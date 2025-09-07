Новини
Поне пет подразделения латиноамерикански наемници се бият в редиците на украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

7 Септември, 2025 06:39, обновена 7 Септември, 2025 06:45 1 199 28

  • украйна-
  • наемници-
  • война

Това са батальонът „Симон Боливар“, Специалната латиноамериканска бригада, Мексиканските сили „Микистли“, португалоезичната рота „Змия“ и батальонът „Тормента Испана“, сочи проучване на РИА Новости

Поне пет подразделения латиноамерикански наемници се бият в редиците на украинските въоръжени сили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко пет подразделения латиноамерикански наемници се бият в редиците на украинските въоръжени сили, съобщи РИА Новости.

Според данни от портали за набиране на наемници и страници в социалните медии, батальонът „Симон Боливар“, Специалната латиноамериканска бригада, Мексиканските сили „Микистли“, както и португалоезичната рота „Змия“ и батальонът „Тормента Испана“ се бият в Украйна.

В същото време някои латиноамериканци се бият индивидуално като част от други подразделения на украинските въоръжени сили. Агенцията научила от социалните медии, че четирима мексикански наемници, воювали на страната на украинските въоръжени сили в бригадите „Магура“ и „Чартър“, са били ликвидирани в Украйна.

В края на август колумбийското външно министерство призна, че много от неговите граждани отиват в Украйна, за да участват в конфликта и да придобият бойни умения. На този фон президентът на републиката Густаво Петро призова Конгреса спешно да разгледа законопроект за присъединяване към конвенцията от 1989 г., забраняваща наемничеството.

Както съобщиха руските служби за сигурност, наемници от Мексико и Колумбия са били обучавани да използват ударни безпилотни летателни апарати в учебни центрове, свързани с „Азов“*. Някои от бойците са заподозрени, че са се присъединили към украинските въоръжени сили, за да придобият умения за пилотиране на дронове, за да предадат тези знания на международни престъпни групировки като наркокартелите.

Министерството на отбраната на Русия отдавна заяви, че Украйна използва чуждестранни наемници като пушечно месо и руските военни ще продължат да ги унищожават в цялата страна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    20 3 Отговор
    и те ядат дървото !

    06:51 07.09.2025

  • 2 РИА Новости ли

    8 17 Отговор
    Тия от РИЯ новости ли бяха писали през фефруари 2022, че трябва да се убият 2 милиона украинце и останалите ще се предадат доброволно и ще станат рустаци?

    Тази цифра до ден днешен се въртипиз форумиту, че убитите украинци са двапмилеона.

    Коментиран от #4, #5, #10

    06:52 07.09.2025

  • 3 Му ха ха ха

    13 2 Отговор
    Само тепане

    06:53 07.09.2025

  • 4 Ехоо муции

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "РИА Новости ли":

    Защо заекваш ве мухльо

    06:54 07.09.2025

  • 5 На колко ракии си ,Пъдпъдък такъв...?!

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "РИА Новости ли":

    Та нещо ти загуцва писалката...?!?!

    06:56 07.09.2025

  • 6 1488

    6 0 Отговор
    а нигри има ли

    07:03 07.09.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиан

    2 3 Отговор
    Венету и он би отишъл с Илчи да млатат татароменгяни!

    07:05 07.09.2025

  • 8 нннн

    10 2 Отговор
    Украйна няма пари. Кой ли им плаща?!

    07:05 07.09.2025

  • 9 Руските нацисти

    9 14 Отговор
    Ползват не само наемници,а и цяла армия от гладни мизерници от С.Корея, но нито една ганьовска кАпейка не отиде в ордата на Путлер.Само страхливо пишат от сивите бащини панелки.

    Коментиран от #13, #14

    07:08 07.09.2025

  • 10 Виж снимката

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "РИА Новости ли":

    или викаш е фотошоп?

    Коментиран от #21

    07:12 07.09.2025

  • 11 пешо

    7 2 Отговор
    никой няма да се завърне от тия

    07:14 07.09.2025

  • 12 Рютер

    5 1 Отговор
    И поне 100 натовски генерали !

    07:15 07.09.2025

  • 13 Кой те излъга

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Руските нацисти":

    че корейци са воювали в Украйна???

