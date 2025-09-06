Новини
Тръмп: Ще сваляме венецуелски самолети, а не режима в Каракас; Мадуро: Няма основания за война

6 Септември, 2025 04:21, обновена 6 Септември, 2025 05:21 1 274 8

Мадуро отхвърли обвиненията на Вашингтон, че Венецуела и той самият стоят в основата на огромна мрежа за наркотрафик

Тръмп: Ще сваляме венецуелски самолети, а не режима в Каракас; Мадуро: Няма основания за война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на военноморските сили на САЩ, предаде БТА.

Същевременно републиканецът каза, че не иска смяна на режима в Каракас, съобщиха агенциите.

"Ако ни застрашат по някакъв начин, те ще бъдат сваляни", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в отговор на въпрос какви последващи действия ще бъдат предприети след съобщението за инцидента.

Вчера Пентагонът съобщи, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в международни води, и определи това като провокация. Министерството отправи предупреждение към Каракас да се въздържа от по-нататъшно изостряне на напрежението.

В изказването си Тръмп опроверга твърдението на венецуелския президент Николас Мадуро, направено по-рано тази седмица, че САЩ искат смяна на режима в Каракас.

"Не говорим за това, а за факта, че имаше избори, които бяха, меко казано, доста странни", посочи републиканецът, помолен да коментира от журналисти дали Вашингтон цели "смяна на режима чрез военни заплахи".

На пресконференция в понеделник Мадуро каза, че има опасност от американско дебаркиране във Венецуела и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в южноамериканската страна, отбелязва Франс прес.

В последните седмици напрежението между Вашингтон и Каракас отново се покачи, след като САЩ разположиха военни кораби близо до бреговете на Венецуела за борба с наркотрафика.

Във вторник Тръмп съобщи, че американският военноморски флот е нанесъл удар по плавателен съд, отплавал от Венецуела, превозващ голямо количество наркотици.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик, и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.

Различията ни със САЩ не са оправдание за военен конфликт, каза венецуелският президент Николас Мадуро и призова американския лидер Доналд Тръмп към диалог. Повод за думите на Мадуро стана заплаха на президента на САЩ, че ще сваля венецуелски самолети, ако те застрашат военните сили на Вашингтон в Карибско море, предаде Франс прес.

"Няма различия между нас, нито сегашни, нито минали, които да могат да доведат до военен конфликт", каза венецуелският лидер в послание, излъчено по всички радиостанции и телевизии в латиноамериканската страна.

"Няма никакво оправдание за това", добави Мадуро, отхвърляйки обвиненията на Тръмп, че Венецуела и той самият стоят в основата на огромна мрежа за наркотрафик.

Вашингтон наскоро удвои на 50 милиона долара наградата за залавянето на Мадуро по обвинение в наркопрестъпления. Според САЩ венецуелският президент стои начело на наркотерористичен картел.

Във връзка с това Вашингтон разположи няколко военни кораба в южната част на Карибско море, в рамките на операция за борба с наркотрафика, а вчера американският лидер заплаши Каракас, че ще сваля венецуелски самолети, ако те застрашат съдове на военноморските сили на САЩ.

До американското предупреждение се стигна, след като преди това Пентагонът съобщи, че два венецуелски бойни самолета са прелетели опасно ниско над кораби от военния флот на Вашингтон.

Като част от войната срещу наркокартелите САЩ ще разположат изтребители Ф-35 в Пуерто Рико.

"Разузнавателните сведения, които му се предоставят (на Тръмп), са неверни. Днешна Венецуела е страна, свободна от отглеждането на растението кока и производството на кокаин, и е страна, която се бори срещу наркотрафика", посочи Мадуро. "Венецуела винаги е била готова да разговаря и да участва в диалог. Но настояваме за уважение."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

