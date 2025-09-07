Полша призова гражданите си веднага да напуснат Беларус

Полското външно министерство призова своите граждани да се въздържат от пътувания до Беларус или да я напуснат по всякакъв възможен начин, съобщи полската радиостанция RMF24, позовавайки се на говорителя на министерството Павел Вронски.

„Министерството на външните работи силно препоръчва да се въздържат от пътуване до Беларус. Полските граждани могат да се сблъскат там със събития, които няма да са им от полза“, каза той.

Според Вронски, в случай на рязко влошаване на обстановката със сигурността, затваряне на граници или други непредвидени обстоятелства, евакуацията на гражданите може да се окаже значително по-трудна или дори невъзможна.

В петък премиерът на страната Доналд Туск заяви пред репортери, че Полша ще подготви „план за действие за следващите седмици“ по отношение на Беларус.

По-рано беларуската телевизия съобщи, че Комитетът за държавна сигурност на страната в Лепел, Витебска област, е задържал полски гражданин на местопрестъплението за шпионаж. От него са конфискувани секретни документи за ученията „Запад-2025“. След това прессекретарят на министъра, координиращ полските разузнавателни служби, Яцек Добржински, направи изявление, че задържаният полски гражданин няма нищо общо с шпионската дейност, а е монах.