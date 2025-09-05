Путин: Москва е най-подходящото място за среща със Зеленски

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е най-доброто място за възможна среща с украинския президент Володимир Зеленски. „Следващия път, ако някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Москва е най-доброто място“, подчерта Путин на пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток, предава БТА.

Русия е готова да гарантира на 100% сигурността на Зеленски и представители на Киев, ако решат да посетят Москва за преговори за мир в Украйна. Путин отбеляза, че Киев сам е предложил контактите, след като доскоро е изключвал такава възможност.

НАТО и военни операции

Руският лидер заяви, че ако войски на НАТО бъдат разположени в Украйна, те ще се считат за законна цел за руската армия. „Ако каквито и да е сили се появят на терен в Украйна, особено по време на военни действия, те ще са законни мишени“, каза Путин.

Путин добави, че не вижда смисъл от присъствието на западни сили в Украйна при постигане на траен мир, и подчерта, че Русия не одобрява евентуално членство на Украйна в НАТО.

Икономика и сътрудничество

Президентът обсъди възможности за икономическо сътрудничество със САЩ в Аляска, където Русия може да предложи технологии за добив на петрол и газ. Путин също така отбеляза, че много европейски компании желаят да се върнат в Русия, след като политическите ограничения отпаднат.

Относно отношенията с Китай, Путин изтъкна 20-годишното сътрудничество с лидера Си Дзинпин и съвместни проекти в Арктика и Далечния изток. Той подчерта важността на партньорствата с Индия, Индонезия, Малайзия, Тайланд и Виетнам.

Далечен изток и ресурси

Руският президент поръча на правителството да разработи дългосрочна стратегия за развитие на Далекоизточния федерален район до 2036 г. Той заяви, че запасите на въглища в региона ще стигнат за 900 години, но за ефективното им използване са нужни съвременни технологии. Путин съобщи и за планове за развитие на редкоземни метали, с представяне на стратегия до ноември.

Символика и икономическа политика

Путин засегна и символиката на Русия, мечката, двуглавия орел и амурския тигър, и подчерта стабилната и предсказуема външна и икономическа политика на страната. Той отправи завоалирана критика към митата, които, според него, водят до регионален и национален сепаратизъм.