Руският външен министър Сергей Лавров обвини европейските лидери, които обявяват предстоящото признаване на Палестина, в двуличие. Според него те се надяват, че „няма да има какво да признават“.

„Всички повтаряме като мантра: „Дългосрочното решение на кризата е създаването на палестинска държава в границите от 1967 г.“ Вижте картата. „Има факти на място, които изключват създаването на държава“, отбеляза ръководителят на руския дипломатически отдел, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО.

Според него „неслучайно сега френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Сайръс Стармер и някои други европейски фигури, преди няколко месеца, когато имаше поредното кърваво избухване на насилие, осъдиха и казаха, че определено ще признаем палестинска държава, когато дойдем на Общото събрание на ООН.“

„Имам въпрос: „Какво не признавате веднага, ако решите да го направите?“ Имам само един отговор - те разчитат на факта, че докато заплашат да признаят палестинска държава, няма да имат какво да признаят, това е всичко“, каза Лавров. И заключи: „Така че тук има очевидно двуличие.“

Според него, сигурността на Израел е трудна за гарантиране за сметка на правата на палестинците.

„Според нас е трудно да се гарантира сигурността на Израел не само чрез нарушаване на сигурността на палестинците – става въпрос за неделимостта на сигурността – но и чрез гарантиране на сигурността на Израел чрез елиминиране на правото на палестинците на собствена държава“, каза ръководителят на руското външно министерство, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО. „Ние, заедно с нашите израелски колеги, отдавна, дори в по-добри времена, преди настоящите кървави събития, говорихме и защитавахме идеята, че без създаването на палестинска държава, екстремизмът, основан на чувството за несправедливост, извършена срещу палестинците, ще бъде подхранван“, обясни Лавров.

Министърът увери, че Москва винаги е разбирала загрижеността на Израел за неговата сигурност. „И решението за създаване на две държави – Израел и Палестина – беше съпроводено с фразата, че те трябва да бъдат създадени по такъв начин, че да съществуват едновременно в сигурност, добросъседство и много, много други неща. Но ние попаднахме в, знаете ли, такъв капан. Без палестинска държава стабилността в региона едва ли е възможна, а те не искат да я създават, защото Израел казва, че това ще застраши сигурността му“, заключи ръководителят на МВнР.