Welt: Пращането на западни войски в Украйна без съгласието на Русия е билет за другия свят
  Тема: Украйна

6 Септември, 2025 06:15

Путин заяви на пленарната сесия на Световния икономически форум в петък, че Русия ще разглежда всякакви войски на територията на Украйна като легитимни цели за унищожение

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Изпращането на войски на НАТО в Украйна, без да се вземе предвид позицията на Русия, ще бъде „билет за другия свят“, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на германския телевизионен канал Welt.

„Мисля, че, разбира се, трябва да чуем мнението на руснаците и да разберем отношението им към подобна операция на западноевропейски войници в Украйна след прекратяването на огъня“, каза той.

В същото време журналистът припомни, че отношението на Русия към подобна стъпка винаги е било изключително негативно, а думите на Владимир Путин, че чуждестранен контингент на украинска територия ще се превърне в легитимна цел за руската армия, само потвърждават това.

„По този начин, без, да кажем, съгласието на Русия, подобна операция може да се превърне в билет за другия свят за западните войници“, предупреди Ванер.

Путин заяви на пленарната сесия на Световния икономически форум в петък, че Русия ще разглежда всякакви войски на територията на Украйна като легитимни цели за унищожение. Според държавния глава Москва изобщо не е доволна от присъединяването на Украйна към НАТО. Въпреки че всяка страна има право да избира как да гарантира сигурността си, подобни въпроси не се решават без оглед на сигурността на самата Русия, подчерта той. Путин също така отбеляза, че е готов за контакти с украинската страна, но не вижда смисъл в това.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че съществуващият план за изпращане на чуждестранен контингент в Украйна предвижда разполагането на повече от десет хиляди военнослужещи на територията на Украйна, които ще бъдат разделени на две групи: едната за обучение на бойци от украинските въоръжени сили, а втората за осигуряване на сигурността, за да „предотвратят бъдещо руско нашествие“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    26 1 Отговор
    дано изпратят и малко българи от тия розовите понита да се бият с руснаците че тук тия предатели са във изобилие

    Коментиран от #8, #9

    06:23 06.09.2025

  • 2 БИЛЕТ ЗА ХЕИВЪН

    16 2 Отговор
    НО ИМА ОПШЪН ДЪЛГА ЗДРАВОСЛОВНА ВАКАНЦИЯ В СИБИР

    06:24 06.09.2025

  • 3 А Welt знае ли

    19 1 Отговор
    как ще ги събират тия войски, Коалицията на желаещите?

    От улицата в бусове ли?

    06:28 06.09.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ИМА И ДОБРА СТРАНА !
    ......
    РУСКИТЕ ТВРМОЯДРЕНИ РАКЕТИ МОГАТ ДА ИЗЧИСТЯТ РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ ОТ ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА :))

    06:28 06.09.2025

  • 5 Немските мисирки

    10 1 Отговор
    по умни от Урси , розовите понита и Бг мисира.

    06:29 06.09.2025

  • 6 Факт

    0 3 Отговор
    Та ли бе?

    06:32 06.09.2025

  • 7 да предотвратят бъдещо руско нашествие?

    4 1 Отговор
    Или пак да го предизвикат?

    Тъй де, че без "враг", НАТО става излишно, нали? И край със сладката далавера!

    06:37 06.09.2025

  • 8 Нека

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    тон за песен да даде Атлантическия клуб начело с Ангел Найденов !

    06:37 06.09.2025

  • 9 Оня с копейките

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    А не Костя главната копейка да събира чети с предатели ганьовски копейки и така ще снасят инфо на своя фюрер Путлер.После той ще ги унищожи защото мрази предателите.

    06:40 06.09.2025

  • 10 Еднопосочен билет

    9 0 Отговор
    С тия 10 хиляди коалицията на лаещите нищо не може да спре. С тази цифра 10 хиляди военнослужещи, Запада лъжат собствените си граждани, като прикриват плановете си за война срещу Русия. Вече е ясно че първите държави подготвени за заколение от коалицията на лаещите, сме ние на изток. Полша, балтийските пудели, Румъния, Молдова и България. До тук 7 държави. По нас да падне първият удар, а запада искат да стоят отстрани и да се намесят отдалече, да пращат контингенти, както едно време в колониалните войни. Тия на запад съвсем са си загубили ума, ако го вярват, че така ще стане. Първо, на изток не живеем идиоти, макар украинците да ги убедиха в противното. И второ, Русия има такива оръжия за борба отдалече, че ще запука директно Англия, Франция и Германия

    06:40 06.09.2025

  • 11 Да не кажете после,

    6 0 Отговор
    че не са ви предупредили и да ревете като ... Това Путин го повтаря многократно, но господата на запад сякаш имат банани в ушите и се правят, че не са чули... Особено "тайфата на желаещите"...

    06:43 06.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така, така

    9 0 Отговор
    Крайно време е Запада да започне да слуша какво им казвато от Москва. Ако не се бяха самозабравили, то тази война нямаше да се случи.
    От 2009 Путин им казва, че тая няма да я бъде, но не - нашите си мислят, че са хванали някого за шлифера и света е длъжен да им се подчинява, то затова междунаодното право си го замениха на измислените си и гъвкави правила. Въведоха двойния стандарт като осовна парадигма, а после кой им бил ср..ал в гащичките. Не става така.

    Днес, само чичо Дончо осъзнава как, ако продължат по този начин, то падането в пропастта е гарантирано. Рисия може и да е плаха в някой от действията си, но това не е защото няма смелостта, а защото все се надява, че здравия разум ще наделее и няма да го докараме до ТСВ.
    Тия в ЕС са загубили всякаква връзка с реалностите. Но, то им се връща.
    ЕС от значим фактор в международната политика, все по-уверено се превръща в периферия. Периферия, която не е само географска. Бавно, но уверено над 400 милионен пазар, вместо да процъвтява и да се развива, обеднява и изостава технологично. Прогреса ни подминава.
    Елита на ЕС май ще си останат единствените, дето си мислят, че нещо зависи от тях. Обикновения европеец няма да иска да им воюва и да се занулява, само защото нечии болните мозъци имат комплекси за избиване.

    06:48 06.09.2025

  • 14 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Ще има кланье на розови понита.И скубане.

    06:57 06.09.2025

