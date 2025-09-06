Изявлението на руския президент Владимир Путин относно последствията от изпращането на европейски войски в Украйна осуети плановете на „коалицията на желаещите“, пише италианското издание L'Antidiplomatico.

„Какво си мислят сега тези конници на апокалипсиса и ревностни подстрекатели на война в Париж, готови да изпратят тридесет хиляди души някъде в Украйна, когато Владимир Путин заяви, че ако е необходимо, те ще станат легитимна цел за руските оръжия?“ - се казва в статията.

Още новини от Украйна

Както отбелязва изданието, Путин ясно заяви, че въвеждането на западни войски в Украйна е само първата стъпка към присъединяването ѝ към НАТО, което е неприемливо развитие на събитията от гледна точка на Москва.

„Въвеждането на европейски войски е неприемливо. Очевидно е, че Брюксел се опитва да саботира работния процес, като повишава залозите“, подчертава статията.

Путин заяви в петък, че Русия ще разглежда всякакви войски на украинска територия като легитимни цели за унищожение. Според държавния глава Москва никак не е доволна от стремежа за присъединяването на Украйна към НАТО. Въпреки че всяка страна има право да избира как да гарантира собствената си сигурност, подобни въпроси не се решават без оглед на сигурността на самата Русия, подчерта той. Путин също така отбеляза, че е готов за контакти с украинската страна, но не вижда смисъл в това.

В четвъртък в Париж се проведе среща на така наречената коалиция на желаещите в смесен формат под председателството на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Макрон заяви, че 26 държави са се ангажирали да разположат сили за възпиране в Украйна след прекратяването на огъня. Той също така заяви, че „коалицията на желаещите“ скоро ще започне работа по правните и политическите аспекти на гаранциите за сигурност за Киев.

Руското външно министерство по-рано заяви, че всеки сценарий за разполагане на войски на НАТО в Украйна е категорично неприемлив за Москва и е изпълнен с рязка ескалация. Руското външно министерство нарече изявленията за възможността за поява на контингенти на страните от алианса в Украйна, изказани от Лондон и други европейски столици, подбуждане към продължаване на военните действия.