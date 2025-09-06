Соскин: Зеленски ще бъде единствената пречка за мира, ако не отиде в Москва

Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде единствената пречка за разрешаването на конфликта, ако откаже да отиде в Москва за преговори. Това заяви бившият съветник на бившия украински президент Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.
„Днес бързо започва да се формира гледна точка, че основната пречка е Зеленски, който не иска да се срещне с Путин и да преговаря за прекратяване на огъня, за мирно споразумение“, отбеляза той.
Според Соскин украинският лидер се е оказал в трудна позиция, тъй като никой не иска да взаимодейства с него, освен европейските лидери, докато Русия е основният партньор за много страни.
Той подчерта, че няма да е възможно да се принуди Москва да седне на масата за преговори и никой няма да заеме страната на Зеленски.
По-рано украинският глава отхвърли предложението на Путин да проведе преговори за мирно уреждане на конфликта в Москва. „Не мога да отида в Москва, когато страната ми е подложена на ракетни атаки всеки ден“, обясни той.
1 Свободен
Коментиран от #56
07:05 06.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #37, #42
07:07 06.09.2025
3 Ама
Коментиран от #5
07:07 06.09.2025
4 Зеленски:
07:07 06.09.2025
5 Щото на Путин
До коментар #3 от "Ама":ще му стиска да отиде сега в Киев, нали?
Коментиран от #40, #53
07:08 06.09.2025
6 Злобното Джуджи
Когато някой не отива в Москва, Москва сама идва при него 😄👍
07:09 06.09.2025
7 Брендо
07:10 06.09.2025
8 Джо
07:10 06.09.2025
9 БАЙ ---ХОЙ
ВСЕРУСИЙСКИЯ. КЕНЕФ.
Коментиран от #20
07:12 06.09.2025
10 Прав е Зеленски
Коментиран от #12
07:13 06.09.2025
11 жик так
07:24 06.09.2025
12 а стига бе ,
До коментар #10 от "Прав е Зеленски":наркоса да се жертва за народ и родина ??
Тоя може да жертва милион и половина украинци , ама собствената си кожа никога .
Коментиран от #21
07:26 06.09.2025
13 Роко Сифреди
07:26 06.09.2025
14 така, така
Слушам каналите на украинците и се убеждавам, че кораба потъва - отявлени русофоби, все повече сменят наратива и започват да говорят как зеля ще е виновен за всичко. По-показателно е, че не спират подигравките им с коалицията на "не можещите", както наричат сбирките на Макрон. Последната мода в мрънкането на украинските анализатори е, че гаранциите им за сигурност са в приемането на 0крайната в ЕС. Смятат това право за заслужено, защото са били бойци за безопасността на ЕС. Наглостта е безкрайна, но показва, че ЕС е изгубил респект дори сред украинците.
Факт е, че на никой не му пука за украинците. Тази война изтощава повече ЕС и САЩ, отколкото Русия. Като сложим на масата заявленията на Си от срещата на ШОС, то става ясно, че Русия ще има по-голям шанс да издържи икономически, докато задълбочаващите се проблеми на САЩ и ЕС няма как да бъдат компенсирани.
Затова, днес трезвомислещите се съобразяват с исканията на Русия да се търси траен мир, а на примирие.
Само деби.лите в ЕС мечтаят за примирие, та някой ден като се оправят, то тогава да видиш... Лошото за мижитурките в ЕС е, че не е само Олег Соскин - преобуващите се в 0крайната стават все повече и утре няма да има кой да им играе по свирката на "желаещите".
07:27 06.09.2025
15 потника подписа закон за забрана
07:28 06.09.2025
16 Анубис
07:35 06.09.2025
17 историк
Коментиран от #36
07:35 06.09.2025
18 Елементарно Уотсън!
Коментиран от #26
07:39 06.09.2025
19 Украинците
Коментиран от #22
07:41 06.09.2025
20 явно си
До коментар #9 от "БАЙ ---ХОЙ":Брачет на Нетинияхо
07:42 06.09.2025
21 Е, а Путлер колко милиона мужици
До коментар #12 от "а стига бе ,":похарчи на вятъра в Украйна?
