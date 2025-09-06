Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ на Порошенко в Киев (ВИДЕО)

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ (бившата Киевска сладкарска фабрика „Карл Маркс“), собственост на бившия украински президент Петро Порошенко, в Киев, съобщи украинската агенция УНИАН.

Подробности не са предоставени. Видеото показва стълб дим, издигащ се в района на фабриката.

По-късно агенция РБК-Украйна съобщи, че пожарът е потушен.

„Служителите на фабриката са успели да потушат пожара преди пристигането на пожарните и спасителните екипи“, каза пред агенцията Павел Петров, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев.

По предварителни данни, няма пострадали. На свой ред украинското издание „Insider“ публикува в своя Telegram канал видео от фабричния цех, където е възникнал пожарът. Записът показва, че цялото помещение е в дим.

Фабриката е известна с производството на тортата „Киев“ през 1956 г., която се превръща в един от символите на Киев.