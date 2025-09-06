Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ на Порошенко в Киев (ВИДЕО)

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ (бившата Киевска сладкарска фабрика „Карл Маркс“), собственост на бившия украински президент Петро Порошенко, в Киев, съобщи украинската агенция УНИАН.
Подробности не са предоставени. Видеото показва стълб дим, издигащ се в района на фабриката.
По-късно агенция РБК-Украйна съобщи, че пожарът е потушен.
„Служителите на фабриката са успели да потушат пожара преди пристигането на пожарните и спасителните екипи“, каза пред агенцията Павел Петров, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев.
По предварителни данни, няма пострадали. На свой ред украинското издание „Insider“ публикува в своя Telegram канал видео от фабричния цех, където е възникнал пожарът. Записът показва, че цялото помещение е в дим.
Фабриката е известна с производството на тортата „Киев“ през 1956 г., която се превръща в един от символите на Киев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #4, #10, #21, #23
16:42 06.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сократ
До коментар #1 от "Сталин":Те се продават. А ти купуваш ли? Аз не. Явно яко е гърмяло вследствие на пожара
16:46 06.09.2025
5 ФЕЙК - либераст
16:47 06.09.2025
6 Опорка
16:49 06.09.2025
7 ПоРошен
16:49 06.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дъмбо Ди
16:50 06.09.2025
10 Дъмбо Ди
До коментар #1 от "Сталин":И водка!!!
16:51 06.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 минувач
16:53 06.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 юрий
Коментиран от #19
16:59 06.09.2025
17 дедо..
17:12 06.09.2025
18 Хубав шоколад
Коментиран от #22
17:12 06.09.2025
19 Механик
До коментар #16 от "юрий":Макар да съм проруски настроен, но ще ви кажа, че доста бъркате. По-точно, всичко е точно както го казвате и всичко е менте, но това не е характерно само за тази фабрика или са Украина.
Какаото и кафето от на 25 години са САМО и единствено ГМО. Същото се отнася и за царевицата.
Фастъченото масло и самите фастъци също падат под горнато определение. Лешникови кремове, какаови масла- всичко е на индустриална основа и в таоква масло лешниците и какаото НЕ присъстват. Овкусители, аромати и хдрогенирани мазнини (най-вече палмови).
17:13 06.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай Яни
До коментар #1 от "Сталин":Внасят ги български фирми дистребутури на марката Рошен. Имам съсед ,жинвее в Киев от 6 години и внася украйнски сладоледи и сладки от украйна.
17:38 06.09.2025
22 Заври си ги и
До коментар #18 от "Хубав шоколад":си ги тагъпчи в евроатлантическия зейнал sphиnкtер. И да си знаеш фабриката на тоя иzrод е бившата Красньiй Октьябр с две думи руска. И аз не купувам от вратите на тоя буклук Потрошенко.
17:42 06.09.2025
23 Защо ли?
До коментар #1 от "Сталин":Защото неговия приятел Плевнелиев му отвори българския пазар, за което му беше благодарено.
17:45 06.09.2025