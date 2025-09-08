Новини
Захарова: Киев умишлено е атакувал деца, удрейки детска площадка в парк в Донецк
  Тема: Украйна

Захарова: Киев умишлено е атакувал деца, удрейки детска площадка в парк в Донецк

8 Септември, 2025 17:11 1 035 44

Така Украйна демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане на конфликта

Захарова: Киев умишлено е атакувал деца, удрейки детска площадка в парк в Донецк - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Москва си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака на Киев в парка „Гъливер“ в Донецк. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Русия си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака на киевския режим“, каза Захарова. „В същото време нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене на мирно уреждане чрез диалог остава непроменен.“

Още новини от Украйна

Дипломатът отбеляза, че с ударите по парка „Гъливер“ Киев демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане. „Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни и цивилни обекти в руските региони. В неделя вечерта украинските въоръжени сили нанесоха удар с безпилотни летателни апарати по детска площадка в наскоро открития парк „Гъливер“ в Донецк, където по това време се намираха много цивилни. В резултат на детонацията на зарядите, доставени от дрона, са ранени 6 души, включително дете, родено през 2011 г.“, каза тя.

Това е поредното умишлено кърваво престъпление от украинските нацисти срещу цивилното население на Русия. В близост до парка няма и не е имало военни обекти. „Атаката е била умишлено насочена срещу деца и техните родители“, подчерта Захарова.

Официалният представител на руското външно министерство също призова международната общност да даде адекватна оценка на подобни нечовешки действия от страна на „неонацистката хунта, окопала се в Киев, която продължава да ги извършва безнаказано“ с неограничената подкрепа на Запада. „Мълчанието в отговор на необузданото варварство на съвременните бандеровци и техните кукловоди - съучастници от „цивилизовани демокрации“, е проява на съучастие в техните кървави дела“, добави дипломатът.

По-рано ръководителят на ДНР Денис Пушилин съобщи, че шестима души, включително момиче, родено през 2011 г., са ранени при атаката на украински дрон срещу парка „Гъливер“ в Донецк.


  • 1 Безсилието на

    28 9 Отговор
    зеления Маркос се трансформира в насилие срещу цивилните...

    Коментиран от #3

    17:13 08.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опорка

    24 9 Отговор

    До коментар #1 от "Безсилието на":

    Не се е трансформирало нищо, винаги си е било основна дейност, още от 2014-та.

    17:15 08.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    22 11 Отговор
    ПОЧНЕТЕ ОТ РАДАТА,МИНЕТЕ ПРЕЗ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО,ЗАПАДНАЛИТЕ ПОСОЛСТВА И ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТО! МНОГО ГИ ЖАЛИТЕ!

    Коментиран от #37

    17:16 08.09.2025

  • 5 Сатана Z

    18 13 Отговор
    Киевската хунта са социопати и убийци на жени ,деца и старци,което е типично за еврейската природа на Зеления нацист.

    Коментиран от #39

    17:17 08.09.2025

  • 6 Глей

    19 14 Отговор
    А международната общност мълчи,като насpaна!

    17:17 08.09.2025

  • 7 сара

    14 19 Отговор
    Толкова елементаризъм, та чак обидно за интелигентността на средния читател. Маша, Маша.....омръзна ни.

    17:19 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фашаги сър

    16 6 Отговор
    "Киев умишлено е атакувал деца, удрейки детска площадка в парк в Донецк". А Джилязку подкрепя и одобрява

    17:20 08.09.2025

  • 10 И ТОВА ДОЖИВЯХМЕ

    14 17 Отговор
    АГРЕСОРА РУСИЯ ГОВОРИ ЗА ТЕРОРИЗЪМ

    17:22 08.09.2025

  • 11 Факти

    10 17 Отговор
    Много са смешни руските пропагандисти. Като падне режима на Путин ще обърнат веднага палачинката. Комедията ще е пълна.

