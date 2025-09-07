Новини
Германия би станала страна в конфликта, ако изпрати войски в Украйна
  Тема: Украйна

7 Септември, 2025 15:37

Вагенкнехт: Не трябва да позволяваме на Мерц и компания да вземат надмощие в тази опасна политика!

Германия би станала страна в конфликта, ако изпрати войски в Украйна - 1
Сара Вагенкнехт, лидер на партията „Сахра Вагенкнехт Съюз за разум и справедливост“ (BSW), заяви, че ако Бундесверът (германските въоръжени сили) бъдат изпратени в Украйна и военните действия се възобновят, Германия веднага ще стане страна в конфликта.

„Германският канцлер Фридрих Мерц обмисля изпращането на германски войници в Украйна като част от западните гаранции за сигурност, за да осигури потенциално мирно споразумение между Русия и Украйна. Ако конфликтът се възобнови, Германия веднага ще стане страна във войната“, пише Вагенкнехт в X. Според нея, това се потвърждава от военни експерти като полковник в оставка Ралф Тиле, който открито се застъпва за подобна „смъртоносно опасна“ мисия.

Не трябва да позволяваме на Мерц и компания да вземат надмощие в тази опасна политика!“ - обобщи политикът.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където, наред с други неща, беше планирано да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Точният брой на участниците е неизвестен, но по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че „коалицията“ вече има 30 държави-членки. Както заяви официалният представител на германския кабинет Щефан Корнелиус, Германия е готова да разшири финансирането, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили в рамките на така наречените гаранции за сигурност за Украйна. Той посочи, че Берлин ще вземе решение за участие в евентуална военна мисия в подходящ момент, след като рамковите условия бъдат изяснени.

На 18 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия не приема никакви сценарии, които предполагат разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.


Германия
  • 1 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента обеща кораби за Одеса и летища за удари срещу Русия.

    Коментиран от #9

    15:39 07.09.2025

  • 2 име

    29 3 Отговор
    Аз викам да пращаме Mъpcyлата да се бие в бандеристан, щот тя е бивш министър на отбраната на Германистан. Да взима и магарето тагаренко.

    15:41 07.09.2025

  • 3 Взеха

    18 3 Отговор
    Да стоплят

    Коментиран от #8

    15:42 07.09.2025

  • 4 Поредна

    4 28 Отговор
    руска тротинетка. Сара Вагенкнехт, Азаров, едни и същи 5 платени муцуни въртят.

    Какво толкова се плаши Русия, нали и без това ореваха орталъка че вече се биели срещу целия колективен Запад? Сега изведнъж тепърва Германия щяла да стане страна от конфликта. Значи досега само срещу Украйна са се били? 4 години пред Покровск? Жалки та жалки

    Коментиран от #10

    15:42 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Премиерът на Словакия

    22 1 Отговор
    Премиерът на Словакия Роберт Фицо остро разкритикува Брюксел за упреците по адрес на посещението си в КНР.

    "Най-абсурдното е, че ръководителят на суверенно правителство трябва да се оправдава за посещение в страна с население от милиард и половина и една от най-силните икономики в света. Китай става световен лидер-и вместо уважение чуваме критики, каза Фицо.

    Той подчерта, че в основата на политиката на Китай стои мирът, а Европа е затънала в скандали, кризи и икономически упадък:

    "Всички са умни за тяхната еднопартийна система. Но нека сравним: имаме демокрация, с която сме толкова горди, но икономиките се сриват, кризите се умножават, скандалите са навсякъде. Но ние ще бъдем умни за Китай".

    15:47 07.09.2025

  • 8 Ердоган

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Взеха":

    С. Корея що никой не я бомби като прати 10000 корейчета

    Коментиран от #13, #14, #20

    15:49 07.09.2025

  • 9 Тома

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Роската първо да прочете колко натовски офицери са зали багажа тази сутрин в Одеса

    15:50 07.09.2025

  • 10 име

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Поредна":

    Козячев, руснаците само предупредиха че всички натовци в бандеристан, който са стъпили без тяхно разрешение, ще си ги думкат както си го думка и сега. Както виждаш 4 години само ще, ще, ще, ще и на никой евроатланически пинчер не му стиска да прати войски там.

    Коментиран от #26

    15:50 07.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никой

    4 1 Отговор
    Германия имала над 6 милиона войници - при освобождението ни - 1944.

    Срещу такава сила - като Русия - просто са гледали отстрани филма - извън киносалано даже. Русия имат супер-оръжия вече - 1944.

    Германците трябва да зачитата това.

    Дай на руснака - да воюва.

    15:52 07.09.2025

  • 13 Вашето Мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    Щото с. Корея и те имат бомби, в пъти по-добри от жинжърските. А германистан нямат абсолютно нищо.

