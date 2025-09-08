Новини
Тръмп: акцията в завода на Hyundai няма да обтегне отношенията със Сеул

8 Септември, 2025 08:05 1 044 7

  • hyundai-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • завод-
  • арестувани-
  • нелегални

Сеул е постигнал споразумение с Вашингтон за връщането на задържаните южнокорейски граждани в родината им

Тръмп: акцията в завода на Hyundai няма да обтегне отношенията със Сеул - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в Джорджия няма да обтегне отношенията между САЩ и Южна Корея.

„Не, имаме отлични отношения с Южна Корея. Наистина добри отношения“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери, когато го попитаха дали неотдавнашната акция ще създаде напрежение между двете страни.

По-рано прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Джорджия заяви, че най-малко 475 души са били задържани по време на акцията на строителната площадка на завода за батерии на Hyundai в щата. Както съобщи Yonhap, позовавайки се на дипломатически източници, най-малко 300 от задържаните са южнокорейски граждани.

По-късно началникът на кабинета на южнокорейския президент заяви, че Сеул е постигнал споразумение с Вашингтон за връщането на задържаните южнокорейски граждани в родината им.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да попитам

    6 0 Отговор
    А какво стана със завода в Грузия???

    08:09 08.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    9 1 Отговор
    Значи в САЩ имат 40 милиона безработни на ЕВТ карти а тези мошеници внасят роби от Корея да им работят

    Коментиран от #4

    08:10 08.09.2025

  • 4 Да знаеш

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ами краварите са свикнали да крадат, не да работят!

    08:13 08.09.2025

  • 5 бай Бай

    5 0 Отговор
    Каква е тази акция за която нищо не става ясно в материала?
    И защо чак оранжавелко коментира, че южнокорейците са му добри слуги?
    Повече въпроси отколкото отговори.

    08:28 08.09.2025

  • 6 смех

    1 0 Отговор
    Как са влезли изобщо

    08:49 08.09.2025

  • 7 А защо

    0 0 Отговор
    Са задържани

    08:56 08.09.2025