    Коментиран от #14, #19

    17:22 08.09.2025

  • 12 АБВ

    18 6 Отговор
    Типична украинска варварщина, подкрепяна от "свободния", "справедлив" и "морален" Запад.Светът ще бъде много по-добро място без Украйна и така наречения Запад, като генератор на преврати, войни и конфликти, довели до загубата на милиони човешки животи.

    Коментиран от #15, #18

    17:23 08.09.2025

  • 13 Историк

    11 4 Отговор
    Хохохолът е като вълкът ,козината си мени но злият нрав не ,само радикално т.епане го оправя ,колкото повече толкова повече .

    17:25 08.09.2025

  • 14 Дядо Ванго

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Не го мисли ,яж и пий и си носи новите дрехи ,няма да си жив да го дочакаш .

    17:26 08.09.2025

  • 15 Вашето Мнение

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "АБВ":

    Няма по-зъл, алчен, жесток, лицемерен, подъл и същевременно страхлив от моралните деградиенти англосаксите.

    17:27 08.09.2025

  • 16 България и българите мразят русия

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Куцото Добиче":

    Русофашистките терористи отново избиват деца и обвиняват света за това! Маа ви да еva и на продажните русофилски боклуци! Смърт за боклука русия и за всеки който я подкрепя!!

    Коментиран от #21, #25, #27

    17:28 08.09.2025

  • 17 България е Диктатура тежка

    4 2 Отговор
    Полицаите от Перник избиват хора,а Главният Прокурор си затваря очите,Главният Прокурор крепи масови убийци!

    17:28 08.09.2025

  • 18 Хи,хи,хи...

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "АБВ":

    Ще ви се. Ама ядец. Украйна ще пребъде, а Путйя в международния наказателен съд/ако е жив/ и репарации за 200 години напред.

    17:28 08.09.2025

  • 19 АБВ

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    "Много са смешни руските пропагандисти. Като падне режима на Путин ще обърнат веднага палачинката. Комедията ще е пълна."

    Да ти напомня за гладната лисица, дето вървяла след коча и чакала да паднат клатещите му се м.д.. Така в очакване умряла от глад.

    Коментиран от #24

    17:28 08.09.2025

  • 20 Баро

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "коко":

    Коко ти сяя нсара ли си ?А енергичен тайландски масаж с метални тръби скоро правили ли са ти ?

    17:29 08.09.2025

  • 21 Абе тъп

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "България и българите мразят русия":

    Никой не ви е питал вас малцинствата с 3 слънчеви бани по рождение .

    Коментиран от #26

    17:30 08.09.2025

  • 22 Само

    4 6 Отговор
    глупаците вярват на лъжкинята Захарова. Помните ли как измамницата питаше в началото на февруари 2022 г. кога щяло да е нападението на Русия над Украйна, за да си планирала отпуската. Лъжкиня на квадрат. От най-долните.

    17:30 08.09.2025

  • 23 az СВО Победа80

    4 3 Отговор
    Неведнъж съм го заявявал, колкото повече намаляват способностите на режима в Киев да води бойни действия срещу руснаците, толкова повече ще се насочва към извършването на терористични актове по подобие на чеченските терористи. В това няма нищо изненадващо, защото и тогава зад чеченците и сега зад бандеровците стои един и същ ръководен център....

    Коментиран от #34

    17:31 08.09.2025

  • 24 фашистки рашастан в изолация

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Така ли викаше и за сесесере бе комуне?

    17:31 08.09.2025

  • 25 Вашето Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "България и българите мразят русия":

    Ти не си българин бе окотено от про@титутка човече. Ти си мелез между помак и циганка. Хората ти показват факти, ти си знаеш своето.

    Коментиран от #28

    17:31 08.09.2025

  • 26 фашистки рашастан в изолация

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Абе тъп":

    Трай бе лилав венец.Много натискаш май да ти се окаля шпионката!

