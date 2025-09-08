САЩ позволиха на руснаци да получават визи в Астана или Варшава

Държавният департамент на САЩ въведе правила, според които документите за неимигрантски визи за САЩ трябва да се подават от страната на тяхното гражданство или местоживеене. Както е посочено в изявлението на ведомството, руснаците могат да направят това в дипломатическите мисии на САЩ в Астана или Варшава.

„Кандидатите за неимигрантски визи за САЩ трябва да насрочат интервю в посолството или консулството на САЩ в страната на тяхното гражданство или местоживеене“, се казва в изявлението. „Гражданите на държави, в които правителството на САЩ рутинно не обработва неимигрантски визи, трябва да кандидатстват в определени американски посолства или консулства, ако не пребивават другаде.“ Ведомството изброява 17 държави, за които това се отнася, включително Русия и Беларус. За Русия, като места за подаване на заявления са посочени дипломатическите мисии на САЩ в Астана или Варшава, за Беларус - във Вилнюс и Варшава.

Държавният департамент също така пояснява: „Кандидатите трябва да удостоверят, че пребивават в страната, в която кандидатстват, ако мястото на кандидатстване се определя от мястото им на пребиваване.“ „Кандидатите, които насрочват интервю в посолство или консулство на САЩ, което не е в страната им на гражданство или пребиваване, може да се затруднят с получаването на визи“, съобщи ведомството, като уточни, че такива кандидати „трябва да са готови да чакат значително по-дълго за интервю“.

В изявлението се казва, че посочените правила не се прилагат за визи за дипломати или други длъжностни лица. „В редки случаи могат да се правят изключения по хуманитарни, медицински или външнополитически причини“, уточнява документът.

Държавният департамент подчерта, че новите правила заменят предишните му препоръки и разпоредби относно заявленията за визи. Посолството на САЩ в Москва публикува преди това инструкции на уебсайта си, в които се посочва, че руските граждани „могат да продължат да кандидатстват за неимигрантски визи във всяко посолство или консулство на САЩ, където могат да си запишат час".