"Bloomberg: Москва готви нова офанзива в Украйна"

Европейските лидери са все по-загрижени, че Русия ще започне нова офанзива в Украйна, в момент, когато обсъждат с украинския президент Володимир Зеленски гаранциите за сигурност, които могат да предложат на Киев, пише Bloomberg.
Руските военни са преместили няколко елитни части от фронта Суми в сектора Покровск, за да окажат още по-голям натиск върху украинския град-крепост.
На среща в Тулон миналата седмица германски и френски представители обсъдиха руските войски, които са се събрали около украинския "крепостен“ град Покровск в източната част на страната, според източници на Bloomberg.
Зеленски заяви в петък, че Русия е преместила 100 000 войници на фронтовата линия близо до града, който силите на Москва се опитват да обградят и превземат повече от година, досега без успех.
На среща в Тулон миналата седмица германски и френски представители са обсъдили руските войски, струпващи се около украинския "крепостен“ град Покровск в източната част на страната, според източници на Bloomberg. Зеленски заяви в петък, че Русия е преместила 100 000 войници на фронтовата линия близо до града, който силите на Москва се опитват да обградят и превземат повече от година, досега без успех. Превземането на Покровск би проправило пътя за руско нападение срещу големите градове в Донецка област под контрола на Киев, Краматорск и Славянск, и към пълното завладяване на незаконно анексирания от Москва регион.
Русия е преместила елитни части от въздушно-десантните сили и морската пехота от посока Суми към сектора Покровск, според независими групи за наблюдение на войната в Украйна, цитирани от United24 Media.
WarUnitObserver съобщи за пристигането на 155-та и 40-та бригада на морската пехота, най-вероятно заедно със 177-ми полк на морската пехота, в района на Покровск. Анализаторите смятат, че оста на настъпление вероятно е към селищата Добропилия и Дружковка.
Освен това, елементи от 11-та въздушно-десантна бригада и 76-та въздушно-десантна дивизия са наблюдавани да се движат към същия сектор. Тези части са участвали в битките при Курск и Суми.
Руснаците също така са довели нови части в района на Бахмут, където целта вероятно ще окаже нарастващ натиск върху градовете Костантиновка или Сиверск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
05:35 06.09.2025
2 Констатирал
Коментиран от #9
05:37 06.09.2025
3 само питам
Коментиран от #8
05:45 06.09.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАСКИТЕ И СЛАГАТ ЧЕРНИТЕ БАРЕТИ
.....
ЕСЕСОВЦИТЕ СА ИМ ВИКАЛИ " ЧЕРНАТА СМЪРТ "
....
СЛАВА УКРАИНЕ В СОСТАВЕ РОССИИ !
05:46 06.09.2025
5 бай Газдов
А инак, че братушките ще си ви подмятат то си е ясно, ами дигайте байрака /белия/ и стига сте се мъчили.
06:00 06.09.2025
6 Мефистофел
Че тя старата офанзива свърши ли?
06:05 06.09.2025
7 Мефистофел
Професионалисти сър!
06:09 06.09.2025
8 Бен Вафлек
До коментар #3 от "само питам":Копейките защо не отидат да помагат за превземането на Покровск??
Коментиран от #10
06:13 06.09.2025
9 КАКТО И
До коментар #2 от "Констатирал":ОЛИ ГОФРЕНИ
06:18 06.09.2025
10 МИ НЯМА
До коментар #8 от "Бен Вафлек":НУЖДА---- А МЕШКАТА НАРАМИ ЛИ ДА БРАНИШ НАПУДРЕНИЯТ НОС?
06:20 06.09.2025
11 Русия си взема своето, земя, Градове и
06:30 06.09.2025