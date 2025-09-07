Новини
Свят »
Украйна »
Наборници плащат по 30 000 долара, за да бъдат освободени след мобилизация
  Тема: Украйна

Наборници плащат по 30 000 долара, за да бъдат освободени след мобилизация

7 Септември, 2025 18:37 1 666 32

  • украйна-
  • наборници-
  • мобилизация-
  • сума-
  • освобождаване

Украинските военни комисариати таксуват 20 000 EUR за транспортиране на човек през границата

Наборници плащат по 30 000 долара, за да бъдат освободени след мобилизация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наборниците в Украйна плащат 30 000 USD, за да бъдат освободени след мобилизация от служителите на военните комисариати, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук, който напусна страната.

„30 000 USD е текущата такса за напускане на ТВК (териториален наборен център - така се наричат ​​военните комисариати в Украйна - бел. ред.) и прибиране у дома без никакви гаранции. Знам за по-големи суми. Но е важно и друго: това се казва не само от онези, които са били етикетирани като „агенти на Кремъл“ или „врагове“, но и от самите военни“, написа Дмитрук в своя Telegram канал.

Украинските военни комисариати таксуват 20 000 EUR за транспортиране на човек през границата, каза на 17 април пред РИА Новости бежанецът от Одеса Владислав Стоянов, добавяйки, че въпреки подкупа, беглецът все още може да бъде задържан на границата от СБУ.

Украинският уебсайт „Strana.ua“ съобщи през юни, че мобилни групи за принудителна мобилизация в Украйна предлагат на мъжете да платят на място за военната си служба, а „възнагражденията“, които получават, се разпределят между служители на военните комисариати, полицаи и „помощници“.

В интернет широко се разпространяват видеоклипове на принудителна мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, на които представители на украинските военни комисариати отвеждат мъже с микробуси, често биейки задържаните и прилагайки сила срещу тях. В същото време мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат нелегално от страната, подпалват военните комисариати, крият се по домовете си и не излизат навън.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 3 Отговор
    Е аз като ви казвам че Зелювците са криминална организация , някой по глупави се опитват да се репчат !!!

    Коментиран от #5, #21

    18:39 07.09.2025

  • 2 факуса

    26 2 Отговор
    а бедна българия ги рантути,отде ги вземат тез пари укрото

    18:39 07.09.2025

  • 3 ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“

    16 2 Отговор
    Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса...Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят. Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 20 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди... Сега вече е 30 хиляди евро

    Коментиран от #14, #28

    18:41 07.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 0 Отговор
    А братята германци умуват как да връщат окраинските мъже,за да се бият за нашата свабада!😎🤣😎

    18:41 07.09.2025

  • 5 Това е невъзможно

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Украинците с голи гърди защитават зеленски на амбразурата на бункера в който се е скрил.
    Всъщност остават излъгани защото зеленият пор е постоянно в чужбина А тя ги лъжат че защитава Украйна.

    Коментиран от #10

    18:42 07.09.2025

  • 6 30 000 долара....а?

    28 2 Отговор
    Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    18:43 07.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Имат, плащат. Немат, заминават на фронта.

    18:45 07.09.2025

  • 8 Карго 200

    3 19 Отговор
    ‼️ 🇷🇺 Дори руските кореспонденти на Z го признават „Рафинериите ни горят, дори не можете да заредите с гориво!“
    Украйна, превъзхождана по въоръжение, но безмилостна, продължава да нанася удари дълбоко в Русия, опожарявайки „недосегаемата“ енергийна империя на Кремъл.
    Русия се хвалеше с непобедима противовъздушна отбрана. Вместо това, тя е държава-бензиностанция, която не може да си набавя собствен газ.

    Коментиран от #25

    18:47 07.09.2025

  • 9 по 30 000 долара...

    13 3 Отговор
    разбира, че краят на конфликта е неизбежен. А Украйна не е спечелила нищо в него, а е загубила - повече, отколкото е могла да си представи... и струваше ли си? Щом и по 30 000 долара си готов да плащаш за да избягаш, отговора е ясен ... Ееее, искаха НАТО сега ще отидат в НАТО. Ама в сърцето на НАТО ...

    18:48 07.09.2025

  • 10 Пич

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това е невъзможно":

    Знаеш ли , Зелю и не би се върнал от чужбина ! Но господарите му казват - Марш обратно !!!

    18:48 07.09.2025

  • 11 az СВО Победа80

    16 1 Отговор
    А добър ден! 🤣🤣🤣

    Впрочем, това е "лъжа" и "Путинска" пропаганда! 🤣🤣🤣

    Украинските мъже с удоволствие стават месо за кефа на запада.... 🤣🤣🤣

    18:49 07.09.2025

  • 12 Стажант

    7 0 Отговор
    Всичко е бизнес !

    18:49 07.09.2025

  • 13 Косаткин

    13 0 Отговор
    Е,колко младежи имат 30 000 долара ?

    18:50 07.09.2025

  • 14 И при контрабанда на млади хора

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“":

    Явно има инфлация. От 5 -10 хиляди 2022 г.. Сега вече е 30 хиляди евро. Все по близо са до Запада ..

    18:51 07.09.2025

  • 15 Лост

    9 1 Отговор
    Има и други клипчета на които мъже бият такива с военни бусчета.

    18:51 07.09.2025

  • 16 Реципрочно

    0 12 Отговор
    Руснаците дават по 30 000 рубли !

