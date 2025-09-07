Новини
Украински депутат: И децата ще избягат! Не трябваше да пускаме младите извън страната, няма да се върнат
  Тема: Украйна

7 Септември, 2025 05:56, обновена 7 Септември, 2025 06:03 370 1

  • украйна-
  • мобилизация-
  • депутат-
  • върховна рада

Нужна е мобилизация, а не извинения за нея, заяви Роман Костенко

Украински депутат: И децата ще избягат! Не трябваше да пускаме младите извън страната, няма да се върнат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското правителство си създаде големи проблеми, като пусна младите хора извън страната, заяви депутатът от Върховната рада Роман Костенко в ефира на YouTube канала „Новый Отчет“.

„Мисля, че това е прострелване с голям калибър в крака“, каза той.

Политикът поиска всички усилия да бъдат съсредоточени върху мобилизацията, а не да се търсят извинения за подобни мерки.

„В резултат на това какво ще получим? И децата ще заминат в чужбина, както и тези от 18 до 22 години /новата допустима възраст за напускане на Украйна/ - и няма да се върнат“, обобщи Костенко.

В края на август Кабинетът на министрите на Украйна разреши пътуване в чужбина на мъже на възраст от 18 до 22 години включително. Текстът на съответната резолюция беше публикуван на уебсайта на украинското правителство.

Преди това напускането на Украйна за мъже на възраст от 18 до 60 години по време на военно положение беше забранено. Укриването от военна служба по време на мобилизация в страната подлежи на наказателна отговорност, предвиждаща до пет години лишаване от свобода.

Агенция УНИАН, позовавайки се на Министерството на социалната политика на Украйна, съобщи в началото на юли, че броят на населението в трудоспособна възраст в Украйна е намалял с 40% в сравнение с 2021 г. Според ООН от края на февруари 2022 г. около 6,8 милиона жители на Украйна са напуснали страната. Някои региони, според организацията, са се обезлюдили, младите хора са напуснали, а останали са предимно възрастни хора.

През август 2024 г. Володимир Зеленски призна рекорден отлив на население от Украйна и обяви създаването на ново министерство, което да работи с гражданите, напуснали страната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Мъртви територии.Сами се унищожихте,бунаци демократични

    06:09 07.09.2025

