, икономическо сътрудничество и развитие на Далечния изток

Путин: Москва е най-подходящото място за среща със Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с украинския президент Володимир Зеленски. „Следващия път, ако някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Москва е най-доброто място“, подчерта Путин на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток, предава БТА.

Русия е готова да гарантира на 100% сигурността на Зеленски и представители на Киев, ако решат да посетят Москва за преговори за мир в Украйна. Путин отбеляза, че Киев сам е предложил контактите, след като доскоро е изключвал такава възможност.

НАТО и военни операции

Руският лидер заяви, че ако войски на НАТО бъдат разположени в Украйна, те ще се считат за законна цел за руската армия. „Ако каквито и да е сили се появят на терен в Украйна, особено по време на военни действия, те ще са законни мишени“, каза Путин.

Путин добави, че не вижда смисъл от присъствието на западни сили в Украйна при постигане на траен мир, и подчерта, че Русия не одобрява евентуално членство на Украйна в НАТО.

Икономика и сътрудничество

Президентът обсъди възможности за икономическо сътрудничество със САЩ в Аляска, където Русия може да предложи технологии за добив на петрол и газ. Путин също така отбеляза, че много европейски компании желаят да се върнат в Русия, след като политическите ограничения отпаднат.

Относно отношенията с Китай, Путин изтъкна 20-годишното сътрудничество с лидера Си Дзинпин и съвместни проекти в Арктика и Далечния изток. Той подчерта важността на партньорствата с Индия, Индонезия, Малайзия, Тайланд и Виетнам.

Далечен изток и ресурси

Руският президент поръча на правителството да разработи дългосрочна стратегия за развитие на Далекоизточния федерален район до 2036 г. Той заяви, че запасите на въглища в региона ще стигнат за 900 години, но за ефективното им използване са нужни съвременни технологии. Путин съобщи и за планове за развитие на редкоземни метали, с представяне на стратегия до ноември.

Символика и икономическа политика

Путин засегна и символиката на Русия, мечката, двуглавия орел и амурския тигър, и подчерта стабилната и предсказуема външна и икономическа политика на страната. Той отправи завоалирана критика към митата, които, според него, водят до регионален и национален сепаратизъм.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Съобщиха ми че във Варна и Бургас военни матроси получават масово повиквателни за Одеса.

    Коментиран от #21

    12:10 05.09.2025

  • 2 мьрсуль

    15 1 Отговор
    направо няма да иска да си тръгне

    Коментиран от #10

    12:10 05.09.2025

  • 3 Да ама

    9 4 Отговор
    Зелю е питка и го е страх

    12:10 05.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 11 Отговор
    за 3 и кусур години ,видях да се бият 2 наСССЕСЕРЕЙСКИ республики , с променлив успех!вие видяхте ли нещо друго?вярвате ли още в Непобедимая?

    Коментиран от #34

    12:10 05.09.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Вярно , някъде около " Василий Блажени " се намираше запазен ешафода...

    12:10 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 путин Нагъл психар

    4 17 Отговор
    Фашиста путин се подиграва, но дните му са преброени!

    Коментиран от #29

    12:12 05.09.2025

  • 8 Наблюдател

    11 4 Отговор
    Светът отбеляза 80 годишнината от победата над фашизма. Виетнам беше почетен гост в Китай и на парада.

    Реваншистите, които подкрепят възродилия се бандеровски фашистки режим, гледаха като мишки в трици.

    В България внуците ви ще попитат един ден:
    - Как допуснате 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
    Отговорът ще е смразителен:
    - Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.

    Извод: "С малко ум трудно се живее"!

    Коментиран от #12, #22

    12:12 05.09.2025

  • 9 Зелю :

    12 1 Отговор
    Искам с мама Урсула , Кая и тая-оная , защото много ме е страх от чичкото...

    12:12 05.09.2025

  • 10 ОТ МОСКВА В СИБИР

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "мьрсуль":

    ТАКА ПО ЛЕСНО ЩЕ ИЗКАРА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

    12:12 05.09.2025

  • 11 Шопо

    9 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.
    Никакви преговори, бой докато не капитулира.

    Коментиран от #23

    12:12 05.09.2025

  • 12 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    Това, че излъгаха хората, затова че няма смисъл да се гласува, не е проблема.
    Проблема е че 70 % от хората не включиха мисловна дейност и им се вързаха на лъжата.

    Глава требе да се носи на раменете, глава, а не телевизор.

    12:13 05.09.2025

  • 13 Путин каза:

    7 1 Отговор
    Ако не можем да решим уКраИнския въпрос с мирни преговори, ще се наложи да го по военен път с оръжие.
    КоЙт разбрал, разбрал.

    12:14 05.09.2025

  • 14 Аз съм веган

    3 3 Отговор
    Ако може направо в бункера да се срещат.

    Коментиран от #28, #36

    12:14 05.09.2025

  • 15 Бабангида

    3 1 Отговор
    Си Дзинпин и Путин взеха решение да управляват страните си до 150-годишна възраст. Двамата диктатори са разсъждавали за възможността за безсмъртие чрез трансплантация на органи и съвременни медицински процедури. "По-рано хората рядко живееха до 70 години, но днес на 70 години все още си дете“, заявява Си, според руския превод на записа.

