Председателят на Християнсоциалния съюз (ХСС) и министър-председател на федерална провинция Бавария Маркус Зьодер смята, че е необходимо да се обмисли възможността за връщане на годни за военна служба украинци от Германия в родината им.

„Мир все още не се вижда. Следователно е напълно легитимно да се обмисли възможността за връщане на годни за военна служба украинци в родината им, за да се гарантира сигурността в страната им“, каза Зьодер в интервю за вестник „Rheinische Post“. Същевременно той подчерта, че делът на работещите украинци в Германия е значително по-нисък, отколкото в други европейски страни, поради изплащането на социални помощи на тях. „Това трябва спешно да се промени, и не само за наскоро пристигналите украинци“, заяви той.

В момента в Германия има над 1,25 милиона украинци. Около 700 хиляди от тях, според германските власти, получават така наречените граждански помощи (Bürgergeld), които им се изплащат за разлика от търсещите убежище от други страни, а около 480 хиляди са в трудоспособна възраст.

На 3 август вестник „Билд“ съобщи, че Германия е похарчила рекордните 46,9 милиарда евро за граждански помощи през 2024 г. От тях 22,2 милиарда евро са отишли ​​за хора без германски паспорти, а чуждестранните получатели на „Бергергелд“ са били предимно украинци. През 2024 г. на тях са били изплатени около 6,3 милиарда евро.