Захарова: Киев умишлено е атакувал деца, удрейки детска площадка в парк в Донецк

Москва си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака на Киев в парка „Гъливер“ в Донецк. Това се казва в коментар на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.
„Русия си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака на киевския режим“, каза Захарова. „В същото време нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене на мирно уреждане чрез диалог остава непроменен.“
Дипломатът отбеляза, че с ударите по парка „Гъливер“ Киев демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане. „Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни и цивилни обекти в руските региони. В неделя вечерта украинските въоръжени сили нанесоха удар с безпилотни летателни апарати по детска площадка в наскоро открития парк „Гъливер“ в Донецк, където по това време се намираха много цивилни. В резултат на детонацията на зарядите, доставени от дрона, са ранени 6 души, включително дете, родено през 2011 г.“, каза тя.
„Това е поредното умишлено кърваво престъпление от украинските нацисти срещу цивилното население на Русия. В близост до парка няма и не е имало военни обекти. „Атаката е била умишлено насочена срещу деца и техните родители“, подчерта Захарова.
Официалният представител на руското външно министерство също призова международната общност да даде адекватна оценка на подобни нечовешки действия от страна на „неонацистката хунта, окопала се в Киев, която продължава да ги извършва безнаказано“ с неограничената подкрепа на Запада. „Мълчанието в отговор на необузданото варварство на съвременните бандеровци и техните кукловоди - съучастници от „цивилизовани демокрации“, е проява на съучастие в техните кървави дела“, добави дипломатът.
По-рано ръководителят на ДНР Денис Пушилин съобщи, че шестима души, включително момиче, родено през 2011 г., са ранени при атаката на украински дрон срещу парка „Гъливер“ в Донецк.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безсилието на
Коментиран от #3
17:13 08.09.2025
3 Опорка
До коментар #1 от "Безсилието на":Не се е трансформирало нищо, винаги си е било основна дейност, още от 2014-та.
17:15 08.09.2025
4 Боруна Лом
Коментиран от #37
17:16 08.09.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #39
17:17 08.09.2025
6 Глей
17:17 08.09.2025
7 сара
17:19 08.09.2025
9 Фашаги сър
17:20 08.09.2025
10 И ТОВА ДОЖИВЯХМЕ
17:22 08.09.2025
11 Факти
Коментиран от #14, #19
17:22 08.09.2025
12 АБВ
Коментиран от #15, #18
17:23 08.09.2025
13 Историк
17:25 08.09.2025
14 Дядо Ванго
До коментар #11 от "Факти":Не го мисли ,яж и пий и си носи новите дрехи ,няма да си жив да го дочакаш .
17:26 08.09.2025
15 Вашето Мнение
До коментар #12 от "АБВ":Няма по-зъл, алчен, жесток, лицемерен, подъл и същевременно страхлив от моралните деградиенти англосаксите.
17:27 08.09.2025
16 България и българите мразят русия
До коментар #2 от "Куцото Добиче":Русофашистките терористи отново избиват деца и обвиняват света за това! Маа ви да еva и на продажните русофилски боклуци! Смърт за боклука русия и за всеки който я подкрепя!!
Коментиран от #21, #25, #27
17:28 08.09.2025
17 България е Диктатура тежка
17:28 08.09.2025
18 Хи,хи,хи...
До коментар #12 от "АБВ":Ще ви се. Ама ядец. Украйна ще пребъде, а Путйя в международния наказателен съд/ако е жив/ и репарации за 200 години напред.
17:28 08.09.2025
19 АБВ
До коментар #11 от "Факти":"Много са смешни руските пропагандисти. Като падне режима на Путин ще обърнат веднага палачинката. Комедията ще е пълна."
Да ти напомня за гладната лисица, дето вървяла след коча и чакала да паднат клатещите му се м.д.. Така в очакване умряла от глад.
Коментиран от #24
17:28 08.09.2025
20 Баро
До коментар #8 от "коко":Коко ти сяя нсара ли си ?А енергичен тайландски масаж с метални тръби скоро правили ли са ти ?
17:29 08.09.2025
21 Абе тъп
До коментар #16 от "България и българите мразят русия":Никой не ви е питал вас малцинствата с 3 слънчеви бани по рождение .
Коментиран от #26
17:30 08.09.2025
22 Само
17:30 08.09.2025
23 az СВО Победа80
Коментиран от #34
17:31 08.09.2025
24 фашистки рашастан в изолация
До коментар #19 от "АБВ":Така ли викаше и за сесесере бе комуне?
17:31 08.09.2025
25 Вашето Мнение
До коментар #16 от "България и българите мразят русия":Ти не си българин бе окотено от про@титутка човече. Ти си мелез между помак и циганка. Хората ти показват факти, ти си знаеш своето.
Коментиран от #28
17:31 08.09.2025
26 фашистки рашастан в изолация
До коментар #21 от "Абе тъп":Трай бе лилав венец.Много натискаш май да ти се окаля шпионката!
17:31 08.09.2025
27 За предателите
До коментар #16 от "България и българите мразят русия":путинофили - съд, уволнение от държавна работа и редуциране на пенсията до минималната.
Коментиран от #42
17:33 08.09.2025
28 България и българите мразят русия
До коментар #25 от "Вашето Мнение":Само ти и ромската ти фамилия подкрепяте руските терористични боклуци бе кypvо! Дори и оная мърсотия м.а.й.к.а. ти не е толкова npocта като тебе
Коментиран от #35
17:33 08.09.2025
29 Ото фон Бломберг
17:34 08.09.2025
30 Хаха
17:34 08.09.2025
31 Всичко е по план за 3 дни
17:38 08.09.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
17:38 08.09.2025
33 Кривоверен алкаш
Коментиран от #40
17:39 08.09.2025
34 Руснаците
До коментар #23 от "az СВО Победа80":на украинците краката трябва да целуват, че не са ги почнали още с истински тероризъм. За разлика от оскотелите московци украинците са хора и съзнават, че виновен за войната е сбърканякът Путин, а не обикновените руснаци.
Коментиран от #38
17:40 08.09.2025
35 доктор
До коментар #28 от "България и българите мразят русия":Я се успокой бе многоточков педигрипал,от зор ще пръснеш някоя кауна вена и ще отвориш работа на колегите хирурзи .
17:40 08.09.2025
36 Павел Елизаров
17:41 08.09.2025
37 Дано да си взел мерки
До коментар #4 от "Боруна Лом":и да си се скрил добре. Защото вече те търсят и е много вероятно да те намерят.
17:41 08.09.2025
38 Гробар
До коментар #34 от "Руснаците":Ти на мъртъвци крака целувал ли си ?
17:41 08.09.2025
40 Руснаков
До коментар #33 от "Кривоверен алкаш":Наглеждай фризера ,бе Ветеран от Прайда ,че накрая да не умиришеш маалата ,че после и пандиз те чака ...
17:43 08.09.2025
41 Аз съм веган
17:46 08.09.2025
42 ТехноЛог
До коментар #27 от "За предателите":Прекалено лесно е ,отиваш директно за пастет за домашни любимци.След 1ч.и 15мин излиза готов лъскав етикетиран продукт .Рециклиране на 99%.,не е нужно дори кожените гащи и кубинките да сваляш .
17:46 08.09.2025
43 Коко
17:48 08.09.2025
44 Българските путинисти
17:48 08.09.2025