    12:14 05.09.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    4 3 Отговор
    Където и да бъде срещата Русия ЗАГУБИ и ПОГУБИ милион хора за едното НИЩО 👎 Каква беше ползата от цялата тая ру3ка про3дотия не ми е ясно ?

    Коментиран от #30

    12:15 05.09.2025

  • 17 Май днес си преΔоζирал

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    С белите линии ! 😁

    12:15 05.09.2025

  • 18 Бабангида

    3 2 Отговор
    Си Дзинпин и Путин взеха решение да управляват страните си до 150-годишна възраст. Двамата диктатори са разсъждавали за възможността за безсмъртие чрез трансплантация на органи и съвременни медицински процедури. "По-рано хората рядко живееха до 70 години, но днес на 70 години все още си дете“, заявява Си, според руския превод на записа.

    Коментиран от #24

    12:15 05.09.2025

  • 19 Факти

    5 7 Отговор
    Преди Зеленски беше комик, а Путин лидер. Днес Путин е комик, а Зеленски лидер. Как само се обръщат нещата.

    12:18 05.09.2025

  • 20 койчу

    4 5 Отговор
    Аз мисля, че Киев е по-подходящо място. Хага също е добро място.

    12:19 05.09.2025

  • 21 що речи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Костя Копейкин ли ти съобщи?

    Коментиран от #27

    12:20 05.09.2025

  • 22 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    "Светът отбеляза 80 годишнината от победата над фашизма" - Това беше на 8-ми май, глупчо. На 2-ри септември Китай празнува как САЩ пуснаха бомбите и ги спасиха от Япония.

    12:21 05.09.2025

  • 23 Шопски надежди говежди

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Това е толкова достоверно, колкото как беше... "От Витоша по-високо нема и от Искъро по-дълбоко нема".

    12:23 05.09.2025

  • 24 ТехноЛог

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бабангида":

    Проблемът е ,че хохохолът от Ци П Со,направил колажа и ненавършил 24 г , вече е излетял със 200 през комина на германския мобилен крематориум Rauch Max Pro .Заложете на истинското германско качество с традиция от 1943 г !

    12:26 05.09.2025

  • 25 Влади Памперса

    3 2 Отговор
    Велик Зеленски попиля русийката, накара Пиздюхин да живее в бункер и да не иска да излиза от Москва.

    12:26 05.09.2025

  • 26 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    Накратко:

    1. Путин днес и Тръмп вчера сложиха точка на "коалицията на желаещите", дето много искат, ама нищо не могат!

    2. За да запазят досегашните си позиции в света на глобалистите, окопали се в Европа днес, им се налага да воюват срещу Русия, КНР, Индия и техните съюзници. Силно се надяваха това да стане чрез възможностите на САЩ, но Тръмп предпочита да се разбере с Путин вместо да подпалва термоядрена катастрофа... и ги прати по дяволите!

    3. Путин е непреклонен и няма да отстъпи, така за глобалистите остава единствено да скимтят като бито пале и да приемат новата реалност, и ролята си на победена страна в нея.

    Коментиран от #31

    12:28 05.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм веган":

    Облла Дай веган ,пожали невинните и непълнолетни -козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо.Приятели ,имайте милост !

    12:30 05.09.2025

  • 29 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "путин Нагъл психар":

    И кой ги преброи?

    12:30 05.09.2025

  • 30 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    От 1999 г. до 2013 г. - ръст на икономиката 11 пъти. Да, 11 ПЪТИ. От 2014 г. до 2024 г. - свиване на икономиката с 6%. Ето това постигна Путин откакто налази Украйна. Русия сега щеше да е трета икономика в света, а тя е 11-та и продължава да пада надолу.

    12:37 05.09.2025

  • 31 поручик Христо Иванов

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа80":

    Ракетния Ким е предложил 100000 корейски бойци да защитават границите по фронтовата линия ,а освободеният руски резерв да атакува Одеса .Да видим какво ще излезе .

    12:37 05.09.2025

  • 32 ЛЕКИЧКО СЕ ГАВРИ СЪС ЗЕЛЕНОТО

    2 3 Отговор
    Така или иначе Зеленски ще иде в Москва, когато го съдят.

    12:39 05.09.2025

  • 33 Точно така

    5 0 Отговор
    Белия чаршаф, чимадан, наколенки, вакзал -> Москва..

    12:41 05.09.2025

  • 34 Е, тя нали Украйна победи

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русия вече поне няколко пъти.

    12:43 05.09.2025

  • 35 Също

    4 1 Отговор
    Подходящо място е и Киев.!

    12:44 05.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян

    2 0 Отговор
    Дребния чекист го дава тешкарски и гледа високомерно - да идат да му се молят - по вероятно е той след няколко месеца да се моли на Зеленски за среща след като бензиностанцията остане без бензин и военни заводи

    12:45 05.09.2025

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифона бацо Пундо иззскимте каде Зеленцки мо казал да лега озъбен до Мумиан и че има разговори у Мацква!

    12:45 05.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Таня

    1 0 Отговор
    Москва е най подходяща е да го отровят като Виктор Юсченко .

    Това е гнусно и подло татарско племе

    12:47 05.09.2025

  • 41 Киев

    1 0 Отговор
    е най доброто място за среща с Путин!
    Киевчани са много гостоприемни!

    12:48 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания