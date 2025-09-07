Сара Вагенкнехт, лидер на партията „Сахра Вагенкнехт Съюз за разум и справедливост“ (BSW), заяви, че ако Бундесверът (германските въоръжени сили) бъдат изпратени в Украйна и военните действия се възобновят, Германия веднага ще стане страна в конфликта.

„Германският канцлер Фридрих Мерц обмисля изпращането на германски войници в Украйна като част от западните гаранции за сигурност, за да осигури потенциално мирно споразумение между Русия и Украйна. Ако конфликтът се възобнови, Германия веднага ще стане страна във войната“, пише Вагенкнехт в X. Според нея, това се потвърждава от военни експерти като полковник в оставка Ралф Тиле, който открито се застъпва за подобна „смъртоносно опасна“ мисия.

„Не трябва да позволяваме на Мерц и компания да вземат надмощие в тази опасна политика!“ - обобщи политикът.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където, наред с други неща, беше планирано да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Точният брой на участниците е неизвестен, но по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че „коалицията“ вече има 30 държави-членки. Както заяви официалният представител на германския кабинет Щефан Корнелиус, Германия е готова да разшири финансирането, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили в рамките на така наречените гаранции за сигурност за Украйна. Той посочи, че Берлин ще вземе решение за участие в евентуална военна мисия в подходящ момент, след като рамковите условия бъдат изяснени.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.