Откриха мъртъв канадски военен в Латвия

Откриха мъртъв канадски военен в Латвия

7 Септември, 2025 06:30, обновена 7 Септември, 2025 06:35

Подофицер Джордж Хол бе в неизвестност от вторник

Откриха мъртъв канадски военен в Латвия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Канадски войник, който изчезна в Латвия в началото на септември, докато е на служба в многонационален бригаден авиационен батальон на НАТО, е намерен мъртъв и е в ход разследване на смъртта му, съобщи канадското Министерство на отбраната.

Ведомството заяви, че той е бил техник от 408-ма тактическа хеликоптерна ескадрила и е бил в неизвестност от вторник.

„Тялото на подофицер Джордж Хол, канадски офицер, разположен като част от операция в Латвия и изчезнал на 2 септември, беше открито на 5 септември“, се казва в изявление на министерството, публикувано на уебсайта на канадското правителство.

В изявлението се добавя, че канадската полиция работи с латвийските правоохранителни органи за разследване на смъртта на войника.


