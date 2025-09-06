Изпращането на войски на НАТО в Украйна, без да се вземе предвид позицията на Русия, ще бъде „билет за другия свят“, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на германския телевизионен канал Welt.

„Мисля, че, разбира се, трябва да чуем мнението на руснаците и да разберем отношението им към подобна операция на западноевропейски войници в Украйна след прекратяването на огъня“, каза той.

В същото време журналистът припомни, че отношението на Русия към подобна стъпка винаги е било изключително негативно, а думите на Владимир Путин, че чуждестранен контингент на украинска територия ще се превърне в легитимна цел за руската армия, само потвърждават това.

„По този начин, без, да кажем, съгласието на Русия, подобна операция може да се превърне в билет за другия свят за западните войници“, предупреди Ванер.

Путин заяви на пленарната сесия на Световния икономически форум в петък, че Русия ще разглежда всякакви войски на територията на Украйна като легитимни цели за унищожение. Според държавния глава Москва изобщо не е доволна от присъединяването на Украйна към НАТО. Въпреки че всяка страна има право да избира как да гарантира сигурността си, подобни въпроси не се решават без оглед на сигурността на самата Русия, подчерта той. Путин също така отбеляза, че е готов за контакти с украинската страна, но не вижда смисъл в това.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че съществуващият план за изпращане на чуждестранен контингент в Украйна предвижда разполагането на повече от десет хиляди военнослужещи на територията на Украйна, които ще бъдат разделени на две групи: едната за обучение на бойци от украинските въоръжени сили, а втората за осигуряване на сигурността, за да „предотвратят бъдещо руско нашествие“.