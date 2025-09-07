Най-малко пет подразделения латиноамерикански наемници се бият в редиците на украинските въоръжени сили, съобщи РИА Новости.
Според данни от портали за набиране на наемници и страници в социалните медии, батальонът „Симон Боливар“, Специалната латиноамериканска бригада, Мексиканските сили „Микистли“, както и португалоезичната рота „Змия“ и батальонът „Тормента Испана“ се бият в Украйна.
В същото време някои латиноамериканци се бият индивидуално като част от други подразделения на украинските въоръжени сили. Агенцията научила от социалните медии, че четирима мексикански наемници, воювали на страната на украинските въоръжени сили в бригадите „Магура“ и „Чартър“, са били ликвидирани в Украйна.
В края на август колумбийското външно министерство призна, че много от неговите граждани отиват в Украйна, за да участват в конфликта и да придобият бойни умения. На този фон президентът на републиката Густаво Петро призова Конгреса спешно да разгледа законопроект за присъединяване към конвенцията от 1989 г., забраняваща наемничеството.
Както съобщиха руските служби за сигурност, наемници от Мексико и Колумбия са били обучавани да използват ударни безпилотни летателни апарати в учебни центрове, свързани с „Азов“*. Някои от бойците са заподозрени, че са се присъединили към украинските въоръжени сили, за да придобият умения за пилотиране на дронове, за да предадат тези знания на международни престъпни групировки като наркокартелите.
Министерството на отбраната на Русия отдавна заяви, че Украйна използва чуждестранни наемници като пушечно месо и руските военни ще продължат да ги унищожават в цялата страна.
1 Нека
06:51 07.09.2025
2 РИА Новости ли
Тази цифра до ден днешен се въртипиз форумиту, че убитите украинци са двапмилеона.
Коментиран от #4, #5, #10
06:52 07.09.2025
3 Му ха ха ха
06:53 07.09.2025
4 Ехоо муции
До коментар #2 от "РИА Новости ли":Защо заекваш ве мухльо
06:54 07.09.2025
5 На колко ракии си ,Пъдпъдък такъв...?!
До коментар #2 от "РИА Новости ли":Та нещо ти загуцва писалката...?!?!
06:56 07.09.2025
6 1488
07:03 07.09.2025
7 Архимандрисандрит Бибиан
07:05 07.09.2025
8 нннн
07:05 07.09.2025
9 Руските нацисти
Коментиран от #13, #14
07:08 07.09.2025
10 Виж снимката
До коментар #2 от "РИА Новости ли":или викаш е фотошоп?
Коментиран от #21
07:12 07.09.2025
11 пешо
07:14 07.09.2025
12 Рютер
07:15 07.09.2025
13 Кой те излъга
До коментар #9 от "Руските нацисти":че корейци са воювали в Украйна???
Коментиран от #16
07:16 07.09.2025
14 A вие
До коментар #9 от "Руските нацисти":Розовите поните....няма ли да помогнете на Шмъpkан даду, стига тия копeйkи, ето ви шанс да ги пуц ате или си счупи манакюра
Коментиран от #19
07:17 07.09.2025
16 Как кой
До коментар #13 от "Кой те излъга":Ким Чен Ун
И онези Кремълски Ашлаци
Които благодаряха
На Северно Корейските Братюшки.
Хахахахаха
07:20 07.09.2025
17 Перо
07:22 07.09.2025
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
В Колумбия, ако не се занимаваш с наркотици,
толкова пари могат да се изкарат за около 1 година.
Въпросът е кой им плаща?
Украйна няма пари за наемници, вече и ФАЩ не им плаща,
значи остава Европа, включително и всички българи
с постоянните заеми, които теглят правителствата...
07:22 07.09.2025
19 А Червените Гейзери
До коментар #14 от "A вие":Защо не си вземете визите от
Пасоля
И марш към Окопите
Да защитите Путян
От Украйна .
Със Песните на Киркоров
Смело напред .
Хахахахаха
За МАТУШКА
Коментиран от #22, #23
07:24 07.09.2025
20 Студопор
07:25 07.09.2025
21 Гледам снимката и си викам...-
До коментар #10 от "Виж снимката":...дали от всички тези са останали живи-двама-трима...?!
07:31 07.09.2025
22 Защо ли...?!
До коментар #19 от "А Червените Гейзери":Много ясно!
Защото Путин няма нужда от защита!
Той сам се защищава от целият ЕС,НАТО,САЩ и тези латиноси...!
Коментиран от #27
07:35 07.09.2025
23 Предположение
До коментар #19 от "А Червените Гейзери":Май със Zeления сте пили един и същи чай.
07:37 07.09.2025
24 Някой
07:40 07.09.2025
25 БгТопИдиот🇧🇬
Доста Хуанити са вдовици.
Коментиран от #28
07:48 07.09.2025
26 БгТопИдиот🇧🇬
За утилизация.
07:50 07.09.2025
27 Ха ха
До коментар #22 от "Защо ли...?!":Той не се защитава, Неговата дива и крадлива орда напада и убива цивилно население.
Ха ха сам братушката Ким му прати цяла армия плюс ракети, снаряди ,Иран Шахеди, Китай електроникаи стоки с двойно предназначение и пак едно НИЩО освен Груз 200 над милион ушанки в казана на Жириновски.
Копейка месиш ли питки на Дунав мост и май храниш само дунавските шарани.
08:12 07.09.2025
28 Шопо
До коментар #25 от "БгТопИдиот🇧🇬":Ти по добре пиши за руските вдовици и как благодарят на цар Путаран, че ги е отървал от алкашните мужици.Бонус снимка с кожено палто и чувал с картофи.Смех в руското крепостно блато.
Вярно си БГ копейка топ ид.....т
08:16 07.09.2025