Техеран: Три държави сгрешиха, но Иран и САЩ продължават диалога по ядрената програма чрез посредници

Техеран и Вашингтон продължават да обменят съобщения чрез посредници по въпроса за разрешаването на кризата около иранската ядрена програма. Това обяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи.

„Диалогът със Съединените щати продължава чрез посредници. В деня, в който американците са готови да преговарят на основата на взаимно уважение, ние също ще бъдем напълно подготвени. Необходимо е да уважаваме правата си и да уважаваме интересите си“, цитира го агенция Тасним. Както отбеляза ръководителят на иранското външно министерство, Техеран няма да се върне на масата за преговори при предишните условия; ще е необходимо да се договори нова рамка, предвид настоящата ситуация.

Според министъра, преговорите продължават и с европейски страни относно инициативата им за възстановяване на санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран. „Три европейски страни (Великобритания, Германия и Франция) направиха голяма грешка и се обърнаха към механизма за бързо възстановяване на санкциите. Всъщност всичко стана по-сложно. Преговорите продължават и се надявам, че ще постигнем разбирателство“, добави той.

През 2025 г. пет кръга преговори между Иран и САЩ по ядреното досие завършиха без резултат поради началото на военната операция на Израел срещу Ислямската република на 13 юни и ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения на 22 юни. В същото време преговори с Техеран бяха водени от представители на „европейската тройка“, които не успяха да действат като посредници при сключването на ново споразумение за иранския атом.

На 28 август Великобритания, Германия и Франция инициираха стартирането на механизма за бързо възстановяване на антииранските санкции на Съвета за сигурност на ООН. Същевременно страните от „европейската тройка“ заявиха готовността си да продължат преговорите по иранската ядрена програма в продължение на 30 дни, за да удължат действието на Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, която предвижда отмяна на санкциите срещу републиката, чийто срок на действие изтича на 18 октомври.