    Коментиран от #19

    18:52 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Митрофановица нюз

    3 15 Отговор
    Това е класически пример за кремълска пропаганда, която се опитва да удари доверието в украинската държава чрез сензационни „разкрития“ без доказателства.
    1. Кой говори? – Артьом Дмитрук е човек, напуснал Украйна и вече от години повтаря удобни за Москва тези. Той не е надежден източник.
    2. Къде са фактите? – Няма нито един документ, нито един разобличен комисар, нито едно реално доказателство, че „30 000 долара“ е фиксирана такса. Това е слух, раздухан, за да звучи като масово явление.
    3. Кой печели? – Кремъл. Тези истории се ползват, за да внушат, че Украйна е „корумпирана до мозъка“ и че войната няма смисъл. Истината е, че корупция в различна степен има навсякъде – включително и в Русия, където мобилизирани биват буквално обирани от офицери и пратени на фронта без оборудване.
    4. Реалността – Украйна има проблеми, но обществото там е в пъти по-сплотено, отколкото в Русия. За разлика от руските наборници, украинците знаят за какво се бият – за собствената си земя.
    Накратко: този „скандал“ е пропагандна пушилка. Ако някой иска да говорим за реална цена, то в Русия животът на войник струва по-малко от един комплект обувки.

    Коментиран от #29, #30, #31

    18:56 07.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 То тва хубаво че

    9 0 Отговор
    Украинските военни комисариати таксуват 20 000 EUR за транспортиране на човек през границата, но от другата страна на границата по глупави ли са? А ние в България по глупави ли сме? Ей това е въпроса. Колко точно сме глупави? Колко точно завършен олигофрен е дЖилезку ?

    18:56 07.09.2025

  • 21 Наблюдател

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Днес гледах видео по забранената нам телевизия как двама бандеровци гонят 1 нещастен човечец за да го мобилизират и се обогатят с 100 долара.
    За щастие на човека руски дрон наблюдаваше сцената и тия двамата ги прати на гости при Бандера.

    18:57 07.09.2025

  • 22 Механик

    8 0 Отговор
    марченцето взе да взима завоя вече.
    А какви бодряшки статии пускаше до скоро??? Помните ли?

    19:02 07.09.2025

  • 23 Операция Армагедон

    4 0 Отговор
    Аа от се къде търговийка

    19:03 07.09.2025

  • 24 Икономически Оживен

    4 0 Отговор
    Е ово йе стандарт!!!

    Да видимо скоро, дали бугарите могат да си го позволят!

    19:04 07.09.2025

  • 25 АБВ

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Карго 200":

    Ако не си разбрал, темата е съвсем друга. Или просто трябва да напишеш нещо за някой цент. Жалка работа е твоята ! Ама за друга явно не ставаш.

    19:05 07.09.2025

  • 26 Баш Балък

    2 1 Отговор
    Еми то тия пари всички знаем в чий джобове ще се озоват, непроследяеми, а досиетата в армията на "благодетелите" просто ще се изпарят.

    19:09 07.09.2025

  • 27 А нищожеството Митов лови ли ги

    2 0 Отговор
    Взема ли им по 20000 евро? Украинските военни комисариати таксуват .... А ние таксуваме ли ги?

    19:10 07.09.2025

  • 28 Коалицията на Желаещите

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“":

    Няма страшно, ние ще попълним липсите!
    Само Зеленски да изпрати от бандеровците си, да събират и при нас "доброволци" по улиците. Бусовете ще са от нас!

    19:11 07.09.2025

  • 29 Аре бре борецо

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Митрофановица нюз":

    Срещу "руските хибридни атаки" Прав си ... Не им вземат по 30000 евро а им дават на изпроводяк на границата по 30000.... Доволен ли си?

    19:14 07.09.2025

  • 30 Ъхъъъъъ....пиши си ти глупостите

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Митрофановица нюз":

    Ще му помогне на Зеленски .... (Трябва да се каже, че все повече украинци, на фона на мрачните събития на фронтовата линия, започват да гледат истината в очите. Разбира се, малък процент от най-ревностните националисти не се отказват. Но обикновените хора все повече съжаляват за случилото се през последните 30 години…

    - Допуснахме всичко това да ни се случи. Допуснахме го, когато отказахме да празнуваме 9 май, заменяйки го с 8-ми. Когато никой не издаде и дума, нито пък възрази, когато Великата отечествена война беше преименувана на Втора световна война. Когато започнахме да се покланяме на култа към Бандера и заехме страната на Европа, която загуби войната, - разказва ми стар познат от Киев.....)

    19:19 07.09.2025

  • 31 Ъхъъъъъ....пиши си ти глупостите

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Митрофановица нюз":

    Украинско-унгарската граница става все по-натоварена след изявлението на Виктор Орбан за зверствата на ТКС срещу унгарците от Закарпатие по време на принудителната мобилизация.
    В същото време границите на Украйна с ЕС са подсилени с бодлива тел. До такава степен, че и заек няма да може да мине. Хеликоптери и разузнавателни дронове прелитат над кордона с така желаната Европа.

    - Бяхме обградени с „бодлива тел“, за да не бяга обикновеният гражданин на Украйна към Европа.

    19:22 07.09.2025

  • 32 сега русофоборсуците да заместят

    3 0 Отговор
    дезертьорите на фронта с по заплата за бункера
    вместо да бълнуват за крипто копейки

    19:39 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания