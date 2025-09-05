Новини
Свят »
Тайланд »
Анутин Чарнвиракул е новият премиер на Тайланд

5 Септември, 2025 14:12 297 0

Ветеранът в политиката спечели парламентарния вот с решителна подкрепа и сложи край на седмица на хаос

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайландският политик Анутин Чарнвиракул бе избран днес за министър-председател, след като спечели с лекота парламентарното гласуване, разгроми кандидата на някога доминиращата управляваща партия на семейство Шинаватра и сложи край на седмица на хаос и политически застой, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

С решителна подкрепа на опозицията Анутин премина без проблем прага от 247 гласа в 492-местната Камара на представителите, необходими за да стане премиер. Очаква се той и неговото правителство да встъпят в длъжност няколко дни след официалното утвърждаване от крал Маха Ваджиралонгкорн.

Проницателен политик, Анутин е бил основна фигура в тайландската политика през годините на нестабилност, позиционирайки стратегически партията си "Бумджайтай" между враждуващите елити и гарантирайки мястото ѝ в поредица от коалиционни правителства.

Победата му над Чайкасем Нитисири представлява унижение за управляващата партия „Пуе Тай“, дълго време доминирана от фамилията Шинаватра. Междувременно, милиардерът и бивш премиер Таксин Шинаватра отлетя за Дубай, където прекара по-голямата част от последните 15 години самоналожено изгнание.

58-годишният Анутин е бивш вицепремиер, министър на вътрешните работи и министър на здравеопазването, ръководил борбата с COVID-19. Макар и консерватор и убеден роялист, той стана известен и с кампанията си за декриминализиране на канабиса.

Новият премиер ще оглави правителство на малцинството и ще трябва да управлява икономика, изправена пред слабо потребление, затегнати условия за кредитиране и нарастващи дългове на домакинствата.


