Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна
  Тема: Украйна

Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна

6 Септември, 2025 06:24, обновена 6 Септември, 2025 05:28

Путин е изпратил елитни войски да превземат Покровск, предаде агенцията

Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Европейските лидери са все по-загрижени, че Русия ще започне нова офанзива в Украйна, в момент, когато обсъждат с украинския президент Володимир Зеленски гаранциите за сигурност, които могат да предложат на Киев, пише Bloomberg.

Руските военни са преместили няколко елитни части от фронта Суми в сектора Покровск, за да окажат още по-голям натиск върху украинския град-крепост.

На среща в Тулон миналата седмица германски и френски представители обсъдиха руските войски, които са се събрали около украинския "крепостен“ град Покровск в източната част на страната, според източници на Bloomberg.

Зеленски заяви в петък, че Русия е преместила 100 000 войници на фронтовата линия близо до града, който силите на Москва се опитват да обградят и превземат повече от година, досега без успех.

Русия е преместила елитни части от въздушно-десантните сили и морската пехота от посока Суми към сектора Покровск, според независими групи за наблюдение на войната в Украйна, цитирани от United24 Media.

WarUnitObserver съобщи за пристигането на 155-та и 40-та бригада на морската пехота, най-вероятно заедно със 177-ми полк на морската пехота, в района на Покровск. Анализаторите смятат, че оста на настъпление вероятно е към селищата Добропилия и Дружковка.

Освен това, елементи от 11-та въздушно-десантна бригада и 76-та въздушно-десантна дивизия са наблюдавани да се движат към същия сектор. Тези части са участвали в битките при Курск и Суми.

Руснаците също така са довели нови части в района на Бахмут, където целта вероятно ще окаже нарастващ натиск върху градовете Костантиновка или Сиверск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    8 2 Отговор
    ще готви та няма яйца да им бели !

    05:35 06.09.2025

  • 2 Констатирал

    4 8 Отговор
    Има още много желаещи окупатори за концертите на Кобзон и ВСУ им раздава щедро билети за тях с помощта на дронове и артилерия.

    Коментиран от #9

    05:37 06.09.2025

  • 3 само питам

    8 0 Отговор
    нашите розови понита защо още лежат по диваните? защо не отиват да бият руснаците?

    Коментиран от #8

    05:45 06.09.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ТВА СА БРАТУШКИТЕ КОИТО ПРЕДИ БОЙ СВАЛЯТ
    КАСКИТЕ И СЛАГАТ ЧЕРНИТЕ БАРЕТИ
    .....
    ЕСЕСОВЦИТЕ СА ИМ ВИКАЛИ " ЧЕРНАТА СМЪРТ "
    ....
    СЛАВА УКРАИНЕ В СОСТАВЕ РОССИИ !

    05:46 06.09.2025

  • 5 бай Газдов

    4 0 Отговор
    Абе, от де ги намерихте тия на снимката бе? Всите до един леваци като вас.
    А инак, че братушките ще си ви подмятат то си е ясно, ами дигайте байрака /белия/ и стига сте се мъчили.

    06:00 06.09.2025

  • 6 Мефистофел

    2 0 Отговор
    "Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна"

    Че тя старата офанзива свърши ли?

    06:05 06.09.2025

  • 7 Мефистофел

    1 0 Отговор
    Вижте ги тези моркови на снимката бе! Първият насочил оръжието надясно, а зяпа в каросерията на камиона. Така е най-точна стрелбата. Хихихихихи... Четвъртият пък се цели 4-5 метра напред в земята да бие къртици.
    Професионалисти сър!

    06:09 06.09.2025

  • 8 Бен Вафлек

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Копейките защо не отидат да помагат за превземането на Покровск??

    Коментиран от #10

    06:13 06.09.2025

  • 9 КАКТО И

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Констатирал":

    ОЛИ ГОФРЕНИ

    06:18 06.09.2025

  • 10 МИ НЯМА

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бен Вафлек":

    НУЖДА---- А МЕШКАТА НАРАМИ ЛИ ДА БРАНИШ НАПУДРЕНИЯТ НОС?

    06:20 06.09.2025

  • 11 Русия си взема своето, земя, Градове и

    3 0 Отговор
    Села! УКРАИНЦИТЕ ЩЕ СЕ ПРИБЕРАТ В Родината си ГАЛИЧИНА!!

    06:30 06.09.2025