    Коментиран от #16

    07:16 07.09.2025

  • 14 A вие

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Руските нацисти":

    Розовите поните....няма ли да помогнете на Шмъpkан даду, стига тия копeйkи, ето ви шанс да ги пуц ате или си счупи манакюра

    Коментиран от #19

    07:17 07.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Как кой

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кой те излъга":

    Ким Чен Ун
    И онези Кремълски Ашлаци
    Които благодаряха
    На Северно Корейските Братюшки.

    Хахахахаха

    07:20 07.09.2025

  • 17 Перо

    6 1 Отговор
    Повече от наемниците са бедни “туристи” за пари, без никакви умения, а тези, които могат да боравят с лично стрелково оръжие са се занимавали с граждански смутове, военни преврати, жандармерийски части или полиция, охрана и сигурност, много малко в спомагателни части на армията! Това са т.н. “солджърс оф форчън”! Те не познават, не са обучавани за такъв вид военни операции и интензитета на сраженията в такава война! Просто загиват когато огнения смерч им се изсипва от небето, а те никога не виждат врага! Чисто пушечно месо! Щом Зеленски е опрял до спанчугите, значи много го е закъсал! Спанчуга и войник /изкл. кубинците/, това са две несъвместими неща! Тези наемници разбират само от фиести!

    07:22 07.09.2025

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    5000 долара на месец си е хубава заплата за наемниците.
    В Колумбия, ако не се занимаваш с наркотици,
    толкова пари могат да се изкарат за около 1 година.
    Въпросът е кой им плаща?
    Украйна няма пари за наемници, вече и ФАЩ не им плаща,
    значи остава Европа, включително и всички българи
    с постоянните заеми, които теглят правителствата...

    07:22 07.09.2025

  • 19 А Червените Гейзери

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "A вие":

    Защо не си вземете визите от
    Пасоля
    И марш към Окопите
    Да защитите Путян
    От Украйна .

    Със Песните на Киркоров
    Смело напред .

    Хахахахаха

    За МАТУШКА

    Коментиран от #22, #23

    07:24 07.09.2025

  • 20 Студопор

    7 1 Отговор
    Е те тия бели магистрали за зеления нали някой трябва да ги внесе от Колумбията. Аз ли?

    07:25 07.09.2025

  • 21 Гледам снимката и си викам...-

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Виж снимката":

    ...дали от всички тези са останали живи-двама-трима...?!

    07:31 07.09.2025

  • 22 Защо ли...?!

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "А Червените Гейзери":

    Много ясно!
    Защото Путин няма нужда от защита!
    Той сам се защищава от целият ЕС,НАТО,САЩ и тези латиноси...!

    Коментиран от #27

    07:35 07.09.2025

  • 23 Предположение

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "А Червените Гейзери":

    Май със Zeления сте пили един и същи чай.

    07:37 07.09.2025

  • 24 Някой

    3 1 Отговор
    Отиват там за пари и да могат да убиват. Да не мислите, че им пука за Украйна? Може разни да са с промити мозъци русофоби, но едва ли от Мексико.

    07:40 07.09.2025

  • 25 БгТопИдиот🇧🇬

    3 1 Отговор
    Отдавна тези авантюристи ги няма.

    Доста Хуанити са вдовици.

    Коментиран от #28

    07:48 07.09.2025

  • 26 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    В контейнерите с материал от Колумбия ,тов Зе получава и зелени латиноЧовечета бонус.
    За утилизация.

    07:50 07.09.2025

  • 27 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Защо ли...?!":

    Той не се защитава, Неговата дива и крадлива орда напада и убива цивилно население.
    Ха ха сам братушката Ким му прати цяла армия плюс ракети, снаряди ,Иран Шахеди, Китай електроникаи стоки с двойно предназначение и пак едно НИЩО освен Груз 200 над милион ушанки в казана на Жириновски.
    Копейка месиш ли питки на Дунав мост и май храниш само дунавските шарани.

    08:12 07.09.2025

  • 28 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Ти по добре пиши за руските вдовици и как благодарят на цар Путаран, че ги е отървал от алкашните мужици.Бонус снимка с кожено палто и чувал с картофи.Смех в руското крепостно блато.
    Вярно си БГ копейка топ ид.....т

    08:16 07.09.2025

