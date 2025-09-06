Новини
Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години
  Тема: Украйна

Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години

6 Септември, 2025 08:18, обновена 6 Септември, 2025 08:22 1 221 28

Според служителите на реда тя е сътрудничила на украинските специални служби

Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на реда задържаха в Москва украинска гражданка, която е сътрудничила на украинските специални служби и е имала взривни вещества, съобщи ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи.

„Украинската гражданка Головаш А.К. е задържана, обвинена е по чл. 222.1, чл. 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (незаконно придобиване, прехвърляне, продажба, съхранение, транспортиране, превоз или носене на взривни вещества)“, каза източникът на агенцията.

Според него Мещанският съд е избрал превантивна мярка за задържаната под формата на задържане под стража. Самият съд потвърди ареста на жената, но отказа да коментира допълнително.

Както е посочено в материалите по делото, Головаш сътрудничи на украинските специални служби и „притежава умения в конспирация и противодействие на правоохранителните дейности и обширни връзки в престъпния свят, включително извън Руската федерация“.

Жената напълно призна вината си за инкриминираното ѝ деяние. Тя е заплашена от до 15 години затвор.


Русия
  • 1 Боруна Лом

    30 4 Отговор
    ПРАТЕТЕ Я В БЪЛГАРИЯ! ЩЕ БЪДЕ НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ! ДЖИЛЯЗКО И БОКО ЩЕ Я ГЛЕДАТ БЕЗ ПАРИ!

    Коментиран от #12, #14

    08:26 06.09.2025

  • 2 Наистина

    28 3 Отговор
    Укротерористи !

    08:26 06.09.2025

  • 3 Десислава Димитрова

    23 4 Отговор
    Хохохолката няма да лежи ,а ще се труди .С терористи не се преговаря !

    08:29 06.09.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    20 2 Отговор
    Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години.

    Тя ЩЕ ЛЕЖИ със сигурност !!

    Мецан не си поплюва с терористите без значение на гражданството им.

    08:30 06.09.2025

  • 5 Хаха

    15 1 Отговор
    То ако беше "лежене" нямаше да има проблем.

    08:32 06.09.2025

  • 6 🙄🙄🙄

    15 3 Отговор
    Украинците са невменяеми иди оти, трябва да смеят закона и всеки заловен да бъде публично по телевизията разстрелян и едва тогава може да намали на 50% може би тероризма.
    Като спорът да им дават пари ще започнат дейност в Европа 😳🤦😂🤣

    Коментиран от #15

    08:33 06.09.2025

  • 7 !!!?

    3 9 Отговор
    Ето защо Зеленски не иска да ходи в Москва !
    Путлер не може да осигури неговата безопасност...
    Соскин вече е активирал украински предатели да ликвидират украинския президент !

    08:41 06.09.2025

  • 8 Сюзън

    9 3 Отговор
    Проблемът с украта е че няма краставици в Сибир .

    Коментиран от #13, #22

    08:41 06.09.2025

  • 9 гдфгфдг

    5 3 Отговор
    Бих я обезобразил като я кълцам в лицето с ножица,а след това ще и отрежа крайниците и ще се гърчи на пода

    Коментиран от #10, #21

    08:41 06.09.2025

  • 10 оня с кола

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "гдфгфдг":

    С един сап зад врата е по бързо и по хуманно .

    08:43 06.09.2025

  • 11 Тиква

    5 1 Отговор
    Друго не могат, колкото да не храниш хиената,винаги ще предадат.

    08:43 06.09.2025

  • 12 Искаш да кажеш

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    БЪЛХАРА Желязков?

    08:47 06.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сюзън":

    КРАСТАВИЦИТЕ ЩЕ СЕ ЗАМЕНЯТ С ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА!

    08:48 06.09.2025

  • 14 Ще стане кат изцеден лимон

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    МАЛКО И СА , ТРЕБЕ 20 ГОДИНИ ДА РЕЖЕ ДЪРВА В СИБИР И ПОСЛЕ ЗА ТОР.

    08:48 06.09.2025

  • 15 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "🙄🙄🙄":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава.

    Коментиран от #16

    08:49 06.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    ОДИ СИ ПРАЙ ВЕТАР!НЕРАЗУМНИИ!

    08:51 06.09.2025

  • 17 Така и така

    6 0 Отговор
    Русия трябва да развива ядрената си програма....могат да я пратят за 15- годинки в урановите рудници....заедно и с пленените украинци от Азов

    08:51 06.09.2025

  • 18 В В.П.

    3 1 Отговор
    Окропите са террористи..като ИД.само лобут за тия свине.

    08:52 06.09.2025

  • 19 СЕГА

    4 0 Отговор
    Ще я денацифицират.

    08:52 06.09.2025

  • 20 БлуΔницата УкраИна

    5 0 Отговор
    Мъжко, женско, всите х0х0ляки
    са изпечени терористи.

    08:52 06.09.2025

  • 21 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "гдфгфдг":

    Уроците по садизъм дали са подсъдни?

    Коментиран от #26

    08:53 06.09.2025

  • 22 Мефистофел

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сюзън":

    "Проблемът с украта е че няма краставици в Сибир"

    Това ми напомня един стар виц за добрата и лошата новина вженския затвор.
    Добрата: ще има краставица за обяд.
    Лошата: краставицата е нарязана.

    08:53 06.09.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Това са Черните вдовици!
    Като чеченките!

    08:53 06.09.2025

  • 24 В В.П.

    2 0 Отговор
    Дотам ги докара Майдана им .Да носят взрив и да взривяват хора ,сгради ,мостове ..Шумкари .Сега окропите са милион пъти по зле от 2014 ..Само дето им разрешиха да избягат с парите си ..Светът ,Есср се нуждае от мръсния капитал на окропите ..

    08:56 06.09.2025

  • 25 Швейк

    2 2 Отговор
    Руската фашистка диктатура показа , че е по-силна от една жена

    08:57 06.09.2025

  • 26 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    НЕ СА !ТЕ СА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА!

    08:58 06.09.2025

  • 27 В В.П.

    0 0 Отговор
    Окропите си разменят Тротил ,патрони ,снаряди ,червен живак ,бял ,ботуши ,рпг та ,пищови,Автомати..и други.Търсят някой руско гиворящ да го гръмнат ..Фашизирани маргинали.

    09:00 06.09.2025

  • 28 а бе

    0 0 Отговор
    сигурно взрива е предназначен за бункера в които се крие диктатора путин

    09:00 06.09.2025

