Тръмп: акцията в завода на Hyundai няма да обтегне отношенията със Сеул

Акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в Джорджия няма да обтегне отношенията между САЩ и Южна Корея.
„Не, имаме отлични отношения с Южна Корея. Наистина добри отношения“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали неотдавнашната акция ще създаде напрежение между двете страни.
По-рано прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Джорджия заяви, че най-малко 475 души са били задържани по време на акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в щата. Както съобщи Yonhap, позовавайки се на дипломатически източници, най-малко 300 от задържаните са южнокорейски граждани.
По-късно началникът на кабинета на южнокорейския президент заяви, че Сеул е постигнал споразумение с Вашингтон за връщането на задържаните южнокорейски граждани в родината им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
08:09 08.09.2025
3 Сталин
Коментиран от #4
08:10 08.09.2025
4 Да знаеш
До коментар #3 от "Сталин":Ами краварите са свикнали да крадат, не да работят!
08:13 08.09.2025
5 бай Бай
И защо чак оранжавелко коментира, че южнокорейците са му добри слуги?
Повече въпроси отколкото отговори.
08:28 08.09.2025
6 смех
08:49 08.09.2025
7 А защо
08:56 08.09.2025