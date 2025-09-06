Полски фермери блокираха границата с Украйна

Полски фермери за пореден път блокираха движението на украински камиони през контролно-пропускателния пункт Медика-Шегини на границата с Украйна, съобщи Държавната гранична служба на Украйна (ГБСУ).
„Днес в 12:50 ч. полски протестиращи блокираха движението пред контролно-пропускателния пункт Медика,“ се казва в съобщение на граничната служба в Telegram канала ѝ. Протестната акция се провежда на 1 км от полския контролно-пропускателен пункт.
Ограниченията за движение важат за камиони, като блокадата може да продължи повече от 6 часа. В момента 681 камиона чакат на опашка, за да напуснат Украйна и да влязат в страната, а около 100 чакат да влязат в страната.
Полските фермери провеждат подобни протести срещу камиони със селскостопански продукти от Украйна, влизащи в страната им, от няколко години, откакто Европейският съюз предостави на Киев правото на безмитен внос на стоки в ЕС от пролетта на 2022 г. На този фон протестиращите многократно посочват, че допускането на украински селскостопански продукти да влизат на пазара на ЕС без квоти вреди на вътрешния бизнес.
През 2023-2024 г. митата бяха подновявани и спирани няколко пъти в резултат на протести на фермери в съседни страни поради пренасищането на техните пазари с украински продукти. На 6 юни Европейският съюз възобнови прилагането на всички квоти и мита върху износа на селскостопански продукти от Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 НИЕ
Коментиран от #8
17:14 06.09.2025
3 тръмпет ъф уар
17:16 06.09.2025
4 БАНко
17:23 06.09.2025
5 Баш Балък
17:32 06.09.2025
6 Последния Софиянец
17:33 06.09.2025
7 Хохо Бохо
17:34 06.09.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "НИЕ":Към кладбището при гнилата пияна леш‼️
17:35 06.09.2025
9 Хохо Бохо
17:36 06.09.2025
10 БАНко
17:38 06.09.2025
11 Ганя Путинофила
Коментиран от #13
17:40 06.09.2025
12 Отец Дионисий
17:40 06.09.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":Просиия и копейките са една и съща тор, украинците са свободни хора!
17:41 06.09.2025