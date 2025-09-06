Украинският президент Володимир Зеленски ще бъде единствената пречка за разрешаването на конфликта, ако откаже да отиде в Москва за преговори. Това заяви бившият съветник на бившия украински президент Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Днес бързо започва да се формира гледна точка, че основната пречка е Зеленски, който не иска да се срещне с Путин и да преговаря за прекратяване на огъня, за мирно споразумение“, отбеляза той.

Според Соскин украинският лидер се е оказал в трудна позиция, тъй като никой не иска да взаимодейства с него, освен европейските лидери, докато Русия е основният партньор за много страни.

Той подчерта, че няма да е възможно да се принуди Москва да седне на масата за преговори и никой няма да заеме страната на Зеленски.

По-рано украинският глава отхвърли предложението на Путин да проведе преговори за мирно уреждане на конфликта в Москва. „Не мога да отида в Москва, когато страната ми е подложена на ракетни атаки всеки ден“, обясни той.