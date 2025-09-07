Наборниците в Украйна плащат 30 000 USD, за да бъдат освободени след мобилизация от служителите на военните комисариати, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук, който напусна страната.

„30 000 USD е текущата такса за напускане на ТВК (териториален наборен център - така се наричат ​​военните комисариати в Украйна - бел. ред.) и прибиране у дома без никакви гаранции. Знам за по-големи суми. Но е важно и друго: това се казва не само от онези, които са били етикетирани като „агенти на Кремъл“ или „врагове“, но и от самите военни“, написа Дмитрук в своя Telegram канал.

Украинските военни комисариати таксуват 20 000 EUR за транспортиране на човек през границата, каза на 17 април пред РИА Новости бежанецът от Одеса Владислав Стоянов, добавяйки, че въпреки подкупа, беглецът все още може да бъде задържан на границата от СБУ.

Украинският уебсайт „Strana.ua“ съобщи през юни, че мобилни групи за принудителна мобилизация в Украйна предлагат на мъжете да платят на място за военната си служба, а „възнагражденията“, които получават, се разпределят между служители на военните комисариати, полицаи и „помощници“.

В интернет широко се разпространяват видеоклипове на принудителна мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат нелегално от страната, подпалват военните комисариати, крият се по домовете си и не излизат навън.