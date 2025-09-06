"Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна"

Европейските лидери са все по-загрижени, че Русия ще започне нова офанзива в Украйна, в момент, когато обсъждат с украинския президент Володимир Зеленски гаранциите за сигурност, които могат да предложат на Киев, пише Bloomberg.

Руските военни са преместили няколко елитни части от фронта Суми в сектора Покровск, за да окажат още по-голям натиск върху украинския град-крепост.

На среща в Тулон миналата седмица германски и френски представители обсъдиха руските войски, които са се събрали около украинския "крепостен“ град Покровск в източната част на страната, според източници на Bloomberg.

Зеленски заяви в петък, че Русия е преместила 100 000 войници на фронтовата линия близо до града, който силите на Москва се опитват да обградят и превземат повече от година, досега без успех.

Превземането на Покровск би проправило пътя за руско нападение срещу големите градове в Донецка област под контрола на Киев, Краматорск и Славянск, и към пълното завладяване на незаконно анексирания от Москва регион.

Русия е преместила елитни части от въздушно-десантните сили и морската пехота от посока Суми към сектора Покровск, според независими групи за наблюдение на войната в Украйна, цитирани от United24 Media.

WarUnitObserver съобщи за пристигането на 155-та и 40-та бригада на морската пехота, най-вероятно заедно със 177-ми полк на морската пехота, в района на Покровск. Анализаторите смятат, че оста на настъпление вероятно е към селищата Добропилия и Дружковка.

Освен това, елементи от 11-та въздушно-десантна бригада и 76-та въздушно-десантна дивизия са наблюдавани да се движат към същия сектор. Тези части са участвали в битките при Курск и Суми.

Руснаците също така са довели нови части в района на Бахмут, където целта вероятно ще окаже нарастващ натиск върху градовете Костантиновка или Сиверск.