Коментиран от #28
07:46 06.09.2025
22 НЕ ПУТИН
До коментар #19 от "Украинците":ИСКА СРЩА С ЗЕЛЕНИЯ А Е ОБРАТНО! КАК президент ще се иска среща с узорпатор който е нула за дипломатически разговори!!!! а ЕВРОПА Е ВЪВ воина с Путин и затова ...........
07:48 06.09.2025
23 Карго 200
Предложението на кремълския сатрап е неоснователно.
07:49 06.09.2025
24 Факт
07:49 06.09.2025
25 РАЗБРАХ МЕ
07:59 06.09.2025
26 ти пък
До коментар #18 от "Елементарно Уотсън!":клоуна никой не го брои за фактор, па камо ли да има страх от него.
Самият факт, че чичо Дончо си позволи да унижава комика и да го натири от Белия дом при първата им среща е показателен. Това беше малко арогантно, но явно напомняне към наркоманчето да си знае мястото и да не си въобразява, че цирка с ръкоплясканията и потупванията по рамото са променили нещо в положението му. Слугата си остава слуга.
08:02 06.09.2025
27 !!!?
Кървавата кремълска фашистка хунта какво е измислила - Зеленски щял да бъде виновен за "мира", ако не отиде в Москва...!!!?
Коментиран от #29, #41
08:02 06.09.2025
28 ха ха ха ...
До коментар #21 от "Е, а Путлер колко милиона мужици":Русия е дала 62 000 жертви и то предимно наемници и затворници . Редовната армия още не се е включвала .
08:03 06.09.2025
29 измисли го бай доню ,
До коментар #27 от "!!!?":бе центар , на приема пред кабинета в бялата колиба . Всички чакаха като на зъболекар .
08:04 06.09.2025
30 удри чичо Вова ,
08:06 06.09.2025
31 Минувач
В началото на войната гледахме масово осъждане на Русия, изолация на Русия и особено на Путин, дори партньорите на Русия се държаха много сдържано и с недомлъвки. Зеленски беше всеки ден по телевизиите, всеки ден на посешение, прегръдки и подкрепа и от ескимосите дори :-)
Сега виждаме напълно различна картина. Зеленски все по-рядко го виждаме, обикаля главно в Европа, вече натискът е главно върху него да сяда и да капитулира. Вече има само един останал съюзник - фалираща и тресяща се Европа, в която десните вече са първи политически сили в основните държави и само се чакат изборите, за да подпечатат победите си. На тоя фон Путин вече не е в изолация, вече всички видяха, кой е победителя във войната и започнаха да го канят и да сключват договори. Вече всеки иска да се срещне с Путин, а със Зеленски искат само от Европа. Зеленски сега е в изолация, като само Брюксел му е приятел. А Путин укрепи ШОС и БРИКС, както никога досега. Дори Тръмп започна нервно да гледа отстрани, как Азия се надига и ще измести фалиращия САЩ, който се самоизяде в собствената си военна, политическа, лакома арогантност, където реалната им икономика от производство е само към 3 трилиона (от над 30 трилиона бщо, т.е. само 10%) и е сравнима с тази на Русия. Започн
Коментиран от #48
08:06 06.09.2025
32 Лука
08:07 06.09.2025
33 Минувач
08:07 06.09.2025
34 Глупост
08:13 06.09.2025
35 Механик
Да де, ама можеш да обикаляш по света, нищо, че ракетите си ви обстрелват?!?!??!?!
И как става тая работа? Или докато се моткаш насам-натам, руснаците спират обстрела?
Коментиран от #43
08:13 06.09.2025
36 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #17 от "историк":Путин не го вълнуват руските жертви затова не е притеснен за среща.
08:16 06.09.2025
37 Лука
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Съединявайте се и право при ленин!
08:19 06.09.2025
38 Зеленски в Москва и после в Сибир
08:20 06.09.2025
39 Руснаците обичат да тровят
08:22 06.09.2025
40 А бре,
До коментар #5 от "Щото на Путин":аланкоолу Украина е Русия, бре.
Коментиран от #44
08:24 06.09.2025
41 Лука
До коментар #27 от "!!!?":Скачането през празорците е въпрос на държавна политика в русия.
08:24 06.09.2025
42 Обединена копейка
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обединихме се... днес ще викаме срещу ЕС, Урсула, Зеленски, Съединението, Тагарев и Евгений Дайнов.
08:26 06.09.2025
43 Докато се нотка насам-натам
До коментар #35 от "Механик":Десен сектор и Азов режат руски тикви.
08:29 06.09.2025
44 Лука
До коментар #40 от "А бре,":Украйна е самостоятелен член но ООН от 1945г
08:29 06.09.2025
45 Асен
08:30 06.09.2025
46 Факт
1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“
📢Измина месец, откакто управлението на подразделенията на Силите за отбрана на Украйна на Добропилското направление бе предадено на героичния 1-ви корпус на НГУ „Азов“. Благодарение на съгласуваните действия и храбростта на множеството подразделения на Националната гвардия, Сухопътните войски, Десантно-щурмовите и Щурмовите войски, Военновъздушните сили и Силите за безпилотни системи -които всекидневно държат отбраната и щурмуват вражески позиции - противникът понесе значителни загуби.
❗Към 5 септември 2025 г. загубите на противника:
🔷 Убити, ранени и пленени
🔹 Безвъзвратни (Убити и тежко ранени ) : 2 427 окупатори
🔹 Санитарни (по-леко ранени): 1 208
🔹 Пленени : 65 военнослужещи от армията на РФ
🔶 Унищожена/повредена техника:
🔸 20 танка
🔸 41 бойни бронирани машини
🔸 78 оръдия
🔸 2 реактивни системи за залпов огън
🔸 392 БПЛА от различни типове
Освободени населени места: Грузке, Рубижне, Нововодяне, Петривка, Веселе, Золотий Колодяз.
08:32 06.09.2025
47 Що па ΠyΤκuн
08:35 06.09.2025
48 Точен анализ на межд. обстановка,
До коментар #31 от "Минувач":фактите са кристално ясни, Русия е победител Войната и установява нов международен ред с Китай и Индия.
Големият губещ е Европа, респективно ЕС и НАТО.
Американците нервно пушат цигара и наблюдават разпада на ЕС?
Зеленски ще бъде отстранен по стечение на обстоятелствата дали от Руснаците и ново Украинско Правителство дали от Американците и ново Украинско Правителство но това не важно от кой?
За Европа и ЕС победата на Русия в Украйна е краят на петстотин годишно Европейско Военно надмощие.
08:37 06.09.2025
49 Като ви казвам
08:44 06.09.2025
50 ЕДГАР КЕЙСИ
08:46 06.09.2025
51 Гай Турий
08:46 06.09.2025
52 ВЕРНО ЛИ
08:48 06.09.2025
53 1234
До коментар #5 от "Щото на Путин":Сега не, но скоро!
08:49 06.09.2025
54 А ГДЕ
08:49 06.09.2025
55 Гост
Срещата трябва да се проведе задължително в Хага!
08:55 06.09.2025
56 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Свободен":В империята на злото Русия , ако влезеш излизане със суигурност няма!
Чета " книжлета" за живота на Лаврентий Берия и ми се гади...!!!
Няма как Путин да е по- различен от Хрушчов ,Молотов или Сталин ,"наследството" никога не се губи
по силата на "КГБ"- диктатурата!
Коментиран от #60
08:57 06.09.2025
57 ОЧЕВИДНО
08:57 06.09.2025
58 ЕДГАР КЕЙСИ
08:58 06.09.2025
59 Соскин, Соскин
08:59 06.09.2025
60 ОБСЕБЕН
До коментар #56 от "Оракула от Делфи":Че ти можеш ли въобще да четеш???? Четял книжки за Берия - боже прибери си вересиите.
09:00 06.09.2025