Лавров: Западните лидери се надяват, че няма да се наложи да признаят Палестина

8 Септември, 2025 12:55 1 193 18

Сигурността на Израел е трудна за гарантиране за сметка на правата на палестинците

Лавров: Западните лидери се надяват, че няма да се наложи да признаят Палестина - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров обвини европейските лидери, които обявяват предстоящото признаване на Палестина, в двуличие. Според него те се надяват, че „няма да има какво да признават“.

„Всички повтаряме като мантра: „Дългосрочното решение на кризата е създаването на палестинска държава в границите от 1967 г.“ Вижте картата. „Има факти на място, които изключват създаването на държава“, отбеляза ръководителят на руския дипломатически отдел, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО.

Според него „неслучайно сега френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Сайръс Стармер и някои други европейски фигури, преди няколко месеца, когато имаше поредното кърваво избухване на насилие, осъдиха и казаха, че определено ще признаем палестинска държава, когато дойдем на Общото събрание на ООН.“

Имам въпрос: „Какво не признавате веднага, ако решите да го направите?“ Имам само един отговор - те разчитат на факта, че докато заплашат да признаят палестинска държава, няма да имат какво да признаят, това е всичко“, каза Лавров. И заключи: „Така че тук има очевидно двуличие.“

Според него, сигурността на Израел е трудна за гарантиране за сметка на правата на палестинците.

„Според нас е трудно да се гарантира сигурността на Израел не само чрез нарушаване на сигурността на палестинците – става въпрос за неделимостта на сигурността – но и чрез гарантиране на сигурността на Израел чрез елиминиране на правото на палестинците на собствена държава“, каза ръководителят на руското външно министерство, говорейки пред студенти и преподаватели в МГИМО. „Ние, заедно с нашите израелски колеги, отдавна, дори в по-добри времена, преди настоящите кървави събития, говорихме и защитавахме идеята, че без създаването на палестинска държава, екстремизмът, основан на чувството за несправедливост, извършена срещу палестинците, ще бъде подхранван“, обясни Лавров.

Министърът увери, че Москва винаги е разбирала загрижеността на Израел за неговата сигурност. „И решението за създаване на две държави – Израел и Палестина – беше съпроводено с фразата, че те трябва да бъдат създадени по такъв начин, че да съществуват едновременно в сигурност, добросъседство и много, много други неща. Но ние попаднахме в, знаете ли, такъв капан. Без палестинска държава стабилността в региона едва ли е възможна, а те не искат да я създават, защото Израел казва, че това ще застраши сигурността му“, заключи ръководителят на МВнР.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 5 Отговор
    България на времето 88г од призна някаква бутафорна държава Палестина, обаче 94 год замълча за Палестинската автономия. Днес абсурд да признае нова Палестинска държава.

    Коментиран от #9, #18

    12:58 08.09.2025

  • 2 Наблюдател

    25 11 Отговор
    Умен човек е Лавров и мислещ.
    На западните политици мисленето им е забранено. Длъжни са само заповеди да изпълняват.

    Коментиран от #12

    12:59 08.09.2025

  • 3 Факт

    12 17 Отговор
    Трябва да е ясно, че битката на Хамас не е за независима Палестинска държава, а за международно признаване на една управлявана от ислямисткия му терористичен режим Палестина, чието населени няма да получи независимост, а ще продължи да бъде подтискано чрез страх и терор. Докато има Хамас не може да има независима Палестина, а ревящите за палестинска независимост днес са или полезни идиоти, или симпатизанти на ислямския тероризъм.

    Коментиран от #10

    13:04 08.09.2025

  • 4 Дон Кихот

    9 15 Отговор
    Дъртият, кремълски катър пак цвили без да го питат...

    13:16 08.09.2025

  • 5 Ма н аф

    1 1 Отговор
    Коментаторите борещи се с мелници, получаващи грантове и потупвания по рамото не се възприемат сериозно.

    13:20 08.09.2025

  • 6 Европа е неадекватна

    7 3 Отговор
    Полицията в Европа убиват хора,главно по Гари ,централни части на градовете!
    Гонят ги от домовете им и ги гледат как умират от глад на улицата,пържат ги с честоти,говорят им гадости!

    13:27 08.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тотален Кошмар в Европа

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европа стана кошмар":

    Европейският Съюз е върнал Инквизицията на цялата си територия!
    Засечени тежки изтезания от полициите - Франция, Германия, Италия, Австрия, България,Чехия....извън ЕС- Сърбия, Швейцария!

    13:33 08.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    КАКВОТО КАЖАТ ЖЪЛТО ЗВЕЗДИТЕ ,ТОВА Е ПОЗИЦИЯТА!

    13:34 08.09.2025

  • 10 Морски

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ясно е че това не е твое мнение а си копирал текста.Но все пак можеш ли да отговориш на тези въпроси.Знаеш ли как е създаден "Хамас"?Можеш ли да ни подсетиш кой беше президент или главнокомандващ Израел преди 1950г?И знаеш ли какво означава думата "ген@цид"?

    13:55 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 малка поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Не им е забранено,не могат.

    13:58 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баш Балък

    4 0 Отговор
    Геноцида е факт, но ООН удобно си затваря очите.

    14:02 08.09.2025

  • 15 ШОК

    3 3 Отговор
    Шок и ужас! Нито един български пацуляк не отиде в Русия, след като Путин прие закона за приемане на хора от други държави, които не са съгласни с "неолибералните ценности". Законът предвижда безпроблемно приемане на такива хора в руската федерация, изпращане на санаториум, безплатни медицински грижи, получаване на руско гражданство, безплатно погребение и други социални придобивки и облекчения.

    14:03 08.09.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    Руските лидери се надяват, че ще глътнат Украйна!

    Коментиран от #17

    14:09 08.09.2025

  • 17 Какви руски лидери бе?

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Това са гладни катъри!

    14:11 08.09.2025

  • 18 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вие всички сте бутафорни фанатици, и бумеранга от преди 45-та година ще се завърне със страшна сила!

    14:18 08.09.2025