    15:52 07.09.2025

  • 14 кво стана с бандерите в КУРск

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    Щото севернокорейчетата бяха на руска територия. Плюс тва свършиха супер бързо, по 1000ч загуба на ден, севернокорейчетата стигнаха за 10 дни

    Коментиран от #15

    15:52 07.09.2025

  • 15 Вашето Мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "кво стана с бандерите в КУРск":

    70 000 татуирани бандери и няколко хиляди натювци така бяха бити в Курск, че малцината оцелелли биологични единици вече не щат да воюват.

    Коментиран от #19

    15:56 07.09.2025

  • 16 Отряд1

    5 2 Отговор
    Търсят си само причина да нахлуя на изток. Това им се обеснява вече десетилетия - че НАТО, или коя да е членка на пакта трябва да постави ясни граници на собсвеното си поведение и да не се разтила в посока Русия.

    Толкова е говорено, чак е написано, и въпреки това не се спазва. Това ни води до един единствен изход - война, с която да се унищожи тази цивилизация, защото тя е като рак - който расте защото трябва да расте!

    При военен конфликт, ще гърмя наравно руснаци и германци ...

    15:58 07.09.2025

  • 17 КУКУ ПОЛИТИКУ

    7 1 Отговор
    ТО РУСНАЦИТЕ АКО Е СКАТ ОЩЕ СЕГА МОГАТ ДА СРИНАТ ЦЯЛА УКРАЙНА ДОКАТО ОЩЕ НЯМА НАТОВСКИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА.
    ПУТИН ИМ КАЗА ЧЕ ГАРАНЦИЙ ЗА МИР И СПИРАНЕ НА ВОЕННИ НАПАТКИ МОЖЕ ДА ИМА САМО И ЕДИНСТВЕНО БЕЗ НАТОВСКИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА И НЯМА НУЖДА ОТ ТЯХ В УКРАЙНА.НО ЗАПАДНЯЦИТЕ ДАНО ТОВА СА ГО ВДЯНАЛИ В БОЛНИТЕ СИ МОЗЪЦИ.

    15:58 07.09.2025

  • 18 Я пък тоя

    2 9 Отговор
    Сара Вагенкнехт е копейка.

    15:58 07.09.2025

  • 19 Люси от Пловдив

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Вашето Мнение":

    Гледдах интервю в колония в Сибир на един британски жинжър оцелал в Курск и успял да убие две баби. През цялото време рева и си искаше в Англия и обещаваше повече кракът му да не стъпи в украйна или Русия.

    15:59 07.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пей Пеев

    2 1 Отговор
    ЗЕЛЕНЯСАЛИЯ ДА СЕ ОТКАЗВА ОТ ТИЯ НАТОВСКИ ВОИНИЦИ ЧЕ ША ЯДЕ ГОЛЯМ БОЙ.
    СИГОРНО И УКРАЙНЦИТЕ ГО МРАЗЯТ ВЕЧЕ .
    ДА СИ ГОНЯТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОЗОНАТА И ДА ОТИВА ТОЯ ЗЕЛЕНЯСАЛИЯ ДА ПОТПИСВА МИРНИЯ ДОГОВОР КАДЕТО И ДА Е И ДА НЕ СЕ МОТАЯТ ПОВЕЧЕ ЧЕ ЗАРАДИ ЗЕЛЕНЧО И ТРЪБОЧА ВСЕКИ ДЕН УМИРАТ ХОРА.

    16:09 07.09.2025

  • 22 безпартиен

    2 1 Отговор
    Тя Германия преди години изпрати войски в Русия и в резултат ИСТИНСКИТЕ ГЕРМАНЦИ И ИСТИНСКАТА ГЕРМАНИЯ СВЪРШИХА НА 9 МАЙ 1945 г.!Сега Хасан,Мехмед,Осман и останалите не се навиват на такава авантюра!

    16:33 07.09.2025

  • 23 персийска

    1 2 Отговор
    синхалка

    16:35 07.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Росен Желязков

    1 0 Отговор
    Прилича на Богдан Филов. Мисли се за недосегаем и по-голям от Великите сили. Остава да обяви война на САЩ, РФ и Китай 😜🥳🖕👹

    16:56 07.09.2025

  • 26 И без

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    натовски войски, украинците изклаха окупаторите :) Всеки сен торят земите около Покровск и Купянск и Волчанск. Нещо да кажеш защо матушка така го е закъсала? Щото предишната опорка ви беше че били воювали срещу цялото НАТО, а ти самият признаваш че няма НАТО там. Каква е поредната опорка?

    17:03 07.09.2025