    17:31 08.09.2025

  • 27 За предателите

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "България и българите мразят русия":

    путинофили - съд, уволнение от държавна работа и редуциране на пенсията до минималната.

    Коментиран от #42

    17:33 08.09.2025

  • 28 България и българите мразят русия

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Вашето Мнение":

    Само ти и ромската ти фамилия подкрепяте руските терористични боклуци бе кypvо! Дори и оная мърсотия м.а.й.к.а. ти не е толкова npocта като тебе

    Коментиран от #35

    17:33 08.09.2025

  • 29 Ото фон Бломберг

    0 2 Отговор
    Малко е ..

    17:34 08.09.2025

  • 30 Хаха

    3 2 Отговор
    Мир няма да има скоро. Руснаците искаха война, получиха я.

    17:34 08.09.2025

  • 31 Всичко е по план за 3 дни

    0 1 Отговор
    Колко трябва да си npocт за да вярваш на патологични лъжци като руснаците и най-вече на тая циркаджийка Захарова ?

    17:38 08.09.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен боkkk.Луk не замина за Осрайна !Оня Светльо Ултраса не го броя ,той отече още по пътя .Предварително ви Благодаря за +вете .

    17:38 08.09.2025

  • 33 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    ,,,украинските нацисти бият руските фашисти....няма лошо...

    Коментиран от #40

    17:39 08.09.2025

  • 34 Руснаците

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа80":

    на украинците краката трябва да целуват, че не са ги почнали още с истински тероризъм. За разлика от оскотелите московци украинците са хора и съзнават, че виновен за войната е сбърканякът Путин, а не обикновените руснаци.

    Коментиран от #38

    17:40 08.09.2025

  • 35 доктор

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "България и българите мразят русия":

    Я се успокой бе многоточков педигрипал,от зор ще пръснеш някоя кауна вена и ще отвориш работа на колегите хирурзи .

    17:40 08.09.2025

  • 36 Павел Елизаров

    0 2 Отговор
    Захарова пак откри „детска площадка“ в Донецк – само че децата там имат дълги бради, татуировки „Акмак сила“, „Аллаху Акбар“ и „Путин Акбар“, и вместо топка ритат касети с гранати. Едното „детенце“ люлее АК-47 на люлката, другото си прави пясъчен замък, ама от снаряди, а трето рисува с тебешир по асфалта „Z“. Това ако е площадка, значи вълкът е вегетарианец. Но, разбира се, според Захарова всичко е идилия – докато не дойдат „лошите укри“ и не им развалят играта на войничета.

    17:41 08.09.2025

  • 37 Дано да си взел мерки

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    и да си се скрил добре. Защото вече те търсят и е много вероятно да те намерят.

    17:41 08.09.2025

  • 38 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаците":

    Ти на мъртъвци крака целувал ли си ?

    17:41 08.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":

    Наглеждай фризера ,бе Ветеран от Прайда ,че накрая да не умиришеш маалата ,че после и пандиз те чака ...

    17:43 08.09.2025

  • 41 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта.

    17:46 08.09.2025

  • 42 ТехноЛог

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "За предателите":

    Прекалено лесно е ,отиваш директно за пастет за домашни любимци.След 1ч.и 15мин излиза готов лъскав етикетиран продукт .Рециклиране на 99%.,не е нужно дори кожените гащи и кубинките да сваляш .

    17:46 08.09.2025

  • 43 Коко

    0 0 Отговор
    Избиите ги тез укрофашисти бре братя

    17:48 08.09.2025

  • 44 Българските путинисти

    0 0 Отговор
    пак се показват като хора втора категория. Озлобени от безсилието на яловата руска армия, изливат тонове омраза срещу нападнатия украински народ. Много скоро ЕС ще поиска от нас да установяваме тези асоциални елементи, да ги уволняваме от държавна работа, да отстраняваме фирмите им от обществени поръчки и европейско финансиране, да намаляваме пенсиите им до минималната. Друго спасение от руския фашизъм няма.

    17:48 08.09.2025

