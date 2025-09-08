Лавров: Западните лидери се надяват, че няма да се наложи да признаят Палестина

Руският външен министър Сергей Лавров обвини европейските лидери, които обявяват предстоящото признаване на Палестина, в двуличие. Според него те се надяват, че „няма да има какво да признават“.
„Всички повтаряме като мантра: „Дългосрочното решение на кризата е създаването на палестинска държава в границите от 1967 г.“ Вижте картата. „Има факти на място, които изключват създаването на държава“, отбеляза ръководителят на руския дипломатически отдел, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО.
Според него „неслучайно сега френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Сайръс Стармер и някои други европейски фигури, преди няколко месеца, когато имаше поредното кърваво избухване на насилие, осъдиха и казаха, че определено ще признаем палестинска държава, когато дойдем на Общото събрание на ООН.“
„Имам въпрос: „Какво не признавате веднага, ако решите да го направите?“ Имам само един отговор - те разчитат на факта, че докато заплашат да признаят палестинска държава, няма да имат какво да признаят, това е всичко“, каза Лавров. И заключи: „Така че тук има очевидно двуличие.“
Според него, сигурността на Израел е трудна за гарантиране за сметка на правата на палестинците.
„Според нас е трудно да се гарантира сигурността на Израел не само чрез нарушаване на сигурността на палестинците – става въпрос за неделимостта на сигурността – но и чрез гарантиране на сигурността на Израел чрез елиминиране на правото на палестинците на собствена държава“, каза ръководителят на руското външно министерство, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО. „Ние, заедно с нашите израелски колеги, отдавна, дори в по-добри времена, преди настоящите кървави събития, говорихме и защитавахме идеята, че без създаването на палестинска държава, екстремизмът, основан на чувството за несправедливост, извършена срещу палестинците, ще бъде подхранван“, обясни Лавров.
Министърът увери, че Москва винаги е разбирала загрижеността на Израел за неговата сигурност. „И решението за създаване на две държави – Израел и Палестина – беше съпроводено с фразата, че те трябва да бъдат създадени по такъв начин, че да съществуват едновременно в сигурност, добросъседство и много, много други неща. Но ние попаднахме в, знаете ли, такъв капан. Без палестинска държава стабилността в региона едва ли е възможна, а те не искат да я създават, защото Израел казва, че това ще застраши сигурността му“, заключи ръководителят на МВнР.
1 честен ционист
12:58 08.09.2025
2 Наблюдател
На западните политици мисленето им е забранено. Длъжни са само заповеди да изпълняват.
12:59 08.09.2025
3 Факт
13:04 08.09.2025
4 Дон Кихот
13:16 08.09.2025
5 Ма н аф
13:20 08.09.2025
6 Европа е неадекватна
Гонят ги от домовете им и ги гледат как умират от глад на улицата,пържат ги с честоти,говорят им гадости!
13:27 08.09.2025
8 Тотален Кошмар в Европа
До коментар #7 от "Европа стана кошмар":Европейският Съюз е върнал Инквизицията на цялата си територия!
Засечени тежки изтезания от полициите - Франция, Германия, Италия, Австрия, България,Чехия....извън ЕС- Сърбия, Швейцария!
13:33 08.09.2025
9 Боруна Лом
До коментар #1 от "честен ционист":КАКВОТО КАЖАТ ЖЪЛТО ЗВЕЗДИТЕ ,ТОВА Е ПОЗИЦИЯТА!
13:34 08.09.2025
10 Морски
До коментар #3 от "Факт":Ясно е че това не е твое мнение а си копирал текста.Но все пак можеш ли да отговориш на тези въпроси.Знаеш ли как е създаден "Хамас"?Можеш ли да ни подсетиш кой беше президент или главнокомандващ Израел преди 1950г?И знаеш ли какво означава думата "ген@цид"?
13:55 08.09.2025
12 малка поправка
До коментар #2 от "Наблюдател":Не им е забранено,не могат.
13:58 08.09.2025
14 Баш Балък
14:02 08.09.2025
15 ШОК
14:03 08.09.2025
16 Ганя Путинофила
14:09 08.09.2025
17 Какви руски лидери бе?
До коментар #16 от "Ганя Путинофила":Това са гладни катъри!
14:11 08.09.2025
18 Феникс
До коментар #1 от "честен ционист":Вие всички сте бутафорни фанатици, и бумеранга от преди 45-та година ще се завърне със страшна сила!
14:18 08.09.2025