Тръмп: акцията в завода на Hyundai няма да обтегне отношенията със Сеул

Акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в Джорджия няма да обтегне отношенията между САЩ и Южна Корея.

„Не, имаме отлични отношения с Южна Корея. Наистина добри отношения“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали неотдавнашната акция ще създаде напрежение между двете страни.

По-рано прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Джорджия заяви, че най-малко 475 души са били задържани по време на акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в щата. Както съобщи Yonhap, позовавайки се на дипломатически източници, най-малко 300 от задържаните са южнокорейски граждани.

По-късно началникът на кабинета на южнокорейския президент заяви, че Сеул е постигнал споразумение с Вашингтон за връщането на задържаните южнокорейски граждани в родината им.