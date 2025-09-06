Полски фермери блокираха границата с Украйна

Полски фермери за пореден път блокираха движението на украински камиони през контролно-пропускателния пункт Медика-Шегини на границата с Украйна, съобщи Държавната гранична служба на Украйна (ГБСУ).

„Днес в 12:50 ч. полски протестиращи блокираха движението пред контролно-пропускателния пункт Медика,“ се казва в съобщение на граничната служба в Telegram канала ѝ. Протестната акция се провежда на 1 км от полския контролно-пропускателен пункт.

Ограниченията за движение важат за камиони, като блокадата може да продължи повече от 6 часа. В момента 681 камиона чакат на опашка, за да напуснат Украйна и да влязат в страната, а около 100 чакат да влязат в страната.

Полските фермери провеждат подобни протести срещу камиони със селскостопански продукти от Украйна, влизащи в страната им, от няколко години, откакто Европейският съюз предостави на Киев правото на безмитен внос на стоки в ЕС от пролетта на 2022 г. На този фон протестиращите многократно посочват, че допускането на украински селскостопански продукти да влизат на пазара на ЕС без квоти вреди на вътрешния бизнес.

През 2023-2024 г. митата бяха подновявани и спирани няколко пъти в резултат на протести на фермери в съседни страни поради пренасищането на техните пазари с украински продукти. На 6 юни Европейският съюз възобнови прилагането на всички квоти и мита върху износа на селскостопански продукти от Украйна.