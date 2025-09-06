Новини
Съдбата на Украйна
Съдбата на Украйна

6 Септември, 2025

Действията на Зеленски ще доведат до разделянето на страната между съседите й

Съдбата на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Територията на Украйна ще бъде разделена между съседите ѝ заради действията на Володимир Зеленски, пише ирландският журналист Чей Боус в социалната мрежа X.

Мирен план, ако Зеленски не загуби властта си и продължи да дразни съседите си: Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол, Ровно и Луцк ще се върнат на Полша, Закарпатската област ще отиде при Унгария и Словакия, Черновци и Буджак ще бъдат дадени на Румъния, а всичко останало на Русия“, каза той.

През август „Вашингтон пост“ съобщи, че Зеленски е подложен на голям натиск на фона на евентуални териториални отстъпки при мирно уреждане на конфликта с Русия. В статията си вестникът обсъжда факта, че Зеленски трябва да убеди Тръмп на своя страна, по-специално по въпроса за териториалните отстъпки.

В сряда Владимир Путин, по време на разговор с журналисти след посещението си в Китай, заяви, че ако Зеленски е готов за среща, нека дойде в Москва. Същевременно руският лидер нарече Зеленски „настоящ ръководител на администрацията“ на Украйна, отбелязвайки, че правомощията му като президент са изтекли. Зеленски, от своя страна, отказа да отиде, като в интервю за телевизионния канал ABC посочи, че уж не може да дойде в руската столица. В същото време той противоречиво заяви, че е „готов за среща“ и то „във всякакъв формат“.


  • 1 гост

    13 5 Отговор
    Русия няма да отстъпи територии на източноевропейските хиени това което е завоювала с кръв през ВСВ.

    Коментиран от #25

    19:10 06.09.2025

  • 2 ХАН ЮВИГИ

    4 12 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    19:12 06.09.2025

  • 3 ,,,,,,

    6 1 Отговор
    Бе се ги пропускам тия , Байден не беше ли ирландец?

    19:13 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДА ВИ КАЖА

    17 3 Отговор
    Англосаксонските ще вземат от окраина само на геврека дупката.

    19:13 06.09.2025

  • 6 КОМЕНТАР

    5 0 Отговор
    В СИБИР НА КАФЕ И ПИРОЖКИ НА КОРЕМ

    19:14 06.09.2025

  • 7 Иванов

    4 0 Отговор
    Пак ли са това!?!?!?

    19:14 06.09.2025

  • 8 ВЕРНО ЛИ

    11 0 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    19:14 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Сега е момента България да си върне Бесарабия ,земите населени с етнически българи.Вместо Зеленски ще ги управлява Бойко Борисов.

    19:14 06.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    13 1 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    Коментиран от #19

    19:15 06.09.2025

  • 13 Понеже

    0 9 Отговор
    30 -дневната успешна СВУ на Путлер засега Не Фърфи, та затова има загрижени за как несъществуващата Украйна щяла да бъде разделена между съседите си.
    Аман от русофилска пропаганда.

    Ало другари, вадете безаналоговите оръжия и отивайте на Фронта да си отвоювате претенциите за защита на правата на онеправданите Рушляци.
    Аман от маркс-ленинисти!

    19:15 06.09.2025

  • 14 келтската

    4 0 Отговор
    гейша се иzтропкала

    19:15 06.09.2025

  • 15 Бен Вафлек

    0 6 Отговор
    Големи глупости.

    19:16 06.09.2025

  • 16 Как па нито един жълтопаветник

    8 1 Отговор
    Не замина за Украйна да се бие с Русия?Иначе голям го вадят по форумите.

    19:16 06.09.2025

  • 17 А ГДЕ

    6 1 Отговор
    Кая Калас?

    19:17 06.09.2025

  • 18 Мутра

    2 6 Отговор
    Всички руски боклуци от Гласовете на Дачков са тук, дърти комунисти, няколко даскала по марксизъм, фатмаци и партийни секретари.

    Коментиран от #23

    19:17 06.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Тези територии са си полски, румънски и унгарски. Сталин ги присъедини към Украйна.

    19:18 06.09.2025

  • 21 РУТЕ

    3 0 Отговор
    По дълга воина по малка Украина и накрая никаква.За това се борим.

    19:19 06.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    За да свърши войната, логично е така да стане.

    19:20 06.09.2025

  • 23 Спасение няма

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мутра":

    Голем рев на русофилите какво ще станело с несъщестуващата Украйна.
    Не е само Дачков, а и другите като Пешо Волгата, Енчо ГАЗ-ката и Витан КАМАЗ-ката!!!!!!

    Ето и от сорта
    20:42;
    ПРОФ. ВИТАНОВ ИЗЧИСЛИ: УКРАЙНА РУХВА! ЗАГИВАТ...;
    НАРОДНА СИЛА;

    Аман от червиви професори, аман!

    19:20 06.09.2025

  • 24 Асен

    0 4 Отговор
    Явно кремълската пропаганда не спи.

    Коментиран от #26

    19:22 06.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гадно

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Асен":

    А и проруZZките подлоги не могат да заспят1

    19:23 06.09.2025

  • 27 Казуар

    1 0 Отговор
    Ти да видиш, Украйна само Русия ще я спаси от разграбване на територията.

    19:24 06.09.2025

  • 28 Тц,тц,тц

    0 0 Отговор
    -специално, през 1366 г. са приети т. нар. Килкени статути, според които на всички ирландци, под заплаха от конфискация на земя и лишаване от свобода, е наредено да говорят само английски, да се обличат само в английски дрехи, забранява им се да продават коне и оръжия на ирландците, а по време на война - хранителни продукти. В английските територии е забранено и да се позволява на ирландците да заемат църковни длъжности и

    19:24 06.09.2025

  • 29 Явно Русофила

    0 0 Отговор
    не може да вижда и прецени че 11-тата икономика на Света и Втората армия са си това, което са си Сделяли!

    Амана от ВАЗ-ки, ГАЗ-ки и КАМАЗ-ки!

    19:25 06.09.2025

