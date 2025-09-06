Естония изпрати подразделение от професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучава украински войници, съобщи ERR, позовавайки се на командира на естонската част, капитан Силвър Кулдкеп.

„Като част от тренировъчната мисия Legio, Естонските отбранителни сили изпратиха подразделение от до 10 професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучават украински войници“, се казва в изданието.

ERR отбелязва, че програмата е насочена към „подобряване на основната военна подготовка на войниците“ на украинските въоръжени сили, като един цикъл на обучение е с продължителност два месеца.

От началото на въоръжения конфликт в Украйна, естонските инструктори са обучили над 2000 украински войници.

След стартирането на инициативата Legio в Северна Европа и Балтийските страни, естонските инструктори скоро ще завършат участието си в британската програма за обучение Interflex за украинските въоръжени сили.

Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането на конфликта, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и „играят с огъня“. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че вкарването на оръжия в Украйна от Запада не допринася за преговорите и ще има отрицателен ефект.