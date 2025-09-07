Най-малко пет подразделения латиноамерикански наемници се бият в редиците на украинските въоръжени сили, съобщи РИА Новости.

Според данни от портали за набиране на наемници и страници в социалните медии, батальонът „Симон Боливар“, Специалната латиноамериканска бригада, Мексиканските сили „Микистли“, както и португалоезичната рота „Змия“ и батальонът „Тормента Испана“ се бият в Украйна.

В същото време някои латиноамериканци се бият индивидуално като част от други подразделения на украинските въоръжени сили. Агенцията научила от социалните медии, че четирима мексикански наемници, воювали на страната на украинските въоръжени сили в бригадите „Магура“ и „Чартър“, са били ликвидирани в Украйна.

В края на август колумбийското външно министерство призна, че много от неговите граждани отиват в Украйна, за да участват в конфликта и да придобият бойни умения. На този фон президентът на републиката Густаво Петро призова Конгреса спешно да разгледа законопроект за присъединяване към конвенцията от 1989 г., забраняваща наемничеството.

Както съобщиха руските служби за сигурност, наемници от Мексико и Колумбия са били обучавани да използват ударни безпилотни летателни апарати в учебни центрове, свързани с „Азов“*. Някои от бойците са заподозрени, че са се присъединили към украинските въоръжени сили, за да придобият умения за пилотиране на дронове, за да предадат тези знания на международни престъпни групировки като наркокартелите.

Министерството на отбраната на Русия отдавна заяви, че Украйна използва чуждестранни наемници като пушечно месо и руските военни ще продължат да ги унищожават в цялата страна.