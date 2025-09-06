Територията на Украйна ще бъде разделена между съседите ѝ заради действията на Володимир Зеленски, пише ирландският журналист Чей Боус в социалната мрежа X.
„Мирен план, ако Зеленски не загуби властта си и продължи да дразни съседите си: Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол, Ровно и Луцк ще се върнат на Полша, Закарпатската област ще отиде при Унгария и Словакия, Черновци и Буджак ще бъдат дадени на Румъния, а всичко останало на Русия“, каза той.
През август „Вашингтон пост“ съобщи, че Зеленски е подложен на голям натиск на фона на евентуални териториални отстъпки при мирно уреждане на конфликта с Русия. В статията си вестникът обсъжда факта, че Зеленски трябва да убеди Тръмп на своя страна, по-специално по въпроса за териториалните отстъпки.
В сряда Владимир Путин, по време на разговор с журналисти след посещението си в Китай, заяви, че ако Зеленски е готов за среща, нека дойде в Москва. Същевременно руският лидер нарече Зеленски „настоящ ръководител на администрацията“ на Украйна, отбелязвайки, че правомощията му като президент са изтекли. Зеленски, от своя страна, отказа да отиде, като в интервю за телевизионния канал ABC посочи, че уж не може да дойде в руската столица. В същото време той противоречиво заяви, че е „готов за среща“ и то „във всякакъв формат“.
