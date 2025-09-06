Новини
Свят »
Украйна »
Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ на Порошенко в Киев (ВИДЕО)

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ на Порошенко в Киев (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 16:37 1 143 23

  • roshen-
  • фабрика-
  • киев-
  • порошенко

Служителите са успели да потушат огъня преди идването на пожарникарите

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ на Порошенко в Киев (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ (бившата Киевска сладкарска фабрика „Карл Маркс“), собственост на бившия украински президент Петро Порошенко, в Киев, съобщи украинската агенция УНИАН.

Подробности не са предоставени. Видеото показва стълб дим, издигащ се в района на фабриката.

По-късно агенция РБК-Украйна съобщи, че пожарът е потушен.

Служителите на фабриката са успели да потушат пожара преди пристигането на пожарните и спасителните екипи“, каза пред агенцията Павел Петров, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев.

По предварителни данни, няма пострадали. На свой ред украинското издание „Insider“ публикува в своя Telegram канал видео от фабричния цех, където е възникнал пожарът. Записът показва, че цялото помещение е в дим.

Фабриката е известна с производството на тортата „Киев“ през 1956 г., която се превръща в един от символите на Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    30 4 Отговор
    Защо в България се продава шоколад Рошен на Потрошенко след като укрия не е в ЕС и не може да внася стоки в ЕС

    Коментиран от #4, #10, #21, #23

    16:42 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сократ

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Те се продават. А ти купуваш ли? Аз не. Явно яко е гърмяло вследствие на пожара

    16:46 06.09.2025

  • 5 ФЕЙК - либераст

    24 2 Отговор
    Гадния Путин и на бонбоните и тортите посегна, сега какво ще правим без сладките на М оше?

    16:47 06.09.2025

  • 6 Опорка

    21 1 Отговор
    Същата работа като тука и навсякъде. Фалшиви "бизнесмени", всъщност мутри и боклуци, забогатяли чрез разграбване на държавни активи от комунизма, се обявяват за евроатлантически "лидери" и водят народите и държавите си към пропаст. Тоя вече си свърши работата, в БГ процеса още тече, но е към края си.

    16:49 06.09.2025

  • 7 ПоРошен

    23 2 Отговор
    Всичко на тази марка е пълно с евтини, изкуствени суровини и е гадно на вкус. Не знам кой ги купува, преди бяха евтини, но сега един шоколад Рошен струва почти колкото Своге и Милка. То не че Милка не е изкуственяк, но поне не е лош на вкус.

    16:49 06.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дъмбо Ди

    18 2 Отговор
    Пълна синтетика са порошенковите изделия!

    16:50 06.09.2025

  • 10 Дъмбо Ди

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    И водка!!!

    16:51 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 минувач

    12 2 Отговор
    А защо във фабриката , а не в зеления бункер ?!

    16:53 06.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 юрий

    16 1 Отговор
    Нищо не купувайте произведено от тази марка.Долно качество,съмнителна суровина за производство.

    Коментиран от #19

    16:59 06.09.2025

  • 17 дедо..

    4 2 Отговор
    И аз си спомням че тортата кiев в края на 1960 год.вчесть на один год отсмъртта на бандера- я пуснаха с неговия лик..и водессу от обич към него почваха да режат парчетата от тортата- първо отглавата му..

    17:12 06.09.2025

  • 18 Хубав шоколад

    2 8 Отговор
    Рушен са най-хубавите шоколади в България. Качествени и на изгодна цена. Попадал съм и на други украински сладкарски изделия, които са с превъзходно качество, имаше някакви канелени бисквити, които са супер, не им помня марката. Препоръчвам на всички българи да ги опитват и освен това да се надяваме, че част от нашите средства, отишли за покупката на тези изделия ще отидат и за покупката на дронове, с които да се унищожава руския окупатор

    Коментиран от #22

    17:12 06.09.2025

  • 19 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "юрий":

    Макар да съм проруски настроен, но ще ви кажа, че доста бъркате. По-точно, всичко е точно както го казвате и всичко е менте, но това не е характерно само за тази фабрика или са Украина.
    Какаото и кафето от на 25 години са САМО и единствено ГМО. Същото се отнася и за царевицата.
    Фастъченото масло и самите фастъци също падат под горнато определение. Лешникови кремове, какаови масла- всичко е на индустриална основа и в таоква масло лешниците и какаото НЕ присъстват. Овкусители, аромати и хдрогенирани мазнини (най-вече палмови).

    17:13 06.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Яни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Внасят ги български фирми дистребутури на марката Рошен. Имам съсед ,жинвее в Киев от 6 години и внася украйнски сладоледи и сладки от украйна.

    17:38 06.09.2025

  • 22 Заври си ги и

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хубав шоколад":

    си ги тагъпчи в евроатлантическия зейнал sphиnкtер. И да си знаеш фабриката на тоя иzrод е бившата Красньiй Октьябр с две думи руска. И аз не купувам от вратите на тоя буклук Потрошенко.

    17:42 06.09.2025

  • 23 Защо ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Защото неговия приятел Плевнелиев му отвори българския пазар, за което му беше благодарено.

    17:45 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания