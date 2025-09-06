Новини
Свят »
Украйна »
Соскин: Зеленски ще бъде единствената пречка за мира, ако не отиде в Москва
  Тема: Украйна

Соскин: Зеленски ще бъде единствената пречка за мира, ако не отиде в Москва

6 Септември, 2025 07:00, обновена 6 Септември, 2025 07:05 2 355 60

  • олегсоскин-
  • леонид кучма-
  • украйна-
  • зеленски-
  • путин

Бившият съветник на Леонид Кучма смята, че никой не иска да взаимодейства с украинския президент, освен европейските лидери

Соскин: Зеленски ще бъде единствената пречка за мира, ако не отиде в Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде единствената пречка за разрешаването на конфликта, ако откаже да отиде в Москва за преговори. Това заяви бившият съветник на бившия украински президент Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Днес бързо започва да се формира гледна точка, че основната пречка е Зеленски, който не иска да се срещне с Путин и да преговаря за прекратяване на огъня, за мирно споразумение“, отбеляза той.

Според Соскин украинският лидер се е оказал в трудна позиция, тъй като никой не иска да взаимодейства с него, освен европейските лидери, докато Русия е основният партньор за много страни.

Той подчерта, че няма да е възможно да се принуди Москва да седне на масата за преговори и никой няма да заеме страната на Зеленски.

По-рано украинският глава отхвърли предложението на Путин да проведе преговори за мирно уреждане на конфликта в Москва. „Не мога да отида в Москва, когато страната ми е подложена на ракетни атаки всеки ден“, обясни той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    8 26 Отговор
    Домакин да соска!

    Коментиран от #56

    07:05 06.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 38 Отговор
    копеи от всички страни-обединявайте се

    Коментиран от #37, #42

    07:07 06.09.2025

  • 3 Ама

    42 17 Отговор
    на Зеления не му стиска !

    Коментиран от #5

    07:07 06.09.2025

  • 4 Зеленски:

    17 49 Отговор
    Путин ще бъде единствената пречка за мира, ако не отиде в Киев. Може и в Хага.

    07:07 06.09.2025

  • 5 Щото на Путин

    18 32 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    ще му стиска да отиде сега в Киев, нали?

    Коментиран от #40, #53

    07:08 06.09.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    40 14 Отговор
    "...Не мога да отида в Москва.."

    Когато някой не отива в Москва, Москва сама идва при него 😄👍

    07:09 06.09.2025

  • 7 Брендо

    32 9 Отговор
    С моя помощ това момче владее Света и още 2-3 Вселени.

    07:10 06.09.2025

  • 8 Джо

    9 20 Отговор
    Сосай Соскин.

    07:10 06.09.2025

  • 9 БАЙ ---ХОЙ

    13 23 Отговор
    ТОЯ. СОСКИН. НЕ. ИЗБЯГА. ЛИ СЪС. КУЧМА. ВЪВ
    ВСЕРУСИЙСКИЯ. КЕНЕФ.

    Коментиран от #20

    07:12 06.09.2025

  • 10 Прав е Зеленски

    30 13 Отговор
    Заради собствената си кожа по добре да жертва страната и народа си. То това е и първоначалното му задание.

    Коментиран от #12

    07:13 06.09.2025

  • 11 жик так

    14 6 Отговор
    Бе аз от кога ви разправям че накрая всички на червения килим ...

    07:24 06.09.2025

  • 12 а стига бе ,

    16 15 Отговор

    До коментар #10 от "Прав е Зеленски":

    наркоса да се жертва за народ и родина ??
    Тоя може да жертва милион и половина украинци , ама собствената си кожа никога .

    Коментиран от #21

    07:26 06.09.2025

  • 13 Роко Сифреди

    19 16 Отговор
    Някой наистина трябва да не е добре с главата, за да си помисли, че лидер на вражеска държава ще отиде в Москва. На руснакът няма да му мигне окото и ще затрие всеки един човек, който е неудобен.

    07:26 06.09.2025

  • 14 така, така

    18 16 Отговор
    Поредния, който осъзнава накъде духа вятъра! Олег Соскин ги ръсеше съвсем други, но днес се настойва към реалностите.
    Слушам каналите на украинците и се убеждавам, че кораба потъва - отявлени русофоби, все повече сменят наратива и започват да говорят как зеля ще е виновен за всичко. По-показателно е, че не спират подигравките им с коалицията на "не можещите", както наричат сбирките на Макрон. Последната мода в мрънкането на украинските анализатори е, че гаранциите им за сигурност са в приемането на 0крайната в ЕС. Смятат това право за заслужено, защото са били бойци за безопасността на ЕС. Наглостта е безкрайна, но показва, че ЕС е изгубил респект дори сред украинците.
    Факт е, че на никой не му пука за украинците. Тази война изтощава повече ЕС и САЩ, отколкото Русия. Като сложим на масата заявленията на Си от срещата на ШОС, то става ясно, че Русия ще има по-голям шанс да издържи икономически, докато задълбочаващите се проблеми на САЩ и ЕС няма как да бъдат компенсирани.

    Затова, днес трезвомислещите се съобразяват с исканията на Русия да се търси траен мир, а на примирие.
    Само деби.лите в ЕС мечтаят за примирие, та някой ден като се оправят, то тогава да видиш... Лошото за мижитурките в ЕС е, че не е само Олег Соскин - преобуващите се в 0крайната стават все повече и утре няма да има кой да им играе по свирката на "желаещите".

    07:27 06.09.2025

  • 15 потника подписа закон за забрана

    17 14 Отговор
    на преговорите с Русия , а накрая май ще се наложи да ходи на крака в Кремъл.

    07:28 06.09.2025

  • 16 Анубис

    11 9 Отговор
    Като има всеки ден атаки къв го дириш все в чужбина?

    07:35 06.09.2025

  • 17 историк

    13 14 Отговор
    Не Путин иска среща с зеления а е обратното!!!! Така е когато имаш дълга шия и трудно ти стига до мозъка! Корчински командва в усраина !!!! а зеления е една тухла в стената

    Коментиран от #36

    07:35 06.09.2025

  • 18 Елементарно Уотсън!

    17 20 Отговор
    Бункерният лузър и страхливец Путлер има фобия от президента Зеленски и затова измисли този абсурден вариант за среща в Кремъл...

    Коментиран от #26

    07:39 06.09.2025

  • 19 Украинците

    14 17 Отговор
    са съгласни да гарантират, че няма да арестуват Путин и да го пратят на трибунала в Хага, ако той дойде за преговори в Киев. Май и швейцарците са му гарантирали неприкосновеност, ако срещата е в Женева. Иначе, в Турция или арабските емирати срещата може да стане и без гаранции, защото не са ангажирани с международния трибунал. Разбираемо е, че на Путин не му стиска да иде в Европа, в Украйна включително, но защо да кани в Москва при другите варианти.

    Коментиран от #22

    07:41 06.09.2025

  • 20 явно си

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "БАЙ ---ХОЙ":

    Брачет на Нетинияхо

    07:42 06.09.2025

  • 21 Е, а Путлер колко милиона мужици

    11 12 Отговор

    До коментар #12 от "а стига бе ,":

    похарчи на вятъра в Украйна?

    Коментиран от #28

    07:46 06.09.2025

  • 22 НЕ ПУТИН

    10 11 Отговор

    До коментар #19 от "Украинците":

    ИСКА СРЩА С ЗЕЛЕНИЯ А Е ОБРАТНО! КАК президент ще се иска среща с узорпатор който е нула за дипломатически разговори!!!! а ЕВРОПА Е ВЪВ воина с Путин и затова ...........

    07:48 06.09.2025

  • 23 Карго 200

    10 13 Отговор
    От както свят светува преговори се водят или в страната победител или на неутрална територия.
    Предложението на кремълския сатрап е неоснователно.

    07:49 06.09.2025

  • 24 Факт

    10 17 Отговор
    Бункерният, дърт плъх е жалък с това абсурдно предложение за среща президент Зеленски.

    07:49 06.09.2025

  • 25 РАЗБРАХ МЕ

    4 3 Отговор
    КАК тези от постоянните тук с многото лап топи се правят накато че ли са много!!!!! но почерка е единтичен А ЬТОВА ЗНАЧИ ЧЕ СА НАЙ МНОГО ДВАМА но повече лаптопи

    07:59 06.09.2025

  • 26 ти пък

    13 4 Отговор

    До коментар #18 от "Елементарно Уотсън!":

    клоуна никой не го брои за фактор, па камо ли да има страх от него.

    Самият факт, че чичо Дончо си позволи да унижава комика и да го натири от Белия дом при първата им среща е показателен. Това беше малко арогантно, но явно напомняне към наркоманчето да си знае мястото и да не си въобразява, че цирка с ръкоплясканията и потупванията по рамото са променили нещо в положението му. Слугата си остава слуга.

    08:02 06.09.2025

  • 27 !!!?

    6 10 Отговор
    Ти да видиш !!!???
    Кървавата кремълска фашистка хунта какво е измислила - Зеленски щял да бъде виновен за "мира", ако не отиде в Москва...!!!?

    Коментиран от #29, #41

    08:02 06.09.2025

  • 28 ха ха ха ...

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Е, а Путлер колко милиона мужици":

    Русия е дала 62 000 жертви и то предимно наемници и затворници . Редовната армия още не се е включвала .

    08:03 06.09.2025

  • 29 измисли го бай доню ,

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    бе центар , на приема пред кабинета в бялата колиба . Всички чакаха като на зъболекар .

    08:04 06.09.2025

  • 30 удри чичо Вова ,

    7 3 Отговор
    таз крава не е наща..

    08:06 06.09.2025

  • 31 Минувач

    10 3 Отговор
    Има едно златно правило - победителите не ги съдят. И, както се случва винаги в историята, всеки ако се е снишавал в началото на някой конфликт, то когато е видно, кой ще е победителя, после се присламчва към неговия лагер.
    В началото на войната гледахме масово осъждане на Русия, изолация на Русия и особено на Путин, дори партньорите на Русия се държаха много сдържано и с недомлъвки. Зеленски беше всеки ден по телевизиите, всеки ден на посешение, прегръдки и подкрепа и от ескимосите дори :-)
    Сега виждаме напълно различна картина. Зеленски все по-рядко го виждаме, обикаля главно в Европа, вече натискът е главно върху него да сяда и да капитулира. Вече има само един останал съюзник - фалираща и тресяща се Европа, в която десните вече са първи политически сили в основните държави и само се чакат изборите, за да подпечатат победите си. На тоя фон Путин вече не е в изолация, вече всички видяха, кой е победителя във войната и започнаха да го канят и да сключват договори. Вече всеки иска да се срещне с Путин, а със Зеленски искат само от Европа. Зеленски сега е в изолация, като само Брюксел му е приятел. А Путин укрепи ШОС и БРИКС, както никога досега. Дори Тръмп започна нервно да гледа отстрани, как Азия се надига и ще измести фалиращия САЩ, който се самоизяде в собствената си военна, политическа, лакома арогантност, където реалната им икономика от производство е само към 3 трилиона (от над 30 трилиона бщо, т.е. само 10%) и е сравнима с тази на Русия. Започн

    Коментиран от #48

    08:06 06.09.2025

  • 32 Лука

    5 5 Отговор
    Голяма трешка ако соскин е на свобода.

    08:07 06.09.2025

  • 33 Минувач

    10 2 Отговор
    ... Започнаха да разбират, че по-важното е да произвеждаш блага, по-важна е реалната икономика, отколкото тази на финансови операции, борси, печатане на пари, който да се заемат от света.

    08:07 06.09.2025

  • 34 Глупост

    6 4 Отговор
    Наркоса не е никакъв президент! Една марионетка на Запада.

    08:13 06.09.2025

  • 35 Механик

    5 7 Отговор
    "не мога да отида в Москва"- казва Зели.
    Да де, ама можеш да обикаляш по света, нищо, че ракетите си ви обстрелват?!?!??!?!
    И как става тая работа? Или докато се моткаш насам-натам, руснаците спират обстрела?

    Коментиран от #43

    08:13 06.09.2025

  • 36 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "историк":

    Путин не го вълнуват руските жертви затова не е притеснен за среща.

    08:16 06.09.2025

  • 37 Лука

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Съединявайте се и право при ленин!

    08:19 06.09.2025

  • 38 Зеленски в Москва и после в Сибир

    0 3 Отговор
    Кумчо Вълчо ела ме изяж

    08:20 06.09.2025

  • 39 Руснаците обичат да тровят

    7 2 Отговор
    Особено с бавни отрови. Трябва да е луд да отиде в Москва

    08:22 06.09.2025

  • 40 А бре,

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Щото на Путин":

    аланкоолу Украина е Русия, бре.

    Коментиран от #44

    08:24 06.09.2025

  • 41 Лука

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    Скачането през празорците е въпрос на държавна политика в русия.

    08:24 06.09.2025

  • 42 Обединена копейка

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обединихме се... днес ще викаме срещу ЕС, Урсула, Зеленски, Съединението, Тагарев и Евгений Дайнов.

    08:26 06.09.2025

  • 43 Докато се нотка насам-натам

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Десен сектор и Азов режат руски тикви.

    08:29 06.09.2025

  • 44 Лука

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "А бре,":

    Украйна е самостоятелен член но ООН от 1945г

    08:29 06.09.2025

  • 45 Асен

    5 1 Отговор
    Все едно Украйна е нападнала Рашистите явно кремълската пропаганда ни мисли за тъпи.

