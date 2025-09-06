Заловиха украинка с взрив в Москва, може да лежи 15 години.

Служители на реда задържаха в Москва украинска гражданка, която е сътрудничила на украинските специални служби и е имала взривни вещества, съобщи ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи.
„Украинската гражданка Головаш А.К. е задържана, обвинена е по чл. 222.1, чл. 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация (незаконно придобиване, прехвърляне, продажба, съхранение, транспортиране, превоз или носене на взривни вещества)“, каза източникът на агенцията.
Според него Мещанският съд е избрал превантивна мярка за задържаната под формата на задържане под стража. Самият съд потвърди ареста на жената, но отказа да коментира допълнително.
Както е посочено в материалите по делото, Головаш сътрудничи на украинските специални служби и „притежава умения в конспирация и противодействие на правоохранителните дейности и обширни връзки в престъпния свят, включително извън Руската федерация“.
Жената напълно призна вината си за инкриминираното ѝ деяние. Тя е заплашена от до 15 години затвор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #12, #14
08:26 06.09.2025
2 Наистина
08:26 06.09.2025
3 Десислава Димитрова
08:29 06.09.2025
4 БгТопИдиот🇧🇬
Тя ЩЕ ЛЕЖИ със сигурност !!
Мецан не си поплюва с терористите без значение на гражданството им.
08:30 06.09.2025
5 Хаха
08:32 06.09.2025
6 🙄🙄🙄
Като спорът да им дават пари ще започнат дейност в Европа 😳🤦😂🤣
Коментиран от #15
08:33 06.09.2025
7 !!!?
Путлер не може да осигури неговата безопасност...
Соскин вече е активирал украински предатели да ликвидират украинския президент !
08:41 06.09.2025
8 Сюзън
Коментиран от #13, #22
08:41 06.09.2025
9 гдфгфдг
Коментиран от #10, #21
08:41 06.09.2025
10 оня с кола
До коментар #9 от "гдфгфдг":С един сап зад врата е по бързо и по хуманно .
08:43 06.09.2025
11 Тиква
08:43 06.09.2025
12 Искаш да кажеш
До коментар #1 от "Боруна Лом":БЪЛХАРА Желязков?
08:47 06.09.2025
13 Боруна Лом
До коментар #8 от "Сюзън":КРАСТАВИЦИТЕ ЩЕ СЕ ЗАМЕНЯТ С ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА!
08:48 06.09.2025
14 Ще стане кат изцеден лимон
До коментар #1 от "Боруна Лом":МАЛКО И СА , ТРЕБЕ 20 ГОДИНИ ДА РЕЖЕ ДЪРВА В СИБИР И ПОСЛЕ ЗА ТОР.
08:48 06.09.2025
15 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #6 от "🙄🙄🙄":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава.
Коментиран от #16
08:49 06.09.2025
16 Боруна Лом
До коментар #15 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":ОДИ СИ ПРАЙ ВЕТАР!НЕРАЗУМНИИ!
08:51 06.09.2025
17 Така и така
08:51 06.09.2025
18 В В.П.
08:52 06.09.2025
19 СЕГА
08:52 06.09.2025
20 БлуΔницата УкраИна
са изпечени терористи.
08:52 06.09.2025
21 Лука
До коментар #9 от "гдфгфдг":Уроците по садизъм дали са подсъдни?
Коментиран от #26
08:53 06.09.2025
22 Мефистофел
До коментар #8 от "Сюзън":"Проблемът с украта е че няма краставици в Сибир"
Това ми напомня един стар виц за добрата и лошата новина вженския затвор.
Добрата: ще има краставица за обяд.
Лошата: краставицата е нарязана.
08:53 06.09.2025
23 Ганя Путинофила
Като чеченките!
08:53 06.09.2025
24 В В.П.
08:56 06.09.2025
25 Швейк
08:57 06.09.2025
26 Боруна Лом
До коментар #21 от "Лука":НЕ СА !ТЕ СА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА!
08:58 06.09.2025
27 В В.П.
09:00 06.09.2025
28 а бе
09:00 06.09.2025