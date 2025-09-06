Естония изпрати военни инструктори в Полша

Естония изпрати подразделение от професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучава украински войници, съобщи ERR, позовавайки се на командира на естонската част, капитан Силвър Кулдкеп.
„Като част от тренировъчната мисия Legio, Естонските отбранителни сили изпратиха подразделение от до 10 професионални войници и резервни инструктори в Полша, за да обучават украински войници“, се казва в изданието.
ERR отбелязва, че програмата е насочена към „подобряване на основната военна подготовка на войниците“ на украинските въоръжени сили, като един цикъл на обучение е с продължителност два месеца.
От началото на въоръжения конфликт в Украйна, естонските инструктори са обучили над 2000 украински войници.
След стартирането на инициативата Legio в Северна Европа и Балтийските страни, естонските инструктори скоро ще завършат участието си в британската програма за обучение Interflex за украинските въоръжени сили.
Русия смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането на конфликта, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и „играят с огъня“. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че вкарването на оръжия в Украйна от Запада не допринася за преговорите и ще има отрицателен ефект.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #14
14:08 06.09.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #5
14:09 06.09.2025
3 Последния Софиянец
14:12 06.09.2025
4 минувач
14:12 06.09.2025
5 Гладна кокошка малолетни сънува
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Ще ти се да е малолетно
Коментиран от #15
14:13 06.09.2025
6 онзи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ония с ,,капейките,, и ,,трите дня ,, да се стягат - вокзал , чемодан и на х.............й !
14:14 06.09.2025
7 Фен
14:15 06.09.2025
8 Всичко е по план
Приходи: -17,6%
Нетна печалба: -68%
Общи разходи: 769 милиарда рубли. (+10,5%).
14:21 06.09.2025
9 Няма логика
14:23 06.09.2025
10 ха-ха
14:23 06.09.2025
11 Сатана Z
14:24 06.09.2025
12 хахаха
14:24 06.09.2025
13 Рублевка
14:25 06.09.2025
14 факуса
До коментар #1 от "Последния Софиянец":у нас е готово,проф.дайноф каза,че униформата му е готова и още 10 000 кат него чакали да ги повика зелю пора ама той мълчи а и те не напират май много
14:26 06.09.2025
15 Тая вече я пиши бегАла
До коментар #5 от "Гладна кокошка малолетни сънува":Оператор на дрон не живее дълго близо до ЛБС
14:27 06.09.2025
16 az СВО Победа80
ПАри нЕма, действайте! 🤣🤣🤣
14:29 06.09.2025