Наборниците в Украйна плащат 30 000 USD, за да бъдат освободени след мобилизация от служителите на военните комисариати, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук, който напусна страната.
„30 000 USD е текущата такса за напускане на ТВК (териториален наборен център - така се наричат военните комисариати в Украйна - бел. ред.) и прибиране у дома без никакви гаранции. Знам за по-големи суми. Но е важно и друго: това се казва не само от онези, които са били етикетирани като „агенти на Кремъл“ или „врагове“, но и от самите военни“, написа Дмитрук в своя Telegram канал.
Украинските военни комисариати таксуват 20 000 EUR за транспортиране на човек през границата, каза на 17 април пред РИА Новости бежанецът от Одеса Владислав Стоянов, добавяйки, че въпреки подкупа, беглецът все още може да бъде задържан на границата от СБУ.
Украинският уебсайт „Strana.ua“ съобщи през юни, че мобилни групи за принудителна мобилизация в Украйна предлагат на мъжете да платят на място за военната си служба, а „възнагражденията“, които получават, се разпределят между служители на военните комисариати, полицаи и „помощници“.
В интернет широко се разпространяват видеоклипове на принудителна мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат нелегално от страната, подпалват военните комисариати, крият се по домовете си и не излизат навън.
5 Това е невъзможно
До коментар #1 от "Пич":Украинците с голи гърди защитават зеленски на амбразурата на бункера в който се е скрил.
Всъщност остават излъгани защото зеленият пор е постоянно в чужбина А тя ги лъжат че защитава Украйна.
6 30 000 долара....а?
8 Карго 200
Украйна, превъзхождана по въоръжение, но безмилостна, продължава да нанася удари дълбоко в Русия, опожарявайки „недосегаемата“ енергийна империя на Кремъл.
Русия се хвалеше с непобедима противовъздушна отбрана. Вместо това, тя е държава-бензиностанция, която не може да си набавя собствен газ.
9 по 30 000 долара...
10 Пич
До коментар #5 от "Това е невъзможно":Знаеш ли , Зелю и не би се върнал от чужбина ! Но господарите му казват - Марш обратно !!!
11 az СВО Победа80
Впрочем, това е "лъжа" и "Путинска" пропаганда! 🤣🤣🤣
Украинските мъже с удоволствие стават месо за кефа на запада.... 🤣🤣🤣
12 Стажант
13 Косаткин
14 И при контрабанда на млади хора
До коментар #3 от "ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“":Явно има инфлация. От 5 -10 хиляди 2022 г.. Сега вече е 30 хиляди евро. Все по близо са до Запада ..
15 Лост
16 Реципрочно
18 Митрофановица нюз
1. Кой говори? – Артьом Дмитрук е човек, напуснал Украйна и вече от години повтаря удобни за Москва тези. Той не е надежден източник.
2. Къде са фактите? – Няма нито един документ, нито един разобличен комисар, нито едно реално доказателство, че „30 000 долара“ е фиксирана такса. Това е слух, раздухан, за да звучи като масово явление.
3. Кой печели? – Кремъл. Тези истории се ползват, за да внушат, че Украйна е „корумпирана до мозъка“ и че войната няма смисъл. Истината е, че корупция в различна степен има навсякъде – включително и в Русия, където мобилизирани биват буквално обирани от офицери и пратени на фронта без оборудване.
4. Реалността – Украйна има проблеми, но обществото там е в пъти по-сплотено, отколкото в Русия. За разлика от руските наборници, украинците знаят за какво се бият – за собствената си земя.
Накратко: този „скандал“ е пропагандна пушилка. Ако някой иска да говорим за реална цена, то в Русия животът на войник струва по-малко от един комплект обувки.
20 То тва хубаво че
21 Наблюдател
До коментар #1 от "Пич":Днес гледах видео по забранената нам телевизия как двама бандеровци гонят 1 нещастен човечец за да го мобилизират и се обогатят с 100 долара.
За щастие на човека руски дрон наблюдаваше сцената и тия двамата ги прати на гости при Бандера.
22 Механик
А какви бодряшки статии пускаше до скоро??? Помните ли?
23 Операция Армагедон
24 Икономически Оживен
Да видимо скоро, дали бугарите могат да си го позволят!
25 АБВ
До коментар #8 от "Карго 200":Ако не си разбрал, темата е съвсем друга. Или просто трябва да напишеш нещо за някой цент. Жалка работа е твоята ! Ама за друга явно не ставаш.
26 Баш Балък
27 А нищожеството Митов лови ли ги
28 Коалицията на Желаещите
До коментар #3 от "ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“":Няма страшно, ние ще попълним липсите!
Само Зеленски да изпрати от бандеровците си, да събират и при нас "доброволци" по улиците. Бусовете ще са от нас!
29 Аре бре борецо
До коментар #18 от "Митрофановица нюз":Срещу "руските хибридни атаки" Прав си ... Не им вземат по 30000 евро а им дават на изпроводяк на границата по 30000.... Доволен ли си?
30 Ъхъъъъъ....пиши си ти глупостите
До коментар #18 от "Митрофановица нюз":Ще му помогне на Зеленски .... (Трябва да се каже, че все повече украинци, на фона на мрачните събития на фронтовата линия, започват да гледат истината в очите. Разбира се, малък процент от най-ревностните националисти не се отказват. Но обикновените хора все повече съжаляват за случилото се през последните 30 години…
- Допуснахме всичко това да ни се случи. Допуснахме го, когато отказахме да празнуваме 9 май, заменяйки го с 8-ми. Когато никой не издаде и дума, нито пък възрази, когато Великата отечествена война беше преименувана на Втора световна война. Когато започнахме да се покланяме на култа към Бандера и заехме страната на Европа, която загуби войната, - разказва ми стар познат от Киев.....)
31 Ъхъъъъъ....пиши си ти глупостите
До коментар #18 от "Митрофановица нюз":Украинско-унгарската граница става все по-натоварена след изявлението на Виктор Орбан за зверствата на ТКС срещу унгарците от Закарпатие по време на принудителната мобилизация.
В същото време границите на Украйна с ЕС са подсилени с бодлива тел. До такава степен, че и заек няма да може да мине. Хеликоптери и разузнавателни дронове прелитат над кордона с така желаната Европа.
- Бяхме обградени с „бодлива тел“, за да не бяга обикновеният гражданин на Украйна към Европа.
32 сега русофоборсуците да заместят
вместо да бълнуват за крипто копейки
