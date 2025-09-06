Новини
Свят »
Полша »
Естония изпрати военни инструктори в Полша
  Тема: Украйна

Естония изпрати военни инструктори в Полша

6 Септември, 2025 14:07 484 16

  • украйна-
  • полша-
  • естония-
  • войници-
  • обучение

Програмата е насочена към подобряване на основната военна подготовка на украинските войници

Естония изпрати военни инструктори в Полша - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Естония изпрати подразделение от професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучава украински войници, съобщи ERR, позовавайки се на командира на естонската част, капитан Силвър Кулдкеп.

„Като част от тренировъчната мисия Legio, Естонските отбранителни сили изпратиха подразделение от до 10 професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучават украински войници“, се казва в изданието.

Още новини от Украйна

ERR отбелязва, че програмата е насочена към „подобряване на основната военна подготовка на войниците“ на украинските въоръжени сили, като един цикъл на обучение е с продължителност два месеца.

От началото на въоръжения конфликт в Украйна, естонските инструктори са обучили над 2000 украински войници.

След стартирането на инициативата Legio в Северна Европа и Балтийските страни, естонските инструктори скоро ще завършат участието си в британската програма за обучение Interflex за украинските въоръжени сили.

Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането на конфликта, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и „играят с огъня“. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че вкарването на оръжия в Украйна от Запада не допринася за преговорите и ще има отрицателен ефект.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    В Румъния ще правят Референдум за пращане на войски в Украйна.Започваме да събираме подписи и у нас.

    Коментиран от #6, #14

    14:08 06.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    12 2 Отговор
    Това русо момиче на снимката не е ли малолетно?

    Коментиран от #5

    14:09 06.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Вчера на мача Украйна -Франция на стадиона във Вроцлав имаше 50 000 млади и здрави украинци.Да ги ловят и обучават.

    14:12 06.09.2025

  • 4 минувач

    11 1 Отговор
    Естонските лилипути и те като укрите решили да борят мечката.Тия 2000 , дето са ги обучили , дали са живи все още ?!

    14:12 06.09.2025

  • 5 Гладна кокошка малолетни сънува

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Ще ти се да е малолетно

    Коментиран от #15

    14:13 06.09.2025

  • 6 онзи

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ония с ,,капейките,, и ,,трите дня ,, да се стягат - вокзал , чемодан и на х.............й !

    14:14 06.09.2025

  • 7 Фен

    7 1 Отговор
    Пешките нямат имена. Естония, Полша, България... Разходен материал.

    14:15 06.09.2025

  • 8 Всичко е по план

    2 0 Отговор
    "Роснефт" за първата половина на годината, както виждаме не са съвсем на минус, има и някои плюсове:
    Приходи: -17,6%
    Нетна печалба: -68%
    Общи разходи: 769 милиарда рубли. (+10,5%).

    14:21 06.09.2025

  • 9 Няма логика

    7 0 Отговор
    Украинците воюват от 3 години, а тези палячовци зяпат през оградата и сега "инструктори". Цялата западна организация е малоумна и е насочена към крадене на пари.

    14:23 06.09.2025

  • 10 ха-ха

    6 0 Отговор
    И като ги ,,обучат ,, , укрите си бият камшика и с 200 изчезват ....

    14:23 06.09.2025

  • 11 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Обучението ще да е на руски език ,иначе не виждам как ще се разберат.

    14:24 06.09.2025

  • 12 хахаха

    5 0 Отговор
    леле мале над 10 естонски инструктури ще обучават украинската армия, която само за 2025 до сега има 135 000 дезертьора

    14:24 06.09.2025

  • 13 Рублевка

    3 0 Отговор
    При новото разделяне на света, Прибалтика ще бъде превзета от РФ, но не и интегрирана. Бившите републики на СССР ще бъдат източник на роби и ресурси, защото не подлежат на интеграция.

    14:25 06.09.2025

  • 14 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    у нас е готово,проф.дайноф каза,че униформата му е готова и още 10 000 кат него чакали да ги повика зелю пора ама той мълчи а и те не напират май много

    14:26 06.09.2025

  • 15 Тая вече я пиши бегАла

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гладна кокошка малолетни сънува":

    Оператор на дрон не живее дълго близо до ЛБС

    14:27 06.09.2025

  • 16 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Тръмп спре парите за Литва, Латвия и Естония!

    ПАри нЕма, действайте! 🤣🤣🤣

    14:29 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания