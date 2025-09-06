Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години.

Служители на реда задържаха в Москва украинска гражданка, която е сътрудничила на украинските специални служби и е имала взривни вещества, съобщи ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи.

„Украинската гражданка Головаш А.К. е задържана, обвинена е по чл. 222.1, чл. 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (незаконно придобиване, прехвърляне, продажба, съхранение, транспортиране, превоз или носене на взривни вещества)“, каза източникът на агенцията.

Според него Мещанският съд е избрал превантивна мярка за задържаната под формата на задържане под стража. Самият съд потвърди ареста на жената, но отказа да коментира допълнително.

Както е посочено в материалите по делото, Головаш сътрудничи на украинските специални служби и „притежава умения в конспирация и противодействие на правоохранителните дейности и обширни връзки в престъпния свят, включително извън Руската федерация“.

Жената напълно призна вината си за инкриминираното ѝ деяние. Тя е заплашена от до 15 години затвор.