    08:30 06.09.2025

  • 46 Факт

    3 0 Отговор
    ⚔ АЗОВ - резултати от Добропилското направление ⚔
    1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“

    📢Измина месец, откакто управлението на подразделенията на Силите за отбрана на Украйна на Добропилското направление бе предадено на героичния 1-ви корпус на НГУ „Азов“. Благодарение на съгласуваните действия и храбростта на множеството подразделения на Националната гвардия, Сухопътните войски, Десантно-щурмовите и Щурмовите войски, Военновъздушните сили и Силите за безпилотни системи -които всекидневно държат отбраната и щурмуват вражески позиции - противникът понесе значителни загуби.

    ❗Към 5 септември 2025 г. загубите на противника:
    🔷 Убити, ранени и пленени
    🔹 Безвъзвратни (Убити и тежко ранени ) : 2 427 окупатори
    🔹 Санитарни (по-леко ранени): 1 208
    🔹 Пленени : 65 военнослужещи от армията на РФ
    🔶 Унищожена/повредена техника:
    🔸 20 танка
    🔸 41 бойни бронирани машини
    🔸 78 оръдия
    🔸 2 реактивни системи за залпов огън
    🔸 392 БПЛА от различни типове

    Освободени населени места: Грузке, Рубижне, Нововодяне, Петривка, Веселе, Золотий Колодяз.

    08:32 06.09.2025

  • 47 Що па ΠyΤκuн

    2 0 Отговор
    ме отиде в Хага, м, товарищи крепостници??? 🤣🤣🤣

    08:35 06.09.2025

  • 48 Точен анализ на межд. обстановка,

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Минувач":

    фактите са кристално ясни, Русия е победител Войната и установява нов международен ред с Китай и Индия.
    Големият губещ е Европа, респективно ЕС и НАТО.

    Американците нервно пушат цигара и наблюдават разпада на ЕС?

    Зеленски ще бъде отстранен по стечение на обстоятелствата дали от Руснаците и ново Украинско Правителство дали от Американците и ново Украинско Правителство но това не важно от кой?

    За Европа и ЕС победата на Русия в Украйна е краят на петстотин годишно Европейско Военно надмощие.

    08:37 06.09.2025

  • 49 Като ви казвам

    2 1 Отговор
    Че руснаците са шизофреници

    08:44 06.09.2025

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ Е , НАЙ ГОЛЕМИЯ ГЛУПАК .................... ОТИДЕ В МОСКВА ,.ПРИ ФАШИСТА ПУТЛЕР (ДА ГО УБИЕ) ....................... ФАКТ !

    08:46 06.09.2025

  • 51 Гай Турий

    3 2 Отговор
    Зеленият потник е обикновен чувак и никой няма да го приеме, като нелегитимен представител на киевската превратаджийска хунта. Негов подпис няма да има юридическа стойност, дори да подпише капитулация на жидобандеровска укра.

    08:46 06.09.2025

  • 52 ВЕРНО ЛИ

    1 2 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    08:48 06.09.2025

  • 53 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Щото на Путин":

    Сега не, но скоро!

    08:49 06.09.2025

  • 54 А ГДЕ

    1 2 Отговор
    Кая Калас?

    08:49 06.09.2025

  • 55 Гост

    2 0 Отговор
    Основната пречка за мира в Украйна е страхливата малка кремълска мишка.
    Срещата трябва да се проведе задължително в Хага!

    08:55 06.09.2025

  • 56 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    В империята на злото Русия , ако влезеш излизане със суигурност няма!
    Чета " книжлета" за живота на Лаврентий Берия и ми се гади...!!!
    Няма как Путин да е по- различен от Хрушчов ,Молотов или Сталин ,"наследството" никога не се губи
    по силата на "КГБ"- диктатурата!

    Коментиран от #60

    08:57 06.09.2025

  • 57 ОЧЕВИДНО

    1 1 Отговор
    Зеления е тотално изолиран. Даже и господарите му се отнасят с него с презрение.

    08:57 06.09.2025

  • 58 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ПУТЛЕР ИЗДАДЕ ПАСПОРТИ НА .................. 1800 ХОРА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ДА ЖИВЕЯТ ВЪВ ФАШИСТКА РУСИЯ ................. ФАКТ ! .................... НЯМАШЕ НИТО ЕДИН БЪЛГАРИН , ДАЖЕ И КОПЕЙКИН .................. ФАКТ !

    08:58 06.09.2025

  • 59 Соскин, Соскин

    0 0 Отговор
    Избиват ви като пилци в Украйна......ти си тръгнал акъл на зеленски да даваш....

    08:59 06.09.2025

  • 60 ОБСЕБЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Оракула от Делфи":

    Че ти можеш ли въобще да четеш???? Четял книжки за Берия - боже прибери си вересиите.

    09:00 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания