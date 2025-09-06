Новини
Зеленски: Натискът върху Русия не е достатъчен
  Тема: Украйна

Зеленски: Натискът върху Русия не е достатъчен

6 Септември, 2025 04:17

Той трябва да бъде общ и да идва от всички партньори в Европа и САЩ, заяви украинският президент

Зеленски: Натискът върху Русия не е достатъчен - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да подстрекава съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада. Зеленски каза това на пресконференция със словашкия премиер Роберт Фицо, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Ако някой наистина иска да сложи край на война, той няма да кара съседни държави да налагат енергийна блокада. Това показва, че той иска да напада нашия енергиен сектор и разбира, че ние осуетяваме това, доколкото можем, и внасяме енергия, когато можем, в съответствие с правилата на ЕС", посочи украинският лидер.

Той изрази благодарност към всички европейски страни, които са доставили енергия на Украйна във времена на нужда.

"Благодарни сме на всички страни, включително на Словакия, които ни помагат да получаваме енергия, когато тя е в дефицит", добави президентът.

Зеленски посочи, че най-тревожни са опитите на Русия да блокира енергийните доставки за Украйна.

"Това е проблемът – не упражняваме достатъчен натиск върху Русия, за да я накараме да се замисли за прекратяване на войната. Натискът трябва да бъде общ и да идва от всички партньори в Европа и САЩ", подчерта той.

Той добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил "изключително прям за необходимостта Европа да престане да получава енергийни ресурси от Русия, която печели от тях и използва приходите, за да води войната срещу Украйна".

По-рано тази седмица Фицо се срещна с Путин в Пекин, за да обсъдят въпроси, свързани с Украйна. Словашкият лидер заяви, че е категорично против украинските удари по петролопровода "Дружба", и добави, че смята да постави въпроса на срещата със Зеленски.

Братислава подкрепя членство на Украйна в ЕС, но не и в НАТО, каза Фицо.

Унгарският експерт Андраш Рац посочи пред Укринформ, че неотдавнашните украински удари по тръбопровода "Дружба" са част от по-голяма стратегия, насочена срещу руския петролен отрасъл и че нарушаването на доставките по него за Унгария и Словакия е само косвен ефект.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор
    НЕМОЖАЧИ СТЕ , вика ZE🤣🤣🤣

    04:24 06.09.2025

  • 2 Госあ

    1 1 Отговор
    Аз смятам тъкмо обратното, натиска от Русия върху украйна е твърде мек ! Повече бомбене трябва ! Я глейте ч@ф@дите кво праат ! А ?

    04:35 06.09.2025

  • 3 Госあ

    2 0 Отговор
    Ако Путин наистина искаше да сложи бърз край на войната, щеше да дъни бандерите много по здраво ! А наркоманчето отдавна да е ликвидирано.

    04:41 06.09.2025

  • 4 Перо

    3 0 Отговор
    Зеленски започва да се вживява в ролята на неговия сънародник Ленин! Остава да каже “Джендъри от всички страни, съединявайте се”

    04:43 06.09.2025

  • 5 Уса

    0 1 Отговор
    Моят идол Тръмп е сключил сделка с Путин.По-нататък не ме интересува нито Зеленски нито Сорос и неговите бедни чакали нито поплювкото Желязков,който е никой на световната сцена един обикновен изманик.Тиквата и прасето са пътници,но ще направят много бели на България и затова ме е яд

    04:45 06.09.2025

