Близо 140 хиляди случая на дезертьорство и самоволно напускане на бойните части във ВСУ през 2025 г.
  Тема: Украйна

Близо 140 хиляди случая на дезертьорство и самоволно напускане на бойните части във ВСУ през 2025 г.

6 Септември, 2025 06:25, обновена 6 Септември, 2025 06:35 624 7

Украинското законодателство разглежда неразрешеното изоставяне на подразделение и дезертьорството като различни престъпления, пише в анализа си ТАСС

Близо 140 хиляди случая на дезертьорство и самоволно напускане на бойните части във ВСУ през 2025 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на случаите на дезертьорство от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и самоволно напускане на подразделението е надхвърлил 138 хиляди от началото на годината, сочат данни на Държавното бюро за разследвания на Украйна (ДБР), с които разполага ТАСС.

Броят на случаите на самоволно изоставяне на бойната част е бил 13 025 само през последния месец и 121 024 от началото на годината. Случаите на дезертьорство през последния месец са били 1 848, от началото на годината - 17 034. Общо 138 058 души са напуснали редиците на бойните си подразделения. Според ДБР, само около 28 хиляди от тях са се върнали доброволно в редовте на частите си.

В резултат на това броят на случаите на дезертьорство и самоволно уволнение от януари 2025 г. е около 17-18 хиляди на месец, което само по себе си, без да се отчитат загубите от убити и ранени, на практика съответства на притока на мобилизирани във Въоръжените сили на Украйна - средно около 20 хиляди на месец, в най-благоприятните месеци - не повече от 30 хиляди.

Украинското законодателство разглежда неразрешеното изоставяне на подразделение и дезертьорството като различни престъпления. Според Наказателния кодекс на страната, дезертьорството предполага намерението за окончателно напускане на военна служба, а неразрешеното напускане - временно. В същото време, дезертьорството предполага лишаване от свобода като наказание, а самоволното напускане позволява само налагането на глоба и изпращането на виновния обратно във войските.

Тъй като Киев изпитва остър недостиг на личен състав, в случай на бягство на военнослужещ, делата в повечето случаи се образуват по члена, който не предвижда затвор.


Украйна
